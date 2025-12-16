Мы используем файлы cookie для улучшения вашего опыта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.

Фотосъёмка

Предметная фотосъемка для маркетплейсов

Организуем предметную съёмку вашего товара в профессиональной фотостудии
Станьте новым клиентом нашей компании и получите дизайн обложки товара В ПОДАРОК
Увеличьте
конверсию в 2 раза

Благодаря предметной фотосъёмке вы покажете свой товар с выгодных сторон, повысите заинтересованность покупателей, увеличьте объём продаж
Площадка маркетплейса — витрина из множества товаров. Чтобы выделиться из общего каталога, повысить конкурентоспособность и вызвать у покупателя желание обладать конкретно вашим товаром,  — необходим качественный фото- и видеоконтент. Детализация элементов изделия, выгодные ракурсы, правильная постановка света, ретушь и презентационные ролики — повышают привлекательность товара и увеличивают продажи
Увеличьте
конверсию в 2 раза

У покупателей маркетплейсов нет возможности потрогать, примерить и оценить достоинства товара. Однако наша команда опытных дизайнеров, ретушёров, фотографов и видеографов создаёт фото- и видеоконтент, благодаря которому покупатель сможет рассмотреть товар со всех сторон и, отбросив сомнения, приобретёт товар.
Раскроем привлекательные
стороны вашего товара

Каталожная фотосъемка
Фото вашего товара с акцентом на отдельные детали изделия и преимущества. Используем профессиональное освещение и бесшовный фон, чтобы показать товар с выигрышных ракурсов.
Каталожная фотосъемка
Имиджевая фотосъёмка Flat lay
Повысит привлекательность и узнаваемость бренда и покажет покупателю, как товар смотрится в «жизненной обстановке». Для этого мы используем разноцветный фон, декор, реквизит, спецэффекты, которые смогут передать особенность, функциональность, комплектность и назначение конкретно вашего товара.
Имиджевая фотосъёмка Flat lay
Модельная фотосъемка
Подберём профессиональных моделей, которые эффектно продемонстрируют модные образы и наиболее верно подчеркнут ценность товара. Покупатели увидят, как изделие смотрится на фигуре определенной комплекции. Представят и оценят, как продукт будет выглядеть на них. Такие фото повышают желание купить товар.
Модельная фотосъемка
Дизайн инфографики
Инфографика раскроет точечные преимущества вашего товара в понятной форме. Привлечёт внимание покупателей, увеличит количество переходов на карточку и объём продаж.
Дизайн инфографики
Ретушь
Сделаем цветокоррекцию, уберём блики, засветы и отражения. Передадим естественность оттенков и принтов, чёткость фактуры вашего товара без искажения цвета, формы и объёма.
Ретушь
Съёмка 360
Трёхмерное изображение поможет покупателям приблизить товар и рассмотреть его более детально со всех сторон. Это особенно актуально при онлайн-покупках, когда покупатели не могут осмотреть товар лично.
Съёмка 360
Съёмка видео
Создаём эксплайнеры — короткие рекламные ролики вашего товара с акцентом на функционал и комплектацию изделия. Покупатель сможет в полной мере оценить габариты, область применения товара и другие значимые для него параметры.
Съёмка видео
Сделайте товар заметнее
в общем каталоге

01
Выберите удобный для вас способ связи: оставьте заявку на сайте, позвоните по номеру телефона или напишите нам в мессенджеры
02
Сопровождающий менеджер ответит вам, предложит рациональное решение под текущий запрос и рассчитает стоимость услуги
03
Принимаем ваш товар, подготавливаем к фотосъёмке в профессиональной студии или выезжаем на место расположение вашего магазина, склада, фабрики
04
Отправляем фото, вы выбираете и оплачиваете только понравившиеся снимки
Фотостудия
находится в Москве

Адрес:
1-й Варшавский пр., 2,
стр. 9А, Москва
Как проехать
Схема проезда

Нам доверяют крупные поставщики
и известные производители

Aquafor
Masterfood
Tactical
Arabella
Torndica
Gos Duma
Вопросы и ответы

  • Нужно делать фотосъёмку товаров для каждой площадки маркетплейсов?

    Достаточно сделать фотосъёмку вашего товара один раз. Фотографии подойдут для всех площадок маркетплейсов.

  • Как можно получить отснятые кадры?

    После съёмки все отснятые кадры доступны в личном кабинете. Вы выбираете и оплачиваете только понравившиеся фотографии.

  • Вы ретушируете все отснятые кадры?

    Вначале вы выбираете понравившиеся кадры, затем мы ретушуем их. Ретушь фотографий занимает около 2-3 дней, в зависимости от количества выбранных снимков.

Перечень наших услуг

Доставка товара на региональные склады
Доставим товар по схеме FBO: СПБ, Казань, Краснодар, Тула, Невинномысск, Екатеринбург, Новосибирск
Подробнее
Доставка товара на маркетплейсы
Доставим товар без задержек: Wildberries, Ozon, Яндекс. Маркет, Lamoda
Подробнее
Заберём ваш товар
Все логистические процессы мы возьмём на себя: от забора до доставки на склад маркетплейса
Подробнее
Фулфилмент для маркетплейсов по схеме FBO
Масштабируйте бизнес и начните продавать на всех популярных маркетплейсах с единого склада: Wildberries, Ozon, Яндекс. Маркет, Lamoda
Подробнее
Упаковка товаров для маркетплейсов
Предложим различные варианты упаковки для вашего товара. Разработаем индивидуальную упаковку под ваш продукт, включая нестандартные решения
Подробнее
Маркировка для маркетплейсов
Промаркируем товар по требованиям маркетплейсов: Wildberries, Ozon, Яндекс. Маркет, Lamoda
Подробнее
Проверка товара
Пересчитаем, проверим качество и сверим сроки годности.
Подробнее
Ответственное хранение на складе
Подробнее
Инфографика для маркетплейсов
Увеличивайте кликабельность карточек товара и повышайте продажи на популярных площадках: Wildberries, Ozon, Яндекс. Маркет, Lamoda
Подробнее

Как проходит съемка

Какие виды товаров снимают чаще всего?

