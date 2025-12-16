Мы используем файлы cookie для улучшения вашего опыта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.

Трансляция с 8:00
Забор груза

Карго доставка
из Китая Россию

Мы привезём груз сразу
на свой склад, минуя посредников
Напишите менеджеру, чтобы узнать
о преимуществах нашего карго
Package

Хранение груза на складе в Москве до упаковки бесплатно

Экономьте время и деньги - не платите за хранение товара, ожидающего упаковку
Привезём груз карго сразу на наш склад. Вам не нужно беспокоиться о том, как забрать груз с “Южных ворот” или другого логистического хаба
Оформление
Собственные склады 
в Китае и Москве
Фото/видео обзор
товара перед отправкой
Без скрытых платежей
и комиссий 
Русскоговорящий
менеджер

Расчёт стоимости доставки сразу!
У нас есть фиксированный прайс,
цена “по факту” не станет сюрпризом

Преимущества
Принимаем груз на свой склад в Китае от поставщика
Сопровождение
Делаем фото/видео отчет по запросу заказчика
Интеграция
Надежно упаковываем и отправляем на московский склад
Аналитика
Через 18-22 дня товар у нас на складе фулфилмента, готов к упаковке

Наши кейсы

Электрические
транспортировщики паллет

20 шт
5,5 тонн

Сэкономили
500+ тысяч рублей
из Сямынь в Москву
Виниловые перчатки

8 паллет
2,2 тонны

Сэкономили
3,2 тысячи $
из Гуанчжоу в Москву

Прайс на услуги
карго-доставки

Кто пользуется карго-доставкой?

Селлеры маркетплейсов.

Ритейлеры, закупающие товары оптом.

Стартапы, тестирующие ниши перед крупными заказами.

Что такое карго-доставка и как она устроена

Какие преимущества у карго из Китая?

Выкуп товара с 1688 и других платформ

Поиск поставщика и сопровождение сделки

Как избежать проблем с качеством?

Услуги компании: от выкупа до доставки

Сроки и этапы доставки

Способы доставки: авто, авиа

Стоимость доставки из Китая в Россию

Полезная информация

FBO, FBS или DBS: как выбрать схему работы на маркетплейсе
Работа на маркетплейсах становится всё популярнее среди продавцов. Однако перед началом важно определиться с подходящей схемой взаимодействия. Основные варианты — FBO, FBS и DBS.
16.12.2025
Как работать с возвратами на маркетплейсах?
Возвраты товаров — неотъемлемая часть электронной коммерции, но без грамотного управления они могут серьезно повлиять на рентабельность бизнеса. В 2025 году маркетплейсы ужесточили требования к продавцам, поэтому контроль над возвратами становится стратегической задачей. В этой статье мы разберем, как минимизировать возвраты с маркетплейсов, правильно их оформлять и защитить свой бизнес от финансовых потерь.
10.10.2025
Самые выгодные товары для маркетплейсов
Выбор правильного товара - основа успешного бизнеса на маркетплейсах. Правильный артикул приносит прибыль, неправильный - убытки и разочарование. В этой статье мы разберем, как выбрать перспективные позиции, избежать ошибок новичков и построить стабильный бизнес на Wildberries, Ozon и других площадках.
30.09.2025
Баллы за отзывы на Wildberries: как это работает и как использовать
Система отзывов на маркетплейсах стала мощным инструментом влияния на покупательское поведение. Wildberries, как один из лидеров российского e-commerce, внедрил механизм «Баллы за отзывы», который выгоден и покупателям, и селлерам. В этой статье мы детально разберем, как работает эта система, как покупателям заработать на своих оценках, а продавцам - эффективно использовать этот инструмент для роста продаж.
30.09.2025
Копакинг: что это такое, зачем нужен и какие услуги включает
В современной логистике и электронной коммерции эффективность упаковочных процессов напрямую влияет на успех бизнеса. Одной из ключевых услуг, позволяющих оптимизировать эти процессы, является копакинг. В этой статье мы подробно разберем, что представляет собой копакинг, какие задачи он решает и какую выгоду может принести вашему бизнесу.
30.09.2025
Как работать с возражениями клиентов: пошаговый алгоритм и техники
Возражения клиентов — это не преграда для селлера, а возможность. Возможность лучше понять потребности, укрепить доверие и поднять выручку. Грамотная работа с возражениями отделяет профессионального продажника от новичка. В этой статье разберем возражения, пошаговый алгоритм ответов, техники на примере, уточняющие вопросы и готовые скрипты, которые помогут провести клиента от возражений в продажах к уверенному «да».
30.09.2025
Как анализировать продажи на Ozon: инструменты, отчеты и метрик
Анализ продаж на маркетплейсе - это не просто сбор цифр, а стратегический процесс, который превращает сырые данные в деньги. Правильная аналитика на Ozon позволяет понять, что работает, а что нет, и принимать взвешенные решения для роста бизнеса. В этой статье мы разберем все инструменты, отчеты и ключевые метрики и сервис аналитики для ozon, которые необходимы каждому продавцу.
29.09.2025
Что такое PIM-система и для чего она нужна
Сегодняшний рынок отличается высокой конкуренцией и разнообразием каналов сбыта товаров и услуг. Компании сталкиваются с необходимостью эффективно управлять огромным объемом информации о своей продукции в разных канала - от технических характеристик и цен до изображений и описаний. Именно в этом случае приходит на помощь PIM (Product Information Management) - система управления товарной информацией.
05.09.2025
Как работать с Ozon по системе FBO
Продажа на маркетплейсах становится все популярнее среди предпринимателей. Одной из крупнейших платформ электронной коммерции является Ozon - российский лидер рынка онлайн-продаж. В статье подробно рассмотрим, как эффективно наладить работу с Ozon именно по схеме FBO в 2025 году.
04.09.2025
Фулфилмент для интернет-магазинов:  что это и как работает
Фулфилмент (от англ. fulfillment - «исполнение») - это комплекс логистических услуг, при котором сторонний оператор берет на себя хранение, упаковку, доставку и обработку возвратов продукции интернет-магазина. Вместо того чтобы содержать собственный склад и штат логистов, предприниматель обращается в  фулфилмент для интернет-магазина, экономя время и ресурсы.
20.08.2025