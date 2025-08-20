Фулфилмент для интернет-магазинов:  что это и как работает







Как это работает?

Производитель/продавец/интернет-магазин передает товар оператору в Москве. Оператор принимает, хранит и комплектует заказы. При поступлении заказа оператор упаковывает и отправляет заказ покупателю. При необходимости оператор обрабатывает возвраты.

Полный цикл услуг фулфилмента

Фулфилмент-сервис представляет собой комплекс мер, направленных на обеспечение полного цикла обработки заказа клиента, начиная от приема товаров и заканчивая доставкой конечному потребителю. Рассмотрим подробнее каждый этап процесса.

Прием товаров

Прием партии осуществляется на специализированных складах компании. Собственный склад нашей компании это 3000 кв. м класса А, оборудованные системой пожаротушения и круглосуточным видеонаблюдением и охраной.

Процесс приемки на собственный вклад включает следующие шаги:

Отгрузка на собственные склады.

У нас работает несколько ворот и это помогает нам избегать очередей. Мы можем одновременно выгружать несколько партий от разных партнеров и делать все оперативно.

- Проверка соответствия.

Партия проверяется на соответствие указанным в накладных данным, включая количество, ассортимент и качество продукции.

- Оценка целостности упаковки.

Осмотр упаковочного материала позволяет выявить повреждения, вызванные транспортировкой или хранением. Если продукцию нужно переупаковать или собрать наборы, то это делают наши сотрудники.

- Маркировка штрих-кодами.

Для упрощения учета продукция маркируется уникальными штрих-кодами, позволяющими отслеживать движение каждой единицы продукта.







Складское хранение

Наши собственные склады оборудованы современными системами контроля микроклимата и безопасности:

- Классы помещений.

Хранение производится на складах категории A, оснащенных климат-контролем и системой пожарной безопасности.

- Условия оплаты.

Клиенты оплачивают исключительно занимаемое пространство, измеряемое либо количеством паллет, либо объемом в кубометрах. Стоимость фулфилмент-услуг зависит от количества товара и срока, на которое он размещается.

Упаковка и комплектация заказов

Подготовка к отгрузке может производиться вручную или автоматизированно.

Как правило, на упаковку партия попадает на следующий день после приемки. Мы подбираем вид упаковки в зависимости от особенностей товара.

Например, готовые пакеты (зип, бопп, курьерский или клиентский пакет) подходят для мелкой косметики, аксессуаров, канцелярии, одежды, постельного белья, книг и подарочных наборов.

Пупырчатая пленка + запайка/скотч подходит для хрупких единиц. Например, электроника, стеклянная посуда, керамика, лампочки, декоративные изделия.

"Рукав" (плотная пленка с запайкой) - лучший выбор для одежды, если нужно защитить от влаги, обуви или если требуется герметичность.

Термоусадочная пленка идеальна для косметики и электроники, товаров с нестандартной формой, продуктов, требующих плотной фиксации.

Наши фулфилмент-менеджеры подбирают оптимальную упаковку, чтобы партия точно не повредилась при транспортировке.

По мере поступления заказов в фулфилмент комплектуем для отгрузки и доставляем товары.

Все заказы формируются согласно требованиям маркетплейсов, таких как Ozon и Wildberries, каждая платформа имеет собственные специфические правила комплектации и все наши сотрудники с ними ознакомлены.

Маркировка товара

Для соблюдения законодательства о маркировке используется система нанесения специальных знаков.

- Баркод для всех товаров.

Располагается на самом товаре или его индивидуальной упаковке и добавляется в карточку товара.

- Стикер заказа для всех товаров.

Наклеивается на каждую единицу на внешний слой индивидуальной упаковки, но не рядом с баркодом. Иначе их будет сложнее отсканировать.

- УИН для ювелирных изделий.

- IMEI для мобильного оборудования.

- DataMatrix - специальная маркировка, которая наносится на товары, подлежащие обязательной регистрации («Честный ЗНАК»), такие как одежда, обувь и электроника.

Доставка

Мы доставляем товар собственным автопарком на маркетплейсы Московской области, а также в Коледино, Электросталь, Подольск, Питер, Казань, Краснодар и в Тулу. Товар на склад попадает оперативно. Опыт показывает, что для наших партнеров это выгоднее, чем пользоваться услугами транспортных компаний.

Обработка возвратов

Если покупатель маркетплейса вернул заказ, то он должен пройти тщательную проверку перед принятием решения о дальнейшем использовании:

- Диагностика качества.

Специалисты оценивают состояние возвращенного товара, выявляя возможные дефекты или признаки брака.

- Решение о дальнейшей судьбе.

Если продукт пригоден, он переупаковывается и возвращается обратно на хранение для повторной продажи. Некачественная продукция подлежит утилизации.

Таким образом, полный цикл фулфилмента обеспечивает максимальную эффективность управления запасами и доставку качественной продукции клиентам в минимальные сроки.

Отдельные услуги фулфилмента

Наши партнеры могут выбрать только нужные услуги и не переплачивать за все другие.

