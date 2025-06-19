Мы используем файлы cookie для улучшения вашего опыта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.

Трансляция с 8:00
8 (499) 288 - 22 - 85 at@atiko.ru

Фулфилмент полного цикла для маркетплейсов

transporter

Факты об Atiko

35 000
упакованных товаров
в сутки
100+
сотрудников
в штате
3 000 м³
площадь
основного склада
2020
пять лет на рынке
3PL услуг
394
фуры товаров
отгружено в 2024 году

Продавайте на популярных
маркетплейсах с услугами
фулфилмента Атико

MarketplacesMarketplaces
delegate
Делегируйте без
тревоги

Личный менеджер подберёт рациональное решение конкретно для вашего бизнеса и будет сопровождать вас на каждом этапе

delegate
Сократите
расходы

Полностью исключите транспортные расходы и дополнительные затраты на содержание складского помещения

delegate
увеличьте объёмы
продаж

Начнёте продавать товары на всех популярных маркетплейсах с единого склада - охватите больше потенциальных клиентов

delegate
Оплачивайте
по факту

За выполненный объём работ, заранее оговорённых и прописанных в договоре, без скрытых платежей

delegate
Отслеживайте
движение товара

Контролируйте спрос, аналитику продаж, остатки товаров через свой личный кабинет

delegate
Повышайте
репутацию

Быстрая обработка заказов и ежедневная доставка без задержек и накладок повышает доверие и удовлетворённость клиентов

Комплекс услуг от приёмки до аналитики продаж

Свяжитесь с нами, и мы подберём выгодное решение под текущую задачу вашего бизнеса
Complex
Забираем и храним товар на нашем отапливаемом складе, оборудованном видеонаблюдением
Пересчитываем и принимаем весь товар поштучно, несём ответственность за сохранность
Проверяем всю партию товара на наличие брака: осматриваем, оцениваем качество и сортируем
Маркируем, комплектуем и упаковываем товар с учётом всех требований маркетплейсов.
Оперативно обрабатываем заказ и доставляем товар на склад маркетплейсов 
Забираем возвраты с маркетплейсов, принимаем возвращённые отправления без вашего участия
Создаём инфографику для маркетплейсов: карточка товара станет выделяться среди конкурентов из общего каталога, что увеличит ваши продажи.
Проводим предметную съёмку товаров в профессиональной фотостудии с привлечением моделей и последующей ретушью.
Сервис аналитики — поможем сократить расходы и избежать ошибок на старте. Вы поймёте спрос на ваш товар, как продают и действуют конкуренты.

Виртуальная экскурсия
по нашему складу
за 2 минуты

Современный логистический центр на 3000м2

Наши склады - четко зонированные современные пространства, где все и всё на своих местах. Мы соблюдаем стандарты хранения и поддерживаем идеальную чистоту склада. Мы можете сами в этом убедиться - менеджер

Кейсы
наших
клиентов

Все кейсы
Фулфилмент 2800 комплектов мужских трусов: сборка, маркировка и отгрузка
Фулфилмент набора чашек: упаковка хрупкой посуды — 200 комплектов
Фулфилмент декоративных тарелок: упаковка и отгрузка 250 единиц посуды
Фулфилмент генераторов пузырей: обработка и упаковка 300 товаров для дома
Фулфилмент паровых швабр: обработка и отправка техники для дома
Услуги фулфилмента для крупных поставщиков, производителей и начинающих продавцов

Учтём ваши пожелания, подберём подходящее решение для вашего бизнеса и рассчитаем стоимость услуг
Fulfillment

«Перестал тревожиться
и всё контролировать, доверил
работу профессионалам»

Броис селлер
Читать все отзывы
Author
Ольга Ш.
Знаток города 4 уровня
Изначально искала фулфилмент. Почитала отзывы о компании, запросила расчет, сверила с несколькими компаниями и остановилась на Атико. Оказалось, что у них ещё и приятные условия по карго. В итоге "под ключ" привезла очередную партию. И пока очень довольна сотрудничеством. Оперативная связь, молниеносная закупка и упаковка товара. Спасибо, ребята!♥️
Читать весь отзыв
Author
Мария Кознова
Знаток города 11 уровня
Отличный Фулфилмент! Очень отзывчивые сотрудники, оперативно решают сложные задачи и вопросы. Менеджеры всегда на связи, подходят к работе ответственно. Приятно иметь дело! За год работы с ними нет нареканий. Склад большой, чистый, бережно относятся к товару. Выполняют задачу в обещанные сроки👍
Читать весь отзыв
Author
766447
Знаток города 5 уровня
Однозначно рекомендую Атико! Сменили несколько фулфилментов, прежде чем нашли реально чистый склад и быстро отвечающих менеджеров. Косяки бывают, как и у всех, но все вопросы решают в пользу клиента, это большая редкость в этой сфере.
Читать весь отзыв
Author
Anton M.
Знаток города 2 уровня
Огромное спасибо Atiko! Сменили старый фулфилмент на этот - небо и земля просто. Очень комфортное сопровождение в процессе упаковки/маркировки, исполнение чётко по тз, отгрузили озон в срок, продажи пошли как надо. До этого пользовались услугами известного фулика, но пришли к выводу, что крмое известности там ничего и нет больше хорошего - были задержки, ошибки, развороты поставок - в атико всё сделали от души.
Читать весь отзыв
Author
Николаева С.
Всё на высоте! Никаких проблем, стабильно и без задержек отгружаемся на wildberries через этот фулфилмент. Отношение к партнёрам очень лояльное. До этого отгружались через другой известный фулфилмент — он даже рядом не стоит с проф подходом в Атико.
Читать весь отзыв

