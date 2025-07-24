Что такое ответственное хранение товара - условия, выгоды, организация

У него есть ряд ключевых особенностей:

✔️ Юридическая защита - отношения оформляются договором, где прописаны условия, сроки и ответственность сторон.

✔️ Финансовая гарантия - хранитель компенсирует ущерб при порче или утере груза.

✔️ Гибкие условия - можно хранить товар от 1 дня до нескольких лет.

Пример: Компания передает партию электроники. Если товар повредится из-за неправильных условий (например, повышенной влажности), хранитель возместит убытки.







Кому нужно ответственное хранение товаров

Селлерам очень часто требуется где-то хранить товары. Вот лишь несколько случаев, когда без него не обойтись:

1. Сезонные продажи.

Если селлер торгует сезонным товаром, то оставлять партию в несезон на маркетплейсе не имеет смысла - продажи будут почти на нуле, а оплата довольно высокая. Поэтому, если вы, например, продаете зимние курки, имеет смысл передать товар на склад фулфилмента - так вы не переплатите и будете уверены, что к следующей осени ваш товар будет в целости и сохранности. Можно будет сделать поставку как раз накануне горячего сезона.

2. Логистические компании.

Если у вас нет собственных складских помещений, а партия товара довольно крупная и ее необходимо где-то хранить перед тем, как отправить по точкам, то склады фулфилмента могут стать местом временного хранения партии любого объема.

3. Импортеры и оптовые поставщики.

В этом случае возникает необходимость хранить крупные партии до реализации. Например, пока поставщик ищет покупателей. По отзывам наших клиентов, наши склады подходят и для партии детских игрушек, и для крупной бытовой техники.

4. Бизнесы с ограниченными складскими площадями.

Это случаи, когда аренда целого и дополнительного склада компании невыгодна, но нужно место для излишков или небольших партий.

В августе 2023 г. мы выиграли тендер на ответственное хранение материальных ценностей представителя госсектора. Запрос был на чистый, современный, сухой склад в Москве, потому что хранить предстояло офисную технику и канцелярию. Сейчас мы размещаем на складе порядка 700-800 паллет от этого заказчика под ответхранение. Принимаем новый товар, ведем учет и всю необходимую документацию. В соответствии с заявками собираем и отгружаем партии.

Какие факторы влияют на стоимость?

Цена на ответхранение определяется индивидуально для каждого случая, однако существует ряд ключевых факторов, влияющих на конечную цену услуги. Давайте рассмотрим каждый из них подробнее.

1. Тип хранимого товара.

Тип груза играет важную роль в формировании стоимости. Например, товары, относящиеся к категории хрупких, дорогостоящих или опасных грузов (такие как электроника, химические вещества), требуют специальных мер предосторожности и оборудования, что повышает затраты на обеспечение их сохранности. Это связано с необходимостью наличия специализированных складских помещений, соответствующих требованиям нормативных документов, а также оснащенных системами пожаротушения, климат-контролем и видеонаблюдением.

Склад Атико полностью соответствует всем современным требованиям и относится к классу А. Так что у нас нет ограничений по типам товара. Мы можем хранить все виды!

2. Срок хранения.

Продолжительность оказывает значительное влияние на итоговую стоимость услуги. Как правило, краткосрочные контракты обходятся дороже, поскольку расходы на обработку и учет товаров распределяются на меньшее количество месяцев. Напротив, долгосрочный договор (обычно свыше 6 месяцев) позволяет снизить ежемесячные платежи благодаря экономии на логистике и минимизации операционных расходов склада.

3. Требования к условиям хранения.

Условия - один из наиболее значимых факторов, определяющих стоимость. Если товар требует особых климатических условий (определенная температура, влажность), уровень освещенности, защиту от воздействия внешних факторов (ультрафиолетовых лучей, влаги, пыли), специализированную упаковку или особую систему охраны, стоимость возрастает пропорционально сложности исполнения требований заказчика. К примеру, для большинства продуктов питания существуют требования к температурному режиму. Они могут существенно повысить расходы на электроэнергию и обслуживание холодильного оборудования, а значит отразятся и на конечной стоимости услуги.

4. Объем хранимых товаров.

Объем поставок также влияет на формирование цены. Крупногабаритные партии (более 100 кубических метров) позволяют клиенту рассчитывать на скидки. Нередко скидка достигает 10%. Чем больше объем заказа, тем ниже себестоимость обработки единицы продукции, следовательно, компания предлагает привлекательные условия клиентам с большими партиями.

