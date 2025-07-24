Доставка товара на склад маркетплейсов

О компании и нашей команде

Компания Atiko - профессиональный фулфилмент-оператор с 2020 года, специализирующийся на комплексной логистике для маркетплейсов. Наш складской комплекс класса А площадью 3000 м² в Москве оснащен современным оборудованием и системами безопасности и пожаротушения. Ежедневно мы обрабатываем свыше 30 000 товаров и обеспечиваем надежное хранение и своевременные поставки, чтобы бизнес наших партнеров развивался.

Сегодня Атико - это больше, чем просто складское хранение. В перечне наших услуг не только хранение товаров и логистика, но и упаковка, маркировка, фото- и видеосъемка, оформление карточек товаров и инфографики, ведение личного кабинета селлера, аналитика, комплекс услуг по запуску продаж на маркетплейсах. И список наших предложений постоянно расширяется.

Наши преимущества:

✅ Наш собственный автопарк из автомобилей разной вместимости для оперативной доставки товаров на маркетплейсы по Московской области и регионам.

✅ Наш штат из 80+ постоянных специалистов и возможность быстро нанимать персонал под масштабные проекты.

✅ Наша экосистема услуг «под ключ»: карго из Китая, фотостудия, аналитика и многое другое.

✅ Личный менеджер для каждого клиента, чтобы контролировать все процессы на каждом этапе, вникнуть в ваш бизнес и подобрать самое оптимальное решение.

✅ Наш транспорт осуществляет доставку товара на маркетплейсы по схемам DBS, FBO и FBS.

✅ Сотрудничаем с крупными поставщиками, производителями товаров и начинающими продавцами.







География и маркетплейсы, с которыми работаем

По нашим данным, география доставки товаров на маркетплейсы - один из ключевых факторов при выборе фулфилмента для селлера.

И это не просто пункты на карте. География доставки - стратегический инструмент для роста продаж и снижения логистических издержек. Вот несколько моментов, почему это критично для селлеров, работающих с фулфилментом.

1. Скорость доставки = конверсия и лояльность.

Чем ближе склад к покупателю, тем быстрее он получит свои товары.

Например, срок доставки из Москвы в регионы - 3-7 дней, а с локального склада - 1-3 дня. В условиях современной конкуренции на маркетплейсе скорость доставки может стать решающим фактором при принятии решения покупателем.

Опираясь на нашу аналитику, можем сказать, что очень часто пользователи отказываются от повторных покупок на маркетплейсах, если прошлый заказ задержался.

Если вы работаете с фулфилментом, вам проще распределить товары на складах, охватить максимум регионов и обеспечить оперативную доставку покупателю.

2. Атико берет на себя ответственность за хранение и логистику.

В зависимости от объема задач, которые делегирует нам партнер, мы берем на себя:

Хранение на наших современных складах в Москве и Краснодаре.

Доставку в регионы нашим автопарком.

По отзывам наших клиентов, часто это выходит дешевле, чем услуги транспортных компаний. И вы можете быть уверены, что партия на маркетплейсы будет доставлена оперативно и четко по графику. А чем быстрее покупатель получит свой заказ, тем лучше будет ваша репутация, выше рейтинг и больше положительных отзывов.

На ВБ и Озон мы осуществляем доставку ежедневно.

График отправки товаров на склады Озон

- вторник - Кавказский хаб, Пушкино

- среда - Кавказский хаб, Саларьево, Хоругвино

- четверг - Кавказский хаб, Гривно, Софьино

- пятница - Кавказский хаб, Пушкино

- суббота - Кавказский хаб, Саларьево, Хоругвино

Расписание отправки товаров на склады ВБ

- вторник - Тула

- среда - Казань

- четверг - Краснодар/Невинномысск, Уткина Заводь

- пятница - Тула

- воскресенье - Казань

- Коледино/Электросталь возим ежедневно.

Товары на склады в Екатеринбург и Новосибирск возим по согласованию.







