Тарифы

Тарифы и немного о нас

Услуги фулфилмента от atiko.ru — это прозрачные тарифы, адаптированные под ваш бизнес. Мы предлагаем выгодные условия для интернет-магазинов, маркетплейсов и оптовиков. Рассчитайте стоимость логистики и хранения за 1 минуту — и убедитесь, что работать с нами выгодно!

этап 1

размещение и учёт в системе

этап 2

приём товара на склад

этап 3

обработка заказов (фасовка, упаквока)

этап 4

отправка и доставка покупателю

этап 5

отчётность и аналитика

Отзывы наших клиентов

Author
Ольга Ш.
Знаток города 4 уровня
Изначально искала фулфилмент. Почитала отзывы о компании, запросила расчет, сверила с несколькими компаниями и остановилась на Атико. Оказалось, что у них ещё и приятные условия по карго. В итоге "под ключ" привезла очередную партию. И пока очень довольна сотрудничеством. Оперативная связь, молниеносная закупка и упаковка товара. Спасибо, ребята!♥️
Author
Мария Кознова
Знаток города 11 уровня
Отличный Фулфилмент! Очень отзывчивые сотрудники, оперативно решают сложные задачи и вопросы. Менеджеры всегда на связи, подходят к работе ответственно. Приятно иметь дело! За год работы с ними нет нареканий. Склад большой, чистый, бережно относятся к товару. Выполняют задачу в обещанные сроки👍
Author
766447
Знаток города 5 уровня
Однозначно рекомендую Атико! Сменили несколько фулфилментов, прежде чем нашли реально чистый склад и быстро отвечающих менеджеров. Косяки бывают, как и у всех, но все вопросы решают в пользу клиента, это большая редкость в этой сфере.
Author
Anton M.
Знаток города 2 уровня
Огромное спасибо Atiko! Сменили старый фулфилмент на этот - небо и земля просто. Очень комфортное сопровождение в процессе упаковки/маркировки, исполнение чётко по тз, отгрузили озон в срок, продажи пошли как надо. До этого пользовались услугами известного фулика, но пришли к выводу, что крмое известности там ничего и нет больше хорошего - были задержки, ошибки, развороты поставок - в атико всё сделали от души.
Author
Николаева С.
Всё на высоте! Никаких проблем, стабильно и без задержек отгружаемся на wildberries через этот фулфилмент. Отношение к партнёрам очень лояльное. До этого отгружались через другой известный фулфилмент — он даже рядом не стоит с проф подходом в Атико.
Гарантируем результат

Сохранность товара

Своевременная отгрузка

📊

Прозрачная отчётность

🔄

Быстрое подключение

💰

Возврат в случае брака по вине склада

Тарифы

Доставка в регионы

  • Казань

    6 500 ₽ / палета

  • Краснодар / Невинномысск

    10 000 ₽ / палета

  • Тула

    4 000 ₽ / палета

  • Рязань

    5 000 ₽ / палета

  • Санкт-Петербург

    6 500 ₽ / палета

  • Короб

    1 000 ₽ (60×40×40)

Доставка до складов по Москве и области (WB, OZON и другие)

  • Коледино, Подольск

    вес палеты до 250 кг, свыше - 2 500 ₽
    1 500 ₽ палета

  • Электросталь

    вес палеты до 250 кг, свыше - 4 000 ₽
    2 500 ₽ палета

  • Пушкино, Обухово, Чашниково и др.

    вес палеты до 250 кг, свыше - 4 000 ₽
    2 500 ₽ палета

  • Короб (WB)

    500 ₽

  • СЦ Кавказский Хаб (OZON)

    500 ₽ короб, 1 500 ₽ палета

  • Хоругвино / Пушкино (OZON)

    через день
    500 ₽ короб, 2 500 ₽ палета

  • Софьино (Яндекс Маркет)

    по четвергам
    500 ₽ короб, 2 500 ₽ палета

  • Забор груза с рынков (Южные ворота, Садовод, ТЯК Москва и др.)

    Сопутствующие расходы по забору груза оплачивает Заказчик (въезды, грузчики, Карго и т.д.)
    от 2 500 ₽

Приемка

  • Механизированная выгрузка

    Все виды палет
    от 160 ₽

  • Прием поставки палетами

    Все виды палет
    от 150 ₽

  • Приемка товара на склад поштучно

    от 6 ₽

  • Прием поставки грузоместами

    от 4 ₽ кг

Хранение товара

  • На время работы по упаковке товара

    бесплатно

  • Хранение товара 1м³

    от 55 ₽ / сутки

  • Хранение палеты

    высотой до 120 см
    от 110 ₽ / сутки

  • Хранение ячейка

    адресное (полочное) хранение в ячейках
    от 100 ₽

Тарифы по системе FBO

Обработка товара

  • Маркировка
    от 6 ₽
  • Упаковка в пузырчатую пленку
    от 4₽
  • Упаковка в БОПП пакет
    от 6 ₽
  • Запайка в ПВД рукав
    от 5 ₽

Обработка товара

  • Пересчет товара
    от 4,5 ₽
  • Вложение вкладыша подарок, инструкция, визитка и т.д.
    от 5 ₽
  • Формирование набора/комплекта
    от 6 ₽
  • Крепеж картонной бирки
    от 8 ₽
  • Проверка на брак визуальная
    от 6 ₽

Кейсы
наших
клиентов

Фулфилмент 2800 комплектов мужских трусов: сборка, маркировка и отгрузка
Фулфилмент набора чашек: упаковка хрупкой посуды — 200 комплектов
Фулфилмент декоративных тарелок: упаковка и отгрузка 250 единиц посуды
Фулфилмент генераторов пузырей: обработка и упаковка 300 товаров для дома
Фулфилмент паровых швабр: обработка и отправка техники для дома
