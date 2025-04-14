Мы используем файлы cookie для улучшения вашего опыта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.

Трансляция с 8:00
8 (499) 288 - 22 - 85 at@atiko.ru
Главнаяchevron
Услуги
chevron
Маркировка

Маркировка для  маркетплейсов

Промаркируем товар по требованиям маркетплейсов: Wildberries, Ozon, Яндекс. Маркет, Lamoda
Заполните форму и получите консультацию
от сопровождающего менеджера
Package

Доставляйте товары
на склады маркетплейсов
без штрафов и возвратов

Знаем все правила и нововведения торговых площадок, учитываем их при формировании штрихкодов, наклеек и стикеров
Доставляйте товары
Вам больше не нужно самостоятельно разбираться и вникать в часто меняющиеся требования маркетплейсов.
Ваш товар не затеряется в пути и вовремя доберётся до покупателя. Мы маркируем каждую единицу товара.
С обязательной маркировкой вы избежите замечаний от торговых площадок, а ваш товар примут на склад маркетплейса с первого раза.

Доверьте маркировку
товара нам

<strong class='text-bold'>Генерируем</strong> идентификационный штрихкод для каждого артикула
Генерируем идентификационный штрихкод для каждого артикула
<strong class='text-bold'>Подготавливаем</strong> макеты наклеек с&nbsp;учётом требований конкретной площадки маркетплейса
Подготавливаем макеты наклеек с учётом требований конкретной площадки маркетплейса
<strong class='text-bold'>Печатаем стикеры</strong>, содержащие информацию об&nbsp;изделии, и&nbsp;клеим на&nbsp;каждую упаковку товара
Печатаем стикеры, содержащие информацию об изделии, и клеим на каждую упаковку товара

5 шагов к оптимизации
процессов и  развитию
бизнеса

01
Выберите удобный для вас способ связи: оставьте заявку на сайте, позвоните по номеру телефона или напишите нам в мессенджеры
image
02
Сопровождающий менеджер ответит вам и предложит рациональное решение под текущий запрос
03
Подберём упаковочный материал с учётом категории товара и требований площадки маркетплейса, организуем хранение
image
04
Рассчитаем стоимость работ и отправим коммерческое предложение
05
Подпишем договор и начнём сотрудничество
image
01
Выберите удобный для вас способ связи: оставьте заявку на сайте, позвоните по номеру телефона или напишите нам в мессенджеры
image
02
Сопровождающий менеджер ответит вам и предложит рациональное решение под текущий запрос
03
Подберём упаковочный материал с учётом категории товара и требований площадки маркетплейса, организуем хранение
image
04
Рассчитаем стоимость работ и отправим коммерческое предложение
05
Подпишем договор и начнём сотрудничество
image

Кейсы
наших
клиентов

Все кейсы
Фулфилмент 2800 комплектов мужских трусов: сборка, маркировка и отгрузка
Фулфилмент 2800 комплектов мужских трусов: сборка, маркировка и отгрузка
Фулфилмент набора чашек: упаковка хрупкой посуды — 200 комплектов
Фулфилмент набора чашек: упаковка хрупкой посуды — 200 комплектов
Фулфилмент декоративных тарелок: упаковка и отгрузка 250 единиц посуды
Фулфилмент декоративных тарелок: упаковка и отгрузка 250 единиц посуды
Фулфилмент генераторов пузырей: обработка и упаковка 300 товаров для дома
Фулфилмент генераторов пузырей: обработка и упаковка 300 товаров для дома
Фулфилмент паровых швабр: обработка и отправка техники для дома
Фулфилмент паровых швабр: обработка и отправка техники для дома
Все кейсы

