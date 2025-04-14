Ольга Ш. Знаток города 4 уровня Изначально искала фулфилмент. Почитала отзывы о компании, запросила расчет, сверила с несколькими компаниями и остановилась на Атико. Оказалось, что у них ещё и приятные условия по карго. В итоге "под ключ" привезла очередную партию. И пока очень довольна сотрудничеством. Оперативная связь, молниеносная закупка и упаковка товара. Спасибо, ребята!♥️ Читать весь отзыв

Мария Кознова Знаток города 11 уровня Отличный Фулфилмент! Очень отзывчивые сотрудники, оперативно решают сложные задачи и вопросы. Менеджеры всегда на связи, подходят к работе ответственно. Приятно иметь дело! За год работы с ними нет нареканий. Склад большой, чистый, бережно относятся к товару. Выполняют задачу в обещанные сроки👍 Читать весь отзыв

766447 Знаток города 5 уровня Однозначно рекомендую Атико! Сменили несколько фулфилментов, прежде чем нашли реально чистый склад и быстро отвечающих менеджеров. Косяки бывают, как и у всех, но все вопросы решают в пользу клиента, это большая редкость в этой сфере. Читать весь отзыв

Anton M. Знаток города 2 уровня Огромное спасибо Atiko! Сменили старый фулфилмент на этот - небо и земля просто. Очень комфортное сопровождение в процессе упаковки/маркировки, исполнение чётко по тз, отгрузили озон в срок, продажи пошли как надо. До этого пользовались услугами известного фулика, но пришли к выводу, что крмое известности там ничего и нет больше хорошего - были задержки, ошибки, развороты поставок - в атико всё сделали от души. Читать весь отзыв