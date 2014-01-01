Мы используем файлы cookie для улучшения вашего опыта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.

Трансляция с 8:00
8 (499) 288 - 22 - 85 at@atiko.ru
Главнаяchevron
Услуги
chevronФулфилментchevron
интернет-магазин

Фулфилмент для
интернет-магазина

Заполните форму и получите готовое
решение для вашего бизнеса
ФулфилментФулфилмент

Гарантируем своевременную доставку товара

Минимальные затраты
Минимальные
затраты на входе:
Сотрудничаем с юридическими лицами, ИП и самозанятыми по стартовому чеку на услуги от 10 000 рублей
Интеграция
Интеграция с маркетплейсами в личном кабинете:
Пополняйте один склад и продавайте сразу на нескольких площадках
Маркировка
Маркировка и упаковка товара с учётом требований маркетплейсов:
Поможет избежать штрафов и блокировок
Личный менеджер
Сервис аналитики продаж:
Оцените спрос, выведите товар в ТОП за короткое время и без финансовых потерь

Прайс на услуги
карго-доставки

Вооружитесь информацией и начните продавать на маркетплейсах без финансовых потерь на старте

Без фулфилмента

С фулфилментом

Крест
Огромные счета за аренду своего склада и расходы на курьерскую службу.
Крест
Не налаженная логистика, поставки товара с задержками, плохие отзывы и жалобы от покупателей.
Крест
Сложно разбираться в условиях и особенностях каждого маркетплейса.
Крест
Тратите много времени на рутину и стоите в очередях за возвратами.
Галочка
Вы полностью исключите расходы на организацию логистики, содержание складских помещений, закупку оборудования и наём сотрудников. увеличьте прибыль за счёт снижения издержек.
Галочка
Мы позаботимся о своевременной доставке товара на склад маркетплейса без задержек и накладок. Вы сможете конкурировать с другими продавцами, ведь доставка вашего товара будет быстрее на 1-2 суток, а это точно увеличит продажи. Так как при одинаковой цене товара позиция карточки с более быстрой доставкой выше.
Галочка
Вам не придётся вникать в часто меняющиеся условия каждой площадки маркетплейса и участвовать в логистических процессах. Всю рутину мы возьмём на себя: упакуем, промаркируем и доставим товар на склад маркетплейса с учётом требований каждой площадки.
Галочка
Мы сами заберём возвраты со складов маркетплейсов, оформим все необходимые документы и доставим до нашего склада. У вас появится больше времени на развитие бизнеса.

Без фулфилмента

Огромные счета за аренду своего склада и расходы на курьерскую службу.
Не налаженная логистика, поставки товара с задержками, плохие отзывы и жалобы от покупателей.
Сложно разбираться в условиях и особенностях каждого маркетплейса.
Тратите много времени на рутину и стоите в очередях за возвратами.

С фулфилментом

Вы полностью исключите расходы на организацию логистики, содержание складских помещений, закупку оборудования и наём сотрудников. увеличьте прибыль за счёт снижения издержек.
Мы позаботимся о своевременной доставке товара на склад маркетплейса без задержек и накладок. Вы сможете конкурировать с другими продавцами, ведь доставка вашего товара будет быстрее на 1-2 суток, а это точно увеличит продажи. Так как при одинаковой цене товара позиция карточки с более быстрой доставкой выше.
Вам не придётся вникать в часто меняющиеся условия каждой площадки маркетплейса и участвовать в логистических процессах. Всю рутину мы возьмём на себя: упакуем, промаркируем и доставим товар на склад маркетплейса с учётом требований каждой площадки.
Мы сами заберём возвраты со складов маркетплейсов, оформим все необходимые документы и доставим до нашего склада. У вас появится больше времени на развитие бизнеса.

Готовое решение для
вашего бизнеса
по схеме FBO

Заберём ваш товар с Садовода, ТЯК Москва, Южных Ворот и со склада производителя. Возьмём на себя все процессы по хранению и подготовке товара к продаже на маркетплейсах: подберём подходящую упаковку, учитывая особенности товара и требования площадки, корректно промаркируем и оперативно доставим груз на склад маркетплейса.
Готовое решение

5 шагов 
к сотрудничеству

Сделайте первый шаг — оставьте заявку. Сопровождающий менеджер свяжется с вами в течение 10 минут
01
Выберите удобный для вас способ связи: оставьте заявку на сайте, позвоните по номеру телефона или напишите нам в мессенджеры
image
02
Сопровождающий менеджер ответит вам и предложит рациональное решение под текущий запрос
03
Подберём упаковочный материал с учётом категории товара и требований площадки маркетплейса, организуем хранение
image
04
Рассчитаем стоимость работ и отправим коммерческое предложение
05
Подпишем договор и начнём сотрудничество
image
01
Выберите удобный для вас способ связи: оставьте заявку на сайте, позвоните по номеру телефона или напишите нам в мессенджеры
image
02
Сопровождающий менеджер ответит вам и предложит рациональное решение под текущий запрос
03
Подберём упаковочный материал с учётом категории товара и требований площадки маркетплейса, организуем хранение
image
04
Рассчитаем стоимость работ и отправим коммерческое предложение
05
Подпишем договор и начнём сотрудничество
image
Интеграция с маркетплейсами —
продажи на всех площадках
с единого склада
Собственный автопарк — оперативная ежедневная
доставка товара
Аналитика продаж — реальная
маржинальность вашего товара

Этапы процесса

Прием товаров

Складское хранение

Упаковка и комплектация заказов

Маркировка товара

Доставка

Обработка возвратов

Стоимость упаковочных материалов

Преимущества и недостатки фулфилмента для интернет-магазина

Преимущества

Недостатки

Показать всё