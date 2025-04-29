Адреса и зона покрытия складов на Wildberries

В этой статье разберем:

- Где расположены склады Wildberries и как они работают.

- Как зоны доставки влияют на позиции товара в выдаче.

- На какие склады выгоднее делать поставки для максимального охвата.

Зоны доставки Wildberries

Когда селлер планирует сделать отгрузку на маркетплейс, он должен выбрать расположение склада, на который привезет товар, если сотрудничает по FBS.

Расположение складов Wildberries очень выгодное - обычно они находятся в крупных городах и вблизи трасс. Это облегчает логистику. Таких центров уже несколько десятков. Большая их часть расположена в Москве и Московской области, потому что здесь у вайлдберриз больше всего покупателей. Но и расценки на приемку и хранение на них выше, чем в регионах.

Всю самую полную информацию по расположению центров, графику работы, лимитам, тарифам, способам проезда можно найти в личном кабинете селлера.

Крупные логистические центры в Московской области:

Коледино.

Здесь находится склад с самой большой зоной покрытия по России и даже другим странам.

Пушкино. Электросталь.

Этот центр работает на всю Россию и доставляет даже в самые маленькие города и поселки.

Домодедово. Крекшино. Подольск. Чехов. Тула. Вешки. Обухово. Казань. Санкт-Петербург/промзона Уткина Заводь.

Работает на Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Уральский, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, а также захватывает Сибирский ФО.

Краснодар. Екатеринбург.

Охватывает Урал, Поволжье и Дальний Восток.

Новосибирск.

Имеет схожую с Екатеринбургом зону покрытия, но дополнительно, в отличие от него, доставляет в Магадан и на Камчатку.

Хабаровск.

Работает на Дальний восток и Сибирь.





Маркетплейс делит территорию России и СНГ на несколько зон доставки, которые влияют на сроки и стоимость логистики:

1. Центральная зона (Москва, Московская область, Санкт-Петербург) - 1-3 дня.

2. Ближние регионы (ЦФО, СЗФО, часть ПФО) - 3-5 дней.

3. Удаленные регионы (Сибирь, Дальний Восток, Кавказ) - 5-14 дней.

4. Страны СНГ (Казахстан, Беларусь, Армения, Кыргызстан) - 7-20 дней.

Чем ближе склады находятся к покупателю, тем быстрее доставка и ниже стоимость. Но есть исключения для крупных центров. Все, что находится в Москве и Казани, доступно к заказу для всех пользователей. Маркетплейс обеспечит их доставку, даже если покупатель находится в другом регионе.





Как распределение товаров по складам влияет на позиции карточки в выдаче

Если бы все товары хранились только на центральных складах, то их доставка после заказа заняла бы очень много времени. Вряд ли сегодня покупатель готов ждать несколько недель, чтобы получить свой заказ, поэтому вайлдберриз учитывает индекс локализации. Это помогает не только сократить время доставки, но и оптимизировать расходы.

ВБ ранжирует карточку в поисковой выдаче с учетом:

✅ Наличия на ближайшем складе

Чем ближе товары, тем выше позиция.

✅ Скорости доставки.

Чем быстрее доставка, тем лучше конверсия.

✅ Зоны покрытия.

Товар, который находится в региональных складах, чаще показывается местным покупателям.

Например, если ваш товар находится на складе в Новосибирске, он будет чаще появляться в поиске у покупателей из Сибири. Если вы хотите продавать больше на Дальний Восток, то стоит отгружать товары на склад в Хабаровск или Новосибирск. Склады в Москве, Санкт-Петербурге и Казани находятся очень далеко от вашего потенциального покупателя, поэтому алгоритмы выдачи покажут такие карточки в последнюю очередь.





На какие склады отгружать товар

Площадка стимулирует селлеров делать поставки на разные склады, чтобы снизить загруженность на центральных пунктах.

На складах столичного региона очень часто нет свободных мест, поэтому селлерам приходится искать другие варианты. И региональные склады в этом случае имеют ряд преимуществ. Во-первых, делать поставки в Казань или Краснодар действительно дешевле, чем в Москве. Во-вторых, в зависимости от категории товара может быть так, что спрос в регионе будет даже выше, чем в столице. Поэтому каждому селлеру стоит следить за аналитикой и делать распределение приема поставок на несколько направлений.

Например, один из вариантов стратегии, при которой вы делите партии:

1. Делать отгрузку по основным складам (Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск). Это даст максимальный охват.

2. Отгружаться по региональным складам (Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар).

Это ускорит доставку покупателям в ключевые регионы.

3. Охватить склады в странах СНГ (Алматы, Минск), если там есть целевая аудитория.

Универсальные рекомендации для селлеров, торгующих на ВБ:

Если вы только начинаете торговать и бюджеты у вас небольшие, рекомендуем выбирать все-таки Москву или Казань.

Преимущества такого подхода в том, что с этих пунктов партия разъедется по всей территории России, а вы сможете отследить, где ваш товар пользуется большим спросом. В дальнейшим вы уже сможете сделать упор именно на эти регионы.

Если вы выходите на маркетплейс сразу с крупной партией и большим бюджетом, то можно попробовать разделить партию. Половину отправить в Казань, а оставшуюся часть разделить между Московскими складами и Санкт-Петербургом.

Для тех, кто уже имеет опыт продаж, советуем смотреть аналитику и обращать внимание на статистику продаж, а также на действия конкурентов. Если лидеры в нише хранят товары на складах, на которые вы не отгружались, это повод пересмотреть график приема поставок.





Как узнать, для каких регионов доступен товар в каталоге Wildberries?

Вы можете проверить, доступен ли ваш товар для покупателей в конкретном регионе, через личный кабинет несколькими способами.

Вариант 1.

1. Зайти в личный кабинет. продавца.

Перейти в раздел «Аналитика», потом «География продаж».

2. На карточке товара открыть блок «Доставка».

В нем указаны доступные для отправки регионы и города.

Вариант 2.

Зайдите на сайт и поменяйте населенный пункт в левом верхнем углу. Через строку поиска по артикулу найдите товар, который вас интересует.

Если вы можете его добавить в корзину, значит покупатели из этого региона могут его купить.





Типы складов

Что делать, если вы никак не можете поймать окошки на крупных складах Wildberries, а переплачивать за приемку не хочется?

Кроме крупных логистических центров, у вайлдберриз есть более мелкие структурные подразделения в логистической цепочке - это сортировочные центры. Они тоже принимают партии товара от поставщиков и расположены даже в тех городах, где нет основных центров.

Для совсем небольших партий или единичных заказов можно использовать пункты приема поставок. Они примут партию и отправят по ближайшим складам Wildberries. Если вы собираетесь сделать такую поставку, стоит учесть, что вес короба должен быть не более 20 кг, а объем не более 1 куб. м.





Выводы

Чем точнее вы поймете правила поставки, тем проще вам будет управлять продажами и повышать ранжирование карточки своего товара.

Большее количество точек гарантирует широкую зону покрытия и доставки и высокие места в местной выдаче.

Отслеживание географии продаж поможет правильно выстраивать логистику и избегать дополнительных расходов.





