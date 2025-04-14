Услуги фулфилмента от atiko.ru — это прозрачные тарифы, адаптированные под ваш бизнес. Мы предлагаем выгодные условия для интернет-магазинов, маркетплейсов и оптовиков. Рассчитайте стоимость логистики и хранения за 1 минуту — и убедитесь, что работать с нами выгодно!
этап 1
размещение и учёт в системе
этап 2
приём товара на склад
этап 3
обработка заказов (фасовка, упаквока)
этап 4
отправка и доставка покупателю
этап 5
отчётность и аналитика
Сохранность товара
Своевременная отгрузка
Прозрачная отчётность
Быстрое подключение
Возврат в случае брака по вине склада
Казань
Краснодар / Невинномысск
Тула
Рязань
Санкт-Петербург
Короб
Коледино, Подольсквес палеты до 250 кг, свыше - 2 500 ₽
Электростальвес палеты до 250 кг, свыше - 4 000 ₽
Пушкино, Обухово, Чашниково и др.вес палеты до 250 кг, свыше - 4 000 ₽
Короб (WB)
СЦ Кавказский Хаб (OZON)
Хоругвино / Пушкино (OZON)через день
Софьино (Яндекс Маркет)по четвергам
Забор груза с рынков (Южные ворота, Садовод, ТЯК Москва и др.)Сопутствующие расходы по забору груза оплачивает Заказчик (въезды, грузчики, Карго и т.д.)
Механизированная выгрузкаВсе виды палет
Прием поставки палетамиВсе виды палет
Приемка товара на склад поштучно
Прием поставки грузоместами
На время работы по упаковке товара
Хранение товара 1м³
Хранение палетывысотой до 120 см
Хранение ячейкаадресное (полочное) хранение в ячейках