Гарантируем своевременную доставку товара

Минимальные затраты
Минимальные
затраты на входе:
Сотрудничаем с юридическими лицами, ИП и самозанятыми по стартовому чеку на услуги от 10 000 рублей
Интеграция
Интеграция с маркетплейсами в личном кабинете:
Пополняйте один склад и продавайте сразу на нескольких площадках
Маркировка
Маркировка и упаковка товара с учётом требований маркетплейсов:
Поможет избежать штрафов и блокировок
Личный менеджер
Сервис аналитики продаж:
Оцените спрос, выведите товар в ТОП за короткое время и без финансовых потерь

Вооружитесь информацией и начните продавать на маркетплейсах без финансовых потерь на старте

Без фулфилмента

С фулфилментом

Огромные счета за аренду своего склада и расходы на курьерскую службу.
Не налаженная логистика, поставки товара с задержками, плохие отзывы и жалобы от покупателей.
Сложно разбираться в условиях и особенностях каждого маркетплейса.
Тратите много времени на рутину и стоите в очередях за возвратами.
Вы полностью исключите расходы на организацию логистики, содержание складских помещений, закупку оборудования и наём сотрудников. увеличьте прибыль за счёт снижения издержек.
Мы позаботимся о своевременной доставке товара на склад маркетплейса без задержек и накладок. Вы сможете конкурировать с другими продавцами, ведь доставка вашего товара будет быстрее на 1-2 суток, а это точно увеличит продажи. Так как при одинаковой цене товара позиция карточки с более быстрой доставкой выше.
Вам не придётся вникать в часто меняющиеся условия каждой площадки маркетплейса и участвовать в логистических процессах. Всю рутину мы возьмём на себя: упакуем, промаркируем и доставим товар на склад маркетплейса с учётом требований каждой площадки.
Мы сами заберём возвраты со складов маркетплейсов, оформим все необходимые документы и доставим до нашего склада. У вас появится больше времени на развитие бизнеса.

Заберём ваш товар с Садовода, ТЯК Москва, Южных Ворот и со склада производителя. Возьмём на себя все процессы по хранению и подготовке товара к продаже на маркетплейсах: подберём подходящую упаковку, учитывая особенности товара и требования площадки, корректно промаркируем и оперативно доставим груз на склад маркетплейса.
5 шагов 
к сотрудничеству

Сделайте первый шаг — оставьте заявку. Сопровождающий менеджер свяжется с вами в течение 10 минут
01
Выберите удобный для вас способ связи: оставьте заявку на сайте, позвоните по номеру телефона или напишите нам в мессенджеры
02
Сопровождающий менеджер ответит вам и предложит рациональное решение под текущий запрос
03
Подберём упаковочный материал с учётом категории товара и требований площадки маркетплейса, организуем хранение
04
Рассчитаем стоимость работ и отправим коммерческое предложение
05
Подпишем договор и начнём сотрудничество
Интеграция с маркетплейсами —
продажи на всех площадках
с единого склада
Собственный автопарк — оперативная ежедневная
доставка товара
Аналитика продаж — реальная
маржинальность вашего товара

Что мы предлагаем селлерам Ozon

Полный цикл от упаковки до продаж

Приемка товара

Проверка качества

Маркировка и упаковка

Отгрузка на склад

Хранение и обработка крупногабаритных товаров

Как организовано хранение крупногабарита?

Схемы работы с Озон

Работа по FBO (Fulfillment by Ozon)

Основные преимущества схемы FBO

Возможные недостатки схемы FBO

Работа по FBS (Fulfillment by Seller)

Преимущества работы по схеме FBS

Недостатки работы по схеме FBS

Что лучше выбрать?

Почему выбирают нас

Преимущества сотрудничества с ATIKO

Что вы получаете, выбирая ATIKO:

