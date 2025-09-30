Баллы за отзывы на Wildberries: как это работает и как использовать

Что такое «Баллы за отзывы» и зачем они нужны

Сбор отзывов за баллы — это маркетинговый инструмент ВБ, позволяющий продавцам мотивировать покупателей оставлять обратную связь о товарах. Взамен клиенты получают бонусные рубли, которые можно потратить на последующие приобретения на платформе.

Для продавцов это платная услуга продвижения, стоимость которой складывается из:

- Стоимости начисляемых баллов за каждый отзыв

- Комиссии ВБ (20%)

- НДС (20%)

Таким образом, начисление одного балла обходится продавцу в 1,44 рубля.





Как отзывы влияют на продажи

Комментарии оказывают прямое воздействие на следующие ключевые бизнес-показатели:

- Ранжирование в поиске.

Карточки с отзывами получают приоритет в выдаче.

- Доверие покупателей.

Исследования показывают, что 87% потребителей изучают комментарии перед покупкой.

- Конверсия в покупку.

Карточки с отзывами дают конверсию на 15–30% выше.

- Снижение процента возвратов.

Развернутые комментарии с фото помогают покупателям принимать взвешенные решения

Товары с оценкой ниже 4.5 звезд практически не попадают в ТОП выдачи ВБ. А значит, сбор отзывов становится критически важным для новых продавцов.

Кто может участвовать: покупатели и продавцы

В программе участвуют две стороны — покупатели и продавцы.

Покупатели получают бонусы за оставленные комментарии при условии, что покупка была совершена именно на площадке и товар не был возвращен обратно в течение первых пятнадцати дней после доставки.

Продавцы же могут присоединиться к акции, подключив соответствующую услугу в своем личном кабинете и имея достаточно средств на балансе для осуществления автоматических начислений вознаграждений клиентам.





Как покупателю получить баллы за отзыв

Как найти товары, участвующие в акции

Откройте каталог ВБ Перейдите в раздел "Фильтры" Активируйте опцию "Рубли за отзыв" Система покажет только товары, за комментарии на которые предусмотрено вознаграждение. На них будет акционный бейдж.







Как начисляются баллы и когда

Процесс начисления бонусов включает несколько этапов:

Покупка товара с акционным бейджем Получение заказа и тестирование товара Написание отзыва в течение 5 дней после получения Модерация отзыва (обычно 1-3 дня) Начисление бонусов через 14 дней после отзыва при условии, что комментарий не удален и товар не возвращен

Бонусы начисляются только за комментарии, содержащие:

- Текст (минимум 10 символов в одном из полей)

- Фото или видео (необязательно, но увеличивает вознаграждение)

Как потратить полученные баллы

Полученные бонусы отображаются в личном кабинете на сайте Wildberries и доступны для использования сразу после зачисления. Можно применять их для частичной или полной оплаты любых последующих заказов без ограничений.

Баллы не ограничены сроком действия, поэтому вы можете копить их и тратить тогда, когда вам удобно.





Важное о бейджах и ограничениях

Важно учитывать некоторые особенности программы начисления бонусов за отзывы на Wildberries.

Специальный бейдж на товаре пропадает автоматически, как только достигается необходимое число оценок.

Даже если акция завершится в процессе доставки заказа, покупатель все равно получит бонусные баллы, если сам заказ был совершен еще в период ее действия. Для товаров категорий 18+ можно оставлять исключительно текстовые комментарии без фотографий.

Возможные мошеннические схемы

Недобросовестные продавцы иногда используют следующие схемы:

- Завышенные суммы вознаграждения (3000+ рублей за дешевый товар), это часто является приманкой

- Досрочное завершение акции

- Невыплата обещанного вознаграждения под различными предлогами

Как продавцу запустить акцию за отзывы

Как рассчитать бюджет акции

Формула расчета стоимости одного отзыва:

Стоимость = (Количество бонусов × 1,2 (комиссия WB) × 1,2 (НДС))







Пример расчета:

- Желаемое вознаграждение для отзывов за баллы - 200

- Стоимость для продавца: 200 × 1,2 × 1,2 = 288 рублей

Рекомендуемый бюджет на акцию - 10-15% от розничной цены товара.

