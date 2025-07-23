Маркировка товаров на маркетплейсах. Что нужно знать селлеру?

Код содержит информацию о производителе, дате производства, сроке годности и других характеристиках товара.
Продавать непромаркированную продукцию запрещено, если товар принадлежит к категории, для которой это обязательное требование. А чтобы сделать поставку на склад площадки, селлеру придется промаркировать каждый товар в соответствии с требованиями маркетплейса. Таким образом, на одном товаре может быть несколько видов этикеток. И чтобы не наделать ошибок, в каждом виде нужно разобраться.
Кроме того, маркировка - это дополнительный процесс, и наш опыт говорит о том, что на него нужно закладывать бюджет и время. Чтобы не получилось так, что вы планируете вывести на маркетплейс товар на продажу и забываете о том, что его нужно маркировать, разберем основные моменты.
Почему важно соблюдать правила маркировки?
Есть ряд причин, по которым селлер должен следовать всем правилам при маркировании партии товара.
Во-первых, это требование закона. Без соответствующих этикеток площадка не может допустить товар к продаже и даже не станет принимать такую отгрузку.
Во-вторых, маркировка помогает проконтролировать подлинность изделия. А значит защищает от контрафакта покупателя и подтверждает качество.
В-третьих, это автоматизирует логистику, упрощает и ускоряет приемку и отгрузку.
В-четвертых, снижает ошибки. Правильная маркировка сводит риск пересорта или потерь товара к минимуму.
Последствия ошибок: финансовые и репутационные потери
Как мы видим на примере клиентов, ошибки в маркировке часто приводят к серьезным последствиям:
штрафы,
блокировка товара,
удар по репутации и негативные отзывы из-за задержек или несоответствий.
Кто отвечает за маркировку - селлер или команда маркетплейсов?
Правильная маркировка - это ответственность селлера или производителя. Если товар произведен в России, то производитель должен снабдить продукцию нужными кодами Честного знака. В этом случае продавец должен контролировать корректность и читаемость этикеток.
Если селлер сам производит товар, который продает на Вайлдберрис и Ozon, то вся ответственность ложится на него. Допустили неточность - готовьтесь к штрафам или даже изъятию партии.
Площадки Вайлдберрис и Ozon проверяют маркировку при приемке, но не исправляют ошибки. А в случае неточностей отправляют партию обратно или накладывают штраф.
Товары, подлежащие обязательной маркировке
Перечень категорий, попадающих под обязательную маркировку
Список товарных групп, которые нужно маркировать Честным знаком, постоянно растет. В 2025 г. сюда относятся:
- пищевые продукты
- покрышки для автомобилей
- бутилированная вода, безалкогольные напитки
- продукция легкой промышленности (меха, кожа, обувь, одежда, нижнее белье)
- фотоаппараты и вспышки
- духи
- БАДы
- продукция медицинского назначения (лекарства, медизделия, антисептики, коляски для маломобильных граждан)
- велосипеды
Но список постоянно расширяется. Скоро к этому списку планируют добавить еще другие товарные группы. Поэтому, даже если сейчас ваш товар еще не попадает под Честный знак, скоро все может измениться. Например, с 1 сентября 2025 г. обязательно должны маркироваться детские игрушки и другие товары для детей до 14 лет.
Полный список товаров можно посмотреть на сайте “Честного знака”.
Обновления законодательства и платформ
С апреля 2025 г. Wildberries и Ozon ужесточают проверки, наш опыт показывает, что теперь регистрацию в системе “Честный знак” проверяют у всех продавцов, которые сотрудничают с площадкой, независимо от формы взаимодействия.
Раньше проверяли только маркировку при сотрудничестве по FBO, когда товары хранятся на складах площадки. Сейчас команда будет проверять селлера по ИНН в системе Честный знак и, если информация не будет найдена, команда запросит подтверждающие документы или откажет в продаже товаров на своей площадке. А также информация о ЧЗ появится в карточке товара и станет доступна для всех пользователей.
Маркировка на маркетплейсах. Условия и правила
Если ваша партия промаркирована, вы должны это указать при формировании поставки в личном кабинете.
