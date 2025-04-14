Мы используем файлы cookie для улучшения вашего опыта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.

Доставка до маркетплейсов

Доставка товара на
маркетплейсы

Доставим товар без задержек: Wildberries, Ozon, Яндекс. Маркет, Lamoda
Заполните форму и получите
консультацию от сопровождающего
менеджера
Package

Гарантируем своевременную
доставку товара

Оплата
Оплата по факту,
без скрытых платежей
Ежедневные поставки
Ежедневные поставки до склада маркетплейса
Собственный автопарк, логистика строго по графику, без сбоев
Гибкие условия
Гибкие условия и тарифы
Выгодное решение конкретно для вашего бизнеса с учётом количества и особенностей товара
Личный менеджер
Личный менеджер для каждого клиента
Поддержка, сопровождение и консультация на каждом этапе

48 часов от приёмки до отправки товара на склад маркетплейса

Получите расчёт стоимости услуг в течение 10 минут
Catalogue
01
Заберём ваш товар с Садовода, ТЯК Москва, Южных Ворот и со склада производителя
image
02
Подготовим к продаже: пересчитаем, проверим каждую единицу на брак, убедимся в надлежащем качестве
03
Подберём подходящую упаковку с учётом особенностей товара и требований маркетплейсов, промаркируем
04
Доставим груз на региональный склад маркетплейса
image
01
Заберём ваш товар с Садовода, ТЯК Москва, Южных Ворот и со склада производителя
image
02
Подготовим к продаже: пересчитаем, проверим каждую единицу на брак, убедимся в надлежащем качестве
03
Подберём подходящую упаковку с учётом особенностей товара и требований маркетплейсов, промаркируем
04
Доставим груз на региональный склад маркетплейса
image

Масштабируйте бизнес —
продавайте товары на популярных
площадках с единого склада

MarketplacesMarketplaces

Широкая география поставок

Мы организуем ежедневную поставку на склады маркетплейсов в Москве и Московской области. И еженедельную — на основные склады в регионах: СПб, Краснодар, Казань и Тула.
Заполните форму и получите консультацию от сопровождающего менеджера
КартаКарта

Выгодные тарифы и  гибкие условия для крупных поставщиков, производителей и начинающих продавцов

Учтём объёмы вашего бизнеса, подберём подходящее решение и рассчитаем стоимость услуг

Приемка товара

  • Забор товара у поставщика (Южные ворота, Садовод, ТЯК Москва и другие)
    от 3 000 ₽
  • Разгрузка товара на склад
    от 120 ₽ за палету
  • Первичная приемка товара
    от 3 ₽ за единицу

Обработка товара

  • Проверка товара на брак
    (визуальная/полная)
    от 4 ₽ за единицу
  • Биркование товара
    (бирка+биркодержатель)
    от 8 ₽ за единицу
  • Маркировка товара
    (наклейка стикера с баркодом, честный знак и другой информацией)
    от 4 ₽ за единицу
  • Вложение вкладыша/инструкции/подарка
    от 4 ₽ за единицу
  • Сбор товара в комплекты
    от 6 ₽ за единицу
  • Комплектация/маркировка транспортировочного короба
    от 50 ₽ за короб
Мы работаем с любым количеством товара.
Минимальная сумма заказа 10 000 ₽;

Кейсы
наших
клиентов

Фулфилмент 2800 комплектов мужских трусов: сборка, маркировка и отгрузка
Фулфилмент набора чашек: упаковка хрупкой посуды — 200 комплектов
Фулфилмент декоративных тарелок: упаковка и отгрузка 250 единиц посуды
Фулфилмент генераторов пузырей: обработка и упаковка 300 товаров для дома
Фулфилмент паровых швабр: обработка и отправка техники для дома
«Сфокусировался на
развитии бизнеса, больше
не занимаюсь операционкой»

