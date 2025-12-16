Качественные фотографии товаров - это часть визуального контента на маркетплейсах и один из ключевых факторов успешных продаж. По данным нашей аналитики, они влияют на CTR, конверсию в покупку, уровень лояльности и доверие покупателей. В этой статье разберем, как проходит съемка, какие виды бывают и на что обратить внимание при заказе услуги съемки для маркетплейсов.

Как проходит съемка

Качественная предметная фотосъемка - это не просто «щелкнуть на телефон». Профессиональная съемка включает несколько этапов, каждый из которых напрямую влияет на продажи. Чтобы выделиться в поисковой выдаче из ряда похожего визуального контента, нужно соблюдать все этапы.

Подготовка товара. Как готовить товар к съемке зависит от его вида. Например, одежду и текстиль отпаривают утюгом или парогенератором, чтобы убрать складки и помятости. На фото товар должен выглядеть идеально. Технику и аксессуары очищают от пыли, следов пальцев и проверяют работоспособность.

Наш опыт показывает, что, если товар с дефектом, его лучше заменить. Или придется закладывать дополнительное время и деньги на ретушь, чтобы убрать изъяны.

Фон и ракурсы. Если вы снимаете для Wildberries и Ozon, обязательно использование белого фона. Лайфстайл-съемка для соцсетей и рекламы не предполагает таких жестких рамок. Снимать на чистом белом фоне - оптимальный выбор для большинства продуктов.

Наши исследования говорят о том, что этот способ позволяет акцентировать внимание именно на товаре, подчеркнуть его форму, цвет и материал. Любые сложные узоры и отвлекающие элементы на заднем плане, во-первых, не допускаются правилами площадок, во-вторых, затрудняют восприятие предмета и искажают представление о нем. Те, кто не погружен в процесс фотосъемки глубоко, могут даже не знать этих требований к контенту, поэтому доверять создание изображений лучше профессионалам. Обычно снимаем 5-10 ракурсов на товар: общий план, детали, упаковка, размерный ряд, этикетка, если нужно. А также фотографируем изделие изделие сверху, сбоку, снизу и в фас. Этого бывает достаточно, чтобы оформить продающий контент в карточке товара и показать покупателю все преимущества товара.

В отдельных случаях для сложных товаров, например, для ювелирных изделий добавляют макросъемку, чтобы покупатели могли рассмотреть все детали.

Съемка. Используем только профессиональное оборудование - камеры с разрешением от 45 Мп. Источники света - импульсные вспышки для равномерного освещения без теней и бликов. Это очень важно, чтобы правильно презентовать товар.

Отдельное внимание уделяем тому, чтобы точно передать реальные оттенки продукта. Фото должно соответствовать фактическому цвету изделия, иначе покупатель почувствует себя обманутым. Можно продемонстрировать размер вашего товара относительно знакомых предметов, чтобы покупатели могли оценить габариты. Например, положить рядом линейку или предмет повседневного пользования, если речь идет о мелких изделиях.

Правильно выстраиваем композицию, чтобы визуальным контентом привлечь внимание покупателя. Располагаем товар таким образом, чтобы взгляд естественно перемещался по изображению. Пространство вокруг предмета не должно выглядеть пустым или перегруженным.

Во время съемки руководствуемся правилом - чем проще и понятнее фотография, тем легче покупателю сосредоточиться на самом товаре.

Обработка. В нашей команде, кроме фотографа, есть и ретушер, чтобы все изображения были идеальны.

Что специалист может сделать во время ретуши фото?

Цветокоррекция, чтобы контент в карточке соответствовал реальному товару.

Ретушь. Специалисты убирают пылинки, царапины. И что очень важно - не меняют внешний вид товара!

Обтравка, если нужен чистый фон.

Оптимизация под платформы. Например, для WB и Ozon требуется разный формат изображений.

Такой подход гарантирует, что карточка товара будет конвертить и продавать, а не отпугивать клиентов.

Стандартные сроки выполнения фотосъемки от 1 дня для простых товаров до 3-5 дней для сложных съемок или съемок с моделями.

