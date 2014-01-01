Продажи на вайлдберриз требуют не только качественного товара, но и отлаженной логистики. Фулфилмент для wildberries с компанией ATIKO позволяют селлерам минимизировать затраты на хранение, упаковку и доставку, сосредоточившись на развитии бизнеса. Мы предлагаем комплексные решения для работы с маркетплейсом по схемам FBO и FBS, гарантируя сохранность товара и своевременную обработку заказов.

Варианты сотрудничества с Wildberries

Наша компания предлагает два удобных варианта сотрудничества для продавцов на платформе вайлдберриз - FBO и FBS, каждый из которых имеет свои преимущества и подходит различным категориям предпринимателей.

FBO (Fulfillment by Operator)

Продажа товаров по модели FBO означает, что продавец доставляет свою продукцию на центральный склад маркетплейса, который берет на себя дальнейшие этапы. Или вы можете полностью передать все процессы обслуживания товаров нашей команде. Если вам важна экономия времени и ресурсов, эта услуга станет идеальным решением.

Преимущества:

Хранение товара. В компании Атико обеспечивается надежное хранение ваших товаров в собственном современном складском комплексе класса А. Он оборудован системами безопасности и контроля температуры.

Упаковка и маркировка. Наши специалисты оперативно упакуют продукцию и нанесут необходимую маркировку согласно требованиям площадки, в том числе Честный знак.

Доставка на склады. Товары будут доставлены в распределительные центры нашими собственными транспортными средствами. Это гарантирует безопасность, оперативность и своевременность поставок.

Обработка возвратов. Возвратная продукция проходит тщательную проверку качества нашими сотрудниками, а также сопровождается всей необходимой документацией.

Документальное сопровождение. Все операции сопровождаются необходимыми юридическими документами, что обеспечивает прозрачность и легальность бизнеса.

Таким образом, выбрав схему FBO, вы можете сосредоточиться исключительно на развитии своего бренда и увеличении продаж, доверив нам рутинные процессы хранения, упаковки, доставки и обработки возвратов.

FBS (Fulfillment by Seller)

Для тех, кому важно самостоятельно управлять всеми этапам поставки продукции, мы предоставляем возможность реализации товаров по схеме FBS. Этот вариант позволяет продавцам сохранить полный контроль над процессом подготовки товара к продаже.

Особенности:

Подготовка товара к отправке. Вы сами осуществляете упаковку и нанесение необходимых меток на товар, обеспечивая индивидуальный подход к каждому заказу. Или делегируете этот процесс нам, в зависимости от вашего желания.

Доставка. Используя нашу собственную службу логистики и транспортный парк компании, вы сможете доставить товары непосредственно на склад для маркетплейсов быстро и надежно.

Выбирая FBS, вы получаете возможность оптимизировать затраты на доставку и обработку заказов, одновременно сохраняя полный контроль над качеством услуг.

Независимо от выбранного формата взаимодействия, наша команда готова обеспечить высокий уровень сервиса и поддержку вашего бизнеса на каждом этапе работы с площадкой Wildberries.

Что мы предлагаем

Страхование товара

В компании Атико мы гарантируем полную материальную ответственность за ваш товар. Наши склады оборудованы системой видеонаблюдения, охраны и пожаротушения, а риски покрываются страховкой.

Теплый склад с адресным хранением

Мы предлагаем своим клиентам теплые складские помещения класса A, оснащенные системой контроля температуры и влажности воздуха. Это гарантирует сохранность вашей продукции независимо от внешних погодных условий и предотвращает порчу товаров вследствие воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды.

Современное оборудование и технологии

Наш склад оснащен современным оборудованием, таким как: рохли, штабелеры, комплектовщики, ричтраки, упаковщики - позволяющими бережно обращаться с товарами различного типа и габаритов. Благодаря высокому уровню автоматизации процессов мы можем организовать разгрузку вручную либо с применением техники, исходя из специфики вашего технического задания.

Кроме того, вся территория склада огорожена и находится под круглосуточным наблюдением службы охраны и оснащена современной системой видеонаблюдения, обеспечивающей максимальную защиту имущества клиентов.

