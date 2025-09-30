Баллы за отзывы на Wildberries: как это работает и как использовать

Что такое «Баллы за отзывы» и зачем они нужны
Сбор отзывов за баллы — это маркетинговый инструмент ВБ, позволяющий продавцам мотивировать покупателей оставлять обратную связь о товарах. Взамен клиенты получают бонусные рубли, которые можно потратить на последующие приобретения на платформе.
Для продавцов это платная услуга продвижения, стоимость которой складывается из:
- Стоимости начисляемых баллов за каждый отзыв
- Комиссии ВБ (20%)
- НДС (20%)
Таким образом, начисление одного балла обходится продавцу в 1,44 рубля.
Как отзывы влияют на продажи
Комментарии оказывают прямое воздействие на следующие ключевые бизнес-показатели:
- Ранжирование в поиске.
Карточки с отзывами получают приоритет в выдаче.
- Доверие покупателей.
Исследования показывают, что 87% потребителей изучают комментарии перед покупкой.
- Конверсия в покупку.
Карточки с отзывами дают конверсию на 15–30% выше.
- Снижение процента возвратов.
Развернутые комментарии с фото помогают покупателям принимать взвешенные решения
Товары с оценкой ниже 4.5 звезд практически не попадают в ТОП выдачи ВБ. А значит, сбор отзывов становится критически важным для новых продавцов.
Кто может участвовать: покупатели и продавцы
В программе участвуют две стороны — покупатели и продавцы.
Покупатели получают бонусы за оставленные комментарии при условии, что покупка была совершена именно на площадке и товар не был возвращен обратно в течение первых пятнадцати дней после доставки.
Продавцы же могут присоединиться к акции, подключив соответствующую услугу в своем личном кабинете и имея достаточно средств на балансе для осуществления автоматических начислений вознаграждений клиентам.
Как покупателю получить баллы за отзыв
Как найти товары, участвующие в акции
- Откройте каталог ВБ
- Перейдите в раздел "Фильтры"
- Активируйте опцию "Рубли за отзыв"
- Система покажет только товары, за комментарии на которые предусмотрено вознаграждение. На них будет акционный бейдж.
Как начисляются баллы и когда
Процесс начисления бонусов включает несколько этапов:
- Покупка товара с акционным бейджем
- Получение заказа и тестирование товара
- Написание отзыва в течение 5 дней после получения
- Модерация отзыва (обычно 1-3 дня)
- Начисление бонусов через 14 дней после отзыва при условии, что комментарий не удален и товар не возвращен
Бонусы начисляются только за комментарии, содержащие:
- Текст (минимум 10 символов в одном из полей)
- Фото или видео (необязательно, но увеличивает вознаграждение)
Как потратить полученные баллы
Полученные бонусы отображаются в личном кабинете на сайте Wildberries и доступны для использования сразу после зачисления. Можно применять их для частичной или полной оплаты любых последующих заказов без ограничений.
Баллы не ограничены сроком действия, поэтому вы можете копить их и тратить тогда, когда вам удобно.
Важное о бейджах и ограничениях
Важно учитывать некоторые особенности программы начисления бонусов за отзывы на Wildberries.
Специальный бейдж на товаре пропадает автоматически, как только достигается необходимое число оценок.
Даже если акция завершится в процессе доставки заказа, покупатель все равно получит бонусные баллы, если сам заказ был совершен еще в период ее действия. Для товаров категорий 18+ можно оставлять исключительно текстовые комментарии без фотографий.
Возможные мошеннические схемы
Недобросовестные продавцы иногда используют следующие схемы:
- Завышенные суммы вознаграждения (3000+ рублей за дешевый товар), это часто является приманкой
- Досрочное завершение акции
- Невыплата обещанного вознаграждения под различными предлогами
Как продавцу запустить акцию за отзывы
Как рассчитать бюджет акции
Формула расчета стоимости одного отзыва:
Стоимость = (Количество бонусов × 1,2 (комиссия WB) × 1,2 (НДС))
Пример расчета:
- Желаемое вознаграждение для отзывов за баллы - 200
- Стоимость для продавца: 200 × 1,2 × 1,2 = 288 рублей
Рекомендуемый бюджет на акцию - 10-15% от розничной цены товара.