Иван селлер
Author
Ольга Ш.
Знаток города 4 уровня
Изначально искала фулфилмент. Почитала отзывы о компании, запросила расчет, сверила с несколькими компаниями и остановилась на Атико. Оказалось, что у них ещё и приятные условия по карго. В итоге "под ключ" привезла очередную партию. И пока очень довольна сотрудничеством. Оперативная связь, молниеносная закупка и упаковка товара. Спасибо, ребята!♥️
Читать весь отзыв
Author
Мария Кознова
Знаток города 11 уровня
Отличный Фулфилмент! Очень отзывчивые сотрудники, оперативно решают сложные задачи и вопросы. Менеджеры всегда на связи, подходят к работе ответственно. Приятно иметь дело! За год работы с ними нет нареканий. Склад большой, чистый, бережно относятся к товару. Выполняют задачу в обещанные сроки👍
Читать весь отзыв
Author
766447
Знаток города 5 уровня
Однозначно рекомендую Атико! Сменили несколько фулфилментов, прежде чем нашли реально чистый склад и быстро отвечающих менеджеров. Косяки бывают, как и у всех, но все вопросы решают в пользу клиента, это большая редкость в этой сфере.
Читать весь отзыв
Author
Anton M.
Знаток города 2 уровня
Огромное спасибо Atiko! Сменили старый фулфилмент на этот - небо и земля просто. Очень комфортное сопровождение в процессе упаковки/маркировки, исполнение чётко по тз, отгрузили озон в срок, продажи пошли как надо. До этого пользовались услугами известного фулика, но пришли к выводу, что крмое известности там ничего и нет больше хорошего - были задержки, ошибки, развороты поставок - в атико всё сделали от души.
Читать весь отзыв
Author
Николаева С.
Всё на высоте! Никаких проблем, стабильно и без задержек отгружаемся на wildberries через этот фулфилмент. Отношение к партнёрам очень лояльное. До этого отгружались через другой известный фулфилмент — он даже рядом не стоит с проф подходом в Атико.
Читать весь отзыв

Маркетплейсы, с которыми мы работаем:

График отправки товаров на склады Озон

Расписание отправки товаров на склады ВБ

Фулфилмент и обработка товаров

Забор, упаковка, маркировка и хранение

Особенности доставки на маркетплейсы (FBO и FBS)

FBO (Fulfillment by Operator)

FBS (Fulfillment by Seller)

Способы перевозки и логистика

Схема работы с нами

Возврат товаров с маркетплейсов

Когда товар необходимо утилизировать?

Перечень наших услуг

Доставка товара на региональные склады
Доставим товар по схеме FBO: СПБ, Казань, Краснодар, Тула, Невинномысск, Екатеринбург, Новосибирск
Подробнее
Заберём ваш товар
Все логистические процессы мы возьмём на себя: от забора до доставки на склад маркетплейса
Подробнее
Фулфилмент для маркетплейсов по схеме FBO
Масштабируйте бизнес и начните продавать на всех популярных маркетплейсах с единого склада: Wildberries, Ozon, Яндекс. Маркет, Lamoda
Подробнее
Упаковка товаров для маркетплейсов
Предложим различные варианты упаковки для вашего товара. Разработаем индивидуальную упаковку под ваш продукт, включая нестандартные решения
Подробнее
Предметная фотосъемка для маркетплейсов
Организуем предметную съёмку вашего товара в профессиональной фотостудии
Подробнее
Маркировка для маркетплейсов
Промаркируем товар по требованиям маркетплейсов: Wildberries, Ozon, Яндекс. Маркет, Lamoda
Подробнее
Проверка товара
Пересчитаем, проверим качество и сверим сроки годности.
Подробнее
Ответственное хранение на складе
Подробнее
Инфографика для маркетплейсов
Увеличивайте кликабельность карточек товара и повышайте продажи на популярных площадках: Wildberries, Ozon, Яндекс. Маркет, Lamoda
Подробнее

Бесплатная консультация

Перезвоним в течение 10 минут, ответим на вопросы и расскажем об акциях, которые есть сейчас.
Нажимая на кнопку «отправить» вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Бесплатная консультация

