Самые выгодные товары для маркетплейсов

Как выбрать подходящий товар для продажи на маркетплейсах

Выбор товара - это не вопрос везения, а результат анализа и стратегического планирования. Подход должен быть системным.

Определяемся с типом товара

Все товары можно разделить на три основные категории, каждая со своими плюсами и минусами. Рассмотрим их подробнее.





Сезонные товары

Сезонные товары - это продукты, спрос на которые существенно увеличивается в определенные периоды года, тогда они становятся популярными. Например, перед Новым годом активно продаются елочные игрушки и гирлянды, летом востребованы купальники и солнцезащитные средства, осенью родители массово закупают канцелярию для школьников, зимой популярны теплые вещи и спортивные аксессуары вроде лыж и санок.

Преимущества торговли сезонными товарами - высокая маржинальность.

Во время пика спроса позиции стоят дороже и продавцы могут устанавливать высокие цены на свою продукцию, ведь потребители готовы платить больше именно тогда, когда позиция становится особенно актуальной. Это позволяет получать значительные прибыли за короткий промежуток времени.

Например, продажа новогодних украшений в декабре приносит магазину прибыль гораздо большую, чем реализация тех же товаров вне праздничного периода.

Но и недостатки у торговли сезонными товарами тоже есть существенные, обратите внимание на них.

Риски непродажи остатков.

Основная проблема заключается в том, что после окончания сезона оставшийся запас товара рискует остаться невостребованным вплоть до следующего года. И его придется где-то хранить, а это дополнительная строка в смете. Если продавец неверно рассчитал объемы закупок или недооценил покупательские предпочтения, он сталкивается с проблемой реализации складских запасов. Замораживая капитал в несвоевременно проданных продуктах, бизнес теряет возможности инвестировать средства в развитие или покупку новых позиций.

Разберем на примере.

Летом магазин заказал крупную партию санок, предполагая высокий спрос на следующий зимний сезон. Однако зима оказалась мягкой, снега выпало недостаточно, и санки оказались ненужными покупателям. Товарные остатки пришлось продавать по сниженным ценам либо держать на складе целый год, пока вновь не наступит благоприятная погода.

Необходимость точного прогнозирования

Чтобы избежать рисков убытков, важно правильно оценить будущий спрос и грамотно рассчитать объем закупки. Для этого необходимы знания рыночной конъюнктуры, потребительского поведения и статистики прошлых сезонов. Ошибки в прогнозировании приводят к потерям денег и ресурсов.







Трендовые

Трендовыми называют товары, популярность которых стремительно растет благодаря различным факторам влияния, таким как социальные сети, телевидение, знаменитости или события массовой культуры.

Эти товары мгновенно становятся популярными и входят в топ, привлекая внимание потребителей и создавая значительный спрос в короткие сроки. Зачастую такая популярность обусловлена неожиданностью и оригинальностью продукта, возможностью выделяться среди окружающих или принадлежностью к определенной культуре потребления.

Продажа трендовых товаров дает возможность быстро получить большие прибыли.

Главным преимуществом является высокая вероятность быстрой окупаемости инвестиций и значительных доходов за короткое время. Когда продукт попадает в фокус внимания общественности, покупатели стремятся приобрести его раньше конкурентов, часто доплачивая значительную премию за новинку.

Примером может служить лабубу - игрушка, ставшая популярной в последнее время. Селлеры, которые успели вовремя закупить большие партии игрушек, получили огромные доходы буквально за считанные дни и оказались в топе.

На недостатки торговли трендовыми товарами тоже стоит обратить внимание. Это в первую очередь высокая конкуренция.

Поскольку рынок реагирует практически моментально на новые тенденции, большое количество продавцов сразу начинают предлагать подобные популярные товары и удержаться в топе сложнее. Конкуренция обостряется настолько сильно, что стоимость снижается, рентабельность падает, а условия сбыта ухудшаются. Многие игроки вынуждены бороться за покупателя путем предоставления скидок и рекламных акций, что снижает итоговую прибыль.

