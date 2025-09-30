Мы используем файлы cookie для улучшения вашего опыта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.

Трансляция с 8:00
8 (499) 288 - 22 - 85 at@atiko.ru
ГлавнаяchevronБлогchevronСтатьиchevron
Баллы за отзывы на Wildberries: как это работает и как использовать

Поделиться

Прочитано 2402 раз,
время чтения 11 минут

Баллы за отзывы на Wildberries: как это работает и как использовать

Опубликовано: 30 сентября 2025

Баллы за отзывы на Wildberries: как это работает и как использовать

Система отзывов на маркетплейсах стала мощным инструментом влияния на покупательское поведение. Wildberries, как один из лидеров российского e-commerce, внедрил механизм «Баллы за отзывы», который выгоден и покупателям, и селлерам. В этой статье мы детально разберем, как работает эта система, как покупателям заработать на своих оценках, а продавцам - эффективно использовать этот инструмент для роста продаж.

 Что такое «Баллы за отзывы» и зачем они нужны

 

Сбор отзывов за баллы — это маркетинговый инструмент ВБ, позволяющий продавцам мотивировать покупателей оставлять обратную связь о товарах. Взамен клиенты получают бонусные рубли, которые можно потратить на последующие приобретения на платформе.

 

Для продавцов это платная услуга продвижения, стоимость которой складывается из:

- Стоимости начисляемых баллов за каждый отзыв

- Комиссии ВБ (20%)

- НДС (20%)

 

Таким образом, начисление одного балла обходится продавцу в 1,44 рубля.


 Как отзывы влияют на продажи

 

Комментарии оказывают прямое воздействие на следующие ключевые бизнес-показатели:

 

- Ранжирование в поиске. 

Карточки с отзывами получают приоритет в выдаче.

- Доверие покупателей.

Исследования показывают, что 87% потребителей изучают комментарии перед покупкой.

- Конверсия в покупку.

 Карточки с отзывами дают конверсию на 15–30% выше.

- Снижение процента возвратов.

 Развернутые комментарии с фото помогают покупателям принимать взвешенные решения

 

Товары с оценкой ниже 4.5 звезд практически не попадают в ТОП выдачи ВБ. А значит, сбор отзывов становится критически важным для новых продавцов.

 Кто может участвовать: покупатели и продавцы

 

В программе участвуют две стороны — покупатели и продавцы.

 

Покупатели получают бонусы за оставленные комментарии при условии, что покупка была совершена именно на площадке и товар не был возвращен обратно в течение первых пятнадцати дней после доставки. 

 

Продавцы же могут присоединиться к акции, подключив соответствующую услугу в своем личном кабинете и имея достаточно средств на балансе для осуществления автоматических начислений вознаграждений клиентам.


 Как покупателю получить баллы за отзыв

 

 Как найти товары, участвующие в акции

 

  1. Откройте каталог ВБ
  2. Перейдите в раздел "Фильтры"
  3. Активируйте опцию "Рубли за отзыв"
  4. Система покажет только товары, за комментарии на которые предусмотрено вознаграждение. На них будет акционный бейдж. 



 Как начисляются баллы и когда

 

Процесс начисления бонусов включает несколько этапов:

 

  1. Покупка товара с акционным бейджем
  2. Получение заказа и тестирование товара
  3. Написание отзыва в течение 5 дней после получения
  4. Модерация отзыва (обычно 1-3 дня)
  5. Начисление бонусов через 14 дней после отзыва при условии, что комментарий не удален и товар не возвращен

 

Бонусы начисляются только за комментарии, содержащие:

- Текст (минимум 10 символов в одном из полей)

- Фото или видео (необязательно, но увеличивает вознаграждение)

 

 Как потратить полученные баллы

 

Полученные бонусы отображаются в личном кабинете на сайте Wildberries и доступны для использования сразу после зачисления. Можно применять их для частичной или полной оплаты любых последующих заказов без ограничений. 

Баллы не ограничены сроком действия, поэтому вы можете копить их и тратить тогда, когда вам удобно.


 Важное о бейджах и ограничениях

Важно учитывать некоторые особенности программы начисления бонусов за отзывы на Wildberries. 

Специальный бейдж на товаре пропадает автоматически, как только достигается необходимое число оценок. 

Даже если акция завершится в процессе доставки заказа, покупатель все равно получит бонусные баллы, если сам заказ был совершен еще в период ее действия. Для товаров категорий 18+ можно оставлять исключительно текстовые комментарии без фотографий.

 

 Возможные мошеннические схемы

 

Недобросовестные продавцы иногда используют следующие схемы:

 

- Завышенные суммы вознаграждения (3000+ рублей за дешевый товар), это часто является приманкой

- Досрочное завершение акции 

- Невыплата обещанного вознаграждения под различными предлогами

 

 Как продавцу запустить акцию за отзывы

 

 Как рассчитать бюджет акции

 

Формула расчета стоимости одного отзыва:

 

Стоимость = (Количество бонусов × 1,2 (комиссия WB) × 1,2 (НДС))



Пример расчета:

- Желаемое вознаграждение для отзывов за баллы - 200 

- Стоимость для продавца: 200 × 1,2 × 1,2 = 288 рублей

 

Рекомендуемый бюджет на акцию - 10-15% от розничной цены товара.

