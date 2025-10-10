Как работать с возвратами на маркетплейсах?

Почему возвраты критически важно контролировать

Контроль над возвратами товара является одним из ключевых факторов успеха любого бизнеса, особенно в условиях электронной коммерции. Существенное количество возвратов вредит важным бизнес-показателям, снижая уровень доверия клиентов и уменьшая доходность.

Как возвраты влияют на рейтинг и прибыль

Возвраты напрямую ухудшают основные показатели эффективности компании:

Снижение общего рейтинга продавца. Каждый возврат ухудшает репутацию продавца, что снижает доверие покупателей и уменьшает вероятность будущих покупок. Ухудшение позиций в поисковой выдаче. Платформы электронной торговли учитывают количество возвратов при ранжировании продавцов. Чем больше возвращенных позиций, тем ниже позиция в результатах поиска. Увеличение операционных расходов. Обработка каждого возврата требует дополнительных затрат на логистику, проверку состояния возвращенного товара и его повторную упаковку. Заморозка средств на время проверки возврата. При получении возврата продавец временно теряет доступ к средствам, связанным с проданным товаром, пока не завершится процесс обработки возврата. Потеря маржи. Особенно чувствительны случаи, когда возвращается продукция с ограниченным сроком хранения. Продукт становится непригодным для дальнейшей продажи, что ведет к значительным убыткам.

Штрафы и последствия для продавца

Маркетплейсы постоянно ужесточают правила и меры контроля качества предоставляемых услуг продавцами. В 2025 году введены строгие санкции против недобросовестных поставщиков и тех, кто нарушает условия сотрудничества.

Вот некоторые из наиболее серьезных последствий для продавцов:

Штрафы за большое количество возвратов

Если покупатель регулярно возвращает товары определенного продавца, последний рискует столкнуться с серьезными штрафами. Размер штрафа может достигать до 100% стоимости возвращаемого товара.

Понижение в поисковой выдаче

Продавцы, чьи товары часто возвращаются покупателями, автоматически понижаются в рейтинге выдачи поисковых запросов внутри маркетплейсов. Это существенно сокращает видимость товара среди потенциальных покупателей.

Блокировка товара или аккаунта

Постоянные нарушения правил площадки, включая многочисленные возвраты и жалобы покупателей, могут привести к временной или постоянной блокировке конкретного товара либо даже аккаунта продавца.

Компенсация покупателям

В случаях, когда причиной возврата стала вина продавца (например, неправильная комплектация заказа или отправка поврежденного продукта), последнему придется компенсировать полную стоимость покупки покупателю.

Эти меры направлены на поддержание высокого уровня обслуживания клиентов и повышение общей надежности торговых площадок. Поэтому каждому продавцу крайне важно следить за качеством своего сервиса, предлагать продукцию надлежащего качества и избегать ситуаций, приводящих к санкциям.

Причины возвратов и отказов от заказов

Клиенты отказываются от покупок по разным причинам, каждая из которых оказывает влияние на успешность бизнеса. Разберем основные факторы, провоцирующие возвраты и отказы в 2025 году.

В каких случаях клиенты отказываются от покупки

Несоответствие описания - продукт отличается от заявленного внешнего вида, характеристик или комплектации, даже если он надлежащего качества.

Брак или повреждения - некачественный товар или дефекты упаковки, вызванные транспортировкой.

Неправильный выбор размера или фасона - неподходящие размеры одежды или обуви, неверный оттенок цвета изделия.

Долгое ожидание доставки - покупатели теряют интерес или находят замену, ожидая заказ дольше обещанного срока.

Импульсивные приобретения - спонтанные решения о покупке, позже осознаются как ненужные.

Понимание этих причин помогает селлерам оптимизировать процессы продаж и снизить процент возвращенных артикулов, улучшая клиентский опыт и увеличивая лояльность покупателей.

Какие товары можно вернуть, а какие нет

Согласно российскому законодательству, существует ряд категорий товара, которые нельзя вернуть или обменять после покупки. К таким категориям относятся:

Товары личной гигиены: зубные щетки, расчески, бритвенные принадлежности и прочие предметы индивидуального пользования.

Нижнее белье и чулочно-носочные изделия: трусики, бюстгальтеры, носки, колготки и аналогичные товары.

Парфюмерия и косметика: духи, кремы, декоративная косметика и любые продукты ухода за кожей лица и тела.

Сложнотехнические товары с установленным ПО: смартфоны, компьютеры, планшеты и другие устройства, оснащенные специализированным программным обеспечением.

Сроки и условия на разных маркетплейсах

Wildberries: 14 дней с момента получения, товар должен сохранить товарный вид

Ozon: 7 дней для большинства товара, 30 дней для отдельных категорий

Яндекс Маркет: 14 дней, обязательная предварительная консультация

Как устроена логистика возвратов

Эффективная организация процесса приема и обработки возвращенных артикулов значительно повышает качество обслуживания клиентов и минимизирует потери бизнеса.

Подготовка к приему

Вот несколько важных шагов подготовки к приему возвращенных позиций:

Организуйте отдельную зону на складе для приемки возвращенного товара надлежащего качества и бракованного

Назначьте ответственного за проверку надлежащего качества возвращаемого товара

Разработайте инструкцию по оценке состояния товара

Установите сроки проверки товара (не более 3 рабочих дней)

Права продавца при возврате

Продавец имеет право:

Отказать в возврате товара надлежащего качества при нарушении товарного вида

Требовать фото/видео доказательства брака

Оспаривать необоснованные возвраты через арбитраж маркетплейса

Взимать частичную плату за утрату стоимости товара

Пошаговая инструкция по оформлению возвратов с Ozon

Шаг 1. Оформление заявки на вывоз

В личном кабинете перейдите в раздел "Возвраты"

Заполните форму заявки с указанием причины возврата

Прикрепите документацию (фото, объяснения покупателя)

Шаг 2. Передача доверенности

Оформите доверенность на сотрудника для взаимодействия с курьерской службой

Убедитесь, что доверенность содержит полномочия на прием товара

Шаг 3. Заказ услуги в СДЭК

Через API интеграцию или вручную создайте заказ на вывоз возвращенной позиции

Укажите адрес и время удобного для вас вывоза

Шаг 4. Внесение данных водителя

При получении товара проверьте документы водителя

Внесите данные в систему учета возвращенных позиций

Шаг 5. Техническая поддержка

При проблемах с оформлением обращайтесь в поддержку Ozon

Сохраняйте номера заявок для отслеживания статуса

Как сократить количество возвратов и невыкупленных заказов

Чтобы уменьшить число возвращенных артикулов и повысить конверсию продаж, важно уделять внимание деталям на всех этапах взаимодействия с клиентом. Рассмотрим эффективные способы сокращения количества проблемных заказов.

Подробная и точная информация в карточке

Для повышения информативности карточки товара рекомендуем:

указывать точные размеры и таблицу соответствия размеров,

добавлять фотографии товара с разных сторон,

публиковать видеообзоры и детальные инструкции по применению,

четко прописывать характеристики и состав материалов.

Проверка описаний, фото и характеристик

Регулярное обновление и улучшение содержимого карточек также играет важную роль:

проводите регулярное обновление контента картинок и описаний,

тестируйте разные варианты изображений и текста (A/B-тестирование),

применяйте профессиональное фотографирование товаров,

публикуйте реальные отзывы пользователей.

Внимательность при сборке и упаковке

Правильная подготовка посылки важна для сохранения целостности и удовлетворения клиента:

внедрите двойную проверку качества товара перед упаковкой,

используйте надежную упаковку для защиты хрупких изделий,

установите защитные пломбы на дорогостоящих продуктах,

вкладывайте инструкции по эксплуатации и монтажу.

Анализ и исправление повторяющихся ошибок

Сбор и обработка обратной связи помогают выявлять слабые места и улучшать работу магазина:

ведите учёт причин отказа от позиций и оценивайте частоту возникновения каждой проблемы,

изучайте отзывы клиентов и устраняйте недостатки продуктов,

адаптируйте ассортимент исходя из собранной статистики,

организовывайте обучение персонала на основе выявленных тенденций.

Какие есть виды и порядок действий продавца

Существует два основных типа отказа от покупки со склада маркетплейса:

Добровольный - инициированный самим покупателем.

Принудительный - вызванный ошибкой поставщика или дефектом товара.

Что делать продавцу при возврате

Порядок действий при любом возврате на маркетплейсах у каждого продавца включает следующие шаги:

1. Принятие заявки. Необходимо своевременно зарегистрировать обращение покупателя.

2. Проверка обоснования требований. Важно убедиться, что причина возврата соответствует условиям договора купли-продажи.

3. Оформление документов. Заполняются необходимые формы и бумаги согласно правилам маркетплейса.

4. Организация транспортировки. Обеспечивается обратная логистика для возвращения товара продавцу.

5. Проведение экспертизы. Полученный товар осматривается на предмет наличия дефектов или признаков использования.

6. Решение о дальнейшем использовании товара. После проверки принимается решение о возможной продаже, ремонте или утилизации.

Есть ли штрафы и санкции

За несоблюдение сроков обработки заявок.

За необоснованный отказ в принятии товара обратно, нарушающий права потребителя.

За значительное превышение средних показателей возвратности по определенной группе.

За попытку продать ранее возвращённый товар как новый, что считается нарушением прав потребителей.

В заключение

Торговля на маркетплейсе требует системного подхода и постоянного анализа данных. Ключевые рекомендации для продавцов:

1. Инвестируйте в качество контента - продукция должна соответствовать ожиданиям

2. Автоматизируйте процессы обработки для экономии времени

3. Анализируйте статистику товара

4. Своевременно обновляйте ассортимент на основе данных о возвратах

5. Разработайте прозрачную политику работы с возвратами для команды

6. Следите за качеством, чтобы уменьшить возврат брака

Помните, что грамотное управление возвратами не только сокращает потери, но и повышает лояльность покупателей, что в долгосрочной перспективе увеличивает прибыльность бизнеса на маркетплейсах.