Кроме того, производителям и поставщикам приходится постоянно искать новые, самые выгодные решения для продажи на маркетплейсах, чтобы оставаться конкурентоспособными и привлекать покупателей даже после падения популярности текущего тренда.

К тому же интерес к трендовым товарам может быстро исчезнуть.

Один из главных недостатков - непредсказуемое завершение тренда. Интерес к товару может угаснуть также неожиданно, как и возник. Часто причины этого остаются неясными: отсутствие свежего инфоповода, смена приоритетов аудитории или появление нового хита могут привести к резкому падению продаж. Оставшиеся запасы товара превращаются в неликвиды, которыми сложно торговать дальше.

Товары повседневного спроса

Товары повседневного спроса - это продукция, которую люди приобретают регулярно, независимо от времени года или текущих трендов. Это товары первой необходимости, такие как постельное белье, носки, посуда, средства личной гигиены и элементы питания (батарейки). Эти товары составляют основу покупок каждого потребителя, обеспечивая стабильный оборот для бизнеса.

Основное преимущество состоит в стабильности продаж. Люди ежедневно нуждаются в базовых вещах, и потребность в них остаётся неизменной круглый год. Даже в условиях экономического кризиса или спада потребительской активности уровень покупки товаров повседневного спроса остается достаточно высоким, поскольку они удовлетворяют базовые потребности населения.

Предсказуемость продаж позволяет лучше планировать ассортимент и избегать ситуаций, когда партия остается нереализованной.

Основной недостаток - наличие большого числа игроков на рынке. Поскольку товары повседневного спроса пользуются постоянным спросом, ими занимается огромное число компаний и производителей. Чтобы удержаться на плаву и стимулировать продажу, компаниям приходится тратить много усилий на продвижение своей продукции, борьбу за лояльность клиентов и снижение издержек производства.

Хотя спрос стабилен, средний показатель рентабельности у таких товаров невысок. Из-за большой конкуренции и постоянных предложений от конкурентов производители вынуждены удерживать умеренные цены, чтобы привлечь покупателей. А они часто отдают предпочтение самым дешевым артикулам. По этой причине компаниям необходимо обеспечивать большие объемы продаж, чтобы компенсировать низкую норму прибыли.





Проводим аналитику

Прежде чем вкладывать деньги, изучите рынок по основным направлениям:

Спрос.

Насколько артикул востребован? Используйте инструменты аналитики площадок - Ozon Seller, WB Statistics, чтобы выявить самый популярный товар для продажи.

Конкуренция.

Сколько продавцов продают такие же позиции? Какова их стоимость и рейтинг?

Ценовая вилка.

В каком диапазоне покупатели готовы покупать этот артикул?

Портрет покупателя.

Кто ваш клиент? Что для него важно (стоимость, качество, бренд товара)?

Это основные моменты, которые помогут вам лучше понять, как вам нужно выстраивать продажи.

Находим поставщиков для выгодного заказа

От выбора поставщика зависит ваша себестоимость и, как следствие, прибыль.

Где найти поставщика

Для поиска поставщиков воспользуйтесь агрегаторами и B2B-площадками типа Яндекс.Маркет для бизнеса, Tiu.ru, Exporters.ru.

Найти прямые контакты заводов можно через поисковик или специализированные каталоги отраслей. Оптовая покупка возможна у региональных и федеральных оптовых компаний. За рубежом выгодные поставки предлагают AliExpress, 1688, TaoBao.





Рассчитываем стартовый капитал

В стартовые инвестиции нужно заложить:

Закупка первой партии товара. Депозит на счетах маркетплейсов (для вывода денег). Стоимость логистики (доставка на склад маркетплейса). Упаковка. Непредвиденные расходы (минимум 10-15% от бюджета).

Что нельзя продавать на маркетплейсах

Каждая площадка имеет свой строгий список запрещенных продаваемых товаров. Общий запрет обычно распространяется на:

Оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества.

Алкоголь, табачные изделия, никотиносодержащая продукция.

Наркотические и психотропные вещества.

Лекарственные средства (требуются специальные лицензии).

Денежные суррогаты.

Товары, нарушающие авторские права (контрафакт).

Животные и растения, занесенные в Красную книгу.

Эротика и порнография.

Товары, подлежащие обязательной сертификации, но не имеющие ее.

Перед началом продаж обязательно изучите правила выбранного маркетплейса.

Популярные категории и товары

Топ популярных категорий

По данным аналитики на 2024-2025 годы, стабильно высокий спрос наблюдается в следующих категориях.

Одежда и обувь

Дом и декор

Красота и здоровье

Товары для детей и мам

Электроника и гаджеты

Продукты питания (премиум, здоровое питание, снеки)

Книги и канцелярия

Спорт и отдых

Автотовары

Зоотовары

Топ товаров по статистике Wildberries

Чаще всего на wildberries пользуются популярностью следующие категории:

Одежда (свитшоты, брюки, домашняя одежда)

Косметика (уход за кожей, декоративная косметика)

Товары для дома (текстиль, посуда, органайзеры)

Электроника (наушники, кабели, умные часы)

Продукты (кофе, чай, сладости)

Топ товаров по статистике Ozon

Электроника и аксессуары

Бытовая техника

Книги

Товары для дома и дачи

Детские товары (игрушки, одежда)

Как найти востребованные товары

Чтобы найти востребованные товары, следите за рыночными трендами, изучайте статистику поисковых запросов, мониторьте соцсети и онлайн-магазины. Анализируйте отзывы покупателей, проводите опросы и тесты среди потенциальных клиентов. Используйте инструменты аналитики, чтобы выявить популярные запросы и определить перспективные направления.

Google Trends и Яндекс Вордстат

Эти сервисы помогают оценить интерес пользователей к тем или иным запросам.

Google Trends показывает динамику популярности запроса в поиске Google over time. Позволяет сравнивать разные запросы и смотреть региональную популярность.

Яндекс Вордстат показывает количество показов запроса в месяц в поиске Яндекса. Помогает подобрать смежные запросы и оценить частотность.

Данные Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет

Данные о продажах на маркетплейсах, таких как Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет, предоставляют наиболее точную картину происходящего на рынке. Они позволяют увидеть реальные показатели продаж, динамику спроса, среднюю стоимость товаров и предпочтения покупателей. Именно эти цифры помогают предпринимателям эффективно анализировать ситуацию, определять тренды и находить лучшие стратегии развития своего бизнеса.





Wildberries

В кабинете продавца, в разделе "Аналитика" можно увидеть рейтинги товаров и динамику продаж.

Отчет "Что продавать" показывает товары, пользующиеся высоким спросом, но с низким предложением.

Ozon

В Ozon Seller в разделе "Аналитика площадки" и "Что продавать на Ozon" содержится кладезь информации о трендах, популярных запросах и "недостающих товарах".

Яндекс Маркет

Yandex Market Intelligence - платный сервис, который предоставляет глубокую аналитику по рынку, конкурентам и спросу.

А открытые рейтинги позволяют посмотреть популярные товары в категориях.





Рекомендации по выбору ниши и площадки

Начинайте с того, в чем разбираетесь.

Ваше хобби или профессиональная сфера - отличный старт.

Соотнесите нишу с площадкой.

Ozon силен в электронике, книгах, товарах для дома. Wildberries - в одежде, косметике, товарах для детей.

Оцените свои ресурсы.

Не беритесь за крупногабаритные товары, если у вас нет места для хранения и большего бюджета на логистику.

Начинайте с узкой ниши.

Лучше быть экспертом в продаже "чехлов для игровых контроллеров", чем одним из тысяч продавцов "аксессуаров для телефонов".

Что продавать на маркетплейсах – проверенные варианты

Самые продаваемые товары – топ 50

Топ-50 самых продаваемых товаров включает в себя широкий спектр категорий, начиная от продуктов ежедневного пользования и заканчивая высокотехнологичными устройствами. Регулярный мониторинг рейтингов помогает предпринимателям понимать рыночные тренды и формировать успешные стратегии продвижения.

Рассмотрим самые топовые товары по каждой категории.

Одежда и обувь

Носки

Нижнее белье

Домашняя одежда

Спортивные костюмы

Базовые футболки

Аксессуары (шапки, шарфы, перчатки)

Товары ежедневного пользования

Зубные щетки

Расчески

Средства для умывания

Бальзамы для губ

Влажные салфетки

Посуда

Кружки

Бокалы

Термосы

Контейнеры для еды

Силиконовые формы для выпечки

Товары для детей

Подгузники

Детские носочки и колготки

Развивающие игрушки

Детское постельное белье

Бутылочки для кормления

Электроника и бытовая техника

Кабели и переходники

Powerbank

Наушники

Умные лампы

Электробритвы

Товары для рукоделия

Пряжа

Наборы для вышивания

Алмазная мозаика

Инструменты для вязания

Фурнитура для бижутерии

Офисные и канцелярские товары

Ручки

Блокноты

Стикеры

Папки-скоросшиватели

Бумага для принтеров

Товары для ремонта и строительства

Инструменты (отвертки, молотки)

Перчатки

Изолента

Люверсы

Сверла

Мебель

Стулья

Полки

Небольшие тумбы

Компьютерные столы

Автомобильные товары

Чехлы на сиденья

Автоароматизаторы

Щетки для снега

Автоароматизаторы

Коврики в салон

Оценка ниши перед запуском

Перед запуском любого проекта крайне важно провести оценку выбранной ниши. Необходимо проанализировать рынок, изучить целевую аудиторию, конкурентов и существующие тренды. Важно выяснить размер потенциального спроса, определить возможные барьеры входа и ключевые факторы успеха. Такая подготовка позволит минимизировать риски и повысить шансы на успех будущего бизнеса.

Стратегия и анализ

Проведите полный SWOT-анализ: определите сильные и слабые стороны вашего будущего бизнеса, возможности на рынке и угрозы (действия конкурентов, изменение спроса).

Динамика спроса и интерес покупателей

Используйте инструменты, описанные выше (Google Trends, аналитика маркетплейсов), чтобы убедиться, что спрос на артикул стабилен или растет, а не падает.

Ценовой сегмент и ширина ниши

Определите, будете ли вы работать в низком, среднем или высоком ценовом сегменте. Узкая ниша (например, "аксессуары для собак породы корги") часто менее конкурентна, чем широкая ("зоотовары").

Идеи недорогих товаров

Вот идеи недорогих товаров на маркетплейсах, которые легко реализовать и они имеют хороший спрос:

- Брелоки: оригинальные сувениры с принтами или гравировкой.

- Чехлы для телефонов: защитные чехлы с интересными дизайнами.

- Стикеры для ноутбука: декоративные наклейки для техники.

- Семена растений: наборы семян овощей и зелени.

- Луковицы цветов: луковичные растения для сада и дачи.

- Кухонные лопатки: силиконовые или деревянные кухонные принадлежности.

- Мыло ручной работы: натуральное мыло с эфирными маслами и ароматами.

- Свечи: ароматизированные свечи разных форм и размеров.

- Эко-сумки: тканевые сумки для покупок, экологически чистые альтернативы пластиковым пакетам.

Это идеи дешевых товаров, которые просты в производстве, не требуют особых условий хранения, недорого стоят и хорошо продаются.





Что включить в стоимость товара

При формировании стоимости товара важно учесть все затраты, чтобы избежать финансовых потерь. Включите в финальную цену:

Себестоимость товара (цена у поставщика). Логистика (доставка от поставщика и на склад маркетплейса). Стоимость хранения на складе маркетплейса. Комиссия маркетплейса за продажу (зависит от категории). Стоимость упаковки. Налоги. Расходы на рекламу и продвижение (внутри маркетплейса). Процент на возвраты и брак. Ваша прибыль.

Ошибки новичков при выборе товара

Начинающие предприниматели часто допускают ряд ошибок при выборе товара.

Важно заранее проводить детальный анализ и тестировать выбранную категорию, чтобы избежать потери вложений и разочарования.

Рассмотрим наиболее распространенные ошибки отдельно.

Товары без спроса

Вложение денег в артикул, который никто не ищет. Всегда проверяйте спрос через аналитические инструменты.

Хайповые товары

С ними часто можно опоздать на тренд. Если вы видите, что товар уже везде, скорее всего, вы уже опоздали и рынок переполнен.

Крупногабаритная и хрупкая техника

Высокие затраты на логистику и риски при транспортировке (бьющиеся товары).

Бытовая химия

В этой категории есть риск протечки, порчи других товаров. Часто требуются особые условия хранения и перевозки.

Сезонная продукция

Если вы сделали неправильный расчет объемов закупки, то товар не продается и "замораживает" деньги.

Дешевый товар низкого качества

Готовьтесь к тому, что будет много возвратов, негативных отзывов и низкий рейтинг продавца, что убивает аккаунт.

Готовые наборы

Казалось бы, готовые наборы - это хорошее решение. Но может оказаться так, что покупатели предпочтут собирать наборы сами. А готовые решения могут залежаться.

FAQ

Почему одни товары продаются на одной площадке, но не на другой?

Выбор правильной торговой площадки играет ключевую роль в успешной продаже товаров. Причины, почему некоторые товары находят отклик на одном маркетплейсе, но проваливаются на другом, кроются в особенностях аудиторий платформ и специфике позиционирования товаров.

Wildberries

- Целевая аудитория - женщины в возрасте 25-45 лет, ориентированные на удобство и доступную цену.

- Типичный покупатель - семейная женщина среднего класса, предпочитающая удобную одежду, детскую продукцию, домашний текстиль и косметику.

- Форматы товаров - удобные повседневные вещи, натуральные ткани, качественная домашняя утварь, простая и понятная упаковка.







Ozon

- Целевая аудитория - разнополая аудитория с широким возрастным диапазоном, преимущественно мужчины и молодые семьи, ориентированные на технику, качество и бренд.

- Типичный покупатель - человек, стремящийся к качественному выбору, готов платить больше за проверенный бренд и функциональную вещь.

- Форматы товаров, которые хорошо продаются: электроника, техника, качественные бытовые приборы, известные бренды, товары премиум-класса.

Советы по эффективному выбору маркетплейса:

- Изучите демографию вашей целевой аудитории и сопоставьте ее с портретом аудитории выбранного маркетплейса.

- Проверьте готовность вашего товара соответствовать стандартам качества и требованиям площадки.

- Определите правильный сегмент аудитории и настройте рекламную кампанию соответственно.

- Обеспечьте качественное оформление карточки товара, соответствующее правилам и предпочтениям маркетплейса.

В итоге выбор подходящей площадки для размещения товара оказывает значительное влияние на его успех. Правильно подобранная торговая площадка и учет потребностей аудитории позволят максимизировать продажи и снизить риски провала.

Могу ли я продавать, не имея производства?

Вы можете спокойно заниматься продажей на маркетплейсах, даже не имея собственного производства. Большинство участников таких платформ занимаются именно перепродажей товаров, приобретенных у сторонних поставщиков и производителей. Вы сможете реализовывать продукцию под своим брендом или нейтральной маркировкой, зарабатывая на разнице между закупочной ценой и стоимостью реализации.

Вывод

Выбор выгодного товара для маркетплейса - это на 90% аналитическая работа и только на 10% удача. Не поддавайтесь сиюминутным порывам. Изучайте данные, считайте юнит-экономику, тестируйте гипотезы небольшими партиями. Начинайте с товаров повседневного спроса в узкой нише, где вы можете предложить лучшие условия или уникальное преимущество. Постоянный анализ и адаптация - ключ к стабильным продажам и прибыли.