Многоуровневое хранение товара

Особенностью наших помещений является многоуровневая система хранения, позволяющая рационально использовать пространство и эффективно размещать большое количество товаров различных категорий. Общая площадь склада составляет около 3000 квадратных метров, что позволяет разместить ваши товары аккуратно и точно на своем предназначенном месте.

Также мы предоставляем услуги по специализированному хранению товаров, которым необходимы особые условия, такие как поддержание определенной температуры или уровня влажности. Например, продукты питания, фармацевтические препараты, косметика и бытовая техника требуют особого подхода к условиям хранения, и мы готовы предложить решения, удовлетворяющие любые требования клиента.

Выбор оптимального режима хранения и четкое соблюдение температурного режима позволяют избежать рисков потери товара, а удобное расположение каждой единицы продукции упрощает процесс подбора и отгрузки заказа, ускоряя весь цикл обращения с вашим продуктом.

Экономия на складе и персонале

Опыт наших клиентов показывает, что использовать фулфилмент для wildberries - это эффективное решение для бизнеса, позволяющее существенно сократить расходы на аренду складских площадей и содержание персонала. Воспользовавшись нашими услугами, вы получите ряд значительных преимуществ:

✅ Отсутствие расходов на аренду склада. Вам больше не придется платить фиксированную плату за помещение. Теперь вы оплачиваете лишь фактическое использование места, занимаемого вашими товарами. Такой подход помогает значительно снизить издержки и повысить рентабельность вашего предприятия.

✅ Минимизация затрат на оплату труда сотрудников. Услуги специалистов по упаковке, логистике и доставке берет на себя наша профессиональная команда. Это значит, что вы экономите средства, которые могли бы потратить на выплату заработной платы сотрудникам, занятым этими операциями.

Используя наши услуги, вы освобождаетесь от лишней финансовой нагрузки и имеете возможность направить освободившиеся ресурсы на развитие бизнеса и увеличение прибыли.

Этапы работы

Вот ключевые этапы работы, которые мы выполняем:

Приемка товара.

Проверка качества. Если ТЗ заказчика включает проверку товара, мы проводим ее. Таким образом мы можем исключить брак, пересчитать товар, свериться с заявленными характеристиками и т. д.

Маркировка и упаковка в соответствии с требованиями Wildberries. Этот этап включает: Нанесение штрих-кодов. Специальную упаковку в соответствии с типом товара. Исходя из нашего опыта, мы знаем, какая упаковка минимизирует повреждения при транспортировке товара и предлагаем нашим партнерам именно ее. Таким образом, вы снизите процент возврата.

Доставка на склад Wildberries После завершения этапа проверки и упаковки продукция своевременно отправляется на региональные склады маркетплейсов, включая Коледино, Электросталь и другие официальные точки приема.

Наш опыт, отлаженные процессы и наш собственный автопарк помогают исключить задержки и гарантировать быструю поставку партий любого объема.

Как мы упаковываем продукцию

Мы используем несколько вариантов упаковки, каждая из которых подходит под свою категорию товара:

✅ Упаковка в готовые пакеты.

✅ Пупырчатая пленка + запайка/скотч подходит для хрупких товаров.

✅ Рукав для товаров, которые нужно защитить от влаги.

✅ Термоусадочная пленка для плотной фиксации или предметов нестандартной формы.

Фулфилмент под ключ

Нашим клиентам мы предоставляем весь цикл:

✔️ Карго доставка из Китая.

✔️ Хранение и учет.

✔️ Упаковка и маркировка.

✔️ Подготовка к продаже (фотосъемка, описание карточек).

✔️ Логистика до складов WB.

✔️ Аналитика и ведение личного кабинета.

Адреса складов и пунктов приема

Склады wildberries находятся вблизи Москвы и в регионах. Самые крупные - это Электросталь, Подольск, Коледино, Домодедово.

Мы отгружаем партии вблизи Москвы и в регионах, чтобы повлиять на индекс локализации.

Почему выбирают нас

Мы гарантируем: