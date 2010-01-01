Ответы на популярные вопросы

По какой схеме вы работаете? Наша компания оказывает услуги фулфилмента по схеме FBO. Мы позаботимся о хранении вашего товара, подготовим его к продаже с учётом всех требований маркетплейсов. Возьмём на себя все логистические процессы: забор груза у поставщиков и доставку товаров до маркетплейсов.

Вы доставляете товар на склады маркетплейсов только по Москве и Московской области? Мы организуем прямую логистику с нашего склада на популярные склады маркетплейсов в Москве и Московской области. А также в СПб, Краснодар, Казань и Тулу.

У каких поставщиков вы забираете товар? Мы забираем товары со всех оптовых площадок по Москве и МО: ТЯК Москва, Южные Ворота, Садовод, а также со склада производителей.