Какие виды товаров снимают чаще всего?

Профессиональная фотосъемка визуального контента поможет вам выделиться и поднять продажи каждого вида товаров на маркетплейсе. Но чаще всего услугами фотографов пользуются селлеры из следующих категорий:

Одежда, обувь, аксессуары.

Одежда, обувь и аксуссуары занимают лидирующие позиции среди товаров, часто попадающих под объектив. Правильные фотографии и правильный контент позволяют подчеркнуть качество материалов, аккуратность пошива и эстетичность моделей. Главное, чтобы изображение было четким, освещение равномерным, а ракурсы разнообразными.

Электроника и гаджеты.

Камеры, смартфоны, телевизоры и бытовая техника являются еще одной популярной категорией товаров, которую заказывают для качественной съемки. Здесь главное показать функциональность устройств, их внешний вид и возможность интеграции в интерьер. Такие фотографии позволяют покупателям лучше представить себе покупку и принять решение о приобретении.

Косметика и парфюмерия.

Кремы, лосьоны, духи и декоративная косметика требуют высокого качества съемки. Основное требование в этой категории - точное отображение оттенков, структуры средства, упаковки и дизайна этикеток.

Виды фотосъемок

Имиджевая съемка для маркетплейсов

Главная задача - создать эмоциональный образ, подчеркнуть бренд. Имиджевая съемка повысит привлекательность и узнаваемость бренда и покажет покупателю, как товар смотрится в «жизненной обстановке». Для этого мы используем декор, реквизит, спецэффекты, которые смогут передать особенность, функциональность, комплектность и назначение конкретно вашего товара.

Съемка для Wildberries

Основные требования:

Белый фон, минимум 3 ракурса.

Разрешение не менее 2000 px.

Четкая передача цвета и текстуры.

Карточка товара для Ozon

Отличия от WB:

Можно использовать цветной фон.

Приветствуются детальные фото упаковки.

Съемка видео для маркетплейсов в Москве

У нас есть опыт создания коротких рекламных роликов для маркетплейсов. Покажем ваш товар с акцентом на функционал и комплектацию изделия. Покупатель сможет в полной мере оценить габариты, область применения товара и другие значимые для него параметры.

Длительность до 1 минуты, это оптимально для WB и Ozon.

Что нужно учесть при заказе услуги

Если вы планируете заказать фотосъемку для маркетплейсов у профессиональных фотографов, вам стоит заранее подготовиться к этому. Вот примерный список пунктов, которые вы должны учесть:

Технические требования маркетплейсов.

Каждый из маркетплейсов имеет строгие стандарты.

Wildberries:

Фон #FFFFFF.

Разрешение 2000×2000 px.

Формат 3:4.

3+ ракурса (общий план + детали).

Ozon:

Допускается цветной фон.

Формат 4:3.

Обязательно фото упаковки.

Яндекс-Маркет:

Квадратные фото 1:1.

Видео до 3 минут.

Сроки выполнения.

Стандартные сроки составляют 3-5 рабочих дней.

Если вам требуются экспресс-услуги, то закладывайте в бюджет доплату 30-50%. А перед пиковыми периодами, например, в Черную пятницу или Новый год, заказывайте съемку для маркетплейсов заранее. У студий такая загруженность, что ваш заказ могут не взять.

Обработка фотографий.

Уточните у студии заранее, входит ли обработка и ретушь в цену, или она оплачивается отдельно. А если такую услугу команда вообще не предоставляет, то готовьтесь, что в результате вы можете получить фото с бликами и искаженными цветами.

Логистика товара для фотосессии.

Заранее уточните, как и когда доставлять товар в студию и гарантируется ли его сохранность во время съемки.

Если ваш товар хранится на складе Атико и вы заказываете съемку у нашей команды, мы сами возьмем образец со склада, подготовим его к съемке, отснимем для маркетплейсов и вернем на место. Вам даже приезжать не придется. Все сделаем быстро и без вашего участия.

Права на изображения.

