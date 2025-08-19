Фулфилмент для Озон в Москве

В статье разберем, в каких случаях селлерам, особенно начинающим предпринимателям и небольшим компаниям, выгоднее обратиться к услугам фулфилмента для озон и какие неоспоримые преимущества имеет это сотрудничество.







Что мы предлагаем селлерам Ozon

Полный цикл от упаковки до продаж

Мы предлагаем полный цикл услуг по фулфилменту для озон. Наша команда берет на себя всю рутинную работу, начиная от приемки товара и заканчивая доставкой заказа на маркетплейсы. Благодаря многолетнему опыту и налаженным процессам мы гарантируем надежность и оперативность на каждом этапе взаимодействия с вашим продуктом. Мы работаем по индивидуальному ТЗ с каждым заказчиком, в нем отражены все этапы, которые будет проходить товар.

Приемка товара.

Приемка вашего груза осуществляется на собственном складе, расположенном близко к основным логистическим центрам Пушкино, Софьино, Химки.

Благодаря удобному месторасположению, а также собственному автопарку компания Атико обеспечивает оперативность доставки товара на склады платформы.

Проверка качества.

Перед началом дальнейшей обработки товара проводится тщательная проверка каждой единицы, если этот этап соответствует ТЗ:

- Осмотр внешнего вида на наличие брака или повреждений.

- Сверка поступившего товара с сопроводительными документами.

- Подтверждение соответствия характеристик заявленным данным.

Этот этап сводит к минимуму риски того, что вы поставите на Oзон некачественную партию, и защищает вашу репутацию продавца.

Маркировка и упаковка

Каждый товар проходит обязательную маркировку согласно строгим правилам:

- Нанесение штрих-кодов и этикеток.

- Упаковка товара в специальную упаковку, соответствующую техническим требованиям площадки.

Например, для некрупногабаритных отправлений по схеме FBS Озон ограничивает размеры коробок длиной до 1,8 метра, а максимальный вес одной посылки составляет 24 килограмма.

Отгрузка на склад.

Опыт наших клиентов показывает, что оперативная доставка товаров на склад гарантирует высокую доступность продукции для потенциальных покупателей.

Наш отдел логистики работает четко по графику. Так мы обеспечиваем бесперебойную поставку товара на склад Озон.

График отправки на Озон.

- вторник - Кавказский хаб, Пушкино

- среда - Кавказский хаб, Саларьево, Хоругвино

- четверг - Кавказский хаб, Гривно, Софьино

- пятница - Кавказский хаб, Пушкино

- суббота - Кавказский хаб, Саларьево, Хоругвино

Обратившись к нам, вы получите надежный сервис полного цикла, гарантирующий эффективную реализацию вашего товара на крупнейшей торговой площадке России.

Хранение и обработка крупногабаритных товаров

Крупногабаритные товары требуют особого подхода к организации хранения и подготовки к продаже заказа. Фулфилмент позволяет эффективно решать задачи, связанные с размещением мебели, техники, строительных материалов и прочих больших предметов, обеспечивая высокий уровень сохранности.

Как организовано хранение крупногабарита?

Специальные зоны для хранения негабарита.

Склады оборудованы специализированными зонами для надежного хранения крупногабаритных товаров. Каждая единица продукции получает свое собственное пространство, защищенное от механических воздействий и внешних факторов.

Для мебельных изделий предусмотрены просторные стеллажи с фиксаторами.

Крупная бытовая техника располагается на специально подготовленных местах с дополнительной амортизацией.

Строительные материалы хранятся на специализированных участках, обеспечивающих доступ ко всему ассортименту.

Эти меры помогают избежать повреждений и сохранять первоначальное качество товаров вплоть до момента выдачи клиенту.

Упаковка с усиленной защитой

Безопасность товара при транспортировке и хранении имеет первостепенное значение. Поэтому важно использовать профессиональные упаковочные материалы, позволяющие защитить продукцию даже при перевозке тяжелых и хрупких объектов.

- Гофрированный картон повышенной прочности предотвращает повреждения поверхности и сохраняет внешний вид изделия.

- Стрейч-пленка надежно фиксирует предметы, предотвращая случайные смещения.

- Деревянные паллеты используются для повышения устойчивости груза и защиты нижних слоев при многоуровневом хранении.

