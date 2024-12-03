Блокировка на Wildberries. За что может прилететь и как ее снять?

Какие бывают блокировки на Wildberries?

Полная блокировка личного кабинета.

Это самый серьезный вариант.

Торговля на площадке останавливается полностью. Селлер не может войти в аккаунт, карточки заблокированы. Поэтому ни продавать, ни отгружать товары, ни выводить деньги с площадки невозможно. Чаще всего это грозит тем, что склад вернет всю партию по крайне невыгодным тарифам. А значит, большие убытки неизбежны.

Блокировка карточки товара.

Если в карточке есть нарушения, площадка убирает ее из поисковой выдачи. Товар недоступен покупателям - его невозможно найти и заказать ни на сайте, ни в приложении. Продажи падают, селлер теряет выручку, а товар - позицию в рейтинге.

Пессимизация.

Карточка снижается в поиске из-за того, что товар отстает от конкурентов. Например, более долгий срок доставки, меньше продаж или положительных отзывов, не настроена SEO-оптимизация.

Эту ситуацию еще называют "теневым баном". Площадка показывает товар в поиске, но он находится в самом низу выдачи и долистать до него покупатель просто не сможет.

На самом деле, справиться с этим сценарием проще всего. Это не санкции площадки и нужно только поработать над карточкой и продажами.







Почему Wildberries блокирует карточки товара?

У площадки существуют правила, которые селлер обязуется выполнять после заключения договора.

Если их нарушать, то маркетплейс будет вынужден наказать продавца. Ведь Вайлдберриз не хочется нести убытки и терять репутацию из-за чужих действий.

Причины блокировки:

Продажа запрещенных товаров.

Сюда относятся алкоголь, табак, пиротехника, живые растения и животные, оружие, зажигалки и горючие жидкости и т. д.

С полным перечнем товаров, которые нельзя продавать на ВБ, лучше ознакомиться заранее.

Продажа реплик.

По закону продукция с обозначением чужого бренда без лицензии - это контрафакт, и торговать им запрещено. Даже если селлер закупал товар как оригинал, но документов нет, он все равно несет ответственность за продажу контрафакта.

Продажа продукции с нарушением прав интеллектуальной собственности.

Продажа товаров с незаконным использованием изображений известных людей (артисты, политики и т. д.)

Продажа товаров с нецензурными выражениями, фразами , разжигающими ненависть, или призывами к неправомерным действиям/насилию.

Если в карточке содержится недостоверная информация, личные контакты селлера, обещание клиентам вознаграждения за отзыв.

Неверная категория товара или у продавца много идентичных карточек.

Почему Wildberries блокирует аккаунт?

Причины, по которым ВБ блокирует личный кабинет селлера и карточки товара, схожие.

Но к блокировке аккаунта прибегают в крайнем случае. И фактически это наказание нерадивому продавцу за:

Отсутствие реакции на замечания. Повторное нарушение правил.

Что чаще всего приводит к бану личного кабинета?

- Нарушение законодательства или условий договора.

Самое частое - это торговля запрещенными на площадке товарами.

- Карточка скопирована у конкурента.

Текст и медиаконтент в карточке попадает под авторские права, поэтому не стоит копировать конкурентов, чтобы не попрощаться с бизнесом на площадке.

- Ни одной продажи за 30 дней.

- Непогашенная задолженность перед ВБ.

- Нет необходимых документов на продукцию.

Площадка дает 3 дня, чтобы селлер предоставил сертификаты качества и декларации. Не уложитесь в этот срок - ЛК заблокируют.

- Покупатели жалуются на качество товара, а селлер игнорирует жалобы.

Или даже оскорбляет покупателей и площадку.

- Рейтинг магазина ниже 3 звезд.

- Нарушение сроков доставки для FBS.

Критический рейтинг доставки для блокировки в данном случае 95%. Если селлер не примет меры, чтобы исправить ситуацию, его могут заблокировать или запретить использовать модель FBS в дальнейшем.

Как избежать блокировок?

Чаще всего селлеры попадают в бан из-за невнимательности. Не увидели, не обратили внимание, забыли уточнить...

Запомните 4 правила, которые помогут не попасть в блок:

Правило 1.

Внимательно читайте все пункты договора ВБ, следите за изменениями и изучайте законы.

Правило 2.

Имейте на руках все необходимые документы (оформляйте их самостоятельно или запрашивайте у поставщиков).

Правило 3.

Соблюдайте авторские права.

Правило 4.

Следите за качеством продукции.

Проверенные поставщики, подробный и правдивый контент в карточке товара сведут к минимуму возвраты и негативные отзывы.

А если уже заблокировали...

Если карточка вашего товара попала в бан, в первую очередь, не паникуйте.

ВБ всегда уведомляет селлера о блокировке на почту или в личный кабинет. В разделе «Товары → Карточка товара → Черновик» можно посмотреть причины блокировки. И оперативно их устранить.

После этого написать в поддержку, приложить необходимые скрины и ждать разблокировки. Она обычно занимает от 10 дней до 3 месяцев.

А вот если заблокировали личный кабинет, ситуация уже серьезнее и действовать нужно незамедлительно.

Оформляем заявку на восстановление аккаунта.

Для этого используем кнопку «Восстановить доступ к личному кабинету».

Заполняем форму.

Указываем ИНН, номер телефона, e-mail, в поле «Комментарий» пишем просьбу о восстановлении доступа.

Прикладываем к заявке необходимые документы:

- скрин разворота паспорта владельца ЛК

- скрин заявления в произвольной форме

Обязательно указываем паспортные данные, описываем проблему, просим восстановить доступ, указываем телефон, дату, ставим подпись и печать организации, если есть.

- фото, где владелец ЛК держит в одной руке заявление, в другой - паспорт.

Отправляем заявку в техподдержку и ждем ответа.

Если прошло больше 2 дней, а вы не получили ответа. Или ситуация не решилась в вашу пользу, можно подключить юриста. И написать обращение в комиссию Ассоциации компаний интернет-торговли при Торгово-промышленной палате (АКИТ).

Все-таки, до санкций площадки лучше не доводить. Читайте внимательно договор, соблюдайте все его пункты и следите за изменениями, потому что незнание не освобождает от ответственности.





