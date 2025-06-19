Личный менеджер подберёт рациональное решение конкретно для вашего бизнеса и будет сопровождать вас на каждом этапе
Полностью исключите транспортные расходы и дополнительные затраты на содержание складского помещения
Начнёте продавать товары на всех популярных маркетплейсах с единого склада - охватите больше потенциальных клиентов
За выполненный объём работ, заранее оговорённых и прописанных в договоре, без скрытых платежей
Контролируйте спрос, аналитику продаж, остатки товаров через свой личный кабинет
Быстрая обработка заказов и ежедневная доставка без задержек и накладок повышает доверие и удовлетворённость клиентов
Личный менеджер подберёт рациональное решение конкретно для вашего бизнеса и будет сопровождать вас на каждом этапе
Полностью исключите транспортные расходы и дополнительные затраты на содержание складского помещения
Начнёте продавать товары на всех популярных маркетплейсах с единого склада - охватите больше потенциальных клиентов
За выполненный объём работ, заранее оговорённых и прописанных в договоре, без скрытых платежей
Контролируйте спрос, аналитику продаж, остатки товаров через свой личный кабинет
Быстрая обработка заказов и ежедневная доставка без задержек и накладок повышает доверие и удовлетворённость клиентов
Виртуальная экскурсия
по нашему складу
за 2 минуты
Современный логистический центр на 3000м2
Наши склады - четко зонированные современные пространства, где все и всё на своих местах. Мы соблюдаем стандарты хранения и поддерживаем идеальную чистоту склада. Мы можете сами в этом убедиться - менеджер
«Ledмобиль» - Заявите о себе видеорекламой на машинах с круговым обзором 270°. Покажите рекламу там, где другие не могут!
Бонус:
Скидка 10% на аренду LedмобиляПерейти на сайт
«inSales» - это e-commerce платформа для создания сайтов и автоматизации продаж на маркетплейсах
Бонус:
Скидка 50% на оплату любого тарифа в день регистрации и расширенный триал в размере 14 днейПерейти на сайт
«Точка» - Банк для предпринимателей
Бонус:
Скидка 10 000 р. на услуги упаковки в Атико при открытии счета в Точке + 3 месяца бесплатного обслуживания на тарифе "Селлер"Перейти на сайт
«Железно» - лидер подачи заявок на регистрацию товарных знаков в 2024 году по версии независимого рейтинга IRPA
Бонус:
Скидка 10% на регистрацию брендаПерейти на сайт
«Seller24» - аналитика и увеличение прибыли на маркетплейсах
Бонус:
20 000 рублей на аналитику, при покупке любого тарифа на 3 месяцаПерейти на сайт
Бухгалтер.рф - Первая бухгалтерская компания с человеческим лицом
Бонус:
Скидка 8500 рублей на первый месяц бухгалтерского обслуживания на маркетплейсах по промокоду ATIKOПерейти на сайт
Сотрудники нашей компании в кратчайшие сроки обработают партию товара и отправят её на склад маркетплейсов без задержек. Как правило, весь процесс занимает не более 48 часов.
5) У нас собственный автопарк, и все логистические процессы мы планируем заранее. По Москве и Московской области организуем ежедневные доставки на склады маркетплейсов, и еженедельные — в регионы.
Мы организуем прямую логистику с нашего склада на популярные склады маркетплейсов в Москве и Московской области. А также в СПб, Краснодар, Казань и Тулу.
Мы заключаем договор с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми как на долгосрочное сотрудничество, так и на разовую поставку.Предоставляем закрывающие документы (УПД).
Мы забираем товары со всех оптовых площадок по Москве и МО: ТЯК Москва, Южные Ворота, Садовод, а также со склада производителей.