Подобная защита позволяет свести риск повреждений практически к нулю, снижая возможные убытки и поддерживая доверие покупателей.

Отдельные тарифы для крупных товаров

Стоимость хранения и работы с крупногабаритными товарами включает ряд особенностей, связанных с необходимостью дополнительного пространства и специального оборудования. Однако условия фулфилментов остаются выгодными по сравнению с самостоятельной арендой складского помещения и организацией хранения:

- Индивидуальные тарифы рассчитываются исходя из размеров и веса товаров, исключая неоправданно высокие платежи.

- Плата взимается исключительно за реально использованные площади и оказанные услуги, что делает сотрудничество экономически выгодным.

- Гибкая система скидок для постоянных клиентов еще больше сокращает издержки на хранение и обработку грузов.

Такой подход позволяет снизить общие затраты на ведение бизнеса и освободить финансовые ресурсы для развития основного направления деятельности.







Цены на фулфилмент для Ozon

Конечная цена на услуги зависит от вашего ТЗ. Наши примерные цены на услуги:

- Хранение от 55 руб./сутки.

- Упаковка от 4 руб./ед.

- Доставка от 500 руб./короб.

Точный расчет вы сможете получить у нашего менеджера компании после консультации. Для этого необходимо оставить заявку на сайте или в соцсетях.

Выгода от объема

Мы в компании Атико стараемся поддерживать наше долгосрочное сотрудничество со своими постоянными партнерами, поэтому предоставляем выгодные тарифы и гибкие системы скидок для тех, кто заключает договор на длительный срок и работает с большими партиями.

Схемы работы с Озон

Работа по FBO (Fulfillment by Ozon)

Продажа товаров по модели FBO означает, что продавец доставляет свою продукцию на центральный склад маркетплейса, а сам маркетплейс берет на себя дальнейшие этапы процесса: организацию хранения, подготовку товаров к отправке и последующую доставку покупателю.

Или вы можете делегировать все процессы обслуживания товаров нашей команде. Мы работаем по предварительной заявке от вас.

Основные преимущества схемы FBO

✅ Быстрая доставка.

Покупатели получают товар по заявке значительно быстрее благодаря развитой сети распределительных центров Озон. Среднее время доставки варьируется от 1 до 3 рабочих дней, что улучшает впечатления пользователей и стимулирует повторные покупки.

✅ Отсутствие необходимости иметь собственный склад.

Вам не придется вкладывать деньги в аренду помещения и содержать персонал для упаковки товаров. Все заботы по складированию и подготовке товара берет на себя платформа или фулфилмент.

Возможные недостатки схемы FBO

⚠️ Высокие комиссии за хранение при низкой оборачиваемости.

Если ваши товары долго лежат на складе и на них не поступают заявки, стоимость хранения постепенно возрастает, что уменьшает общую прибыль от продажи.

⚠️ Ограничения по типу товаров.

Некоторые категории товаров нельзя разместить на центральном складе. Условия приема зависят от габаритов, веса и специфики продуктов. Требуется соблюдение стандартов маркировки и правил оформления документов.

Несмотря на ограничения, схема FBO подходит большинству начинающих предпринимателей и продавцов среднего уровня, желающих упростить бизнес-процессы и предложить покупателям качественный сервис доставки.

Работа по FBS (Fulfillment by Seller)

FBS - это схема, при которой продавцы самостоятельно организуют хранение, упаковку и отправку товаров. Продукция находится на вашем складе, откуда вы осуществляете сборку и отправку заказов в пункты приема. Вы сами контролируете весь процесс от начала до конца или передаете эти обязанности нашему фулфилменту.

Преимущества работы по схеме FBS

✔️ Экономия на комиссиях.

Так как маркетплейс не занимается обработкой товаров и заявок, комиссионные сборы ниже, чем при использовании схемы FBO.

✔️ Гибкость.

Возможность свободно управлять собственным складским пространством и количеством сотрудников. Можно одновременно продавать на разных площадках, включая другие крупные российские маркетплейсы («Яндекс.Маркет», Wildberries и др.).

Недостатки работы по схеме FBS

Главный минус работы по FBS - это необходимость отслеживать заявки и сроки отправки.

За нарушение сроков отгрузки предусмотрена штрафная политика маркетплейса, что увеличивает финансовую нагрузку на предпринимателя.