Маркетплейсы, с которыми мы работаем:

🛒 Wildberries

🛒 Ozon

🛒 Яндекс.Маркет







Основные услуги по доставке

Наша компания предоставляем полный комплекс услуг по доставке товаров на склады в Москве и Московской области, а также в регионы. Кроме того, занимаемся приемкой и хранением грузов.

Ориентировочные тарифы для расчета стоимости услуг:

- Забор груза с рынков (Южные Ворота, Садовод, ТЯК Москва и других) и складов поставщиков - от 2500 руб.

Сопутствующие расходы по забору груза оплачивает заказчик (въезды, грузчики, карго и т. д.).

- Межрегиональные перевозки.

Для каждого региона действует свой тариф на доставку.

Например, в Казань - 6500/палета, в Краснодар - 7 000/палета, в Тулу - 4 000/палета, в Рязань - 5 000/палета, Санкт-Петербург - 6 500/палета.

- Логистика на склады .

Коледино, Подольск - 1 500/палета при весе до 250 кг, свыше - 2 500/палета.





Электросталь - 2 500/палета при весе до 250 кг, свыше - 4 000/палета.





Пушкино, Обухово, Чашниково и др. - 2 500/палета при весе до 250 кг, свыше - 4 000/палета.

Короб (WB) - 500.

СЦ Кавказский Хаб (OZON) - 500/короб, 1 500/палета.

Хоругвино / Пушкино (OZON) - 500/короб, 2 500/палета.

Софьино (Яндекс Маркет) - 500/короб, 2 500/палета.

Заказать полный расчет наших услуг по доставке вы можете у менеджера Атико.







Фулфилмент и обработка товаров

Кроме доставки грузов на склады нашим автопарком и четко по графику, в нашей компании предоставляются услуги по обработке и хранению товаров перед отправкой на маркетплейсы.

Полный цикл наших услуг по маркетплейсам для селлеров может выглядеть так:

🔹 Приемка партии поштучно от 6 руб./единица

🔹 Пересчет от 4,5 руб./единица

🔹 Проверка на брак от 6 руб./единица

🔹 Маркировка всех видов по стандартам площадки (Честный ЗНАК, штрихкоды) от 6 руб./единица

🔹 Вложение вкладыша подарок, инструкция, визитка и т.д. от 5 руб./единица

🔹 Формирование наборов/комплектов из нескольких единиц от 6 руб./единица

🔹 Крепеж картонной бирки от 8 руб./единица

🔹 Упаковка в соответствии с требованиями маркетплейса (пузырчатая пленка, БОП-пакеты, “рукав”, термоусадочная пленка) от 4 руб./единица









Забор, упаковка, маркировка и хранение

Если вы делегируете задачи по забору, упаковке, маркировке и хранению партии для маркетплейса своему надежному фулфилмент-партнеру, то можете быть уверены, что оптимизируете все расходы и ускорите выполнение работы. У крупного фулфилмента выстроены все процессы, собрана опытная команда и внедрена автоматизация, чтобы без задержек обрабатывать даже большие партии.

У каждой площадки есть свои требования по упаковке, маркировке и доставке партии. Команда фулфилмента каждый день выполняет эти задачи и точно знает все особенности. Например, основные моменты по упаковке товаров на маркетплейсы:

груз не должен выступать более чем на 2 см за пределы палеты;

размер стандартной европаллеты - 120 * 80 см;

маркировка должна соответствовать виду товарной единицы;

вся маркировка должна быть четкой и легко читаемой. Разные стикеры не должны перекрывать друг друга;

нельзя нарушать правила товарного соседства;

упаковка должна быть новая и качественная. Если вы попробуете отгрузить партию в мятом, порванном или поврежденном виде, то ее не примут.

Особенности доставки на маркетплейсы (FBO и FBS)

От того, где селлер планирует хранить товар, зависит выбор модели сотрудничества.

