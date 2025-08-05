Дарксторы в 2025 году: полный гид для бизнеса и покупателей

Почему это важно для бизнеса?

- Снижение затрат на аренду и персонал (нет касс и витрин).

- Рост конверсии за счет скорости доставки.

- Автоматизация процессов (ИИ, роботы-сборщики).







Что такое даркстор простыми словами

Это темный магазин, куда не заходят покупатели. Товары хранятся на полках, как в супермаркете, но собираются только сотрудниками для доставки. Пример: вы делаете онлайн-заказы в приложении «Самоката», курьер забирает его из ближайшего даркстора и привозит вам.





История появления и развития формата

- 2000-е, Великобритания.

Первые dark store открыли Sainsbury’s в начале 2000-х годов в Великобритании. Но из-за низкого спроса темные магазины пришлось закрыть.

В 2009 году Tescо вернулась к этой модели и открыла подобный проект. Тогда и появилось само название даркстор.

- 2017 год, Россия.

Пионерами открытия дарксторов в России стали «Перекресток» и «Леруа Мерлен».

- 2020–2024 годы.

Буст роста быстрой торговли и развитие доставки из-за пандемии и спроса на получение товаров, не выходя из дома.

- 2025 год.

В России работает 2000+ дарксторов. Больше всего площадей у «Самоката», «Яндекс.Лавки».







Наша аналитика показывает, какие факторы способствовали развитию быстрой торговли и росту числа dark store:

Пандемия COVID-19.

Когда офлайн-магазины не работали, а покупатели были закрыты дома, спрос на онлайн-торговлю показал взрывной рост. Это подстегнуло компании к открытию дарксторов.

Рост e-commerce.

Общий тренд на развитие e-commerce не замедлился даже после открытия офлайн-магазинов.

Спрос на быструю доставку.

Покупатели сегодня выбирают скорость и удобство, а дарксторы позволяют сократить время на сборку заказа и его доставку.





Даркстор, магазин или склад - отличия

Даркстор - это гибридная форма розничной торговли, он сочетает в себе элементы традиционного розничного магазина и склада. Но все-таки есть и принципиальные отличия. Чтобы разобраться во всех тонкостях, рассмотрим подробно каждый формат.





Основные характеристики даркстора:

- Отсутствие покупателей.

В темных магазинах не бывает клиентов, которые приходят лично. Все процессы происходят внутри помещений без физического контакта с покупателями. На его территории находятся только сотрудники.

- Высокая оптимизация процессов.

Эти пространства организованы таким образом, чтобы обеспечить быструю доставку товара клиенту в кратчайшие сроки.

- Высокая эффективность.

Благодаря отсутствию витрин и выкладки товаров в темных магазинах, персонал сосредоточен исключительно на выполнении заказов, минимизируя временные затраты и повышая производительность.







- Локация.

Обычно дарксторы расположены в густонаселенных районах города, чтобы обеспечить быструю доставку покупателям. Но при этом они скрыты от глаз и невозможно заранее узнать, где он располагается.







Чем даркстор отличается от обычного магазина?

Основная цель розничных магазинов - продажа товаров клиентам непосредственно на месте. Даркстор же занимается обработкой и доставкой онлайн-заказов.

В магазинах присутствуют покупатели лично, в темных магазинах находятся только сотрудники. Попасть внутрь постороннему невозможно.





- В дарксторе нет витрин и касс, только полки для сборщиков. Интерьер заточен под работу сотрудников, поэтому он минималистичный, без навигации и ярких элементов.

Ассортимент ориентирован на быстрые продажи и популярные позиции. Обычно он бывает уже, чем в традиционных магазинах.

В дарксторах не работают консультанты и кассиры, только сотрудники, занимающиеся обработкой заказов, упаковщики, курьеры.

- Товары группируются по популярности, не по брендам.

- Ценники заменены штрихкодами.

Даркстор vs склад: в чем разница?

Обычные склады служат местом хранения больших объемов продукции перед распределением в магазины или отправкой заказчикам. Они имеют ряд особенностей, отличающих их от дарксторов:

- Объем хранения.

По нашим наблюдениям, складские помещения значительно больше по площади и способны вместить гораздо большее количество товаров различных видов и размеров.

- Процесс работы.

Основной задачей склада является хранение и подготовка партий товаров для отправки в разные точки сбыта, тогда как даркстор специализируется на обработке небольших партий товаров, предназначенных для конечных пользователей.





- Автоматизация.

Для управления складом используют автоматические системы отслеживания запасов и роботизацию, в то время как дарксторы средняя степень автоматизации и большое количество ручного труда.

- Логистика.

Склады расположены чаще всего вне городских центров, чтобы минимизировать транспортные расходы, тогда как дарксторы размещают ближе к потребителям для быстрого реагирования на заявки.

Таким образом, дарксторы представляют собой промежуточное звено между магазином и складом, объединяя преимущества обоих форматов и адаптируясь к современным требованиям рынка электронной коммерции.

В чем суть работы даркстора?

Чтобы лучше понять механизм работы даркстора, рассмотрим процесс поэтапно.







Шаг 1. Заказ клиента.

Клиент выбирает нужный товар в мобильном приложении или на сайте сервиса. Например, он открывает приложение «Яндекс.Лавка», находит продукт, добавляет его в корзину, подтверждает покупку и оплачивает ее. После подтверждения заказа система автоматически получает данные и запускает следующий этап.