Перечень наших услуг

Доставка товара на региональные склады
Доставим товар по схеме FBO: СПБ, Казань, Краснодар, Тула, Невинномысск, Екатеринбург, Новосибирск
Подробнее
Доставка товара на маркетплейсы
Доставим товар без задержек: Wildberries, Ozon, Яндекс. Маркет, Lamoda
Подробнее
Заберём ваш товар
Все логистические процессы мы возьмём на себя: от забора до доставки на склад маркетплейса
Подробнее
Фулфилмент для маркетплейсов по схеме FBO
Масштабируйте бизнес и начните продавать на всех популярных маркетплейсах с единого склада: Wildberries, Ozon, Яндекс. Маркет, Lamoda
Подробнее
Упаковка товаров для маркетплейсов
Предложим различные варианты упаковки для вашего товара. Разработаем индивидуальную упаковку под ваш продукт, включая нестандартные решения
Подробнее
Предметная фотосъемка для маркетплейсов
Организуем предметную съёмку вашего товара в профессиональной фотостудии
Подробнее
Проверка товара
Пересчитаем, проверим качество и сверим сроки годности.
Подробнее
Ответственное хранение на складе
Подробнее
Инфографика для маркетплейсов
Увеличивайте кликабельность карточек товара и повышайте продажи на популярных площадках: Wildberries, Ozon, Яндекс. Маркет, Lamoda
Подробнее

Выгодные тарифы и  гибкие условия для крупных поставщиков, производителей и начинающих продавцов

Учтём объёмы вашего бизнеса, подберём подходящее решение и рассчитаем стоимость услуг

Приемка товара

  • Забор товара у поставщика (Южные ворота, Садовод, ТЯК Москва и другие)
    от 3 000 ₽
  • Разгрузка товара на склад
    от 120 ₽ за палету
  • Первичная приемка товара
    от 3 ₽ за единицу

Обработка товара

  • Проверка товара на брак
    (визуальная/полная)
    от 4 ₽ за единицу
  • Биркование товара
    (бирка+биркодержатель)
    от 8 ₽ за единицу
  • Маркировка товара
    (наклейка стикера с баркодом, честный знак и друго йинформацией)
    от 4 ₽ за единицу
  • Вложение вкладыша/инструкции/подарка
    от 4 ₽ за единицу
  • Сбор товара в комплекты
    от 6 ₽ за единицу
  • Комплектация/маркировка транспортировочного короба
    от 50 ₽ за короб
Мы работаем с любым количеством товара.
Минимальная сумма заказа 10 000 ₽;

Почему важно соблюдать правила маркировки?

Последствия ошибок: финансовые и репутационные потери

Кто отвечает за маркировку - селлер или команда маркетплейсов?