Чтобы недобросовестные фотографы не передали ваши изображения конкурентам, лучше сразу в договоре прописать запрет на передачу третьим лицам и исключительные права на изображения.

Особенности маркетплейсов

Каждый маркетплейс предъявляет свои требования для фото и видео. Чтобы не совершить ошибки и не пришлось проводить повторную съемку, ознакомьтесь заранее с этими особенностями.

Wildberries

Фотографии товара обязательно должны быть на белом. Это позволяет товарному изображению выделяться среди конкурентов и восприниматься профессионально.

Рекомендуется размещать продукцию строго вертикально, особенно одежду - желательно показывать изделие развешенным на манекенах или вешалках.

Обязательно снимать каждую позицию отдельно, исключив групповые фотографии нескольких единиц продукции одновременно.

Желательно добавлять фото крупным планом деталей изделий для подчеркивания особенностей качества материалов и швов.

Таким образом, ВБ делает ставку на минималистичный подход к оформлению фотографий и акцент на чистоту визуального восприятия продукта.

Ozon

Фон изображений также предпочтительно белый, однако допускаются другие цвета, если это оправдано спецификой самого товара (например, одежда ярких цветов).

Озон приветствует использование трехмерных изображений, анимации и видеороликов, демонстрирующих продукт в действии.

Фотографирование модели должно проводиться крупно, подробно показывая упаковку, маркировку и характеристики изделия.

Возможны фотографии товара в интерьере или обстановке, если это улучшает восприятие покупателя.

Озон дает селлеру гибкий подход к съемке и возможность экспериментировать с дополнительными мультимедийными материалами.

Яндекс.Маркет

Предпочтение отдается реалистичным фотографиям, сделанным профессиональными фотографами. Важно передать качество и особенности материала изделия.

Нейтральный фон, чаще всего белый или светло-серый.

Яндекс предпочитает минимализм в оформлении снимков, избегая большого количества декораций вокруг товара.

Упор делается на детальные снимки ключевых элементов товара: кнопки, замочки, швы, застежки и прочие элементы.

Этот маркетплейс не приветствует излишний креатив и выступает за строгий профессионализм и внимание к деталям.

Таким образом, каждый из маркетплейсов предъявляет собственные требования к фотоснимкам продуктов, стремясь обеспечить лучшее представление своего ассортимента покупателям. Грамотная подготовка качественных фотографий помогает привлечь больше внимания и увеличить продажи на каждом из маркетплейсов.

Фото для маркетплейсов: почему это важно и как сделать правильно

Хорошее фото продукта в изображениях для маркетплейсов - половина успеха продаж на онлайн-площадках. Именно визуально привлекательные карточки помогают выделиться среди конкурентов и привлечь покупателей. Давайте разберемся подробнее, зачем нужны качественные фотографии и как правильно их создавать.

Как работает качественное фото?

✅ Увеличивает продажи. Карточки товаров с хорошими фотографиями получают большую видимость и быстрее продвигаются вверх в поисковой выдаче. Чем лучше выглядит товар для маркетплейсов, тем охотнее его покупают.

✅ Снижает возвраты. Покупатели видят реальные товары, поэтому реже возвращают покупки из-за несоответствия ожиданий.

✅ Повышает доверие. Профессиональные фото для маркетплейсов ассоциируются с надежным продавцом и качественным продуктом.

Как создать правильные фотографии для маркетплейсов?

Чтобы ваши карточки выглядели выигрышно, придерживайтесь простых правил:

Используйте минимум 5 ракурсов. Показывайте разные стороны товара, особенно важные детали, вроде упаковки, размеров, фурнитуры.

Создавайте инфографику. Размещайте значимые характеристики прямо на фото - размер, материал изготовления, дополнительные свойства - все это покупатель должен видеть сразу.

Снимайте одежду на моделях. Продажа одежды сильно зависит от визуализации на фигуре. Использование профессиональной модели существенно повышает интерес покупателей.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете существенно повысить эффективность ваших карточек товаров на маркетплейсах.