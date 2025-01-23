Инфографика - это визуализация информации о товаре в виде схем, таблиц, диаграмм, иконок, цифр и иллюстраций. Это один из эффективных способов оптимизировать карточку и поднять продажи.

Многие селлеры недооценивают этот инструмент, хотя он выгоден и покупателям, и продавцам.

Функция инфографики помочь покупателю быстро понять сильные стороны продукта, его характеристики и отличия от аналогов.

Селлеры, которые используют инфографику в карточке товара, выгодно выделяются на фоне конкурентов. А значит, имеют более высокие показатели конверсии.

Наш опыт показывает, что для маркетплейсов, где конкуренция высока, а внимание покупателя ограничено, возможности инфографики становятся мощным инструментом продаж.

Зачем инфографика карточке товара?

✔️ Увеличивает конверсию. Наши тесты подтверждают, что покупатели быстрее принимают решение о покупке, если вся ключевая информация представлена наглядно и кратко.

✔️ Делает сложную информацию простой для восприятия. Согласитесь, проще охватить одним взглядом карточку товара и воспринять информацию, чем долго читать описание.

✔️ Снижает процент возвратов. Клиент заранее видит все параметры товара и может понять, насколько он ему подходит.

✔️ Повышает доверие. Карточка с инфографикой выглядит профессиональнее, чем просто текст.

В каких случаях особенно важна продающая инфографика?

Виды инфографики могут применяться в карточке любого товара, но есть категории, где без них конверсия будет очень низкая. К таким относятся:

Сложные товары. Например, электроника, инструменты, медицинские приборы.

Товары с большим количеством характеристик. Косметика, БАДы, детские товары.

Новые бренды. Помогает быстро объяснить и наглядно показать ценность продукта.

Наш опыт показывает, что, если во всех категориях, где сложно принять решение, вы облегчите покупателю процесс выбора с помощью визуального оформления информации, рост конверсии не заставит себя ждать.

Кроме того, независимо от того, к какой нише принадлежит ваш товар, всегда при запуске акций и скидок, стоит подготовить варианты инфографики. Если на карточке товара вы уделите внимание преимуществу - укажите размер скидки, ограничение предложения и подарки или бонусы - это сработает на привлечение внимания.

Еще вы можете облегчить покупателю процесс взаимодействия с маркетплейсом. Если вы оформите схемами, как клиенту оплатить и получить заказ или что сделать, если он получил поврежденный товар или недоволен качеством, то это поможет снизить количество негативных отзывов.

Какие проблемы с продажами можно решить с помощью инфографики?

Главное преимущество инфографики для маркетплейсов - наглядность, простота и понятность, поэтому ее можно использовать везде, где нужно упростить общение с покупателем и подтолкнуть его к выбору вашего товара.

В каких случаях вам стоит начать использовать инфографику для маркетплейсов?

🔹 Низкая конверсия. Клиенты не понимают, почему ваш товар лучше, и поэтому покупают у конкурентов.

🔹 Высокий процент возвратов. Покупатели получают не то, что ожидали. Значит, вы недостаточно подробно или понятно представляете то, что предлагаете купить.

🔹 Слабый брендинг. Карточки выглядят шаблонно и не запоминаются. Покупатели просто пролистывают их и уходят к конкурентам, потому что у них ярче, понятнее и лучше запоминается.

Преимущества использования инфографики на маркетплейсах

Как инфографика влияет на продажи?

Основная задача селлера при оформлении карточки товара - раскрыть все выгоды товаров, чтобы получить максимально высокие продажи. Какие возможности есть у инфографики, чтобы достичь этой цели?

📈 У правильно оформленных карточек конверсия +15-30%. Покупатели цепляются взглядом, проваливаются в описание товара и быстрее принимают решение.

📉 Селлеры получают на 20% меньше возвратов. Клиенты заранее видят все детали товара, могут представить сценарии его использования в своей жизни и оценить, насколько он им подходит. При таком подходе отказываются реже, а значит карточка растет в выдаче.

🔝 Рост позиций в поиске. Площадки заинтересованы, чтобы пользователи получали достоверную и правильно оформленную информацию, поэтому они лучше ранжируют карточки с качественным контентом.

🔝 Повышение рейтинга продавца. Чем больше ваш товар добавляют в избранное и в корзину, и чем чаще покупают, тем выше ваш рейтинг - а это критерий, который вызывает доверие у покупателей.

Благодаря чему использование инфографики помогает бренду запомниться и повысить конверсию?

✅ Наглядное оформление информации помогает сэкономить время. Не нужно читать длинные описания, пытаться понять основные характеристики и решить, подходят ли они.

✅ Схемы и цифры упрощают выбор. Через них вы можете наглядно рассказать о преимуществах своей продукции.

✅ Повышает лояльность. Покупатели запоминают бренд и возвращаются за покупками снова.

Инфографика для маркетплейсов как элемент брендинга

Чтобы сделать товар привлекательным для клиента, нужно создать единый узнаваемый стиль, укрепить доверие к бренду, выделить карточку среди конкурентов - это задачи инфографики, если она профессионально сделана.

Яркие корпоративные цвета, привлекательные графические элементы, логотип бренда - это элементы, которые обязательно должны присутствовать на карточке товара.

Если вы создаете серию карточек для разных товаров одного бренда, то следите, чтобы на них использовалась одна корпоративная стилевая концепция. Это поможет вам быстрее запомниться покупателю и сразу выделять ваш товар среди конкурентов.

Этапы создания инфографики

Если вы хотите заказать услуги создания инфографики команде профессионалов Атико, можете быть уверены, что ваш товар гарантированно станет заметнее, рейтинг выше, а выручка больше.

Как мы работаем над созданием дизайна карточек для Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет?

Вы выбираете удобный вам способ и оставляете заявку на сайте, в соцсетях и мессенджерах или по телефону. За вами закрепляется менеджер, с которым вы будете контактировать. Он связывается с вами, чтобы обсудить концепцию и идею. Составляем бриф, собираем информацию и обозначаем объем работы и конкретные задачи. Определяем цели работы. Чаще всего к нам обращаются за фото-, видеосъемкой и дизайном карточек и инфографикой для маркетплейсов. Изучаем технические характеристики и выделяем плюсы товара, анализируем потребности покупателей. Анализируем конкурентов. Изучаем топовые карточки в нише. Выявляем, какие данные важны для покупателей. Проводим фото- и видеосъемку для карточек товара. Если партия хранится у нас на складе, то мы сами возьмем образец и отснимем его. Создаем визуальный стиль, концепцию и дизайн. Подбираем цвет, шрифт и создаем структуру, удобную для восприятия информации. Согласовываем дизайн первого слайда с заказчиком и утверждаем общий стиль будущей инфографики. Готовим остальные слайды в соответствии с выбранной концепцией. Отправляем дизайн на согласование. При необходимости внесем корректировки. Все готовые материалы мы передаем заказчику на Яндекс-диске. Получаете ссылку и сразу загружаете в карточку товара.

Пакеты услуг

Для удобства наших заказчиков мы разработали готовые пакетные предложения по фото-, видеосъемке и созданию дизайна карточек. Они позволяют вам получить комплекс услуг за короткие сроки в одном месте.

Выбрать пакет и узнать его наполнение и стоимость вы можете на консультации с нашими менеджерами.

Дополнительные услуги: тексты, rich-контент, SEO, адаптация под разные платформы

Кроме инфографики, селлеру стоит обратить внимание на другие виды контента, которые предлагает площадка, и использовать их для продвижения своего товара.

Тексты

Описание товара должно быть четким, информативным и привлекательным. Основные признаки качественного текста:

Структурированность. Разбивайте текст на абзацы, используйте заголовки и списки.

Четкость и ясность. Подробно раскрывайте характеристики продукта, подчеркивайте его преимущества перед аналогичными товарами.

Эмоциональная составляющая. Добавьте немного эмоций, чтобы вызвать интерес покупателя.

SEO-оптимизация. Включайте ключевые запросы, соответствующие вашему товару, чтобы повысить шансы на попадание в топ выдачи поисковых запросов.

Rich-контент

Rich-контент включает фотографии, видеоролики, отзывы пользователей, инфографику и другие визуальные элементы. Это работает на удержание покупателей, повышает доверие и увеличивает конверсию продаж.

Как работает рич-контент?

Пользователь заходит в карточку товара, листает ее, а перед рекламой конкурентов там крупно и очень ярко видит первый слайд rich-контента. В нем размещен призыв зайти в подробное описание и узнать о товаре больше.

Такой способ задерживает внимание покупателя и не дает ему сразу перейти в товар конкурентов.

Фотографии

Фотографии должны быть качественными, яркими и информативными. Важно показать товар с разных ракурсов, продемонстрировать особенности дизайна и материалов. Хорошее освещение и профессиональная съемка значительно повышают привлекательность карточки товара и конверсию.

Видеоролики

Видео позволяют наглядно продемонстрировать продукт в действии. Покупатели смогут увидеть, как выглядит товар в реальности, оценить качество материалов и сборки. Видео также помогает увеличить время пребывания посетителя на странице, что положительно влияет на позиции в поиске.

Отзывы пользователей

Отзывы играют важную роль в принятии решения о покупке. Положительные комментарии убеждают потенциальных клиентов в качестве товара, а негативные указывают на возможные недостатки, которые продавец может исправить.

SEO-оптимизация

Оптимизация контента под поисковые системы (SEO) необходима для повышения видимости товара на маркетплейсе. Вот несколько рекомендаций:

Используйте низкочастотные и среднечастотные запросы в описании товара.

Включайте название бренда и модели товара в заголовок страницы.

Применяйте семантическое ядро - набор ключевых слов, соответствующих вашему продукту.

Регулярно обновляйте контент, добавляя новые товары и актуальные акции.

Адаптация под разные платформы

Маркетплейсы имеют разную структуру и требования к контенту. Например, Wildberries предъявляет строгие требования к качеству фотографий и видеоматериалов, а Ozon делает акцент на подробностях описания товара.

Для успешной адаптации под каждую платформу важно учитывать следующие моменты:

Формат изображений. Убедитесь, что фото соответствуют требованиям площадки.

Объем описания. Некоторые площадки ограничивают количество символов в тексте.

Специфические поля. Обратите внимание на дополнительные поля, такие как состав ткани, размерная сетка и т.п. Если для вашей продукции есть такие поля, их обязательно стоит заполнить, чтобы дать клиенту максимум информации.

Грамотное использование различных видов контента позволяет селлерам эффективно продвигать свои товары на маркетплейсах, увеличивая объемы продаж и привлекая новых покупателей. Если вы понимаете, что хотите заказать эти работы команде Атико, мы возьмем в свои руки весь объем контента для карточки товаров и даже ведение личного кабинета селлера.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)