Рейтинги компании
на других платформах

Нам доверяют крупные поставщики
и известные производители

Aquafor
Masterfood
Tactical
Arabella
Torndica
Gos Duma
*складское хранение

Бонусы от наших партнеров

«Ledмобиль» - Заявите о себе видеорекламой на машинах с круговым обзором 270°. Покажите рекламу там, где другие не могут!

Бонус:

Скидка 10% на аренду Ledмобиля

Перейти на сайт

«inSales» - это e-commerce платформа для создания сайтов и автоматизации продаж на маркетплейсах

Бонус:

Скидка 50% на оплату любого тарифа в день регистрации и расширенный триал в размере 14 дней

Перейти на сайт

«Точка» - Банк для предпринимателей

Бонус:

Скидка 10 000 р. на услуги упаковки в Атико при открытии счета в Точке + 3 месяца бесплатного обслуживания на тарифе "Селлер"

Перейти на сайт

«Железно» - лидер подачи заявок на регистрацию товарных знаков в 2024 году по версии независимого рейтинга IRPA

Бонус:

Скидка 10% на регистрацию бренда

Перейти на сайт

«Seller24» - аналитика и увеличение прибыли на маркетплейсах

Бонус:

20 000 рублей на аналитику, при покупке любого тарифа на 3 месяца

Перейти на сайт

Бухгалтер.рф - Первая бухгалтерская компания с человеческим лицом

Бонус:

Скидка 8500 рублей на первый месяц бухгалтерского обслуживания на маркетплейсах по промокоду ATIKO

Перейти на сайт

Новости

«Атико» вошла в ТОП-100 российских компаний рейтинга «Индекс дела»
«Атико» вошла в ТОП-100 российских компаний рейтинга «Индекс дела»
Индекс дела – это всероссийская система оценки малого и среднего бизнеса, которая ведется по собственной методологии Министерства экономического развития Российской Федерации.
19.06.2025
Открыли новое направление доставки на склад в Новосемейкино (Самара)
Открыли новое направление доставки на склад в Новосемейкино (Самара)
В связи с трудностями поиска свободных окон для отгрузки на складе Казани расширили карту отгрузок. Теперь возим грузы на склад в Новосемейкино (Самара).
09.06.2025
Открываем филиал в Краснодаре
Открываем филиал в Краснодаре
Новый склад находится в восточной части города, рядом с федеральной трассой М-4. Мы рассчитываем, что это сделает логистику для селлеров ЮФО быстрее и доступнее.
07.04.2025
История факапов: как мы потеряли миллион, но приобрели гораздо больше
История факапов: как мы потеряли миллион, но приобрели гораздо больше
У каждой компании есть своя история факапов. Только кто-то их тщательно прячет за ширмой. А вот мы их не стесняемся, потому что считаем, главное не то, что ты совершаешь ошибки – их совершают абсолютно все, а как ты из них выходишь.
09.01.2025
Запустили услугу по подбору товаров
Запустили услугу по подбору товаров
Мы постоянно изучаем запросы наших клиентов и благодаря этому предлагаем наиболее актуальные услуги.
26.11.2024

Вопросы и ответы

  • Сколько времени занимает обработка товара и доставка его на склад маркетплейса?

    Сотрудники нашей компании в кратчайшие сроки обработают партию товара и отправят её на склад маркетплейсов без задержек. Как правило, весь процесс занимает не более 48 часов.

  • Как часто вы отвозите товар на склады маркетплейсов?

    5) У нас собственный автопарк, и все логистические процессы мы планируем заранее. По Москве и Московской области организуем ежедневные доставки на склады маркетплейсов, и еженедельные — в регионы.

  • Вы доставляете товар на склады маркетплейсов только по Москве и Московской области?

    Мы организуем прямую логистику с нашего склада на популярные склады маркетплейсов в Москве и Московской области. А также в СПб, Краснодар, Казань и Тулу.

  • Вы работаете по договору?

    Мы заключаем договор с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми как на долгосрочное сотрудничество, так и на разовую поставку.Предоставляем закрывающие документы (УПД).

  • Вы забираете товары от поставщиков?

    Мы забираем товары со всех оптовых площадок по Москве и МО: ТЯК Москва, Южные Ворота, Садовод, а также со склада производителей.