Виды фотосъемок

Имиджевая съемка для маркетплейсов

Съемка для Wildberries

Карточка товара для Ozon

Съемка видео для маркетплейсов в Москве

Что нужно учесть при заказе услуги

Технические требования маркетплейсов.

Сроки выполнения.

Обработка фотографий.

Логистика товара для фотосессии.

Права на изображения.

Особенности маркетплейсов

Wildberries

Ozon

Яндекс.Маркет

Фото для маркетплейсов: почему это важно и как сделать правильно

Как работает качественное фото?

Как создать правильные фотографии для маркетплейсов?

Полезная информация

FBO, FBS или DBS: как выбрать схему работы на маркетплейсе
FBO, FBS или DBS: как выбрать схему работы на маркетплейсе
Работа на маркетплейсах становится всё популярнее среди продавцов. Однако перед началом важно определиться с подходящей схемой взаимодействия. Основные варианты — FBO, FBS и DBS.
16.12.2025
Как работать с возвратами на маркетплейсах?
Как работать с возвратами на маркетплейсах?
Возвраты товаров — неотъемлемая часть электронной коммерции, но без грамотного управления они могут серьезно повлиять на рентабельность бизнеса. В 2025 году маркетплейсы ужесточили требования к продавцам, поэтому контроль над возвратами становится стратегической задачей. В этой статье мы разберем, как минимизировать возвраты с маркетплейсов, правильно их оформлять и защитить свой бизнес от финансовых потерь.
10.10.2025
Самые выгодные товары для маркетплейсов
Самые выгодные товары для маркетплейсов
Выбор правильного товара - основа успешного бизнеса на маркетплейсах. Правильный артикул приносит прибыль, неправильный - убытки и разочарование. В этой статье мы разберем, как выбрать перспективные позиции, избежать ошибок новичков и построить стабильный бизнес на Wildberries, Ozon и других площадках.
30.09.2025
Баллы за отзывы на Wildberries: как это работает и как использовать
Баллы за отзывы на Wildberries: как это работает и как использовать
Система отзывов на маркетплейсах стала мощным инструментом влияния на покупательское поведение. Wildberries, как один из лидеров российского e-commerce, внедрил механизм «Баллы за отзывы», который выгоден и покупателям, и селлерам. В этой статье мы детально разберем, как работает эта система, как покупателям заработать на своих оценках, а продавцам - эффективно использовать этот инструмент для роста продаж.
30.09.2025
Копакинг: что это такое, зачем нужен и какие услуги включает
Копакинг: что это такое, зачем нужен и какие услуги включает
В современной логистике и электронной коммерции эффективность упаковочных процессов напрямую влияет на успех бизнеса. Одной из ключевых услуг, позволяющих оптимизировать эти процессы, является копакинг. В этой статье мы подробно разберем, что представляет собой копакинг, какие задачи он решает и какую выгоду может принести вашему бизнесу.
30.09.2025
Как работать с возражениями клиентов: пошаговый алгоритм и техники
Как работать с возражениями клиентов: пошаговый алгоритм и техники
Возражения клиентов — это не преграда для селлера, а возможность. Возможность лучше понять потребности, укрепить доверие и поднять выручку. Грамотная работа с возражениями отделяет профессионального продажника от новичка. В этой статье разберем возражения, пошаговый алгоритм ответов, техники на примере, уточняющие вопросы и готовые скрипты, которые помогут провести клиента от возражений в продажах к уверенному «да».
30.09.2025
Как анализировать продажи на Ozon: инструменты, отчеты и метрик
Как анализировать продажи на Ozon: инструменты, отчеты и метрик
Анализ продаж на маркетплейсе - это не просто сбор цифр, а стратегический процесс, который превращает сырые данные в деньги. Правильная аналитика на Ozon позволяет понять, что работает, а что нет, и принимать взвешенные решения для роста бизнеса. В этой статье мы разберем все инструменты, отчеты и ключевые метрики и сервис аналитики для ozon, которые необходимы каждому продавцу.
29.09.2025
Что такое PIM-система и для чего она нужна
Что такое PIM-система и для чего она нужна
Сегодняшний рынок отличается высокой конкуренцией и разнообразием каналов сбыта товаров и услуг. Компании сталкиваются с необходимостью эффективно управлять огромным объемом информации о своей продукции в разных канала - от технических характеристик и цен до изображений и описаний. Именно в этом случае приходит на помощь PIM (Product Information Management) - система управления товарной информацией.
05.09.2025
Как работать с Ozon по системе FBO
Как работать с Ozon по системе FBO
Продажа на маркетплейсах становится все популярнее среди предпринимателей. Одной из крупнейших платформ электронной коммерции является Ozon - российский лидер рынка онлайн-продаж. В статье подробно рассмотрим, как эффективно наладить работу с Ozon именно по схеме FBO в 2025 году.
04.09.2025
Фулфилмент для интернет-магазинов:  что это и как работает
Фулфилмент для интернет-магазинов:  что это и как работает
Фулфилмент (от англ. fulfillment - «исполнение») - это комплекс логистических услуг, при котором сторонний оператор берет на себя хранение, упаковку, доставку и обработку возвратов продукции интернет-магазина. Вместо того чтобы содержать собственный склад и штат логистов, предприниматель обращается в  фулфилмент для интернет-магазина, экономя время и ресурсы.
20.08.2025