Стоимость упаковочных материалов

Стоимость упаковочных материалов является важной составляющей расходов. Цена зависит от нескольких факторов:

Тип упаковки.

Наиболее распространенными видами упаковки являются картонные коробки, полиэтиленовые пакеты, пузырчатая пленка и пенопластовая упаковка. Каждый вид имеет свою стоимость и подходит для определенных типов товаров.

- Картон - один из наиболее популярных видов упаковки благодаря своей доступности и экологичности.

- Полиэтиленовые пакеты подходят для легкой продукции и стоят дешевле картона.

- Пузырчатая пленка используется для защиты хрупких изделий.

- Пенопластовая упаковка применяется для особо ценных или чувствительных к ударам предметов.

Объем заказа.

При больших объемах закупки стоимость единицы упаковки снижается за счет оптовых скидок. Это важно учитывать при расчете общей стоимости обслуживания клиентов.

Дополнительные расходы.

Иногда необходимы дополнительные материалы, такие как скотч, этикетки, пломбировочные ленты и термоусадочная пленка. Эти элементы также влияют на итоговую цену.

Таким образом, выбор правильного типа упаковки помогает оптимизировать затраты и обеспечить сохранность товаров.

Хранение

Хранение товаров на складе - важная составляющая ценыфулфилмента. Компании предоставляют различные условия хранения в зависимости от потребностей клиента.

Склады бывают открытого и закрытого типа. Открытые склады расположены вне помещений и предназначены для крупногабаритных грузов, не боящихся атмосферных воздействий. Закрытые склады оборудованы системами климат-контроля, видеонаблюдения и охраны, обеспечивая высокий уровень безопасности и сохранности продукции.

Условия хранения зависят от особенностей товаров. Например, продукты питания требуют соблюдения температурного режима и влажности воздуха, в то время как бытовая техника нуждается в защите от механических повреждений.

Затраты на хранение включают аренду склада, оплату труда персонала, амортизацию оборудования и страхование имущества. Для минимизации затрат рекомендуется выбирать оптимальное соотношение между объемом хранимой продукции и размером арендной платы.

Доставка товара

Доставка товара потребителям осуществляется различными способами, включая наземный транспорт, авиационные перевозки и морские контейнерные линии. Выбор способа доставки зависит от ряда факторов.

Расстояние до конечного потребителя влияет на выбор транспорта. Краткосрочные маршруты часто обслуживаются автомобильным транспортом, тогда как международные перевозки осуществляются воздушным или морским путем.

Некоторые позиции требуют быстрой доставки, особенно если речь идет о скоропортящихся продуктах или срочной доставке запчастей. Авиаперевозка обеспечивает максимальную скорость, однако она дороже других способов транспортировки.

Репутация транспортной компании играет ключевую роль в обеспечении своевременной и безопасной доставки груза. Важно выбрать надежного партнера, способного гарантировать выполнение обязательств перед клиентами.

Отгрузка

При отгрузке партии имеет значение правильное оформление документов, учет, проверка качества, упаковка и маркировка.

Преимущества и недостатки фулфилмента для интернет-магазина

Преимущества

Экономия на складских помещениях и персонале

Использование услуг компании позволяет интернет-магазину избежать расходов на аренду склада и содержание собственного штата сотрудников. Операторы берут на себя весь цикл операций — прием, обработку заказов, упаковку и отправку клиентам, освобождая владельцев бизнеса от текущих издержек.

Скорость доставки

Большинство операторов имеют налаженные партнерские отношения с крупными транспортными компаниями и экспресс-доставщиками, что обеспечивает оперативность обработки и отправки покупателям. Это сокращает сроки ожидания клиентами заказа и повышает уровень удовлетворенности клиентов сервисом.

Масштабируемость бизнеса

Благодаря услугам провайдеров, магазины могут значительно увеличить объем обрабатываемых заказов без необходимости масштабирования собственной инфраструктуры. Независимо от роста объемов торговли, оператор берет на себя нагрузку по обработке новых поступлений, позволяя бизнесу сосредоточиться на развитии и привлечении покупателей.

Недостатки

Зависимость от качества работы оператора

Ошибки оператора (например, неправильная упаковка, повреждение груза или задержка доставки) непосредственно отражаются на репутации самих интернет-магазинов. Покупатели часто воспринимают проблемы доставки как недостаток именно вашей торговой площадки, даже если причина кроется в работе третьей стороны.

Ограниченность географии обслуживания

Некоторые компании могут не поддерживать доставку в удалённые регионы страны либо устанавливать повышенные тарифы для таких зон. Для компаний, ориентированных на широкую географию продаж, это ограничение может существенно повлиять на охват рынка и привлекательность предложений для конечных потребителей.

Дополнительные расходы на услуги оператора

Несмотря на экономию на аренде помещений и найме персонала, использование услуг фулфилмент-компаний предполагает оплату каждой операции отдельно: стоимость хранения, упаковки, подготовки документов и самой доставки. Эти дополнительные платежи формируют фиксированные расходы, которые важно учитывать при формировании ценовых стратегий и маржи прибыли.