Полезная информация

FBO, FBS или DBS: как выбрать схему работы на маркетплейсе
FBO, FBS или DBS: как выбрать схему работы на маркетплейсе
Работа на маркетплейсах становится всё популярнее среди продавцов. Однако перед началом важно определиться с подходящей схемой взаимодействия. Основные варианты — FBO, FBS и DBS.
16.12.2025
Как работать с возвратами на маркетплейсах?
Как работать с возвратами на маркетплейсах?
Возвраты товаров — неотъемлемая часть электронной коммерции, но без грамотного управления они могут серьезно повлиять на рентабельность бизнеса. В 2025 году маркетплейсы ужесточили требования к продавцам, поэтому контроль над возвратами становится стратегической задачей. В этой статье мы разберем, как минимизировать возвраты с маркетплейсов, правильно их оформлять и защитить свой бизнес от финансовых потерь.
10.10.2025
Самые выгодные товары для маркетплейсов
Самые выгодные товары для маркетплейсов
Выбор правильного товара - основа успешного бизнеса на маркетплейсах. Правильный артикул приносит прибыль, неправильный - убытки и разочарование. В этой статье мы разберем, как выбрать перспективные позиции, избежать ошибок новичков и построить стабильный бизнес на Wildberries, Ozon и других площадках.
30.09.2025
Баллы за отзывы на Wildberries: как это работает и как использовать
Баллы за отзывы на Wildberries: как это работает и как использовать
Система отзывов на маркетплейсах стала мощным инструментом влияния на покупательское поведение. Wildberries, как один из лидеров российского e-commerce, внедрил механизм «Баллы за отзывы», который выгоден и покупателям, и селлерам. В этой статье мы детально разберем, как работает эта система, как покупателям заработать на своих оценках, а продавцам - эффективно использовать этот инструмент для роста продаж.
30.09.2025
Копакинг: что это такое, зачем нужен и какие услуги включает
Копакинг: что это такое, зачем нужен и какие услуги включает
В современной логистике и электронной коммерции эффективность упаковочных процессов напрямую влияет на успех бизнеса. Одной из ключевых услуг, позволяющих оптимизировать эти процессы, является копакинг. В этой статье мы подробно разберем, что представляет собой копакинг, какие задачи он решает и какую выгоду может принести вашему бизнесу.
30.09.2025
Как работать с возражениями клиентов: пошаговый алгоритм и техники
Как работать с возражениями клиентов: пошаговый алгоритм и техники
Возражения клиентов — это не преграда для селлера, а возможность. Возможность лучше понять потребности, укрепить доверие и поднять выручку. Грамотная работа с возражениями отделяет профессионального продажника от новичка. В этой статье разберем возражения, пошаговый алгоритм ответов, техники на примере, уточняющие вопросы и готовые скрипты, которые помогут провести клиента от возражений в продажах к уверенному «да».
30.09.2025
Как анализировать продажи на Ozon: инструменты, отчеты и метрик
Как анализировать продажи на Ozon: инструменты, отчеты и метрик
Анализ продаж на маркетплейсе - это не просто сбор цифр, а стратегический процесс, который превращает сырые данные в деньги. Правильная аналитика на Ozon позволяет понять, что работает, а что нет, и принимать взвешенные решения для роста бизнеса. В этой статье мы разберем все инструменты, отчеты и ключевые метрики и сервис аналитики для ozon, которые необходимы каждому продавцу.
29.09.2025
Что такое PIM-система и для чего она нужна
Что такое PIM-система и для чего она нужна
Сегодняшний рынок отличается высокой конкуренцией и разнообразием каналов сбыта товаров и услуг. Компании сталкиваются с необходимостью эффективно управлять огромным объемом информации о своей продукции в разных канала - от технических характеристик и цен до изображений и описаний. Именно в этом случае приходит на помощь PIM (Product Information Management) - система управления товарной информацией.
05.09.2025
Как работать с Ozon по системе FBO
Как работать с Ozon по системе FBO
Продажа на маркетплейсах становится все популярнее среди предпринимателей. Одной из крупнейших платформ электронной коммерции является Ozon - российский лидер рынка онлайн-продаж. В статье подробно рассмотрим, как эффективно наладить работу с Ozon именно по схеме FBO в 2025 году.
04.09.2025
Фулфилмент для интернет-магазинов:  что это и как работает
Фулфилмент для интернет-магазинов:  что это и как работает
Фулфилмент (от англ. fulfillment - «исполнение») - это комплекс логистических услуг, при котором сторонний оператор берет на себя хранение, упаковку, доставку и обработку возвратов продукции интернет-магазина. Вместо того чтобы содержать собственный склад и штат логистов, предприниматель обращается в  фулфилмент для интернет-магазина, экономя время и ресурсы.
20.08.2025