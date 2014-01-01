Без фулфилмента С фулфилментом

Огромные счета за аренду своего склада и расходы на курьерскую службу.

Не налаженная логистика, поставки товара с задержками, плохие отзывы и жалобы от покупателей.

Сложно разбираться в условиях и особенностях каждого маркетплейса.

Тратите много времени на рутину и стоите в очередях за возвратами.

Вы полностью исключите расходы на организацию логистики, содержание складских помещений, закупку оборудования и наём сотрудников. увеличьте прибыль за счёт снижения издержек.

Мы позаботимся о своевременной доставке товара на склад маркетплейса без задержек и накладок. Вы сможете конкурировать с другими продавцами, ведь доставка вашего товара будет быстрее на 1-2 суток, а это точно увеличит продажи. Так как при одинаковой цене товара позиция карточки с более быстрой доставкой выше.

Вам не придётся вникать в часто меняющиеся условия каждой площадки маркетплейса и участвовать в логистических процессах. Всю рутину мы возьмём на себя: упакуем, промаркируем и доставим товар на склад маркетплейса с учётом требований каждой площадки.