Ответы на популярные вопросы

Наша компания оказывает услуги фулфилмента по схеме FBO. Мы позаботимся о хранении вашего товара, подготовим его к продаже с учётом всех требований маркетплейсов. Возьмём на себя все логистические процессы: забор груза у поставщиков и доставку товаров до маркетплейсов.
Мы организуем прямую логистику с нашего склада на популярные склады маркетплейсов в Москве и Московской области. А также в СПб, Краснодар, Казань и Тулу.
Мы забираем товары со всех оптовых площадок по Москве и МО: ТЯК Москва, Южные Ворота, Садовод, а также со склада производителей.
Благодаря аналитике продаж вы сможете выйти на площадки маркетплейсов без финансовых потерь, ошибок и головной боли. Оцените спрос на товар и выберете подходящую нишу, поймёте, сколько зарабатываете на маркетплейсах, увидите продажи других поставщиков и первым узнаете о новинках торговых площадок.