Как создать акцию и добавить товары
Пошаговая инструкция:
- Перейдите в раздел Товары → Баллы за отзывы → Новая акция
- Заполните параметры:
- Название (видно только вам)
- Сроки проведения
- Целевую аудиторию (все покупатели или только потенциальные)
- Добавьте товары:
- Вручную (для небольшого ассортимента)
- Через CSV-файл (для добавления большого количества артикулов)
Как настроить параметры отзывов
Wildberries предлагает гибкую систему вознаграждения:
- Текстовый комментарий: от 30 баллов
- Фото: от 15-50 баллов
- Видео: от 15-50 баллов
Лимиты ставок зависят от цены товара:
- До 500 р. - макс. 500 баллов
- 501-2000 р. - макс. 3000 баллов
- Свыше 2001 р. - макс. 5000 баллов
Как отслеживать списания и аналитику
Контроль за акцией осуществляется через:
- Раздел "Баллы за отзывы" в личном кабинете
- Ежедневные списания (отражаются как "Услуга по продвижению")
- Отчеты в формате UPD
Важно: Деньги списываются только после фактического начисления баллов покупателям.
Автоматические акции: ускоряем сбор отзывов
Wildberries предлагает автоматический подбор товаров, нуждающихся в отзывах. Обычно в него попадают позиции с низким рейтингом, маленьким количеством отзывов или новые карточки.
Такой подход экономит селлеру время на настройке и запуске акций.
Рекомендации по настройке и оптимизации
- Начинайте с минимальных ставок и увеличивайте при недостаточном отклике
- Оптимальное количество отзывов на товар от 20
- Используйте разные форматы вознаграждения (текст+фото+видео)
- Анализируйте эффективность по коэффициенту конверсии в продажи
- Не забывайте про НДС и комиссию при расчете бюджета
Как отвечать на отзывы
Работа с отзывами не заканчивается после их получения. Грамотные ответы селлера на комментарии помогают:
- Повысить лояльность существующих клиентов
- Увеличить доверие потенциальных покупателей
- Исправить негативное впечатление от неудачных покупок
Советы по ответам
Варианты ответа для позитивных отзывов за баллы (4-5 звезд):
- Благодарите за обратную связь
- Рассказывайте о других товарах вашего ассортимента
- Поддерживайте позитивный настрой
Варианты ответа для негативных отзывов за баллы (1-3 звезды):
- Проявляйте эмпатию и понимание
- Предлагайте пути решения проблемы
- При необходимости компенсируйте убытки
Пример шаблона ответа для негативных отзывов за баллы
Здравствуйте, [Имя]! Благодарим за ваш комментарий и искренне сожалеем, что товар не оправдал ваших ожиданий. Мы обязательно учтем ваши замечания для улучшения качества нашей продукции. Для решения вопроса просим вас обратиться в нашу службу поддержки.
Памятка продавцу
- Отвечайте на комментарии в течение 3 дней
- Используйте персонализированные шаблоны вместо стандартных фраз
- Не предлагайте вознаграждение за изменение отзыва - это может привести к блокировке
- Анализируйте комментарии для улучшения товаров и сервиса
Выводы
Инструмент бонусов за комментарии на ВБ представляет собой эффективный механизм стимулирования обратной связи от покупателей. При грамотном использовании он полезен для продавцов и покупателей.
Продавцам он позволяет:
- Быстро набирать нужное число отзывов за баллы для новых товаров
- Повышать видимость карточек в поисковой выдаче
- Увеличивать конверсию в покупки на 15-30%
- Собирать ценную обратную связь для улучшения товаров
Покупатели с этой программой могут:
- Получать дополнительную выгоду от покупок
- Влиять на улучшение ассортимента и качества товаров
- Делать более осознанный выбор благодаря подробным отзывам
Ключевой фактор успеха для селлера - системный подход и постоянный анализ эффективности акций. Учитывайте все затраты (включая комиссию и НДС), тестируйте разные форматы вознаграждения и не забывайте работать с уже полученными отзывами.
Помните, комментарии - это не просто оценки, а мощный инструмент роста вашего бизнеса на маркетплейсе. Используйте его максимально эффективно!