Шаг 2. Направление заказа сборщику.

Система обрабатывает поступивший заказ и передает его ближайшему свободному сотруднику, который будет заниматься сборкой. Сборщик находится непосредственно в помещении даркстора и получает задание собрать указанный клиентом товар. Для повышения эффективности управления складом используются технологии автоматизации, включая мобильные устройства и системы трекинга.

Шаг 3. Упаковка и передача курьерам.

Собранный товар передается на упаковку, где сотрудники аккуратно помещают его в специальную сумку или коробку. Затем упакованный заказ передается курьеру, готовому приступить к выполнению своей части маршрута.

Шаг 4. Быстрая доставка.

Курьер оперативно доставляет заказ клиенту. Важнейшим фактором успеха здесь становится грамотная логистика. Алгоритмы рассчитывают оптимальный путь следования курьера, учитывая дорожную ситуацию, пробки и другие факторы. Это позволяет сократить среднее время доставки до минимума.

Например, сервис «Яндекс.Лавка» активно применяет интеллектуальные алгоритмы для оптимизации маршрутов, благодаря чему средняя скорость доставки составляет 15-20 минут.









Внутреннее устройство даркстора

Устройство современного даркстора разработано таким образом, чтобы обеспечивать максимальную эффективность и оперативность обработки заказов. Рассмотрим подробно, как устроены внутренние процессы и инфраструктура даркстора.

Организация размещения товаров

Одним из главных принципов внутреннего устройства даркстора является размещение товаров согласно частоте их востребованности среди клиентов. Наиболее ходовые позиции (например, питьевая вода, хлебобулочные изделия, молочные продукты) располагаются ближе к зоне упаковки и выхода. Это помогает снизить время на подбор товаров и ускорить общий цикл обработки заказа.

Автоматизация процессов

Крупные дарксторы оснащаются системами автоматизации, такими как роботы-сортировщики. Такие машины позволяют быстро сортировать большое количество товаров, облегчая задачу сборщикам и ускоряя весь процесс обработки заказов. Например, используются специализированные мобильные платформы, чтобы перемещаться по стеллажам и быстро подбирать нужные товары.







Кто работает в дарксторе?

В дарксторах работают несколько групп персонала:

- Сборщики.

Комплектуют заказы по маршруту от ИИ.

- Курьеры.

Доставляют товары пешком, на велосипедах или авто.

- Кладовщики.

Контролируют остатки.

Топ дарксторов в России в 2025 году

Самокат

- 700+ точек (180-220 м² каждая).

- Доставка за 15-30 минут, пешая или на велосипедах.

- ИИ для прогнозирования спроса.

Яндекс.Лавка

- Интеграция с партнерами (например, «Перекресток»).

- Среднее время доставки - 15-20 минут.

ВкусВилл

- Акцент на свежие продукты, здоровое питание и готовую еду.





СберМаркет

- Партнерство с ритейлерами.

- Логистические центры 120–200 м² .

X5 Retail Group

- Объединяет ассортимент «Пятерочки», «Перекрестка» и Vprok.ru.

- Обрабатывает 3000+ заказов в день.







Преимущества и недостатки дарксторов

Как мы видим на примере клиентов, использование дарксторов и быстрой торговли делает ежедневную жизнь проще. Разберемся с основными преимуществами и недостатками такого формата.

Преимущества для покупателей

- Скорость.

Доставка заказа за 15 минут.







- Удобство.

Не нужно тратить время на покупки в магазинах.

- Свежесть.

Товары с коротким сроком годности доставляются быстро.

Преимущества для бизнеса

- Экономия.

Нет затрат на аренду торговых залов.

- Автоматизация.

Снижение ошибок при сборке.

- Гибкость.

Можно тестировать новые товары без риска.







Основные недостатки и риски

Несмотря на очевидные преимущества дарксторов, этот формат имеет и некоторые существенные недостатки и риски, которые важно учитывать.

Высокая стоимость логистики и ИТ-инфраструктуры

Одна из основных проблем - значительные вложения в инфраструктуру. Поскольку ключевой особенностью данной модели является быстрая обработка и доставка заказов, важно инвестировать в развитие IT-технологий, системы автоматизации и эффективную логистику.

Эти инвестиции создают высокие барьеры входа на рынок для новых игроков и затрудняют конкуренцию небольшим компаниям.





Конфликты с жителями из-за шума и трафика

Еще одним существенным недостатком дарксторов является негативное влияние на окружающую среду и комфорт местных жителей. Горожане жалуются на шум под окнами, езду на байках, перекрытые подъезды к домам, мусор, который оставляют сотрудники. Такие конфликты всегда проще не допустить, чем урегулировать. Тем более, что это не только удар по репутации, но финансовые затраты.

Риск нерентабельности в малонаселённых регионах

Эффективность работы даркстора напрямую связана с плотностью населения и уровнем спроса на услуги экспресс-доставки. В крупных городах высокий спрос компенсирует большие затраты на логистику и содержание инфраструктуры. Однако в небольших населенных пунктах эта стратегия может оказаться неэффективной из-за низкого объема заказов, больших расстояний и предпочтений делать покупки в традиционных магазинах.

Заключение

Дарксторы в 2025 году - это будущее ритейла, особенно для товаров повседневного спроса. Они сочетают скорость доставки, низкие издержки и технологии, но требуют значительных инвестиций.