Товары, подлежащие обязательной маркировке

Обновления законодательства и платформ

Маркировка на маркетплейсах. Условия и правила

Основные требования Ozon

Правила маркировки на Wildberries

Яндекс Маркет: особенности

Как подготовиться к маркированию

Что нужно для печати наклеек со штрихкодом

Как избежать пересорта

Частые ошибки селлеров

Наши услуги по маркировке товаров для маркетплейсов

Мы можем все сделать за вас

Опыт: более 1 миллиона промаркированных товаров

Стоимость маркировки

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Показать всё

Полезная информация

FBO, FBS или DBS: как выбрать схему работы на маркетплейсе
FBO, FBS или DBS: как выбрать схему работы на маркетплейсе
Работа на маркетплейсах становится всё популярнее среди продавцов. Однако перед началом важно определиться с подходящей схемой взаимодействия. Основные варианты — FBO, FBS и DBS.
16.12.2025
Как работать с возвратами на маркетплейсах?
Как работать с возвратами на маркетплейсах?
Возвраты товаров — неотъемлемая часть электронной коммерции, но без грамотного управления они могут серьезно повлиять на рентабельность бизнеса. В 2025 году маркетплейсы ужесточили требования к продавцам, поэтому контроль над возвратами становится стратегической задачей. В этой статье мы разберем, как минимизировать возвраты с маркетплейсов, правильно их оформлять и защитить свой бизнес от финансовых потерь.
10.10.2025
Самые выгодные товары для маркетплейсов
Самые выгодные товары для маркетплейсов
Выбор правильного товара - основа успешного бизнеса на маркетплейсах. Правильный артикул приносит прибыль, неправильный - убытки и разочарование. В этой статье мы разберем, как выбрать перспективные позиции, избежать ошибок новичков и построить стабильный бизнес на Wildberries, Ozon и других площадках.
30.09.2025
Баллы за отзывы на Wildberries: как это работает и как использовать
Баллы за отзывы на Wildberries: как это работает и как использовать
Система отзывов на маркетплейсах стала мощным инструментом влияния на покупательское поведение. Wildberries, как один из лидеров российского e-commerce, внедрил механизм «Баллы за отзывы», который выгоден и покупателям, и селлерам. В этой статье мы детально разберем, как работает эта система, как покупателям заработать на своих оценках, а продавцам - эффективно использовать этот инструмент для роста продаж.
30.09.2025
Копакинг: что это такое, зачем нужен и какие услуги включает
Копакинг: что это такое, зачем нужен и какие услуги включает
В современной логистике и электронной коммерции эффективность упаковочных процессов напрямую влияет на успех бизнеса. Одной из ключевых услуг, позволяющих оптимизировать эти процессы, является копакинг. В этой статье мы подробно разберем, что представляет собой копакинг, какие задачи он решает и какую выгоду может принести вашему бизнесу.
30.09.2025
Как работать с возражениями клиентов: пошаговый алгоритм и техники
Как работать с возражениями клиентов: пошаговый алгоритм и техники
Возражения клиентов — это не преграда для селлера, а возможность. Возможность лучше понять потребности, укрепить доверие и поднять выручку. Грамотная работа с возражениями отделяет профессионального продажника от новичка. В этой статье разберем возражения, пошаговый алгоритм ответов, техники на примере, уточняющие вопросы и готовые скрипты, которые помогут провести клиента от возражений в продажах к уверенному «да».
30.09.2025
Как анализировать продажи на Ozon: инструменты, отчеты и метрик
Как анализировать продажи на Ozon: инструменты, отчеты и метрик
Анализ продаж на маркетплейсе - это не просто сбор цифр, а стратегический процесс, который превращает сырые данные в деньги. Правильная аналитика на Ozon позволяет понять, что работает, а что нет, и принимать взвешенные решения для роста бизнеса. В этой статье мы разберем все инструменты, отчеты и ключевые метрики и сервис аналитики для ozon, которые необходимы каждому продавцу.
29.09.2025
Что такое PIM-система и для чего она нужна
Что такое PIM-система и для чего она нужна
Сегодняшний рынок отличается высокой конкуренцией и разнообразием каналов сбыта товаров и услуг. Компании сталкиваются с необходимостью эффективно управлять огромным объемом информации о своей продукции в разных канала - от технических характеристик и цен до изображений и описаний. Именно в этом случае приходит на помощь PIM (Product Information Management) - система управления товарной информацией.
05.09.2025
Как работать с Ozon по системе FBO
Как работать с Ozon по системе FBO
Продажа на маркетплейсах становится все популярнее среди предпринимателей. Одной из крупнейших платформ электронной коммерции является Ozon - российский лидер рынка онлайн-продаж. В статье подробно рассмотрим, как эффективно наладить работу с Ozon именно по схеме FBO в 2025 году.
04.09.2025
Фулфилмент для интернет-магазинов:  что это и как работает
Фулфилмент для интернет-магазинов:  что это и как работает
Фулфилмент (от англ. fulfillment - «исполнение») - это комплекс логистических услуг, при котором сторонний оператор берет на себя хранение, упаковку, доставку и обработку возвратов продукции интернет-магазина. Вместо того чтобы содержать собственный склад и штат логистов, предприниматель обращается в  фулфилмент для интернет-магазина, экономя время и ресурсы.
20.08.2025