Главное условие по всем типам стикеров для всех площадок - этикетка должна быть хорошо видна и легко читаться. Нельзя размещать ее под скотчем, плотной или непрозрачной упаковкой.
Основные требования Ozon
✔️ размер не менее 20×20 мм
✔️ напечатан на термотрансферной этикетке
При FBO селлер перед поставкой передает площадке идентификаторы.
По факту приемки OZON создает УПД. Поставщик подписывает накладную и передает ее команде маркетплейсов.
При схеме FBS селлер перед отправкой заказа пересылает маркетплейсу в УПД коды.
Правила маркировки на Wildberries
✔️рекомендуемый размер кода DataMatrix - 22×22 мм
✔️основной цвет шрифта - черный
✔️рекомендуемый размер бумаги 58*40 мм
Если вы работаете по FBO, работники склада проверяют корректность КМ и составляют акт приемки. В течение 3 дней селлер формирует УПД с кодами и направляет маркетплейсу.
Если вы работаете по FBS, то передаете идентификаторы на портале до отгрузки товара.
Яндекс Маркет: особенности
При работе по FBY селлер создает заявку на поставку, формирует УПД и загружает в ЭДО. Таким образом, вы передаете коды площадке. Маркетплейс проверит УПД и после поставки подпишет его.
Если продукция хранится на складе продавца, то передавать коды отдельно нет необходимости. Вы вносите его в поле “Маркировка”, когда покупатель сделает заказ, и выводите его из оборота в системе “Честный знак”.
Как подготовиться к маркированию
Что нужно для печати наклеек со штрихкодом
1. Зарегистрироваться в системе «Честный знак».
2. Приобрести принтер этикеток.
Подходит термо- или термотрансферный принтер.
3. Выбрать и установить программное обеспечение для генерации кодов.
4. Выбрать оператора электронного документоооборота и подписать договор, чтобы начать работать.
Как избежать пересорта
Пересорт - частая ошибка селлера, из-за которой он может нести убытки. Чтобы такого не случилось, стоит проверять коды до отгрузки со сканером и хранить продукцию с разными кодами отдельно.
Частые ошибки селлеров
❌ Путаница с кодами для FBO и FBS.
❌ Наклейки наносятся поверх заводской этикетки.
❌ Нечитаемые коды (смазанные, переклеенные, поврежденные).
Упаковка с такими этикетками считается непромаркированной.
❌ Коды в системе не соответствуют кодам на продукции.
❌ Не выводят коды из оборота, когда продают со своего склада.
Наши услуги по маркировке товаров для маркетплейсов
Мы стремимся снять с наших партнеров максимум рутинных задач, поэтому маркировка - одно из главных направлений. Если вы работаете с Wildberries, Ozon или Яндекс.Маркет, то можете переложить маркировку товара для этих площадок на наши плечи.
Что входит в услугу:
Генерируем идентификационный штрихкод для каждого артикула.
Печатаем стикеры, содержащие информацию об изделии, и клеим на каждую упаковку товара.
Подготавливаем макеты наклеек с учетом требований конкретной площадки маркетплейса.
Мы можем все сделать за вас
Если вы доверяете маркировку нашей компании, то можете быть уверены:
каждая единица вашего товара доберется до покупателя и не потеряется по пути;
вашу отгрузку примут на склад маркетплейса с первого раза;
вы избежите замечаний и штрафов от площадок за неправильную маркировку.
Опыт: более 1 миллиона промаркированных товаров
За годы работы мы выстроили процессы так, чтобы делать маркировку ваших товаров быстро, даже для больших партий продукции.
Распечатаем, правильно наклеим и проверим штрихкоды, чтобы они точно читались и не перекрывали друг друга.
Стоимость маркировки
Расчет цены производим в зависимости от объема и типа товара.
Проконсультироваться и рассчитать цену наших услуг вам помогут наши менеджеры.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
❓ Что делать, если маркетплейс не принимает поставку из-за штрихкодов?
Проверить коды, переоформить этикетки и сделать новую поставку.
❓ Нужна ли маркировка для продукции из Китая?
Да, если они входят в перечень на обязательную маркировку.
❓ Как исправить уже отправленную немаркированную партию?
Отозвать партию и нанести коды. Если этого не сделать, последует штраф.