Наша компания предоставляет полный комплекс услуг по доставке товаров на склады в Москве и Московской области, а также в регионы. Кроме того, занимаемся приемкой и хранением грузов.

Маркетплейсы, с которыми мы работаем:

🛒 Wildberries

🛒 Ozon

🛒 Яндекс.Маркет

На ВБ и Озон мы осуществляем доставку ежедневно.

График отправки товаров на склады Озон

вторник - Кавказский хаб, Пушкино

среда - Кавказский хаб, Саларьево, Хоругвино

четверг - Кавказский хаб, Гривно, Софьино

пятница - Кавказский хаб, Пушкино

суббота - Кавказский хаб, Саларьево, Хоругвино

Расписание отправки товаров на склады ВБ

вторник - Тула

среда - Казань

четверг - Краснодар/Невинномысск, Уткина Заводь

пятница - Тула

воскресенье - Казань

Коледино/Электросталь возим ежедневно.

Товары на склады в Екатеринбург и Новосибирск возим по согласованию.

Фулфилмент и обработка товаров

Кроме доставки грузов на склады нашим автопарком и четко по графику, в нашей компании предоставляются услуги по обработке и хранению товаров перед отправкой на маркетплейсы.

Полный цикл наших услуг по маркетплейсам для селлеров может выглядеть так:

🔹 Приемка партии поштучно от 6 руб./единица

🔹 Пересчет от 4,5 руб./единица

🔹 Проверка на брак от 6 руб./единица

🔹 Маркировка всех видов по стандартам площадки (Честный ЗНАК, штрихкоды) от 6 руб./единица

🔹 Вложение вкладыша подарок, инструкция, визитка и т.д. от 5 руб./единица

🔹 Формирование наборов/комплектов из нескольких единиц от 6 руб./единица

🔹 Крепеж картонной бирки от 8 руб./единица

🔹 Упаковка в соответствии с требованиями маркетплейса (пузырчатая пленка, БОП-пакеты, 'рукав', термоусадочная пленка) от 4 руб./единица

Забор, упаковка, маркировка и хранение

Если вы делегируете задачи по забору, упаковке, маркировке и хранению партии для маркетплейса своему надежному фулфилмент-партнеру, то можете быть уверены, что оптимизируете все расходы и ускорите выполнение работы. У крупного фулфилмента выстроены все процессы, собрана опытная команда и внедрена автоматизация, чтобы без задержек обрабатывать даже большие партии.

У каждой площадки есть свои требования по упаковке, маркировке и доставке партии. Команда фулфилмента каждый день выполняет эти задачи и точно знает все особенности. Например, основные моменты по упаковке товаров на маркетплейсы:

груз не должен выступать более чем на 2 см за пределы палеты;

размер стандартной европаллеты - 120 * 80 см;

маркировка должна соответствовать виду товарной единицы;

вся маркировка должна быть четкой и легко читаемой. Разные стикеры не должны перекрывать друг друга;

нельзя нарушать правила товарного соседства;

упаковка должна быть новая и качественная. Если вы попробуете отгрузить партию в мятом, порванном или поврежденном виде, то ее не примут.

Особенности доставки на маркетплейсы (FBO и FBS)

FBO (Fulfillment by Operator)

При FBO продавец заранее организует доставку на склад маркетплейса. Когда поступает заказ, площадка сама его обрабатывает и отправляет покупателю.

Преимущества FBO:

Подходит для начинающих продавцов или тех, кто работает с небольшими партиями.

Маркетплейс берёт на себя всю логистику и обработку заказов.

Достаточно один раз сделать поставку — дальше ответственность лежит на площадке.

Недостатки FBO:

Привязка карточки к остаткам. Если товара мало на складе маркетплейса, карточка теряет позиции в выдаче.

Сложности с возвратами. Забрать товар обратно со склада маркетплейса долго и дорого. Возврат несезонных или неликвидных товаров приводит к дополнительным расходам.

Проблемы с отгрузкой. Слоты на поставку появляются редко, и их приходится «ловить». Из-за этого возрастает сложность логистики и дополнительные расходы.