При FBO товар хранится на складах маркетплейса. При FBS - на собственных площадях. Услугами фулфилмента можно пользоваться в обоих вариантах.

Разберемся с нюансами каждого типа сотрудничества.









FBO

При работе по FBO продавец заранее организует доставку на склад маркетплейса. Когда поступает заказ, площадка его обрабатывает и отправляет покупателю.

FBO считается традиционной и подходит для начинающих продавцов или тех, кто торгует маленькими партиями. Главный плюс - вам не придется самостоятельно выстраивать логистику, осуществлять доставку товара и наращивать мощности, чтобы быстро обрабатывать заказы. Сделали поставку на маркетплейсы или в распределительный центр - и дальше ответственность лежит на маркетплейсе.

Но есть и минусы. Их тоже нужно учитывать перед началом сотрудничества.

Карточка привязана к остаткам.

Это значит, что, если товар мало на маркетплейсе, карточка может терять позиции в выдаче.

Чтобы избежать этого, наши клиенты пользуются сразу и услугой доставки товаров из Китая. Наша компания заказывает товар, он приходит к нам прямо из Китая. Наша команда его упаковывает и доставляет на склады торговых площадок.

Если товары уже на складе площадки, дорого и долго забирать их обратно.

Возврат на маркетплейсах платный. И если вы захотите забрать, например, несезонный товар, чтобы не переплачивать за его хранение, готовьтесь к новой строчке расходов.

Не всегда можно быстро отгрузить товар.

Проблема с окошками на отгрузку существует уже некоторое время. Слоты появляются редко и их приходится ловить.

Если товара на вашем складе мало, а окошек на отгрузку нет, приходится делать доставку товара на другие склады маркетплейсов, чтобы не терять позиции в рейтинге. А более сложная и долгая логистика - это дополнительные расходы.

Склады, на которые площадки маркетплейсов принимают товары для хранения и транзита, есть не в каждом городе.

На самом деле, если селлер сотрудничает с фулфилментом, то для него это не играет большой роли.

Большинство заказывает товар из-за рубежа, чаще всего из Китая. И если логистические цепочки грамотно выстроены, то предпринимателю неважно, куда отгружается его товар.

Отдельные наши клиенты даже в руках не держали то, что продают на маркетплейсах. Они заказывают товар на наши склады через услугу карго. Наша компания получает товар, оценивает, проверяет на брак, упаковываеи или собирает наборы/комплекты и отправляет на склад маркетплейса. И даже в другие регионы: Коледино, Электросталь, Подольск, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар и в Тулу.

В целом Fulfillment by Operator подходит для быстрооборачиваемых товаров. Например, одежда или бытовая химия.

Но запускать новый товар, спрос на который еще не ясен, по такой схеме рискованно. Возможно, плата за хранение сильно повлияет на изначальную юнит-экономику.

То же и про крупногабаритный товар или недорогой товар - их хранение на складе может быть невыгодно для селлера.















Если селлер выбирает работать по FBS, то хранит товары на собственном складе. Он самостоятельно отслеживает новые заказы, упаковывает их и доставляет на маркетплейс.

Сейчас многие наши партнеры переходят именно на FBS из-за больших проблем со слотами на отгрузку. Становится проще привезти и хранить товар на наших складах, чем ловить окошки на площадках, когда груз уже доставляется.

Преимущества и недостатки:

Можно не закупать товар заранее. Но риски в этом случае очень высокие. И подходит такая схема не всем.

На доставку из-за рубежа стоит заложить 2-3 недели. А если товара на складе уже мало, столько времени у вас просто нет.

Но если вы уверены в своем поставщике или производителе и знаете, через сколько времени точно получите товар, то это для вас.

Карточки товаров не связаны с остатками. Если у товара плохие отзывы, можно удалить карточку и завести новую.







Покупателям отображается более долгий срок доставки.

Площадка не может быть уверена, что селлер быстро доставит товар, поэтому закладывает более долгий срок. А сейчас скорость решает.

