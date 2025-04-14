Наша компания предоставляет полный комплекс услуг по доставке товаров на склады в Москве и Московской области, а также в регионы. Кроме того, занимаемся приемкой и хранением грузов.
Маркетплейсы, с которыми мы работаем:
- 🛒 Wildberries
- 🛒 Ozon
- 🛒 Яндекс.Маркет
На ВБ и Озон мы осуществляем доставку ежедневно.
График отправки товаров на склады Озон
- вторник - Кавказский хаб, Пушкино
- среда - Кавказский хаб, Саларьево, Хоругвино
- четверг - Кавказский хаб, Гривно, Софьино
- пятница - Кавказский хаб, Пушкино
- суббота - Кавказский хаб, Саларьево, Хоругвино
Расписание отправки товаров на склады ВБ
- вторник - Тула
- среда - Казань
- четверг - Краснодар/Невинномысск, Уткина Заводь
- пятница - Тула
- воскресенье - Казань
Коледино/Электросталь возим ежедневно.
Товары на склады в Екатеринбург и Новосибирск возим по согласованию.
Фулфилмент и обработка товаров
Кроме доставки грузов на склады нашим автопарком и четко по графику, в нашей компании предоставляются услуги по обработке и хранению товаров перед отправкой на маркетплейсы.
Полный цикл наших услуг по маркетплейсам для селлеров может выглядеть так:
- 🔹 Приемка партии поштучно от 6 руб./единица
- 🔹 Пересчет от 4,5 руб./единица
- 🔹 Проверка на брак от 6 руб./единица
- 🔹 Маркировка всех видов по стандартам площадки (Честный ЗНАК, штрихкоды) от 6 руб./единица
- 🔹 Вложение вкладыша подарок, инструкция, визитка и т.д. от 5 руб./единица
- 🔹 Формирование наборов/комплектов из нескольких единиц от 6 руб./единица
- 🔹 Крепеж картонной бирки от 8 руб./единица
- 🔹 Упаковка в соответствии с требованиями маркетплейса (пузырчатая пленка, БОП-пакеты, 'рукав', термоусадочная пленка) от 4 руб./единица
Забор, упаковка, маркировка и хранение
Если вы делегируете задачи по забору, упаковке, маркировке и хранению партии для маркетплейса своему надежному фулфилмент-партнеру, то можете быть уверены, что оптимизируете все расходы и ускорите выполнение работы. У крупного фулфилмента выстроены все процессы, собрана опытная команда и внедрена автоматизация, чтобы без задержек обрабатывать даже большие партии.
У каждой площадки есть свои требования по упаковке, маркировке и доставке партии. Команда фулфилмента каждый день выполняет эти задачи и точно знает все особенности. Например, основные моменты по упаковке товаров на маркетплейсы:
- груз не должен выступать более чем на 2 см за пределы палеты;
- размер стандартной европаллеты - 120 * 80 см;
- маркировка должна соответствовать виду товарной единицы;
- вся маркировка должна быть четкой и легко читаемой. Разные стикеры не должны перекрывать друг друга;
- нельзя нарушать правила товарного соседства;
- упаковка должна быть новая и качественная. Если вы попробуете отгрузить партию в мятом, порванном или поврежденном виде, то ее не примут.
Особенности доставки на маркетплейсы (FBO и FBS)
FBO (Fulfillment by Operator)
При FBO продавец заранее организует доставку на склад маркетплейса. Когда поступает заказ, площадка сама его обрабатывает и отправляет покупателю.
- Подходит для начинающих продавцов или тех, кто работает с небольшими партиями.
- Маркетплейс берёт на себя всю логистику и обработку заказов.
- Достаточно один раз сделать поставку — дальше ответственность лежит на площадке.
- Привязка карточки к остаткам. Если товара мало на складе маркетплейса, карточка теряет позиции в выдаче.
- Сложности с возвратами. Забрать товар обратно со склада маркетплейса долго и дорого. Возврат несезонных или неликвидных товаров приводит к дополнительным расходам.
- Проблемы с отгрузкой. Слоты на поставку появляются редко, и их приходится «ловить». Из-за этого возрастает сложность логистики и дополнительные расходы.
- География складов. Складов маркетплейсов не так много, они расположены в ограниченных регионах.