Как создать акцию и добавить товары

Пошаговая инструкция:

Перейдите в раздел Товары → Баллы за отзывы → Новая акция

Заполните параметры:

- Название (видно только вам)

- Сроки проведения

- Целевую аудиторию (все покупатели или только потенциальные)

Добавьте товары:

- Вручную (для небольшого ассортимента)

- Через CSV-файл (для добавления большого количества артикулов)

Как настроить параметры отзывов

Wildberries предлагает гибкую систему вознаграждения:

- Текстовый комментарий: от 30 баллов

- Фото: от 15-50 баллов

- Видео: от 15-50 баллов

Лимиты ставок зависят от цены товара:

- До 500 р. - макс. 500 баллов

- 501-2000 р. - макс. 3000 баллов

- Свыше 2001 р. - макс. 5000 баллов

Как отслеживать списания и аналитику

Контроль за акцией осуществляется через:

- Раздел "Баллы за отзывы" в личном кабинете

- Ежедневные списания (отражаются как "Услуга по продвижению")

- Отчеты в формате UPD

Важно: Деньги списываются только после фактического начисления баллов покупателям.

Автоматические акции: ускоряем сбор отзывов

Wildberries предлагает автоматический подбор товаров, нуждающихся в отзывах. Обычно в него попадают позиции с низким рейтингом, маленьким количеством отзывов или новые карточки.

Такой подход экономит селлеру время на настройке и запуске акций.

Рекомендации по настройке и оптимизации

Начинайте с минимальных ставок и увеличивайте при недостаточном отклике Оптимальное количество отзывов на товар от 20 Используйте разные форматы вознаграждения (текст+фото+видео) Анализируйте эффективность по коэффициенту конверсии в продажи Не забывайте про НДС и комиссию при расчете бюджета

Как отвечать на отзывы

Работа с отзывами не заканчивается после их получения. Грамотные ответы селлера на комментарии помогают:

- Повысить лояльность существующих клиентов

- Увеличить доверие потенциальных покупателей

- Исправить негативное впечатление от неудачных покупок

Советы по ответам

Варианты ответа для позитивных отзывов за баллы (4-5 звезд):

- Благодарите за обратную связь

- Рассказывайте о других товарах вашего ассортимента

- Поддерживайте позитивный настрой

Варианты ответа для негативных отзывов за баллы (1-3 звезды):

- Проявляйте эмпатию и понимание

- Предлагайте пути решения проблемы

- При необходимости компенсируйте убытки

Пример шаблона ответа для негативных отзывов за баллы

Здравствуйте, [Имя]! Благодарим за ваш комментарий и искренне сожалеем, что товар не оправдал ваших ожиданий. Мы обязательно учтем ваши замечания для улучшения качества нашей продукции. Для решения вопроса просим вас обратиться в нашу службу поддержки.

Памятка продавцу

- Отвечайте на комментарии в течение 3 дней

- Используйте персонализированные шаблоны вместо стандартных фраз

- Не предлагайте вознаграждение за изменение отзыва - это может привести к блокировке

- Анализируйте комментарии для улучшения товаров и сервиса

Выводы

Инструмент бонусов за комментарии на ВБ представляет собой эффективный механизм стимулирования обратной связи от покупателей. При грамотном использовании он полезен для продавцов и покупателей.

Продавцам он позволяет:

- Быстро набирать нужное число отзывов за баллы для новых товаров

- Повышать видимость карточек в поисковой выдаче

- Увеличивать конверсию в покупки на 15-30%

- Собирать ценную обратную связь для улучшения товаров

Покупатели с этой программой могут:

- Получать дополнительную выгоду от покупок

- Влиять на улучшение ассортимента и качества товаров

- Делать более осознанный выбор благодаря подробным отзывам

Ключевой фактор успеха для селлера - системный подход и постоянный анализ эффективности акций. Учитывайте все затраты (включая комиссию и НДС), тестируйте разные форматы вознаграждения и не забывайте работать с уже полученными отзывами.

Помните, комментарии - это не просто оценки, а мощный инструмент роста вашего бизнеса на маркетплейсе. Используйте его максимально эффективно!