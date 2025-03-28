Актуальные штрафы вайлдберриз на 2025 год

Конечно, ни один продавец не хочет вместо прибыли считать убытки. Да и не каждый селлер сможет быстро выплатить штраф в размере сотен тысяч рублей или даже миллиона. Поэтому сегодня разберемся, за какие нарушения продавцы чаще всего получают штрафы на ВБ.

Где следить за штрафами Wildberries для поставщиков

Самое ключевое, что продавцы должны понять еще перед началом работы на маркетплейсе - вся важная информация обычно написана в оферте и ее действительно стоит внимательно прочитать, а не просто посмотреть. Так вы сможете избежать нарушение правил, о которых не знали до знакомства с офертой, и не попасть под штраф.

Имейте в виду, что оферта меняется очень часто и, чтобы не пропустить новые санкции, следите за обновлениями. Делайте это хотя бы раз в месяц, чтобы быть в курсе новой редакции.

4 достоверных источника о штрафах Вайлдберриз для поставщиков

Чтобы не основываться на слухах, следите только за достоверными источниками информации о штрафах. К тому же в них вся информация обновляется регулярно и точно соответствует действительности.

Где читать о штрафах?

1. Текст оферты.

2. Дополнительные материалы к оферте.

3. Раздел с новостями в личном кабинете продавца.

4. Официальный ТГ-канал wildberries.

Где продавцу искать информацию о собственных штрафах?

Суммы штрафов на wildberries всегда заносятся в отчет по продажам, который маркетплейс формирует каждую неделю.

В нем детально расписаны все доходы и расходы, а также штрафы, которые wildberries начислил. Найти его можно в личном кабинете продавца wildberries, на вкладке “Финансовые отчеты”.

Колонка “Штрафы” находится в таблице с начислениями, скидками и выплатами. Всего их 3:

штраф за логистику;

другие виды штрафов;

общая сумма.

Более подробную информацию можно найти в детализации отчета. Чтобы в нее провалиться, нажмите на значок с тремя точками слева от номера отчета и выберите “Детализация”. Более подробная информация по штрафам откроется на отдельной странице. Из нее селлеры поймут, за какой товар был начислен штраф и почему это произошло.

Оплатить штраф нужно в течение 5 дней с момента получения документа. Чаще всего Wildberries сам списывает средства со счета продавца. Пункт 3.2 оферты позволяет это делать. Если средств на расчетном счету продавца не хватит, то оставшиеся деньги нужно внести в течение 5 дней.

Если селлер получил штраф и не согласен с ним, он может попытаться оспорить решение маркетплейса. На это дается 7 календарных дней с момента получения финансового отчета, в котором указано нарушение и взыскание. Для этого нужно написать в техподдержку. В письме обязательно нужно указать номер отчета и дату получения штрафа, а также подробно расписать, почему селлер считает, что штраф назначен неправомерно. Если вы можете приложить какие-то документы, которые подтверждают вашу позицию, например, файлы, видео, фото, обязательно это сделайте. Так позиция продавца выглядит более обоснованной.

Если поддержка не отвечает на это письмо или оставляет штраф без изменений, дальше продавцы могут действовать через суд или оплатить штраф.

За что могут оштрафовать поставщика на Wildberries?

Штрафы, с которыми чаще всего сталкиваются продавцы при торговле на вайлдберриз:

- штрафы за запрещённые товары

- штрафы за некорректное оформление карточек

- штрафы за нечестную конкуренцию

- штрафы за нарушения маркировки

- штрафы за ошибки на складах

За каждое нарушение на wildberries будут отдельные наказания. Ниже подробнее разберем каждый из них.

Штрафы Wildberries за запрещённые товары

Уже на начальном этапе, когда вы только собираетесь вывести товар на маркетплейс, вы можете совершить ошибку и выбрать товар, который запрещено продавать на вайлдберриз. Список этих товаров определяется законодательством России и внутренними регламентами маркетплейса. Поэтому, чтобы не закупить партию товара, которую вы потом не сможете продать на wildberries, заранее ознакомьтесь со списком запрещенных для продажи на маркетплейсах товаров.

К таким товарам относятся алкоголь, оружие, горючие вещества, наркотики и психотропные вещества, лекарственные препараты, ртутные градусники, некоторые БАДы, табачная продукция, кальяны, электронные сигареты, жидкости для вейпов, животные, растения и т. д.

Актуальный и полный список запрещенных к продаже товаров селлер всегда может найти в 17-м разделе оферты wildberries.

При каждом нарушении правил маркетплейс наложит на продавцов штраф в размере 25 000 рублей.

И сразу учитывайте, что обмануть Wildberries не получится. Если продавец захочет выдать запрещенный товар под видом другого. То, возможно, это обнаружат не сразу. Но когда это вскроется, селлер мало того, что заплатит штраф за нарушение, еще и товарные карточки и личный кабинет будут заблокированы.





Штрафы Вайлдберриз за некорректное оформление карточек товара

Независимо от того, преднамеренно селлер совершил ошибку или случайно, если в карточке товара будет некорректная информация, за этим последует штраф.

Например, очень легко неправильно определить товарную категорию на wildberries и вместо БАДов занести товар в "Лечебное питание". И в результате заплатить штраф 25 000 рублей за каждую товарную единицу.

Если информация в карточке товара не соответствует действительности, то маркетплейс может даже заблокировать аккаунт продавца. Это, скорее, радикальная мера и используют ее не так часто, но стоит иметь в виду, что и такие полномочия у площадки тоже есть. Чаще всего wildberries уведомляет продавца о нарушении и дает 3 рабочих дня на его устранение.

Какие ошибки продавцы чаще всего допускают при заполнении карточек товаров на wildberries?

1. Не указан ТН ВЭД.

ТН ВЭД - это уникальный 10-значный код, который отображается в характеристиках товаров с обязательной маркировкой.

За каждую единицу товаров без ТН ВЭД wildberries спишет сумму со счета продавца в размере 1500 руб. А если указать такой код для товара в карточке, где он не требуется, то селлеру придется заплатить столько же.

Если это разовое нарушение, то штраф будет несущественным, но если нарушение будет на всей партии, то суммы штрафов уже будут исчисляться десятками тысяч.

2. Указаны неверные габариты товара.

Затраты на логистику и хранение напрямую зависят от размеров упаковки товара.

Бывает, что селлеры хотят сэкономить и указывают в карточке товара неверные размеры. Но сотрудники склада выборочно проверяют габариты товаров. И если найдут расхождения между реальными габаритами и цифрами в карточке товаров, то в одностороннем порядке Wildberries выставит штраф продавцу. Если вообще не указать габариты товара в карточке, то wildberries тоже накажет продавца. И конечно, площадка не будет разбираться, сделали это селлеры специально или случайно, по каждому факту начислит штраф. Поэтому, чтобы не считать убытки, лучше сразу заполнять карточки товаров без ошибок.

Сумма штрафа на wildberries рассчитывается исходя из тарифа по доставке и коэффициента габарита. Но не может быть более 10 000 рублей за единицу товара.

Но если случилось так, что вы абсолютно уверены в том, что указали верные размеры, в маркетплейс выставляет штраф, пишите в службу поддержки и запрашивайте видеозапись, на которой четко должно быть видно, как сотрудник делает замер. Тогда вы сможете понять, на какой стороне произошла ошибка и как избежать ее в дальнейшем.

3. Отсутствие возрастного ограничения в специальной графе.

Если товар, который продают селлеры, попадает под возрастные ограничения 18+ по ФЗ №255, то это нужно указать при заполнении карточки товара. Кроме того, на первой фотографии и в описании должны присутствовать знаки 18+. За такие нарушения штраф продавцу составляет 50 000 рублей.

Штрафы Вайлдберриз за нечестную конкуренцию

Площадка выступает только за честную конкуренцию, поэтому сразу пресекает все попытки селлера повысить маржинальность с помощью уловок.

Если селлер пообещает покупателю денежное вознаграждение за отзыв, то Wildberries оценит это как попытку продавца повлиять на позицию в рейтинге. Если при этом рейтинг продавца ниже “4”, то личный кабинет продавца заблокируют. Для остальных случаев wildberries применяет штраф в размере 50 000 рублей за каждое нарушение.

Вторая причина штрафов на wildberries в этой категории - самовыкупы. Маркетплейс постоянно совершенствует алгоритмы, чтобы лучше их определять. Если у продавца произошел резкий рост органических заказов на новых карточках товаров или регулярный выкуп заказов на один ПВЗ и по одному «ключевику», то скорее всего, площадка расценит это как самовыкуп и наложит на вас наказание. Штраф в этом случае составляет 30% от стоимости самовыкупленного товара + убытки Wildberries.

Третий пункт - реклама, ссылки на сторонние ресурсы или личные контакты в чате продавца. Делать это категорически запрещено!Если покупатель нашел товары на wildberries, то купить он их должен на этой же площадке. Любая попытка селлера перевести покупателя на другие платформы (соцсети, собственные сайты и интернет-магазины) наказывается штрафом 25 000 рублей за 1 случай.

И четвертая причина, по которой wildberries может наказать продавца рублем, - это продажа брендовых товаров без разрешения или кража интеллектуальной собственности. Сюда же относится незаконное использование чужих торговых знаков и название, а также кража визуального контента (фотографии, видеоролики).

Таким образом, селлеры нарушают права третьих лиц и обязаны компенсировать площадке все издержки и взыскания, связанные с судебными исками и решениями. А в случае продажи товаров под чужими торговыми марками подавать в суд правообладатели бренда будут именно на wildberries, потому что вся торговля на маркетплейсе идет от его лица. На время судебного разбирательства вы не сможете торговать брендовыми товарами. Маркетплейс заблокирует карточки товаров, по которым идет суд. А может даже и перекрыть доступ к аккаунту продавца.

Так что, просто штрафами в этом случае не отделаться. Именно маркетплейсу селлер ничего не должен будет выплачивать.

Даже если товар селлерами был закуплен в фирменном магазине бренда или на производстве, и вы абсолютно уверены, что это не подделка и даже можете предоставить сертификаты, это не значит, что вы торгуете законно. Чтобы претензий от владельца бренда к селлеру не было, нужно официально получить разрешение от бренда на продажу. Только тогда вы будете иметь право это делать!





Штрафы Вайлдберриз за нарушение маркировки

Еще одна причина для штрафов - нарушение правил маркировки.

Какие виды маркировки существуют на wildberries?

- Баркод для всех товаров.

Располагается на самом товаре или его индивидуальной упаковке и добавляется в карточку товара.

- Стикер заказа для всех товаров.

Наклеивается на каждый товар на внешний слой индивидуальной упаковки, но не рядом с баркодом. Иначе их будет сложнее отсканировать.

- КИЗ для товаров, подлежащих обязательной маркировке по Честному знаку.

Рекомендуемый размер кода DataMatrix для wildberries - 22 × 22 мм, а основной цвет шрифта - чёрный.

Полный список таких товаров можно найти на сайте Честного знака. Продавцу стоит внимательно следить за всеми изменениями в такой маркировке, потому что количество товарных групп, которые под нее попадают, постоянно расширяется.

- УИН для ювелирных изделий.

- IMEI для мобильного оборудования.

Если какой-то код из этого перечня отсутствует, селлеру придется заплатить штраф 1 500 руб. за каждую единицу товара без идентификатора. Wildberries наложит штраф даже если код изначально был, но повредился при транспортировке и стал нечитаемым. Проблемы при считывании кода может вызвать даже упаковка. Например, селлеры для лучшей сохранности клеят код на товар и обматывают его толстым слоем пупырчатой пленки. Как результат - сканер не может считать код, даже если он есть.





Штрафы Wildberries за ошибки на складах

При формировании отгрузки селлер указывает пункты приема wildberries, куда доставит товар. Если произойдет нарушение условий и продавец захочет отгрузить товар в другой пункт, то маркетплейс за это накажет. Сумма штрафа составит 30% от общей стоимости заказа. То же самое относится к крупногабаритному товару или крупной бытовой технике, если вы сотрудничаете по тарифу “Маркетплейс”.

Площадка четко регламентирует, как селлеры или их сотрудники должны себя вести, находясь на складе. Например, запрещается курить, проезжать на территорию без пропуска (пропуск должен заказывать селлер или его сотрудники), передвигаться по территории со скоростью выше 20 км/ч. Полный перечень дисциплинарных нарушений есть в оферте, в пункте 11.3.1. И за каждое из них wildberries наложит наказание на продавца. В этом случае штраф ощутимый - до 200 000 руб. за каждый факт нарушения. Поэтому стоит провести инструктаж для всех сотрудников, который приезжают на территорию wildberries, или проводить его при приеме на работу.





Ответы на вопросы о штрафах за нарушение плана поставок на WB

Что будет, если план поставок FBO не выполнить?

Wildberries ценит правильность и пунктуальность, поэтому при формировании плана поставок нужно учитывать все факторы, которые могут вам помешать его выполнить.

Если вы передали больше товара, чем в плане, то штраф будет 5 руб. за каждый излишек.

Если состав поставки на склад отличается от запланированной, то Wildberries начислит 35% от стоимости за каждый непереданный товар.

Если маркетплейс отказался принимать товар из-за нарушений маркировки, какой штраф будет в этом случае?

Правильная маркировка товара гарантирует, что партия не попадет в обезличку и будет быстро отсортирована на складе. Поэтом все требования к маркировке в соответствии с товарными группами продавцы обязаны соблюдать.

Если же при приеме партии wildberries обнаружит нарушения, то шраф составит 5000 рублей за весь объем поставки.

Покупатель получил бракованный товар. Чья вина?

Работа склада и логистика маркетплейса wildberries устроена таким образом, что никакие обстоятельства не могут повлиять на качество товара. В складских помещениях поддерживается подходящая температура и влажность, а целостность упаковки не нарушается даже при транспортировке. Поэтому, если покупатели получил бракованный товар, это вина продавцов.

Если не успеть привезти заказ на склад в отведенное время…

Маркетплейс дает 120 часов с момента заказа, чтобы привезти товары на склад. Этого вполне достаточно, чтобы успеть, если у вас отлажена логистика и упаковка. Хотя, чем быстрее вы это сделаете, тем лучше для вас и ваших покупателей. Время обработки влияет на ранжирование карточек в поиске и размер комиссии. Если передать заказ в ППЗ менее чем за 6 часов, то комиссия будет ниже.

Но если все-таки селлер не успел уложиться в отведенные 120 часов, то штраф будет 50% от розничной цены товара.

Чаще всего селлеры не успевают сделать поставку, потому что плохо организованы внутренние процессы работы с товаром. Чтобы успевать привезти товар в отведенные сроки и не платить штрафы, селлеру стоит сосредоточиться на контроле следующих точек:

своевременно отслеживать заказы в личном кабинете,

следить за достаточным количеством товарных остатков,

оптимизировать процессы упаковки заказов,

укомплектовать штат до нужного количества работников в секторах сборки, упаковки и доставки заказов,

следить за наличием необходимых видов упаковки в соответствии с категорией товара, его размером и правилами площадки,

устанавливать график работы, который соответствует объему продаж на маркетплейсах,

контролировать цену на товар, чтобы не отменять заказы из-за низкой маржинальности или резко подскочившего спроса.

Учитывайте, что, чем ниже цена, особенно на ходовой товар, тем выше будет спрос. Но даже масштабные продажи могут не перекрыть себестоимость продукта и затраты на складскую обработку, логистику и рекламу. Поэтому перед резким снижением цен и участием в акциях, просчитывайте маржинальность, чтобы не работать себе в убыток.

Если я работаю по FBO и не передам УПД с кодами идентификации маркетплейсу, чем это грозит?

Оферта закрепляет, что по FBO маркетплейс и селлер работают следующим образом.

Маркетплейс принимает товары на склад. Отправляет селлеру Акт по ЭДО. Продавец в течение 3 рабочих дней должен отправить УПД с кодами идентификации.

В каких случаях селлеру стоит готовиться к штрафу:

Срыв сроков передачи УПД.

Если уже прошло 3 рабочих дня, а селлер не передал документы маркетплейсу, то площадка назначит штраф.

В УПД неполный перечень товаров. УПД содержит КИЗы других товаров.

В каждом случае штраф составляет 1 руб. за каждую единицу товара.

Чтобы избежать таких нарушений, всегда внимательно относитесь к заполнению документов. Лучше все лишний раз перепроверить, чем платить за свою невнимательность.