Таким образом, наш опыт показывает, что ценообразование на услугу носит комплексный характер и учитывает множество аспектов. Наиболее значимыми факторами являются специфические характеристики товара, продолжительность договора, особые условия среды и объемы поставки.

Например, размещение одежды обойдется значительно дешевле, чем высокоточной техники или фармацевтической продукции, которая нуждается в поддержании стабильных условий окружающей среды.







Оформление ответственного хранения

Если вы решили заключить договор и передать товар, то важно понимать, какие этапы обязательно должны быть, чтобы сотрудничество прошло без инцидентов.

Основные этапы оформления ответственного хранения

1. Заключение договора.

Договор - главный документ, регулирующий отношения между владельцем товара и хранителем. В нем должны быть четко прописаны следующие моменты.

Обязательные разделы договора:

Предмет договора: Полный перечень товаров с указанием:

Наименований и артикулов.



Количества единиц.



Заявленной стоимости (для страхования).

Пример: "150 единиц зимних курток, арт. ZK-2024, стоимостью 2 500 ₽/шт.". Условия: Температурный режим (для продуктов, лекарств, электроники).

Уровень влажности (для текстиля, мебели).

Требования к освещению.

Особые условия (например, удаленность от отопительных приборов). Сроки и порядок возврата: Максимальный срок.

Порядок досрочного изъятия товара.

Условия пролонгации договора.

График работы организации для выдачи. Ответственность сторон: Размер компенсации за порчу.

Порядок возмещения ущерба.

Форс-мажорные обстоятельства.

Для скоропортящихся товаров дополнительно составляется акт о качестве с указанием сроков годности.

2. Приемка товара.

Процедура приемки включает три ключевых этапа:

Этап 1. Визуальный осмотр:

Проверка целостности упаковки (коробки, пленки, пломбы).

Фиксация:

Видимых повреждений.



Соответствия количества.



Маркировки и штрих-кодов.

Этап 2. Документирование:

Фотофиксация в 4 ракурсах: Общий вид партии.

Этикетки/маркировка.

Упаковочные ярлыки.

Повреждения, если они есть. Заполнение электронной базы: Внесение в WMS-систему.

Присвоение ячейки.

Печать идентификационных стикеров.

Этап 3. Подписание акта:

Акт приема-передачи составляется в 2 экземплярах.

Обязательные реквизиты:

Дата и время приемки.



ФИО и должности ответственных лиц.



Условия.

3. Выдача груза.

Процедура возврата товара владельцу тоже должна быть четко отражена в договоре.

Подготовка: Проверка по номеру договора.

Комплектация согласно описи.

Повторная упаковка, если в этом есть необходимость. Сверка: Соответствие количества.

Сохранность товара.

Проверка сроков годности. Оформление: Акт возврата с отметками о состоянии.

Отметка в системе об освобождении ячейки.

Электронная подпись получателя.

При обнаружении расхождений составляется акт о недостаче/повреждениях с сотрудников с обеих сторон.

Документы для оформления услуги

Чтобы оформить партию на долгосрочное хранение, вам понадобится пакет документов. Какие именно документы готовить, зависит от конкретной ситуации. Ниже рассмотрим отдельные случаи.

1. Для физических лиц :

Паспорт РФ (оригинал + копия).

ИНН (для самозанятых).

Заявление установленного образца.

2. Для юридических лиц :

Реквизиты компании: Свидетельство ОГРН, ИНН, КПП.

Выписка из ЕГРЮЛ.

Приказ о назначении директора.

Доверенность на лицо, заключающее договор. Товаросопроводительные документы: Товарная накладная (ТОРГ-12).

Счет-фактура.

Сертификаты соответствия для подакцизных товаров. Специальные разрешения: Для продуктов питания необходимые свидетельства.

Для медицинских товаров дополнительно требуются лицензии Минздрава.

Для алкоголя нужны акцизные марки.

3. Дополнительные документы :

Доверенность.

Может быть оформлена нотариально или по форме М-2.

Страховой полис.

Актуально при хранении ценных грузов.

Паспорта безопасности для химической продукции.

Большинство современных компаний предлагают онлайн-оформление документов через личный кабинет. Это обычно ускоряет процесс в 3-5 раз. Так что, если для вас актуально оформить услугу удаленно, заранее уточните у менеджера, есть ли такая возможность.

Разберем конкретный пример.

Вы хотите сдать на хранение партию электроники. В этом случае вам потребуется подготовить или оформить следующие документы:

Договор - 1 экз. Товарная накладная - 2 экз. Сертификаты соответствия. Нужно иметь копии. Доверенность на водителя.

