О нас

Атико — фулфилмент полного цикла для маркетплейсов

Охватывайте больше клиентов, повышайте узнаваемость бренда, а логистику и подготовку товара к продаже мы возьмём на себя
4
года на рынке
услуг фулфилмента
30 000
товаров
упаковываем ежедневно
3 000м²
площадь
охраняемого склада
80
упаковщиц
в штате компании

Атико — комплекс услуг по  запуску продаж на маркетплейсах: от хранения и логистических процессов до аналитики

Мы помогаем начинающим селлерам, предпринимателям и производителям выйти на популярные площадки, увеличить объём продаж, привлечь новых клиентов и повысить узнаваемость бренда среди покупателей. Без возможных рисков и без потерь на старте.
Наша история началась с торговли на маркетплейсах. Со временем объёмы выросли, и возникла необходимость в складском хранении, упаковке товаров, найме сотрудников и делегировании рутинных процессов. Сегодня мы организуем услуги фулфилмента и являемся крупным действующим селлером. Личный опыт помогает нам эффективно выстраивать работу с маркетплейсами: детально разбираться во всех тонкостях, делать ваш товар заметнее в общем каталоге и быть в курсе постоянно меняющихся требований площадок.
New clients

Преимущества

Автопарк
Собственный
автопарк
Заранее планируем логистику: организуем ежедневный забор груза от поставщика и доставку товара до склада маркетплейса
Сопровождение
Сопровождение для
каждого клиента
Личный менеджер подберёт рациональное решение для вашего бизнеса. Проконтролирует приемку, упаковку и отгрузку товара.
Интеграция
Интеграция в едином
кабинете
Пополняйте один склад и продавайте товар сразу на нескольких площадках маркетплейсов: Ozon, Wildberries, Яндекс. Маркет, Lamoda
Аналитика
Авторская программа
финансовой аналитики
Узнайте маржинальность своего товара, выведите его в ТОП за короткое время и без финансовых потерь. Простой интерфейс освоит даже новичок.

Комплекс услуг от приёмки до аналитики продаж

Свяжитесь с нами, и мы подберём выгодное решение под текущую задачу вашего бизнеса
Забираем и храним товар на нашем отапливаемом складе, оборудованном видеонаблюдением
Пересчитываем и принимаем весь товар поштучно, несём ответственность за сохранность
Проверяем всю партию товара на наличие брака: осматриваем, оцениваем качество и сортируем
Маркируем, комплектуем и упаковываем товар с учётом всех требований маркетплейсов.
Оперативно обрабатываем заказ и доставляем товар на склад маркетплейсов 
Забираем возвраты с маркетплейсов, принимаем возвращённые отправления без вашего участия
Создаём инфографику для маркетплейсов: карточка товара станет выделяться среди конкурентов из общего каталога, что увеличит ваши продажи.
Проводим предметную съёмку товаров в профессиональной фотостудии с привлечением моделей и последующей ретушью.
Сервис аналитики — поможем сократить расходы и избежать ошибок на старте. Вы поймёте спрос на ваш товар, как продают и действуют конкуренты.

5 шагов
к масштабированию
вашего бизнеса

Передайте ответственность по всем операционным задачам специалистам нашей компании и освободите время для масштабирования бизнеса
01
Выберите удобный для вас способ связи: оставьте заявку на сайте, позвоните по номеру телефона или напишите нам в мессенджеры
02
Сопровождающий менеджер ответит вам и предложит рациональное решение под текущий запрос
03
Подберём упаковочный материал с учётом категории товара и требований площадки маркетплейса, организуем хранение
04
Рассчитаем стоимость работ и отправим коммерческое предложение
05
Подпишем договор и начнём сотрудничество
Нам доверяют крупные поставщики
и известные производители

*складское хранение

Бонусы от наших партнеров

«Ledмобиль» - Заявите о себе видеорекламой на машинах с круговым обзором 270°. Покажите рекламу там, где другие не могут!

Бонус:

Скидка 10% на аренду Ledмобиля

Перейти на сайт

«inSales» - это e-commerce платформа для создания сайтов и автоматизации продаж на маркетплейсах

Бонус:

Скидка 50% на оплату любого тарифа в день регистрации и расширенный триал в размере 14 дней

Перейти на сайт

«Точка» - Банк для предпринимателей

Бонус:

Скидка 10 000 р. на услуги упаковки в Атико при открытии счета в Точке + 3 месяца бесплатного обслуживания на тарифе "Селлер"

Перейти на сайт

«Железно» - лидер подачи заявок на регистрацию товарных знаков в 2024 году по версии независимого рейтинга IRPA

Бонус:

Скидка 10% на регистрацию бренда

Перейти на сайт

«Seller24» - аналитика и увеличение прибыли на маркетплейсах

Бонус:

20 000 рублей на аналитику, при покупке любого тарифа на 3 месяца

Перейти на сайт

Бухгалтер.рф - Первая бухгалтерская компания с человеческим лицом

Бонус:

Скидка 8500 рублей на первый месяц бухгалтерского обслуживания на маркетплейсах по промокоду ATIKO

Перейти на сайт

Вопросы и ответы

  • По какой схеме вы работаете?

    Наша компания оказывает услуги фулфилмента по схеме FBO. Мы позаботимся о хранении вашего товара, подготовим его к продаже с учётом всех требований маркетплейсов. Возьмём на себя все логистические процессы: забор груза у поставщиков и доставку товаров до маркетплейсов.

  • Вы доставляете товар на склады маркетплейсов только по Москве и Московской области?

    Мы организуем прямую логистику с нашего склада на популярные склады маркетплейсов в Москве и Московской области. А также в СПб, Краснодар, Казань и Тулу.

  • У каких поставщиков вы забираете товар?

    Мы забираем товары со всех оптовых площадок по Москве и МО: ТЯК Москва, Южные Ворота, Садовод, а также со склада производителей.

  • Для чего нужна аналитика продаж?

    Благодаря аналитике продаж вы сможете выйти на площадки маркетплейсов без финансовых потерь, ошибок и головной боли. Оцените спрос на товар и выберете подходящую нишу, поймёте, сколько зарабатываете на маркетплейсах, увидите продажи других поставщиков и первым узнаете о новинках торговых площадок.

Юридическая информация
ООО "Банк Точка", г. Москва
Получатель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТИКО" (ООО «АТИКО»)
Генеральный директор:
Зуева Ольга Викторовна
Главный бухгалтер:
Кушнарева Ольга Алексеевна

Находимся в Москве

Удобное расположение склада с территорией заезда у Варшавского шоссе
Адрес:
1-й Варшавский пр., 2,
стр. 9А, Москва
