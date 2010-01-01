В ООО «АТИКО» в настоящий момент реализуется система мер, направленных на выявление и пресечение коррупционных проявлений в бизнес-процессах. Наша организация придерживается принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях, ввиду чего считаем своим долгом содействовать повышению уровня антикоррупционной культуры в обществе.

В целях реализации указанных принципов в нашей организации разработана и действует программа противодействия коррупции. Данная программа создана в соответствии с действующим законодательством и международными стандартами.

Программа противодействия коррупции в ООО «АТИКО» включает в себя:

- Комплаенс политику, Положение об антикоррупционной политике, Кодекс этики и служебного поведения работников. Указанные документы обязательны для исполнения всеми сотрудниками ООО «АТИКО» и лицами, действующими от имени организации;

- запрет сотрудникам вручать подарки, делать взносы в политических целях либо организовывать развлекательные мероприятия для политических партий или кандидатов на политические должности от имени ООО «АТИКО»;

- наличие каналов обратной связи для сотрудников организации и Партнеров по всем вопросам, связанным с мерами по противодействию коррупции.

В нашей организации предпринимаются все необходимые меры, направленные на минимизацию наступления рисков деловых отношений с лицами и организациями, которые были или могут быть вовлечены в коррупционную деятельность.

Мы также заинтересованы в получении своевременной информации о возможных коррупционных нарушениях и поощряем раскрытие сведений о предполагаемом или свершившемся факте коррупции, а также о любых действиях (бездействии), которые могут привести или привели к нарушениям антикоррупционного законодательства.

Сотрудникам ООО «АТИКО» запрещено прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки для упрощения административных, бюрократических и прочих процедур в любой форме. Сотрудники нашей организации не должны допускать ситуаций, когда их личная заинтересованность или предвзятость влияет на объективность профессиональных суждений и противоречит интересам клиентов организации.

ООО «АТИКО» также справедливо ожидает от своих клиентов, контрагентов и партнеров соблюдения стандартов в противодействия коррупции.

В целях поддержания высокого уровня доверия, соблюдения международных стандартов этики ведения бизнеса, а также профилактики и пресечения случаев коррупции, мошенничества и иных преступлений (правонарушений), в нашей компании функционирует «Горячая линия комплаенс».

Контакты «Горячей линии комплаенс»:

Телефон: +7 (495) 165-69-65

Электронной почты: security@atiko.ru

Для почтового отправления на адрес: 115201, г. Москва, ул. 1-Варшавский проезд, д. 2, стр. 9А

Антикоррупционная политика ООО Атико

Кодекс этики сотрудников ООО Атико

Комплаенс политика ООО Атико