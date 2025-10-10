Как работать с возвратами на маркетплейсах?

Почему возвраты критически важно контролировать
Контроль над возвратами товара является одним из ключевых факторов успеха любого бизнеса, особенно в условиях электронной коммерции. Существенное количество возвратов вредит важным бизнес-показателям, снижая уровень доверия клиентов и уменьшая доходность.
Как возвраты влияют на рейтинг и прибыль
Возвраты напрямую ухудшают основные показатели эффективности компании:
-
Снижение общего рейтинга продавца. Каждый возврат ухудшает репутацию продавца, что снижает доверие покупателей и уменьшает вероятность будущих покупок.
-
Ухудшение позиций в поисковой выдаче. Платформы электронной торговли учитывают количество возвратов при ранжировании продавцов. Чем больше возвращенных позиций, тем ниже позиция в результатах поиска.
-
Увеличение операционных расходов. Обработка каждого возврата требует дополнительных затрат на логистику, проверку состояния возвращенного товара и его повторную упаковку.
-
Заморозка средств на время проверки возврата. При получении возврата продавец временно теряет доступ к средствам, связанным с проданным товаром, пока не завершится процесс обработки возврата.
-
Потеря маржи. Особенно чувствительны случаи, когда возвращается продукция с ограниченным сроком хранения. Продукт становится непригодным для дальнейшей продажи, что ведет к значительным убыткам.
Штрафы и последствия для продавца
Маркетплейсы постоянно ужесточают правила и меры контроля качества предоставляемых услуг продавцами. В 2025 году введены строгие санкции против недобросовестных поставщиков и тех, кто нарушает условия сотрудничества.
Вот некоторые из наиболее серьезных последствий для продавцов:
-
Штрафы за большое количество возвратов
Если покупатель регулярно возвращает товары определенного продавца, последний рискует столкнуться с серьезными штрафами. Размер штрафа может достигать до 100% стоимости возвращаемого товара.
-
Понижение в поисковой выдаче
Продавцы, чьи товары часто возвращаются покупателями, автоматически понижаются в рейтинге выдачи поисковых запросов внутри маркетплейсов. Это существенно сокращает видимость товара среди потенциальных покупателей.
-
Блокировка товара или аккаунта
Постоянные нарушения правил площадки, включая многочисленные возвраты и жалобы покупателей, могут привести к временной или постоянной блокировке конкретного товара либо даже аккаунта продавца.
-
Компенсация покупателям
В случаях, когда причиной возврата стала вина продавца (например, неправильная комплектация заказа или отправка поврежденного продукта), последнему придется компенсировать полную стоимость покупки покупателю.
Эти меры направлены на поддержание высокого уровня обслуживания клиентов и повышение общей надежности торговых площадок. Поэтому каждому продавцу крайне важно следить за качеством своего сервиса, предлагать продукцию надлежащего качества и избегать ситуаций, приводящих к санкциям.
Причины возвратов и отказов от заказов
Клиенты отказываются от покупок по разным причинам, каждая из которых оказывает влияние на успешность бизнеса. Разберем основные факторы, провоцирующие возвраты и отказы в 2025 году.
В каких случаях клиенты отказываются от покупки
-
Несоответствие описания - продукт отличается от заявленного внешнего вида, характеристик или комплектации, даже если он надлежащего качества.
-
Брак или повреждения - некачественный товар или дефекты упаковки, вызванные транспортировкой.
-
Неправильный выбор размера или фасона - неподходящие размеры одежды или обуви, неверный оттенок цвета изделия.
-
Долгое ожидание доставки - покупатели теряют интерес или находят замену, ожидая заказ дольше обещанного срока.
-
Импульсивные приобретения - спонтанные решения о покупке, позже осознаются как ненужные.
Понимание этих причин помогает селлерам оптимизировать процессы продаж и снизить процент возвращенных артикулов, улучшая клиентский опыт и увеличивая лояльность покупателей.
Какие товары можно вернуть, а какие нет
Согласно российскому законодательству, существует ряд категорий товара, которые нельзя вернуть или обменять после покупки. К таким категориям относятся:
-
Товары личной гигиены: зубные щетки, расчески, бритвенные принадлежности и прочие предметы индивидуального пользования.
-
Нижнее белье и чулочно-носочные изделия: трусики, бюстгальтеры, носки, колготки и аналогичные товары.
-
Парфюмерия и косметика: духи, кремы, декоративная косметика и любые продукты ухода за кожей лица и тела.
-
Сложнотехнические товары с установленным ПО: смартфоны, компьютеры, планшеты и другие устройства, оснащенные специализированным программным обеспечением.
Сроки и условия на разных маркетплейсах
-
Wildberries: 14 дней с момента получения, товар должен сохранить товарный вид
-
Ozon: 7 дней для большинства товара, 30 дней для отдельных категорий
-
Яндекс Маркет: 14 дней, обязательная предварительная консультация
Как устроена логистика возвратов
Эффективная организация процесса приема и обработки возвращенных артикулов значительно повышает качество обслуживания клиентов и минимизирует потери бизнеса.