Почему ответхранение выгоднее аренды склада?

Выбор между арендой собственных площадей и использованием других услуг является важным решением для любого бизнеса, связанного с транспортировкой и хранением товаров. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки, однако наша практика показывает, что многие предприниматели отдают предпочтение именно второму варианту. Попробуем разобраться почему.

Разберем основные отличия ответхранения от аренды:

Стоимость.

Если вы арендуете площадь, то вносите фиксированную оплату за аренду независимо от объема хранимого товара.

При ответственном хранении вы будете оплачивать исключительно фактически используемый объем с учетом срока договора.

Ответственность.

На арендованном складе вся ответственность за товар лежит на арендаторе. Если товар испортится от неправильных условий или пропадет, убытки несет сам владелец товара.

При ответхранении в фулфилменте за сохранность товара несет полную материальную ответственность исполнитель услуги. То есть если товар потеряется или будет испорчен, фулфилмент возместит потери.

Гибкость.

При аренде договор заключается на длительный период. Минимум на 6 месяцев, а если вам нужно помещение всего на 3, оплачивать придется все равно полгода. Если во время аренды вам понадобятся дополнительные площади, это может быть затруднительно, если свободных “квадратов” не окажется.

У фулфилмента есть возможность гибко изменять объемы, увеличивать или уменьшать их без штрафных санкций для нанимателя.

Дополнительные услуги.

Если на арендуемых площадях вам понадобятся транспортировка, погрузка/разгрузка или ручной учет товара, скорее всего, таких услуг там не окажется. При ответственном хранении компания обычно предоставляет расширенный перечень услуг, которые могут понадобиться арендатору. Некоторые из них могут даже входить в стоимость.

Например, Атико не берет со своих партнеров отдельную плату за охрану и видеонаблюдение на складских площадях - это основа, без которой нельзя обеспечить безопасность товара.

Преимущества ответхранения перед арендой склада

Теперь давайте подробно разберемся, почему именно ответственное хранение выигрывает у традиционной аренды складского помещения.

1. Экономия средств

При аренде предприниматель платит фиксированную сумму ежемесячно вне зависимости от реального количества товара на складе. Даже если помещение используется лишь частично, платить придется за всю арендуемую площадь. Тогда как другой вариант предусматривает оплату исключительно за тот объем пространства, который реально занят товарами. Более того, размер оплаты регулируется сроком фактического пребывания товара на хранении, что делает этот вариант гораздо экономичнее.

2. Минимизация рисков

Хозяин самостоятельно арендованного склада полностью берет на себя риски, связанные с возможной утратой или повреждением имущества. Любые убытки, возникшие вследствие пожара, затопления, хищений или иных форс-мажорных обстоятельств, ложатся исключительно на плечи владельца товара. Напротив, организация-хранитель гарантирует возмещение ущерба в полном объеме согласно заключенному договору.

3. Повышенная гибкость управления ресурсами

Оно идеально подходит компаниям, чей бизнес подвержен сезонным колебаниям спроса. Здесь возможно быстро изменить объемы в большую или меньшую сторону без значительных финансовых потерь и бюрократии. Напротив, аренда склада чаще всего оформляется на долгий срок (не менее полугода), что ограничивает возможность оперативного реагирования на изменения рынка.

4. Комплексность обслуживания

Одним из главных преимуществ является наличие комплекса сопутствующих услуг: квалифицированные охранники обеспечивают безопасность вашего товара, опытные сотрудники организуют своевременную погрузку и разгрузку товаров, ведут полный учет и контроль над перемещениями каждой позиции. Всё это входит в стоимость основной услуги и избавляет предпринимателя от дополнительной головной боли. Кроме того, вам не нужно будет думать о том, как доставить товар и искать подходящую транспортную компанию. Эти задачи тоже может взять на себя команда склада.

Ответхранение имеет целый ряд объективных преимуществ перед классической схемой аренды складских площадей. Оно позволяет экономить средства, минимизировать риски потери товара, оперативно реагировать на изменения рыночной ситуации и получать качественные сопутствующие услуги без увеличения издержек. Именно поэтому всё большее число предпринимателей выбирает именно этот способ для своей продукции.

Заключение

Мы рассмотрели основные моменты, связанные с ответственным хранением и выявили основные его преимущества.

Во-первых, это безопасно - товар застрахован от порчи и кражи.

Во-вторых, помогает экономить - не нужно платить за пустующие площади.

В-третьих, удобно и доступно - не требуется управлять складом самостоятельно, в любой момент можно увеличить или уменьшить количество товара на ответственном хранении.