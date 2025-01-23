Отзывы о работе ATIKO

Ольга Ш. Знаток города 4 уровня Изначально искала фулфилмент. Почитала отзывы о компании, запросила расчет, сверила с несколькими компаниями и остановилась на Атико. Оказалось, что у них ещё и приятные условия по карго. В итоге "под ключ" привезла очередную партию. И пока очень довольна сотрудничеством. Оперативная связь, молниеносная закупка и упаковка товара. Спасибо, ребята!♥️ Читать весь отзыв

Мария Кознова Знаток города 11 уровня Отличный Фулфилмент! Очень отзывчивые сотрудники, оперативно решают сложные задачи и вопросы. Менеджеры всегда на связи, подходят к работе ответственно. Приятно иметь дело! За год работы с ними нет нареканий. Склад большой, чистый, бережно относятся к товару. Выполняют задачу в обещанные сроки👍 Читать весь отзыв