Трансляция с 8:00
Фулфилмент

Фулфилмент для
маркетплейсов
по схеме FBO

Масштабируйте бизнес и начните продавать на всех популярных маркетплейсах с единого склада: Wildberries, Ozon, Яндекс. Маркет, Lamoda
Заполните форму и получите готовое
решение для вашего бизнеса
ФулфилментФулфилмент

Фулфилмент для маркетплейсов

Минимальные затраты
Минимальные
затраты на входе:
Сотрудничаем с юридическими лицами, ИП и самозанятыми по стартовому чеку на услуги от 10 000 рублей
Интеграция
Интеграция с маркетплейсами в личном кабинете:
Пополняйте один склад и продавайте сразу на нескольких площадках
Маркировка
Маркировка и упаковка товара с учётом требований маркетплейсов:
Поможет избежать штрафов и блокировок
Личный менеджер
Сервис аналитики продаж:
Оцените спрос, выведите товар в ТОП за короткое время и без финансовых потерь

Вооружитесь информацией и начните продавать на маркетплейсах без финансовых потерь на старте

Без фулфилмента

С фулфилментом

Огромные счета за аренду своего склада и расходы на курьерскую службу.
Не налаженная логистика, поставки товара с задержками, плохие отзывы и жалобы от покупателей.
Сложно разбираться в условиях и особенностях каждого маркетплейса.
Тратите много времени на рутину и стоите в очередях за возвратами.
Вы полностью исключите расходы на организацию логистики, содержание складских помещений, закупку оборудования и наём сотрудников. увеличьте прибыль за счёт снижения издержек.
Мы позаботимся о своевременной доставке товара на склад маркетплейса без задержек и накладок. Вы сможете конкурировать с другими продавцами, ведь доставка вашего товара будет быстрее на 1-2 суток, а это точно увеличит продажи. Так как при одинаковой цене товара позиция карточки с более быстрой доставкой выше.
Вам не придётся вникать в часто меняющиеся условия каждой площадки маркетплейса и участвовать в логистических процессах. Всю рутину мы возьмём на себя: упакуем, промаркируем и доставим товар на склад маркетплейса с учётом требований каждой площадки.
Мы сами заберём возвраты со складов маркетплейсов, оформим все необходимые документы и доставим до нашего склада. У вас появится больше времени на развитие бизнеса.

48
часов от приёмки до отправки
товара на склад маркетплейса
>150
клиентов в Москве, Московской
области и регионах РФ
24/7
всегда
на связи

Прайс на услуги
карго-доставки

Готовое решение для
вашего бизнеса
по схеме FBO

Заберём ваш товар с Садовода, ТЯК Москва, Южных Ворот и со склада производителя. Возьмём на себя все процессы по хранению и подготовке товара к продаже на маркетплейсах: подберём подходящую упаковку, учитывая особенности товара и требования площадки, корректно промаркируем и оперативно доставим груз на склад маркетплейса.
Готовое решение

5 шагов 
к сотрудничеству

Сделайте первый шаг — оставьте заявку. Сопровождающий менеджер свяжется с вами в течение 10 минут
Выберите удобный для вас способ связи: оставьте заявку на сайте, позвоните по номеру телефона или напишите нам в мессенджеры
02
Сопровождающий менеджер ответит вам и предложит рациональное решение под текущий запрос
03
Подберём упаковочный материал с учётом категории товара и требований площадки маркетплейса, организуем хранение
04
Рассчитаем стоимость работ и отправим коммерческое предложение
05
Подпишем договор и начнём сотрудничество
Интеграция с маркетплейсами —
продажи на всех площадках
с единого склада
Собственный автопарк — оперативная ежедневная
доставка товара
Аналитика продаж — реальная
маржинальность вашего товара

Кейсы
наших
клиентов

Фулфилмент 2800 комплектов мужских трусов: сборка, маркировка и отгрузка
Фулфилмент 2800 комплектов мужских трусов: сборка, маркировка и отгрузка
Фулфилмент набора чашек: упаковка хрупкой посуды — 200 комплектов
Фулфилмент набора чашек: упаковка хрупкой посуды — 200 комплектов
Фулфилмент декоративных тарелок: упаковка и отгрузка 250 единиц посуды
Фулфилмент декоративных тарелок: упаковка и отгрузка 250 единиц посуды
Фулфилмент генераторов пузырей: обработка и упаковка 300 товаров для дома
Фулфилмент генераторов пузырей: обработка и упаковка 300 товаров для дома
Фулфилмент паровых швабр: обработка и отправка техники для дома
Фулфилмент паровых швабр: обработка и отправка техники для дома
Более 150 постоянных клиентов: крупные
поставщики, известные производители,
начинающие продавцы

Ольга Ш.
Ольга Ш.
Знаток города 4 уровня
Изначально искала фулфилмент. Почитала отзывы о компании, запросила расчет, сверила с несколькими компаниями и остановилась на Атико. Оказалось, что у них ещё и приятные условия по карго. В итоге "под ключ" привезла очередную партию. И пока очень довольна сотрудничеством. Оперативная связь, молниеносная закупка и упаковка товара. Спасибо, ребята!♥️
Читать весь отзыв
Author
Мария Кознова
Знаток города 11 уровня
Отличный Фулфилмент! Очень отзывчивые сотрудники, оперативно решают сложные задачи и вопросы. Менеджеры всегда на связи, подходят к работе ответственно. Приятно иметь дело! За год работы с ними нет нареканий. Склад большой, чистый, бережно относятся к товару. Выполняют задачу в обещанные сроки👍
Читать весь отзыв
766447
766447
Знаток города 5 уровня
Однозначно рекомендую Атико! Сменили несколько фулфилментов, прежде чем нашли реально чистый склад и быстро отвечающих менеджеров. Косяки бывают, как и у всех, но все вопросы решают в пользу клиента, это большая редкость в этой сфере.
Читать весь отзыв
Anton M.
Anton M.
Знаток города 2 уровня
Огромное спасибо Atiko! Сменили старый фулфилмент на этот - небо и земля просто. Очень комфортное сопровождение в процессе упаковки/маркировки, исполнение чётко по тз, отгрузили озон в срок, продажи пошли как надо. До этого пользовались услугами известного фулика, но пришли к выводу, что крмое известности там ничего и нет больше хорошего - были задержки, ошибки, развороты поставок - в атико всё сделали от души.
Читать весь отзыв
Author
Николаева С.
Всё на высоте! Никаких проблем, стабильно и без задержек отгружаемся на wildberries через этот фулфилмент. Отношение к партнёрам очень лояльное. До этого отгружались через другой известный фулфилмент — он даже рядом не стоит с проф подходом в Атико.
Читать весь отзыв

Вопросы и ответы

  • Сколько приблизительно стоят услуги фулфилмента?

    Стоимость услуги складывается из нескольких показателей: габаритов, количества артикулов и единиц товара. Вы платите только за фактический объём работ: хранение, комплектацию, упаковку, маркировку и доставку. Свяжитесь с менеджером нашей компании и узнайте точную стоимость.

  • С какими маркетплейсами вы работаете?

    Мы работаем с: Wildberries, Ozon, Яндекс. Маркет, Lamoda по схеме FBO.

  • Что такое FBO?

    FBO — это схема сотрудничества, благодаря которой вы полностью снимаете с себя обязанности по: хранению, подготовке товара к продаже и доставке на склад маркетплейса. Наши сотрудники обо всём позаботятся.

  • Вы работаете по договору?

    Мы заключаем договор с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми как на долгосрочное сотрудничество, так и на разовую поставку. Предоставляем закрывающие документы (УПД).

