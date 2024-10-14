ЧЕК- ЛИСТ: как найти фулфилмент о котором не нужно постоянно вспоминать

Однако, чтобы не попасть на штрафы, неправильную маркировку, негатив от клиентов и падение карточки в выдаче, не стоит доверять свой бизнес первому попавшемуся фулфилменту. Лучше потратить время на выбор надежного партнера, чем потом терять выручку.

На что стоит обратить внимание при выборе фулфилмента?

1. Компания работает официально

Если фулфилмент работает в гараже, то никто не сможет вам гарантировать, что товар не потеряют, не украдут, правильно промаркируют и вовремя доставят на склад маркетплейса.

Да, стоят такие услуги на порядок дешевле, чем у тех, кто работает "в белую", но за такую экономию потом придется дорого заплатить. Поэтому лучше сразу строить бизнес с серьезным фулфилментом.

2. Где расположен склад?

Убедитесь, что склад в нужном вам районе. Тогда фулфилмент сможет оперативно забрать ваш товар из любой точки города, например, с рынка "Садовод". Или вы сможете легко самостоятельно приехать на склад, если это будет необходимо.

3. Какое оборудование есть на складе?

Если для вашего товара требуются специальные условия хранения или оборудование, обращайте на это внимание заранее.

Например, для одежды важно, чтобы у фулфилмента были хорошие профессиональные отпариватели. Так товар на маркетплейс и в руки покупателей попадет в хорошем виде, а не как будто его уже носили 2 недели.

Термоусадка - еще один достаточно редкий вид услуг. Далеко не каждый фулфилмент может похвастаться таким оборудованием. Между тем, косметику, парфюмерию и еще некоторые виды товаров без такой упаковки на складе ВБ не примут.

4. FBS или FBO?

Вы сами выбираете, по какой схеме будете работать.

FBO значит, что селлер (часто через фулфилмент) упаковывает, маркирует и отвозит партию товара на склад маркетплейса. А сотрудники маркетплейсов собирают и доставляют каждый заказ конечному покупателю.

FBS - формат работы, при котором продавец хранит товар на собственном складе. Он упаковывает, маркирует и отгружает товары на склад маркетплейса под каждый заказ отдельно.

5. Какие еще услуги предлагает фулфилмент?

Большинство фулфилментов ограничиваются только одной услугой - они хранят товар. Но часто селлеры хотят получать комплекс услуг в режиме одного окна.

Это существенно экономит ваше время.

Например, селлеру не нужно отдельно арендовать фотостудию, доставлять товар и оформлять карточки. Если фулфилмент имеет собственную фотостудию, сотрудники сами возьмут образец со склада, найдут моделей, сделаутинфографику и оформят продающий визуал для маркетплейса.

6. Насколько оперативно и полно вам отвечают?

Если от менеджера приходится ждать ответа целыми днями или он вообще игнорирует ваши сообщения, с такими компаниями лучше не работать. Скорее всего, там будет продолжаться все время сотрудничества.

7. Какая география логистики?

Сейчас большую роль играет индекс локализации. Чем он выше, тем выше ваша карточка в выдаче на маркетплейсе. Чтобы ваш фулфилмент мог обеспечить широкую географию доставки, у него должен быть собственный автопарк.

Доставка в Тулу, Казань, Краснодар и Питер - основные направления, которые обязательны для всех, кто хотел бы иметь приемлемый индекс локализации.

Если вам кажется, что просто невозможно выбрать надежную компанию, то посмотрите на рейтинг фулфилментов.

Самые крупные и проверенные организации зарабатывали свой авторитет не один год и дорожат такой репутацией. Поэтому их клиенты чаще всего довольны партнерством на 100%.