Нужно много времени, чтобы заниматься обработкой заказов.

Если продавец упаковывает и отправляет товар сам, он действительно тратит на это много времени. Но если за дело берется команда фулфилмента, которая работает в режиме конвейера и четко выполняет задачи, то время обработки товаров сильно сокращается.

Нужно вовремя отвезти товары в пункт приема.

Эта схема подходит, если товар покупают редко, спрос еще не сформирован, а селлер готов буквально в ручном режиме отслеживать каждый заказ. Если же у вас постоянный поток заказов, который еще и растет, то по FBS работать вам будет сложнее, чем с FBО.

Однако если вашим товарам требуются особые условия хранения или специальная упаковка, то вам лучше самостоятельно контролировать все этапы, чем доверять хранение маркетплейсу. Только так вы можете быть уверены, что товар не испортится и покупатель получит заказ в том виде, в котором вы его отправили.







Способы перевозки и логистика

Команда нашей компании доставляет товары партнеров с помощью нашего автопарка. На дальние расстояния ездят МАНы, рассчитанные на 18 паллет, то есть 5 тонн товара. На забор груза работают Ларгусы, Пежо боксер, Газели и Кабстар.

Наша компания постоянно расширяет автопарк, потому что мы понимаем, что для наших клиентов скорость в приоритете.

Кроме того, наша компания осуществляет перевозку сборных грузов в Казань из Москвы или обратно 2 раза в неделю. В Казани можем забрать товар с адреса отправителя.

График перевозки грузов Москва - Казань

🔹 выезд в воскресенье, сдача товара в понедельник

🔹 выезд в среду, сдача товара в четверг

График перевозки грузов Казань - Москва

🔹 выезд из Казани в пятницу, сдача товара в Москве/Туле в субботу

🔹 выезд из Казани во вторник, сдача товара Москва/Тула в среду







Стоимость услуг

Стоимость услуг рассчитывается индивидуально на консультации с нашим менеджером.

Но для ориентира приведем отдельные расценки:

Логистика в Подольск - 1 500 руб. /палета

Маркировка - от 6 руб./ед.

Хранение - от 55 руб./м³/сутки

Проверка товаров на брак - от 6 руб./ед.

Схема работы с нами

Если вы хотите проконсультироваться по комплексу наших услуг, подобрать оптимальное решение для вашего бизнеса или оформить партнерство, то обращайтесь к нам одним из способов:

1️⃣ Оставляйте заявку через сайт, по телефону или в мессенджерах.

2️⃣ Наш менеджер выяснит всю ключевую информацию и сделает расчет стоимости необходимых услуг.

3️⃣ Подпишем договор.

В нем будут все обязанности и гарантии, чтобы все стороны были спокойны и партнерство было прозрачным.

4️ Начнем сотрудничать.







Возврат товаров с маркетплейсов

Когда из-за возврата товар поступает на склад с Wildberries или Ozon, важно не просто принять его обратно, а правильно обработать.

Вот какие этапы работы с возвратами нельзя исключать, если хотите, чтобы товар выкупил следующий покупатель.

1. Проверка состояния товаров.

Выявляем брак или повреждения. Тщательно осматриваем каждый товар, проверяем комплектность. Оцениваем возможность повторной продажи. Если товар поврежден, его нельзя отправлять на маркетплейс, придется списывать и утилизировать.

2. Переупаковка товаров для повторной продажи.

Заменяем поврежденную упаковку, обновляем нечитаемую маркировку, проверяем штрих-коды, чтобы товар не попал в обезличку.

Когда товар необходимо утилизировать?

- Если имеются неустранимые повреждения.

- Если кончился срок годности.

В случае если вы утилизируете маркированный товар, не забудьте вывести из оборота маркировку и списать коды маркировки с баланса. Для этого селлер должен составить отдельный акт и отправить его в систему “Честный знак”.