Что лучше выбрать?

FBO подходит для быстрого старта и малых объемов продаж. Позволяет вам делегировать большую часть операций маркетплейсу, освобождая ресурсы для стратегического планирования и маркетинга.

FBS оптимален при обработке крупных партий товаров и для тех, кто планирует развивать мультиканальную торговлю, работая сразу на нескольких онлайн-рынках.

Выбор между этими схемами зависит от текущих потребностей и стратегии вашего бизнеса.





Почему выбирают нас

Сотрудничество с компанией Атико дает селлерам ряд преимуществ:

✅ Соблюдение стандартов Ozon.

Наши сотрудники знают все требованиям маркетплейса и вам даже не нужно думать, как упаковать товар, чтобы его отгрузить.

✅ Скорость при обработке партий любого объема.

Обычно обрабатываем партию в течение 3 дней.

✅ Прозрачная работа.

Наши партнеры в личном кабинете видят, на каком этапе находится обработка товара, и могут оперативно решить вопрос, если он возник.

✅ Страховка товара.

Полная материальная ответственность за ваш груз.

Преимущества сотрудничества с ATIKO

ATIKO - фулфилмент для Ozon, предлагающий комплексные решения для работы с маркетплейсами. Наши клиенты - от начинающих селлеров до крупных поставщиков - ценят нас за надежность, гибкость и экспертный подход.

Вот ключевые преимущества, которые делают ATIKO лучшим выбором:

Полный цикл услуг фулфилмента «под ключ».

Мы берем на себя все этапы при обработке товаров и работе с заказами:

✔ Приемка и проверка - тщательный контроль качества и соответствия документам.

✔ Хранение - современные теплые склады класса А с видеонаблюдением.

✔ Упаковка и маркировка - строго по требованиям маркетплейсов.

✔ Доставка - ежедневные отправки на склады маркетплейсов в Москве, СПб и другие города.

Гибкие условия сотрудничества фулфилмента.

- Две схемы работы: FBO и FBS.

- Тарифы «по факту» - оплата только за реально оказанные услуги, без скрытых платежей.

- Подходит для малого бизнеса и крупных поставщиков.

Собственный автопарк и скорость обработки.

- Регулярные отправки по Москве, Московской области и в регионы.

- Обработка заказов в течение 3 дней - быстрая подготовка и доставка товара с фулфилмента на склады маркетплейсов .

Опыт и экспертиза.

- 5+ лет на рынке.

- Более 35 000 упакованных товаров в сутки.

- Интеграция фулфилмента с маркетплейсами - знаем все требования Ozon, Wildberries и других площадок.

- Личный менеджер для клиентов фулфилмента - индивидуальный подход и сопровождение на каждом этапе .

Дополнительные сервисы для роста продаж.

- Фотостудия - наша компания проводит профессиональные съемки товаров для карточек.

- SEO-оптимизация - улучшение видимости товаров в каталогах.

- Аналитика продаж - отчеты по спросу, остаткам и конкурентам .

Прозрачность и надежность.

- Договор и закрывающие документы - работаем только официально и по договору.

- Страхование товара - у фулфилмента материальная ответственность за сохранность груза.

- Онлайн-отслеживание - личный кабинет для контроля остатков и движения товара.

Таким образом, ATIKO предлагает комплексное решение для всех этапов работы с товарами, которое позволит вашему бизнесу развиваться уверенно и стабильно.

Что вы получаете, выбирая ATIKO:

✅ Экономия.

Профессиональная работа команды и наши услуги обходятся гораздо дешевле аренды помещений и оплаты труда штата сотрудников.

✅ Освобождение от рутины.

Больше не нужно тратить силы и время на повседневные операции вроде приемки, проверки, маркировки и упаковки товаров . Специалисты нашего фулфилмента возьмут на себя все аспекты логистики заказа, предоставив возможность владельцу бизнеса сосредоточится на стратегических вопросах и росте предприятия.

✅ Надежность.

Минимизируем человеческий фактор и устраняем простои. Благодаря отлаженным процедурам и автоматизированным системам, наша компания контролирует качество и своевременность обработки заказов. Это исключает возникновение критичных ситуаций.

Обращаясь к специалистам в нашу компанию, вы выбираете стабильность, снижение расходов и максимальную концентрацию на ключевых аспектах ведения бизнеса.