 

 Как создать акцию и добавить товары

 

Пошаговая инструкция:

 

  1. Перейдите в раздел Товары → Баллы за отзывы → Новая акция

 

  1. Заполните параметры:

   - Название (видно только вам)

   - Сроки проведения

   - Целевую аудиторию (все покупатели или только потенциальные)

 

  1. Добавьте товары:

   - Вручную (для небольшого ассортимента)

   - Через CSV-файл (для добавления большого количества артикулов)

 

 Как настроить параметры отзывов

 

Wildberries предлагает гибкую систему вознаграждения:

 

- Текстовый комментарий: от 30 баллов

- Фото: от 15-50 баллов

- Видео: от 15-50 баллов

 

Лимиты ставок зависят от цены товара:

- До 500 р. - макс. 500 баллов

- 501-2000 р. - макс. 3000 баллов

- Свыше 2001 р. -  макс. 5000 баллов

 

 Как отслеживать списания и аналитику

 

Контроль за акцией осуществляется через:

- Раздел "Баллы за отзывы" в личном кабинете

- Ежедневные списания (отражаются как "Услуга по продвижению")

- Отчеты в формате UPD

 

Важно: Деньги списываются только после фактического начисления баллов покупателям.

 

 Автоматические акции: ускоряем сбор отзывов

 

Wildberries предлагает автоматический подбор товаров, нуждающихся в отзывах. Обычно в него попадают позиции с низким рейтингом, маленьким количеством отзывов или новые карточки.

 

Такой подход экономит селлеру время на настройке и запуске акций.

 

 Рекомендации по настройке и оптимизации

 

  1. Начинайте с минимальных ставок и увеличивайте при недостаточном отклике
  2. Оптимальное количество отзывов на товар от 20
  3. Используйте разные форматы вознаграждения (текст+фото+видео)
  4. Анализируйте эффективность по коэффициенту конверсии в продажи
  5. Не забывайте про НДС и комиссию при расчете бюджета

 

 Как отвечать на отзывы

 

Работа с отзывами не заканчивается после их получения. Грамотные ответы селлера на комментарии помогают:

- Повысить лояльность существующих клиентов

- Увеличить доверие потенциальных покупателей

- Исправить негативное впечатление от неудачных покупок

 

 Советы по ответам

 

Варианты ответа для позитивных отзывов за баллы (4-5 звезд):

- Благодарите за обратную связь

- Рассказывайте о других товарах вашего ассортимента

- Поддерживайте позитивный настрой

 

Варианты ответа для негативных отзывов за баллы (1-3 звезды):

- Проявляйте эмпатию и понимание

- Предлагайте пути решения проблемы

- При необходимости компенсируйте убытки

 

Пример шаблона ответа для негативных отзывов за баллы

 

Здравствуйте, [Имя]! Благодарим за ваш комментарий и искренне сожалеем, что товар не оправдал ваших ожиданий. Мы обязательно учтем ваши замечания для улучшения качества нашей продукции. Для решения вопроса просим вас обратиться в нашу службу поддержки. 

 

 Памятка продавцу

 

- Отвечайте на комментарии в течение 3 дней

- Используйте персонализированные шаблоны вместо стандартных фраз

- Не предлагайте вознаграждение за изменение отзыва - это может привести к блокировке

- Анализируйте комментарии для улучшения товаров и сервиса

 Выводы

 

Инструмент бонусов за комментарии на ВБ представляет собой эффективный механизм стимулирования обратной связи от покупателей. При грамотном использовании он полезен для продавцов и покупателей.

 

Продавцам он позволяет:

- Быстро набирать нужное число отзывов за баллы для новых товаров

- Повышать видимость карточек в поисковой выдаче

- Увеличивать конверсию в покупки на 15-30%

- Собирать ценную обратную связь для улучшения товаров

 

Покупатели с этой программой могут:

- Получать дополнительную выгоду от покупок

- Влиять на улучшение ассортимента и качества товаров

- Делать более осознанный выбор благодаря подробным отзывам

 

Ключевой фактор успеха для селлера - системный подход и постоянный анализ эффективности акций. Учитывайте все затраты (включая комиссию и НДС), тестируйте разные форматы вознаграждения и не забывайте работать с уже полученными отзывами.

 

Помните, комментарии - это не просто оценки, а мощный инструмент роста вашего бизнеса на маркетплейсе. Используйте его максимально эффективно!

 

иконка автора

Смирнова Олеся

Руководитель отдела продаж

Поделиться

Другие