География складов. Складов маркетплейсов не так много, они расположены в ограниченных регионах.

👉 На практике, если селлер работает через фулфилмент, это не проблема. Большинство заказов поступает из-за рубежа (чаще всего из Китая), и при правильно выстроенной логистике неважно, куда именно доставляется товар.

Пример из опыта:

Некоторые клиенты заказывают товар сразу на наши склады по услуге карго. Мы получаем груз, проверяем, маркируем, при необходимости формируем наборы и отправляем на склады маркетплейсов — в Коледино, Электросталь, Подольск, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Тулу и другие регионы.

FBS (Fulfillment by Seller)

При FBS товары хранятся на собственном складе продавца. Он сам отслеживает заказы, упаковывает и доставляет их на маркетплейс.

Сейчас многие продавцы переходят на FBS из-за проблем со слотами FBO. Проще хранить товар на собственном или партнёрском складе фулфилмента, чем ждать свободное «окно» у маркетплейса.

Преимущества FBS:

Нет необходимости заранее закупать и хранить большие партии товара.

Карточки товаров не связаны с остатками. Если у карточки плохие отзывы, её можно удалить и создать новую.

Можно контролировать хранение и упаковку — актуально для товаров, требующих специальных условий.

Недостатки FBS:

Более долгие сроки доставки для покупателей, так как площадка закладывает запас времени.

Требуется много времени на обработку и отгрузку заказов. Если заниматься этим самостоятельно, процесс может быть очень трудоёмким. С фулфилмент-командой задачи решаются быстрее.

Необходимо вовремя доставлять товар в пункт приёма.

👉 FBS подходит для товаров с небольшим спросом, новых позиций, а также для продукции с особыми условиями хранения или упаковки. Но при большом и постоянно растущем объёме заказов работать по FBS сложнее, чем по FBO.

Способы перевозки и логистика

Команда нашей компании доставляет товары партнеров с помощью нашего автопарка. На дальние расстояния ездят МАНы, рассчитанные на 18 паллет, то есть 5 тонн товара. На забор груза работают Ларгусы, Пежо боксер, Газели и Кабстар.

Наша компания постоянно расширяет автопарк, потому что мы понимаем, что для наших клиентов скорость в приоритете.

Кроме того, наша компания осуществляет перевозку сборных грузов в Казань из Москвы или обратно 2 раза в неделю. В Казани можем забрать товар с адреса отправителя.

График перевозки грузов Москва - Казань

🔹 выезд в воскресенье, сдача товара в понедельник

🔹 выезд в среду, сдача товара в четверг

График перевозки грузов Казань - Москва

🔹 выезд из Казани в пятницу, сдача товара в Москве/Туле в субботу

🔹 выезд из Казани во вторник, сдача товара Москва/Тула в среду

Схема работы с нами

Если вы хотите проконсультироваться по комплексу наших услуг, подобрать оптимальное решение для вашего бизнеса или оформить партнерство, то обращайтесь к нам одним из способов:

Оставляйте заявку через сайт, по телефону или в мессенджерах. Наш менеджер выяснит всю ключевую информацию и сделает расчет стоимости необходимых услуг. Подпишем договор. В нем будут все обязанности и гарантии, чтобы все стороны были спокойны и партнерство было прозрачным. Начнем сотрудничать.

Возврат товаров с маркетплейсов

Когда из-за возврата товар поступает на склад с Wildberries или Ozon, важно не просто принять его обратно, а правильно обработать.

Вот какие этапы работы с возвратами нельзя исключать, если хотите, чтобы товар выкупил следующий покупатель.

Проверка состояния товаров. Выявляем брак или повреждения. Тщательно осматриваем каждый товар, проверяем комплектность. Оцениваем возможность повторной продажи. Если товар поврежден, его нельзя отправлять на маркетплейс, придется списывать и утилизировать. Переупаковка товаров для повторной продажи. Заменяем поврежденную упаковку, обновляем нечитаемую маркировку, проверяем штрих-коды, чтобы товар не попал в обезличку.

Когда товар необходимо утилизировать?

Если имеются неустранимые повреждения.

Если кончился срок годности.