Наша история началась с торговли на маркетплейсах. Со временем объёмы выросли, и возникла необходимость в складском хранении, упаковке товаров, найме сотрудников и делегировании рутинных процессов. Сегодня мы организуем услуги фулфилмента и являемся крупным действующим селлером. Личный опыт помогает нам эффективно выстраивать работу с маркетплейсами: детально разбираться во всех тонкостях, делать ваш товар заметнее в общем каталоге и быть в курсе постоянно меняющихся требований площадок.