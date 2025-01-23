Отзывы о работе ATIKO

Изначально искала фулфилмент. Почитала отзывы о компании, запросила расчет, сверила с несколькими компаниями и остановилась на Атико. Оказалось, что у них ещё и приятные условия по карго. В итоге "под ключ" привезла очередную партию. И пока очень довольна сотрудничеством. Оперативная связь, молниеносная закупка и упаковка товара. Спасибо, ребята!♥️Читать весь отзыв
Отличный Фулфилмент! Очень отзывчивые сотрудники, оперативно решают сложные задачи и вопросы. Менеджеры всегда на связи, подходят к работе ответственно. Приятно иметь дело! За год работы с ними нет нареканий. Склад большой, чистый, бережно относятся к товару. Выполняют задачу в обещанные сроки👍
Однозначно рекомендую Атико! Сменили несколько фулфилментов, прежде чем нашли реально чистый склад и быстро отвечающих менеджеров. Косяки бывают, как и у всех, но все вопросы решают в пользу клиента, это большая редкость в этой сфере.