👉 На практике, если селлер работает через фулфилмент, это не проблема. Большинство заказов поступает из-за рубежа (чаще всего из Китая), и при правильно выстроенной логистике неважно, куда именно доставляется товар.
Некоторые клиенты заказывают товар сразу на наши склады по услуге карго. Мы получаем груз, проверяем, маркируем, при необходимости формируем наборы и отправляем на склады маркетплейсов — в Коледино, Электросталь, Подольск, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Тулу и другие регионы.
FBS (Fulfillment by Seller)
При FBS товары хранятся на собственном складе продавца. Он сам отслеживает заказы, упаковывает и доставляет их на маркетплейс.
Сейчас многие продавцы переходят на FBS из-за проблем со слотами FBO. Проще хранить товар на собственном или партнёрском складе фулфилмента, чем ждать свободное «окно» у маркетплейса.
- Нет необходимости заранее закупать и хранить большие партии товара.
- Карточки товаров не связаны с остатками. Если у карточки плохие отзывы, её можно удалить и создать новую.
- Можно контролировать хранение и упаковку — актуально для товаров, требующих специальных условий.
- Более долгие сроки доставки для покупателей, так как площадка закладывает запас времени.
- Требуется много времени на обработку и отгрузку заказов. Если заниматься этим самостоятельно, процесс может быть очень трудоёмким. С фулфилмент-командой задачи решаются быстрее.
- Необходимо вовремя доставлять товар в пункт приёма.
👉 FBS подходит для товаров с небольшим спросом, новых позиций, а также для продукции с особыми условиями хранения или упаковки. Но при большом и постоянно растущем объёме заказов работать по FBS сложнее, чем по FBO.
Способы перевозки и логистика
Команда нашей компании доставляет товары партнеров с помощью нашего автопарка. На дальние расстояния ездят МАНы, рассчитанные на 18 паллет, то есть 5 тонн товара. На забор груза работают Ларгусы, Пежо боксер, Газели и Кабстар.
Наша компания постоянно расширяет автопарк, потому что мы понимаем, что для наших клиентов скорость в приоритете.
Кроме того, наша компания осуществляет перевозку сборных грузов в Казань из Москвы или обратно 2 раза в неделю. В Казани можем забрать товар с адреса отправителя.
График перевозки грузов Москва - Казань
- 🔹 выезд в воскресенье, сдача товара в понедельник
- 🔹 выезд в среду, сдача товара в четверг
График перевозки грузов Казань - Москва
- 🔹 выезд из Казани в пятницу, сдача товара в Москве/Туле в субботу
- 🔹 выезд из Казани во вторник, сдача товара Москва/Тула в среду
Схема работы с нами
Если вы хотите проконсультироваться по комплексу наших услуг, подобрать оптимальное решение для вашего бизнеса или оформить партнерство, то обращайтесь к нам одним из способов:
- Оставляйте заявку через сайт, по телефону или в мессенджерах.
- Наш менеджер выяснит всю ключевую информацию и сделает расчет стоимости необходимых услуг.
- Подпишем договор.
В нем будут все обязанности и гарантии, чтобы все стороны были спокойны и партнерство было прозрачным.
- Начнем сотрудничать.
Возврат товаров с маркетплейсов
Когда из-за возврата товар поступает на склад с Wildberries или Ozon, важно не просто принять его обратно, а правильно обработать.
Вот какие этапы работы с возвратами нельзя исключать, если хотите, чтобы товар выкупил следующий покупатель.
- Проверка состояния товаров.
Выявляем брак или повреждения. Тщательно осматриваем каждый товар, проверяем комплектность. Оцениваем возможность повторной продажи. Если товар поврежден, его нельзя отправлять на маркетплейс, придется списывать и утилизировать.
- Переупаковка товаров для повторной продажи.
Заменяем поврежденную упаковку, обновляем нечитаемую маркировку, проверяем штрих-коды, чтобы товар не попал в обезличку.
Когда товар необходимо утилизировать?
- Если имеются неустранимые повреждения.
- Если кончился срок годности.
В случае если вы утилизируете маркированный товар, не забудьте вывести из оборота маркировку и списать коды маркировки с баланса. Для этого селлер должен составить отдельный акт и отправить его в систему 'Честный знак'.