Подготовка к приему
Вот несколько важных шагов подготовки к приему возвращенных позиций:
-
Организуйте отдельную зону на складе для приемки возвращенного товара надлежащего качества и бракованного
-
Назначьте ответственного за проверку надлежащего качества возвращаемого товара
-
Разработайте инструкцию по оценке состояния товара
-
Установите сроки проверки товара (не более 3 рабочих дней)
Права продавца при возврате
Продавец имеет право:
-
Отказать в возврате товара надлежащего качества при нарушении товарного вида
-
Требовать фото/видео доказательства брака
-
Оспаривать необоснованные возвраты через арбитраж маркетплейса
-
Взимать частичную плату за утрату стоимости товара
Пошаговая инструкция по оформлению возвратов с Ozon
Шаг 1. Оформление заявки на вывоз
-
В личном кабинете перейдите в раздел "Возвраты"
-
Заполните форму заявки с указанием причины возврата
-
Прикрепите документацию (фото, объяснения покупателя)
Шаг 2. Передача доверенности
-
Оформите доверенность на сотрудника для взаимодействия с курьерской службой
-
Убедитесь, что доверенность содержит полномочия на прием товара
Шаг 3. Заказ услуги в СДЭК
-
Через API интеграцию или вручную создайте заказ на вывоз возвращенной позиции
-
Укажите адрес и время удобного для вас вывоза
Шаг 4. Внесение данных водителя
-
При получении товара проверьте документы водителя
-
Внесите данные в систему учета возвращенных позиций
Шаг 5. Техническая поддержка
-
При проблемах с оформлением обращайтесь в поддержку Ozon
-
Сохраняйте номера заявок для отслеживания статуса
Как сократить количество возвратов и невыкупленных заказов
Чтобы уменьшить число возвращенных артикулов и повысить конверсию продаж, важно уделять внимание деталям на всех этапах взаимодействия с клиентом. Рассмотрим эффективные способы сокращения количества проблемных заказов.
Подробная и точная информация в карточке
Для повышения информативности карточки товара рекомендуем:
-
указывать точные размеры и таблицу соответствия размеров,
-
добавлять фотографии товара с разных сторон,
-
публиковать видеообзоры и детальные инструкции по применению,
-
четко прописывать характеристики и состав материалов.
Проверка описаний, фото и характеристик
Регулярное обновление и улучшение содержимого карточек также играет важную роль:
-
проводите регулярное обновление контента картинок и описаний,
-
тестируйте разные варианты изображений и текста (A/B-тестирование),
-
применяйте профессиональное фотографирование товаров,
-
публикуйте реальные отзывы пользователей.
Внимательность при сборке и упаковке
Правильная подготовка посылки важна для сохранения целостности и удовлетворения клиента:
-
внедрите двойную проверку качества товара перед упаковкой,
-
используйте надежную упаковку для защиты хрупких изделий,
-
установите защитные пломбы на дорогостоящих продуктах,
-
вкладывайте инструкции по эксплуатации и монтажу.
Анализ и исправление повторяющихся ошибок
Сбор и обработка обратной связи помогают выявлять слабые места и улучшать работу магазина:
-
ведите учёт причин отказа от позиций и оценивайте частоту возникновения каждой проблемы,
-
изучайте отзывы клиентов и устраняйте недостатки продуктов,
-
адаптируйте ассортимент исходя из собранной статистики,
-
организовывайте обучение персонала на основе выявленных тенденций.
Какие есть виды и порядок действий продавца
Существует два основных типа отказа от покупки со склада маркетплейса:
-
Добровольный - инициированный самим покупателем.
-
Принудительный - вызванный ошибкой поставщика или дефектом товара.
Что делать продавцу при возврате
Порядок действий при любом возврате на маркетплейсах у каждого продавца включает следующие шаги:
1. Принятие заявки. Необходимо своевременно зарегистрировать обращение покупателя.
2. Проверка обоснования требований. Важно убедиться, что причина возврата соответствует условиям договора купли-продажи.
3. Оформление документов. Заполняются необходимые формы и бумаги согласно правилам маркетплейса.
4. Организация транспортировки. Обеспечивается обратная логистика для возвращения товара продавцу.
5. Проведение экспертизы. Полученный товар осматривается на предмет наличия дефектов или признаков использования.
6. Решение о дальнейшем использовании товара. После проверки принимается решение о возможной продаже, ремонте или утилизации.
Есть ли штрафы и санкции
-
За несоблюдение сроков обработки заявок.
-
За необоснованный отказ в принятии товара обратно, нарушающий права потребителя.
-
За значительное превышение средних показателей возвратности по определенной группе.
-
За попытку продать ранее возвращённый товар как новый, что считается нарушением прав потребителей.
В заключение
Торговля на маркетплейсе требует системного подхода и постоянного анализа данных. Ключевые рекомендации для продавцов:
1. Инвестируйте в качество контента - продукция должна соответствовать ожиданиям
2. Автоматизируйте процессы обработки для экономии времени
3. Анализируйте статистику товара
4. Своевременно обновляйте ассортимент на основе данных о возвратах
5. Разработайте прозрачную политику работы с возвратами для команды
6. Следите за качеством, чтобы уменьшить возврат брака
Помните, что грамотное управление возвратами не только сокращает потери, но и повышает лояльность покупателей, что в долгосрочной перспективе увеличивает прибыльность бизнеса на маркетплейсах.