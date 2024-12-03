Блокировка на Wildberries. За что может прилететь и как ее снять?

Какие бывают блокировки на Wildberries?
- Полная блокировка личного кабинета.
Это самый серьезный вариант.
Торговля на площадке останавливается полностью. Селлер не может войти в аккаунт, карточки заблокированы. Поэтому ни продавать, ни отгружать товары, ни выводить деньги с площадки невозможно. Чаще всего это грозит тем, что склад вернет всю партию по крайне невыгодным тарифам. А значит, большие убытки неизбежны.
- Блокировка карточки товара.
Если в карточке есть нарушения, площадка убирает ее из поисковой выдачи. Товар недоступен покупателям - его невозможно найти и заказать ни на сайте, ни в приложении. Продажи падают, селлер теряет выручку, а товар - позицию в рейтинге.
- Пессимизация.
Карточка снижается в поиске из-за того, что товар отстает от конкурентов. Например, более долгий срок доставки, меньше продаж или положительных отзывов, не настроена SEO-оптимизация.
Эту ситуацию еще называют "теневым баном". Площадка показывает товар в поиске, но он находится в самом низу выдачи и долистать до него покупатель просто не сможет.
На самом деле, справиться с этим сценарием проще всего. Это не санкции площадки и нужно только поработать над карточкой и продажами.
Почему Wildberries блокирует карточки товара?
У площадки существуют правила, которые селлер обязуется выполнять после заключения договора.
Если их нарушать, то маркетплейс будет вынужден наказать продавца. Ведь Вайлдберриз не хочется нести убытки и терять репутацию из-за чужих действий.
Причины блокировки:
- Продажа запрещенных товаров.
Сюда относятся алкоголь, табак, пиротехника, живые растения и животные, оружие, зажигалки и горючие жидкости и т. д.
С полным перечнем товаров, которые нельзя продавать на ВБ, лучше ознакомиться заранее.
- Продажа реплик.
По закону продукция с обозначением чужого бренда без лицензии - это контрафакт, и торговать им запрещено. Даже если селлер закупал товар как оригинал, но документов нет, он все равно несет ответственность за продажу контрафакта.
- Продажа продукции с нарушением прав интеллектуальной собственности.
- Продажа товаров с незаконным использованием изображений известных людей (артисты, политики и т. д.)
- Продажа товаров с нецензурными выражениями, фразами, разжигающими ненависть, или призывами к неправомерным действиям/насилию.
- Если в карточке содержится недостоверная информация, личные контакты селлера, обещание клиентам вознаграждения за отзыв.
- Неверная категория товара или у продавца много идентичных карточек.
Почему Wildberries блокирует аккаунт?
Причины, по которым ВБ блокирует личный кабинет селлера и карточки товара, схожие.
Но к блокировке аккаунта прибегают в крайнем случае. И фактически это наказание нерадивому продавцу за:
- Отсутствие реакции на замечания.
- Повторное нарушение правил.
Что чаще всего приводит к бану личного кабинета?
- Нарушение законодательства или условий договора.
Самое частое - это торговля запрещенными на площадке товарами.
- Карточка скопирована у конкурента.
Текст и медиаконтент в карточке попадает под авторские права, поэтому не стоит копировать конкурентов, чтобы не попрощаться с бизнесом на площадке.
- Ни одной продажи за 30 дней.
- Непогашенная задолженность перед ВБ.
- Нет необходимых документов на продукцию.
Площадка дает 3 дня, чтобы селлер предоставил сертификаты качества и декларации. Не уложитесь в этот срок - ЛК заблокируют.
- Покупатели жалуются на качество товара, а селлер игнорирует жалобы.
Или даже оскорбляет покупателей и площадку.
- Рейтинг магазина ниже 3 звезд.
- Нарушение сроков доставки для FBS.
Критический рейтинг доставки для блокировки в данном случае 95%. Если селлер не примет меры, чтобы исправить ситуацию, его могут заблокировать или запретить использовать модель FBS в дальнейшем.
Как избежать блокировок?
Чаще всего селлеры попадают в бан из-за невнимательности. Не увидели, не обратили внимание, забыли уточнить...
Запомните 4 правила, которые помогут не попасть в блок:
Правило 1.
Внимательно читайте все пункты договора ВБ, следите за изменениями и изучайте законы.
Правило 2.
Имейте на руках все необходимые документы (оформляйте их самостоятельно или запрашивайте у поставщиков).
Правило 3.
Соблюдайте авторские права.
Правило 4.
Следите за качеством продукции.
Проверенные поставщики, подробный и правдивый контент в карточке товара сведут к минимуму возвраты и негативные отзывы.
А если уже заблокировали...
Если карточка вашего товара попала в бан, в первую очередь, не паникуйте.
ВБ всегда уведомляет селлера о блокировке на почту или в личный кабинет. В разделе «Товары → Карточка товара → Черновик» можно посмотреть причины блокировки. И оперативно их устранить.
После этого написать в поддержку, приложить необходимые скрины и ждать разблокировки. Она обычно занимает от 10 дней до 3 месяцев.
А вот если заблокировали личный кабинет, ситуация уже серьезнее и действовать нужно незамедлительно.
- Оформляем заявку на восстановление аккаунта.
Для этого используем кнопку «Восстановить доступ к личному кабинету».
- Заполняем форму.
Указываем ИНН, номер телефона, e-mail, в поле «Комментарий» пишем просьбу о восстановлении доступа.
- Прикладываем к заявке необходимые документы:
- скрин разворота паспорта владельца ЛК
- скрин заявления в произвольной форме
Обязательно указываем паспортные данные, описываем проблему, просим восстановить доступ, указываем телефон, дату, ставим подпись и печать организации, если есть.
- фото, где владелец ЛК держит в одной руке заявление, в другой - паспорт.
- Отправляем заявку в техподдержку и ждем ответа.
Если прошло больше 2 дней, а вы не получили ответа. Или ситуация не решилась в вашу пользу, можно подключить юриста. И написать обращение в комиссию Ассоциации компаний интернет-торговли при Торгово-промышленной палате (АКИТ).
Все-таки, до санкций площадки лучше не доводить. Читайте внимательно договор, соблюдайте все его пункты и следите за изменениями, потому что незнание не освобождает от ответственности.