Маркировка товаров на маркетплейсах. Что нужно знать селлеру?

Код содержит информацию о производителе, дате производства, сроке годности и других характеристиках товара.

Продавать непромаркированную продукцию запрещено, если товар принадлежит к категории, для которой это обязательное требование. А чтобы сделать поставку на склад площадки, селлеру придется промаркировать каждый товар в соответствии с требованиями маркетплейса. Таким образом, на одном товаре может быть несколько видов этикеток. И чтобы не наделать ошибок, в каждом виде нужно разобраться.

Кроме того, маркировка - это дополнительный процесс, и наш опыт говорит о том, что на него нужно закладывать бюджет и время. Чтобы не получилось так, что вы планируете вывести на маркетплейс товар на продажу и забываете о том, что его нужно маркировать, разберем основные моменты.

Почему важно соблюдать правила маркировки?

Есть ряд причин, по которым селлер должен следовать всем правилам при маркировании партии товара.

Во-первых, это требование закона. Без соответствующих этикеток площадка не может допустить товар к продаже и даже не станет принимать такую отгрузку.

Во-вторых, маркировка помогает проконтролировать подлинность изделия. А значит защищает от контрафакта покупателя и подтверждает качество.

В-третьих, это автоматизирует логистику, упрощает и ускоряет приемку и отгрузку.

В-четвертых, снижает ошибки. Правильная маркировка сводит риск пересорта или потерь товара к минимуму.

Последствия ошибок: финансовые и репутационные потери

Как мы видим на примере клиентов, ошибки в маркировке часто приводят к серьезным последствиям:

штрафы,

блокировка товара,

удар по репутации и негативные отзывы из-за задержек или несоответствий.

Кто отвечает за маркировку - селлер или команда маркетплейсов?

Правильная маркировка - это ответственность селлера или производителя. Если товар произведен в России, то производитель должен снабдить продукцию нужными кодами Честного знака. В этом случае продавец должен контролировать корректность и читаемость этикеток.

Если селлер сам производит товар, который продает на Вайлдберрис и Ozon, то вся ответственность ложится на него. Допустили неточность - готовьтесь к штрафам или даже изъятию партии.





Площадки Вайлдберрис и Ozon проверяют маркировку при приемке, но не исправляют ошибки. А в случае неточностей отправляют партию обратно или накладывают штраф.







Товары, подлежащие обязательной маркировке







Перечень категорий, попадающих под обязательную маркировку

Список товарных групп, которые нужно маркировать Честным знаком, постоянно растет. В 2025 г. сюда относятся:

- пищевые продукты

- покрышки для автомобилей

- бутилированная вода, безалкогольные напитки

- продукция легкой промышленности (меха, кожа, обувь, одежда, нижнее белье)

- фотоаппараты и вспышки

- духи

- БАДы

- продукция медицинского назначения (лекарства, медизделия, антисептики, коляски для маломобильных граждан)

- велосипеды

Но список постоянно расширяется. Скоро к этому списку планируют добавить еще другие товарные группы. Поэтому, даже если сейчас ваш товар еще не попадает под Честный знак, скоро все может измениться. Например, с 1 сентября 2025 г. обязательно должны маркироваться детские игрушки и другие товары для детей до 14 лет.

Полный список товаров можно посмотреть на сайте “Честного знака”.







Обновления законодательства и платформ

С апреля 2025 г. Wildberries и Ozon ужесточают проверки, наш опыт показывает, что теперь регистрацию в системе “Честный знак” проверяют у всех продавцов, которые сотрудничают с площадкой, независимо от формы взаимодействия.

Раньше проверяли только маркировку при сотрудничестве по FBO, когда товары хранятся на складах площадки. Сейчас команда будет проверять селлера по ИНН в системе Честный знак и, если информация не будет найдена, команда запросит подтверждающие документы или откажет в продаже товаров на своей площадке. А также информация о ЧЗ появится в карточке товара и станет доступна для всех пользователей.

Маркировка на маркетплейсах. Условия и правила

Если ваша партия промаркирована, вы должны это указать при формировании поставки в личном кабинете.

Главное условие по всем типам стикеров для всех площадок - этикетка должна быть хорошо видна и легко читаться. Нельзя размещать ее под скотчем, плотной или непрозрачной упаковкой.

Основные требования Ozon

✔️ размер не менее 20×20 мм

✔️ напечатан на термотрансферной этикетке

При FBO селлер перед поставкой передает площадке идентификаторы.

По факту приемки OZON создает УПД. Поставщик подписывает накладную и передает ее команде маркетплейсов.

При схеме FBS селлер перед отправкой заказа пересылает маркетплейсу в УПД коды.







Правила маркировки на Wildberries

✔️рекомендуемый размер кода DataMatrix - 22×22 мм

✔️основной цвет шрифта - черный

✔️рекомендуемый размер бумаги 58*40 мм

Если вы работаете по FBO, работники склада проверяют корректность КМ и составляют акт приемки. В течение 3 дней селлер формирует УПД с кодами и направляет маркетплейсу.

Если вы работаете по FBS, то передаете идентификаторы на портале до отгрузки товара.







Яндекс Маркет: особенности

При работе по FBY селлер создает заявку на поставку, формирует УПД и загружает в ЭДО. Таким образом, вы передаете коды площадке. Маркетплейс проверит УПД и после поставки подпишет его.

Если продукция хранится на складе продавца, то передавать коды отдельно нет необходимости. Вы вносите его в поле “Маркировка”, когда покупатель сделает заказ, и выводите его из оборота в системе “Честный знак”.







Как подготовиться к маркированию

Что нужно для печати наклеек со штрихкодом

1. Зарегистрироваться в системе «Честный знак».

2. Приобрести принтер этикеток.

Подходит термо- или термотрансферный принтер.

3. Выбрать и установить программное обеспечение для генерации кодов.

4. Выбрать оператора электронного документоооборота и подписать договор, чтобы начать работать.







Как избежать пересорта

Пересорт - частая ошибка селлера, из-за которой он может нести убытки. Чтобы такого не случилось, стоит проверять коды до отгрузки со сканером и хранить продукцию с разными кодами отдельно.

Частые ошибки селлеров

❌ Путаница с кодами для FBO и FBS.

❌ Наклейки наносятся поверх заводской этикетки.

❌ Нечитаемые коды (смазанные, переклеенные, поврежденные).

Упаковка с такими этикетками считается непромаркированной.

❌ Коды в системе не соответствуют кодам на продукции.

❌ Не выводят коды из оборота, когда продают со своего склада.







Наши услуги по маркировке товаров для маркетплейсов

Мы стремимся снять с наших партнеров максимум рутинных задач, поэтому маркировка - одно из главных направлений. Если вы работаете с Wildberries, Ozon или Яндекс.Маркет, то можете переложить маркировку товара для этих площадок на наши плечи.

Что входит в услугу:

Генерируем идентификационный штрихкод для каждого артикула. Печатаем стикеры, содержащие информацию об изделии, и клеим на каждую упаковку товара. Подготавливаем макеты наклеек с учетом требований конкретной площадки маркетплейса.

Мы можем все сделать за вас

Если вы доверяете маркировку нашей компании, то можете быть уверены:

каждая единица вашего товара доберется до покупателя и не потеряется по пути;

вашу отгрузку примут на склад маркетплейса с первого раза;

вы избежите замечаний и штрафов от площадок за неправильную маркировку.

Опыт: более 1 миллиона промаркированных товаров

За годы работы мы выстроили процессы так, чтобы делать маркировку ваших товаров быстро, даже для больших партий продукции.

Распечатаем, правильно наклеим и проверим штрихкоды, чтобы они точно читались и не перекрывали друг друга.

Стоимость маркировки

Расчет цены производим в зависимости от объема и типа товара.

Проконсультироваться и рассчитать цену наших услуг вам помогут наши менеджеры.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

❓ Что делать, если маркетплейс не принимает поставку из-за штрихкодов?

Проверить коды, переоформить этикетки и сделать новую поставку.

❓ Нужна ли маркировка для продукции из Китая?

Да, если они входят в перечень на обязательную маркировку.

❓ Как исправить уже отправленную немаркированную партию?

Отозвать партию и нанести коды. Если этого не сделать, последует штраф.