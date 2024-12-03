Мы используем файлы cookie для улучшения вашего опыта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.

Блокировка на Wildberries. За что может прилететь и как ее снять?

Опубликовано: 3 декабря 2024

Почему селлеры получают блокировки на Wildberries и как этого избежать — пошаговое руководство.

Какие бывают блокировки на Wildberries?

 

  1. Полная блокировка личного кабинета.

Это самый серьезный вариант. 

Торговля на площадке останавливается полностью. Селлер не может войти в аккаунт, карточки заблокированы. Поэтому ни продавать, ни отгружать товары, ни выводить деньги с площадки невозможно. Чаще всего это грозит тем, что склад вернет всю партию по крайне невыгодным тарифам. А значит, большие убытки неизбежны.

 

  1. Блокировка карточки товара.

Если в карточке есть нарушения, площадка убирает ее из поисковой выдачи. Товар недоступен покупателям - его невозможно найти и заказать ни на сайте, ни в приложении. Продажи падают, селлер теряет выручку, а товар - позицию в рейтинге.

 

  1. Пессимизация.

Карточка снижается в поиске из-за того, что  товар отстает от конкурентов. Например, более долгий срок доставки, меньше продаж или положительных отзывов, не настроена SEO-оптимизация.

 

Эту ситуацию еще называют "теневым баном". Площадка показывает товар в поиске, но он находится в самом низу выдачи и долистать до него покупатель просто не сможет. 

 

На самом деле, справиться с этим сценарием проще всего. Это не санкции площадки и нужно только поработать над карточкой и продажами.



Почему Wildberries блокирует карточки товара?

 

У площадки существуют правила, которые селлер обязуется выполнять после заключения договора. 

 

Если их нарушать, то маркетплейс будет вынужден наказать продавца. Ведь Вайлдберриз не хочется нести убытки и терять репутацию из-за чужих действий.

 

Причины блокировки:

 

  1. Продажа запрещенных товаров.

Сюда относятся алкоголь, табак, пиротехника, живые растения и животные, оружие, зажигалки и горючие жидкости и т. д.

С полным перечнем товаров, которые нельзя продавать на ВБ, лучше ознакомиться заранее.

 

  1. Продажа реплик.

По закону продукция с обозначением чужого бренда без лицензии - это контрафакт, и торговать им запрещено. Даже если селлер закупал товар как оригинал, но документов нет, он все равно несет ответственность за продажу контрафакта. 

 

  1. Продажа продукции с нарушением прав интеллектуальной собственности.

 

  1. Продажа товаров с незаконным использованием изображений известных людей (артисты, политики и т. д.)

 

  1. Продажа товаров с нецензурными выражениями, фразами, разжигающими ненависть, или призывами к неправомерным действиям/насилию.

 

  1. Если в карточке содержится недостоверная информация, личные контакты селлера, обещание клиентам вознаграждения за отзыв.

 

  1. Неверная категория товара или у продавца много идентичных карточек.

 

Почему Wildberries блокирует аккаунт?

 

Причины, по которым ВБ блокирует личный кабинет селлера и карточки товара, схожие. 

 

Но к блокировке аккаунта прибегают в крайнем случае. И фактически это наказание нерадивому продавцу за:

 

  1. Отсутствие реакции на замечания.
  2. Повторное нарушение правил.

 

Что чаще всего приводит к бану личного кабинета?

 

- Нарушение законодательства или условий договора.

Самое частое - это торговля запрещенными на площадке товарами.

 

Карточка скопирована у конкурента. 

Текст и медиаконтент в карточке попадает под авторские права, поэтому не стоит копировать конкурентов, чтобы не попрощаться с бизнесом на площадке.

 

- Ни одной продажи за 30 дней.

- Непогашенная задолженность перед ВБ.

- Нет необходимых документов на продукцию. 

 

Площадка дает 3 дня, чтобы селлер предоставил сертификаты качества и декларации. Не уложитесь в этот срок - ЛК заблокируют.

 

- Покупатели жалуются на качество товара, а селлер игнорирует жалобы. 

Или даже оскорбляет покупателей и площадку.

 

- Рейтинг магазина ниже 3 звезд.

- Нарушение сроков доставки для FBS.

 

Критический рейтинг доставки для блокировки в данном случае 95%. Если селлер не примет меры, чтобы исправить ситуацию, его могут заблокировать или запретить использовать модель FBS в дальнейшем.

 

Как избежать блокировок?

 

Чаще всего селлеры попадают в бан из-за невнимательности. Не увидели, не обратили внимание, забыли уточнить... 

 

Запомните 4 правила, которые помогут не попасть в блок:

 

Правило 1.

Внимательно читайте все пункты договора ВБ, следите за изменениями и изучайте законы.

 

Правило 2.

Имейте на руках все необходимые документы (оформляйте их самостоятельно или запрашивайте у поставщиков).

 

Правило 3.

Соблюдайте авторские права.

 

Правило 4.

Следите за качеством продукции.

Проверенные поставщики, подробный и правдивый контент в карточке товара сведут к минимуму возвраты и негативные отзывы.

 

А если уже заблокировали...

 

Если карточка вашего товара попала в бан, в первую очередь, не паникуйте.

ВБ всегда уведомляет селлера о блокировке на почту или в личный кабинет.  В разделе «Товары → Карточка товара → Черновик» можно посмотреть причины блокировки. И оперативно их устранить.

 

После этого написать в поддержку, приложить необходимые скрины и ждать разблокировки. Она обычно занимает от 10 дней до 3 месяцев.

 

А вот если заблокировали личный кабинет, ситуация уже серьезнее и действовать нужно незамедлительно.

 

  1. Оформляем заявку на восстановление аккаунта.

Для этого используем кнопку «Восстановить доступ к личному кабинету».

 

  1. Заполняем форму.

Указываем ИНН, номер телефона, e-mail, в поле «Комментарий» пишем просьбу о восстановлении доступа.

 

  1. Прикладываем к заявке необходимые документы:

- скрин разворота паспорта владельца ЛК

- скрин заявления в произвольной форме 

 

Обязательно указываем паспортные данные, описываем проблему, просим восстановить доступ, указываем телефон, дату, ставим подпись и печать организации, если есть.

 

- фото, где владелец ЛК держит в одной руке заявление, в другой - паспорт.

 

  1. Отправляем заявку в техподдержку и ждем ответа.

 

Если прошло больше 2 дней, а вы не получили ответа. Или ситуация не решилась в вашу пользу, можно подключить юриста. И написать обращение в комиссию Ассоциации компаний интернет-торговли при Торгово-промышленной палате (АКИТ).

 

Все-таки, до санкций площадки лучше не доводить. Читайте внимательно договор, соблюдайте все его пункты и следите за изменениями, потому что незнание не освобождает от ответственности. 



Смирнова Олеся

Руководитель отдела продаж

