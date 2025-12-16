Карго-доставка - это комплекс логистических услуг по перевозке коммерческих грузов из Китая в Россию. В 2025 году этот способ пользуется популярностью среди малого и среднего бизнеса благодаря гибкости, скорости и относительно низкой стоимости по сравнению с традиционными методами (например, морскими контейнерами).

Кто пользуется карго-доставкой?

Карго доставка из Китая в Россию - востребованная услуга среди различных категорий предпринимателей и компаний, заинтересованных в поставке товаров из Поднебесной. Рассмотрим подробнее, кто именно активно прибегает к услугам карго и почему этот способ транспортировки стал таким популярным.

Селлеры маркетплейсов.

Это первая крупная группа пользователей карго доставок. Сегодня большое количество российских продавцов предпочитают продавать продукцию на популярных онлайн-площадках, таких как Wildberries и Ozon. Поскольку конкуренция между продавцами велика, важно оперативно пополнять ассортимент новыми товарами, привлекающими внимание покупателей. Именно поэтому селлеры часто выбирают карго доставку из-за ее скорости и удобства. Обычно такие предприниматели приобретают небольшие партии товара, предпочитая регулярно обновлять товарные запасы, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Почему карго доставка удобна селлерам?

Возможность оперативного пополнения ассортимента.

Удобство отслеживания грузов благодаря современным логистическим сервисам.

Экономия времени и ресурсов на организацию международной перевозки самостоятельно.

Ритейлеры, закупающие товары оптом.

Оптовые закупки крупных партий товаров также требуют надежного способа доставки продукции из Китая в Россию. Для ритейлеров карго является одним из наиболее оптимальных решений для доставки товаров из Китая, поскольку позволяет существенно сократить расходы на транспортировку больших объемов товаров. Как правило, оптовые покупатели работают с определенными категориями товаров, такими как одежда, электроника, бытовая техника и другие массовые потребительские продукты.

Преимущества карго доставки для ритейлеров:

Низкая стоимость даже для больших объемов груза из Китая в Россию.

Надежность и стабильность поставок от проверенных поставщиков.

Возможности комбинирования разных видов транспорта (морской, авиационный, железнодорожный), позволяющих выбрать оптимальный вариант, исходя из бюджета и сроков доставки товаров из Китая.

Стартапы, тестирующие ниши перед крупными заказами.

Третья категория клиентов карго перевозок - молодые стартапы, которые начинают свою деятельность и проверяют спрос на рынке путем небольших пробных заказов. Такие начинающие бизнесмены чаще всего пользуются услугами карго перевозчиков, потому что это помогает минимизировать риски и избежать значительных затрат на первых этапах бизнеса.

Чем привлекает карго начинающих предпринимателей?

Небольшие объемы отправлений позволяют экономить средства во время доставки товаров из Китая.

Возможность быстрой оценки спроса и адаптации стратегии развития бизнеса.

Простота организации международных перевозок без необходимости глубоких познаний в области таможенного оформления и международных правил торговли.

Что такое карго-доставка и как она устроена

Это упрощенная схема перевозок, где грузы доставляются малыми и средними партиями (от 20 кг до 3 тонн) без аренды целого контейнера. Чаще всего осуществляется такая доставка товара из Китая.

Какие преимущества у карго из Китая?

Консолидация грузов - несколько заказчиков делят место в одном транспортном средстве. Упрощенное таможенное оформление - в отличие от «белой» схемы, часто декларируется по весу, а не по реальной стоимости товара. Доставка грузов «под ключ» включает выкуп, упаковку, перевозку и растаможку.

Карго из Китая в Москву бывает «белой» (легальной, с полным декларированием) и «серой» (с рисками задержек и конфискаций), от этого тоже зависит окончательная цена услуги.

Выкуп товара с 1688 и других платформ

Среди китайских площадок для закупок есть наиболее популярные. Перечислим основные.

1688.com - оптовый маркетплейс с низкими ценами.

Taobao, Pinduoduo для розничных заказов.

Poizon - площадка для премиум-товаров (кроссовки, электроника).

Поиск поставщика и сопровождение сделки

Если вы решите искать поставщика в Китае самостоятельно, то столкнетесь с рядом проблем:

Языковой барьер. Документация и коммуникация на китайском, а это требует профессионального перевода.

Риск мошенничества.

Низкое качество товаров. Вы можете быть вполне довольны качеством образцов, но когда придет партия целиком, качество может быть низким.

Как избежать проблем с качеством?

У нас уже большой опыт в карго. Мы 3 года возим товары из Китая, поэтому выработали схему, которая позволяет нашим партнерам не волноваться о качестве товара и проведении платежей.

Услуги компании: от выкупа до доставки

У нас в штате есть специалист по работе с китайскими партнерами со знанием языка, поэтому все вопросы мы решаем оперативно.

В Китае партия товара доставляется на наш склад. Если вам нужно, мы выборочно проверим товар на соответствие вашим ожиданиям. И только после этого отправим его в Россию.

Мы доставляем товар напрямую до склада фулфилмента. Это помогает избежать дополнительных трат – клиенты не платят за въезд на территорию рынков, за грузчиков на рынках, за доставку на склад фулфилмента.

Многие наши клиенты оптимизируют логистику и оставляют груз храниться на нашем складе. Так получается дешевле, выгоднее и быстрее. А если услуги фулфилмента не нужны, то вы можете самостоятельно забрать свой товар с нашего склада в Москве.

Сроки и этапы доставки

Наш опыт показывает, что закупки из Китая стоит планировать заранее. Особенно перед горячим сезоном. Закладывайте 2-3 месяца на доставку, потому что в сезон таможни перегружены и груз может идти значительно дольше.

Этапы:

Закупка и проверка товара. Доставка до склада в Китае. Доставка товаров из Китая в Россию. Растаможка. Доставка по РФ.

Способы доставки: авто, авиа

Доставка авиатранспортом.

Это дорогостоящая доставка грузов из Китая и она подходит только, если у вас небольшие партии ценного товара. За доставку придется переплатить, но получите вы его быстрее, чем при других способах.

Доставка автотранспортом.

Подходит для средних и крупных партий практически любых товаров. Но очень зависит от погоды и очередей на границе. Если вы заказываете партию в последний момент, может получиться так, что не успеете ее получить вовремя.

Стоимость доставки из Китая в Россию

Все зависит от нескольких факторов:

Веса и объема.

Способа доставки.

Допуслуг (страховка, упаковка, срочность).

На консультации наш менеджер рассчитывает стоимость карго из Китая, учитывая все ваши вводные. Мы посчитаем точную сумму по вашим параметрам, и она не изменится. Никаких скрытых платежей и комиссий не будет.

Таким образом, карго-доставка из Китая - это баланс между скоростью и ценой, но требует внимания к деталям. Вот несколько советов, как сделать доставку карго выгодной и удобной для вашего бизнеса: