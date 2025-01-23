Мы используем файлы cookie для улучшения вашего опыта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.

Трансляция с 8:00
8 (499) 288 - 22 - 85 at@atiko.ru
Главнаяchevron
Услуги
chevron
Инфографика для маркетплейсов

Инфографика для
маркетплейсов

Увеличивайте кликабельность карточек товара и повышайте продажи на популярных площадках: Wildberries, Ozon, Яндекс. Маркет, Lamoda
Закажите услугу и увеличивайте
конверсию в 2 раза
Package

Наглядно расскажем
о конкурентных преимуществах

Ваша карточка будет выгодно выделяться из десятка похожих товаров и зацепит внимание покупателей с первого взгляда

Благодаря инфографике вы  усовершенствуете карточку товара, дополните её значимой информацией для покупателя. Подчеркнёте ценность и выгоду, представите сложные характеристики в понятной и доступной форме. Инфографика — инструмент маркетинга: в понятной и доступной форме. яркий, запоминающийся и лёгкий для восприятия. Красочный дизайн и графические элементы за несколько секунд заинтересуют более широкую аудиторию покупателей, расскажут о преимуществах товара и сподвигнут к покупке даже самых спешных покупателей.
Преимущество
Преимущество

Информативное оформление карточек сделает товар заметнее в общем каталоге

Убедите покупателя оформить заказ именно у вас
ИТОГ — рост количества переходов в карточку товара, увеличение продаж и прибыли
Оформление
Внимательно проанализируем
потребности конкретно вашей аудитории
покупателей
Изучим важные характеристики вашего товара,
выделим преимущества и расскажем о них
в лаконичном и понятном виде
Добавим на фото графические элементы,
которые раскроют свойства и ценности
вашего товара

Прайс на услуги
карго-доставки

Преимущества

Преимущества
Преимущества товара
не останутся в тени
Большой объём текстовой информации заменим ключевыми фактами, цифрами, иллюстрациями
Сопровождение
Акцентируем внимание
на характеристиках
Покупатель заметит важные свойства товара и “примерит” их к своим потребностям, не вникая в текстовые объяснения
Интеграция
Привлечём и удержим
внимание покупателей
Повысим интерес, кликабельность и переход в карточку товара, простимулируем продажи
Аналитика
Улучшим рейтинг
продавца
Выведем карточку на верхние позиции поисковой выдачи,  увеличим число добавлений товара в корзину и в избранное

Весь процесс по созданию
инфографики и дизайна мы
возьмём на себя

Вам останется лишь
предоставить нам товар
01
Выберите удобный для вас способ связи: оставьте заявку на сайте, позвоните по номеру телефона или напишите нам в мессенджеры
image
02
Сопровождающий менеджер ответит вам для обсуждения концепции и идеи инфографики
03
Соберём всю необходимую информацию: изучим характеристики и выделим преимущества товара, проанализируем потребности покупателей
04
Разработаем визуальный стиль: подберём цвет, шрифт и создадим структуру, удобную для восприятия информации
05
Отправим дизайн обложки на согласование, при необходимости внесём корректировки
image
01
Выберите удобный для вас способ связи: оставьте заявку на сайте, позвоните по номеру телефона или напишите нам в мессенджеры
image
02
Сопровождающий менеджер ответит вам для обсуждения концепции и идеи инфографики
03
Соберём всю необходимую информацию: изучим характеристики и выделим преимущества товара, проанализируем потребности покупателей
04
Разработаем визуальный стиль: подберём цвет, шрифт и создадим структуру, удобную для восприятия информации
05
Отправим дизайн обложки на согласование, при необходимости внесём корректировки
image

Более 150 постоянных клиентов: крупные
поставщики, известные производители,
начинающие продавцы

Броис селлер
Читать все отзывы
Author
Ольга Ш.
Знаток города 4 уровня
Изначально искала фулфилмент. Почитала отзывы о компании, запросила расчет, сверила с несколькими компаниями и остановилась на Атико. Оказалось, что у них ещё и приятные условия по карго. В итоге "под ключ" привезла очередную партию. И пока очень довольна сотрудничеством. Оперативная связь, молниеносная закупка и упаковка товара. Спасибо, ребята!♥️
Читать весь отзыв
Author
Мария Кознова
Знаток города 11 уровня
Отличный Фулфилмент! Очень отзывчивые сотрудники, оперативно решают сложные задачи и вопросы. Менеджеры всегда на связи, подходят к работе ответственно. Приятно иметь дело! За год работы с ними нет нареканий. Склад большой, чистый, бережно относятся к товару. Выполняют задачу в обещанные сроки👍
Читать весь отзыв
Author
766447
Знаток города 5 уровня
Однозначно рекомендую Атико! Сменили несколько фулфилментов, прежде чем нашли реально чистый склад и быстро отвечающих менеджеров. Косяки бывают, как и у всех, но все вопросы решают в пользу клиента, это большая редкость в этой сфере.
Читать весь отзыв
Author
Anton M.
Знаток города 2 уровня
Огромное спасибо Atiko! Сменили старый фулфилмент на этот - небо и земля просто. Очень комфортное сопровождение в процессе упаковки/маркировки, исполнение чётко по тз, отгрузили озон в срок, продажи пошли как надо. До этого пользовались услугами известного фулика, но пришли к выводу, что крмое известности там ничего и нет больше хорошего - были задержки, ошибки, развороты поставок - в атико всё сделали от души.
Читать весь отзыв
Author
Николаева С.
Всё на высоте! Никаких проблем, стабильно и без задержек отгружаемся на wildberries через этот фулфилмент. Отношение к партнёрам очень лояльное. До этого отгружались через другой известный фулфилмент — он даже рядом не стоит с проф подходом в Атико.
Читать весь отзыв

Зачем инфографика карточке товара?

В каких случаях особенно важна продающая инфографика?

Какие проблемы с продажами можно решить с помощью инфографики?

Преимущества использования инфографики на маркетплейсах

Как инфографика влияет на продажи?

Благодаря чему использование инфографики помогает бренду запомниться и повысить конверсию?

Инфографика для маркетплейсов как элемент брендинга

Этапы создания инфографики

Пакеты услуг

Дополнительные услуги: тексты, rich-контент, SEO, адаптация под разные платформы

Тексты

Rich-контент

Фотографии

Видеоролики

Отзывы пользователей

SEO-оптимизация

Адаптация под разные платформы

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Показать всё

Перечень наших услуг

Доставка товара на региональные склады
Доставим товар по схеме FBO: СПБ, Казань, Краснодар, Тула, Невинномысск, Екатеринбург, Новосибирск
Подробнее
Доставка товара на маркетплейсы
Доставим товар без задержек: Wildberries, Ozon, Яндекс. Маркет, Lamoda
Подробнее
Заберём ваш товар
Все логистические процессы мы возьмём на себя: от забора до доставки на склад маркетплейса
Подробнее
Фулфилмент для маркетплейсов по схеме FBO
Масштабируйте бизнес и начните продавать на всех популярных маркетплейсах с единого склада: Wildberries, Ozon, Яндекс. Маркет, Lamoda
Подробнее
Упаковка товаров для маркетплейсов
Предложим различные варианты упаковки для вашего товара. Разработаем индивидуальную упаковку под ваш продукт, включая нестандартные решения
Подробнее
Предметная фотосъемка для маркетплейсов
Организуем предметную съёмку вашего товара в профессиональной фотостудии
Подробнее
Проверка товара
Пересчитаем, проверим качество и сверим сроки годности.
Подробнее
Ответственное хранение на складе
Подробнее
Инфографика для маркетплейсов
Увеличивайте кликабельность карточек товара и повышайте продажи на популярных площадках: Wildberries, Ozon, Яндекс. Маркет, Lamoda
Подробнее

Полезная информация

FBO, FBS или DBS: как выбрать схему работы на маркетплейсе
FBO, FBS или DBS: как выбрать схему работы на маркетплейсе
Работа на маркетплейсах становится всё популярнее среди продавцов. Однако перед началом важно определиться с подходящей схемой взаимодействия. Основные варианты — FBO, FBS и DBS.
16.12.2025
Как работать с возвратами на маркетплейсах?
Как работать с возвратами на маркетплейсах?
Возвраты товаров — неотъемлемая часть электронной коммерции, но без грамотного управления они могут серьезно повлиять на рентабельность бизнеса. В 2025 году маркетплейсы ужесточили требования к продавцам, поэтому контроль над возвратами становится стратегической задачей. В этой статье мы разберем, как минимизировать возвраты с маркетплейсов, правильно их оформлять и защитить свой бизнес от финансовых потерь.
10.10.2025
Самые выгодные товары для маркетплейсов
Самые выгодные товары для маркетплейсов
Выбор правильного товара - основа успешного бизнеса на маркетплейсах. Правильный артикул приносит прибыль, неправильный - убытки и разочарование. В этой статье мы разберем, как выбрать перспективные позиции, избежать ошибок новичков и построить стабильный бизнес на Wildberries, Ozon и других площадках.
30.09.2025
Баллы за отзывы на Wildberries: как это работает и как использовать
Баллы за отзывы на Wildberries: как это работает и как использовать
Система отзывов на маркетплейсах стала мощным инструментом влияния на покупательское поведение. Wildberries, как один из лидеров российского e-commerce, внедрил механизм «Баллы за отзывы», который выгоден и покупателям, и селлерам. В этой статье мы детально разберем, как работает эта система, как покупателям заработать на своих оценках, а продавцам - эффективно использовать этот инструмент для роста продаж.
30.09.2025
Копакинг: что это такое, зачем нужен и какие услуги включает
Копакинг: что это такое, зачем нужен и какие услуги включает
В современной логистике и электронной коммерции эффективность упаковочных процессов напрямую влияет на успех бизнеса. Одной из ключевых услуг, позволяющих оптимизировать эти процессы, является копакинг. В этой статье мы подробно разберем, что представляет собой копакинг, какие задачи он решает и какую выгоду может принести вашему бизнесу.
30.09.2025
Как работать с возражениями клиентов: пошаговый алгоритм и техники
Как работать с возражениями клиентов: пошаговый алгоритм и техники
Возражения клиентов — это не преграда для селлера, а возможность. Возможность лучше понять потребности, укрепить доверие и поднять выручку. Грамотная работа с возражениями отделяет профессионального продажника от новичка. В этой статье разберем возражения, пошаговый алгоритм ответов, техники на примере, уточняющие вопросы и готовые скрипты, которые помогут провести клиента от возражений в продажах к уверенному «да».
30.09.2025
Как анализировать продажи на Ozon: инструменты, отчеты и метрик
Как анализировать продажи на Ozon: инструменты, отчеты и метрик
Анализ продаж на маркетплейсе - это не просто сбор цифр, а стратегический процесс, который превращает сырые данные в деньги. Правильная аналитика на Ozon позволяет понять, что работает, а что нет, и принимать взвешенные решения для роста бизнеса. В этой статье мы разберем все инструменты, отчеты и ключевые метрики и сервис аналитики для ozon, которые необходимы каждому продавцу.
29.09.2025
Что такое PIM-система и для чего она нужна
Что такое PIM-система и для чего она нужна
Сегодняшний рынок отличается высокой конкуренцией и разнообразием каналов сбыта товаров и услуг. Компании сталкиваются с необходимостью эффективно управлять огромным объемом информации о своей продукции в разных канала - от технических характеристик и цен до изображений и описаний. Именно в этом случае приходит на помощь PIM (Product Information Management) - система управления товарной информацией.
05.09.2025
Как работать с Ozon по системе FBO
Как работать с Ozon по системе FBO
Продажа на маркетплейсах становится все популярнее среди предпринимателей. Одной из крупнейших платформ электронной коммерции является Ozon - российский лидер рынка онлайн-продаж. В статье подробно рассмотрим, как эффективно наладить работу с Ozon именно по схеме FBO в 2025 году.
04.09.2025
Фулфилмент для интернет-магазинов:  что это и как работает
Фулфилмент для интернет-магазинов:  что это и как работает
Фулфилмент (от англ. fulfillment - «исполнение») - это комплекс логистических услуг, при котором сторонний оператор берет на себя хранение, упаковку, доставку и обработку возвратов продукции интернет-магазина. Вместо того чтобы содержать собственный склад и штат логистов, предприниматель обращается в  фулфилмент для интернет-магазина, экономя время и ресурсы.
20.08.2025