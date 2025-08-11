Фулфилмент для Яндекс Маркета

Что такое фулфилмент и зачем он нужен селлерам?

Фулфилментом оказывается комплекс услуг по хранению, обработке и доставке товаров, который берет на себя сторонний оператор. Вместо того чтобы самостоятельно упаковывать и маркировать заказы, отправлять их покупателям и разбираться с возвратами, селлер передает эти процессы профессионалам.







Зачем подключать фулфилмент на яндекс маркет?

Подключение фулфилмента для Яндекс позволяет существенно упростить ведение бизнеса и повысить эффективность продаж. Вот почему стоит рассмотреть этот вариант:

✔️ Экономия времени

Использование услуг фулфилмента для Яндекс избавляет продавца от необходимости самостоятельно заниматься организацией хранения товаров, наймом персонала для упаковки и согласования доставки с курьерскими службами. Все процессы берут на себя специалисты платформы, освобождая время селлера для развития своего дела.

✔️ Снижение затрат

При самостоятельной организации логистики продавцы часто сталкиваются с высокими расходами на аренду склада, оплату труда сотрудников и доставку каждой посылки отдельно. Фулфилментом предлагаются выгодные оптовые тарифы на логистические услуги, что значительно сокращает издержки и повышает рентабельность бизнеса.

✔️ Быстрая доставка

Хранение товаров на распределительных центрах Маркета в Москве и регионах обеспечивает близость продукции к потенциальным клиентам. Это уменьшает сроки обработки заказа и увеличивает скорость доставки, повышая лояльность покупателей и снижая количество отказов от покупок.

✔️ Меньше ошибок

Автоматизированные системы управления и обработки заказов снижают вероятность возникновения ошибок при комплектации и доставке товара. Благодаря этому минимизируется риск пересортицы и потерь, повышается качество обслуживания клиентов.

✔️ Масштабирование бизнеса

Сотрудничество позволяет расширять ассортимент предлагаемых товаров без увеличения собственной логистической инфраструктуры. Предприниматели получают возможность сосредоточиться на развитии ассортимента и привлечении новых клиентов, не беспокоясь о проблемах, связанных с увеличением объема операций.

Полный цикл услуг: от упаковки до продаж

Фулфилмент для яндекс маркета в Москве предлагает обслуживание, включающее все этапы работы с товаром и обработки заказов:

🔹 Транспортировка и логистика

- Доставка вашего товара на склад фулфилмента.

- Распределение по складам маркетплейса для ускоренной отправки.

- Интеграция с системой Маркета для автоматического учёта остатков.

🔹 Подготовка товаров к отправке

- Проверка на брак и повреждения.

- Маркировка (наклейки со штрих-кодами, RFID-метки).

- Упаковка в соответствии с требованиями маркетплейса (коробки, пленка, стикеры).

🔹 Забор и оформление грузов

- Ежедневный выкуп заказов с маркетплейса.

- Формирование партий для отправки.

- Оформление сопроводительных документов (накладные, электронные трек-номера).

Что включено в стоимость услуг фулфилмент яндекс?

Цена формируется из нескольких факторов:

📌 Хранение (зависит от габаритов и срока).

📌 Комплектация заказа (упаковка, маркировка).

📌 Доставка на склад маркетплейса (регион влияет на стоимость).

📌 Обработка возвратов (проверка, переупаковка, возврат на склад).

📌 Дополнительные услуги.

Обычно партнеры предлагают гибкие тарифы, где можно выбрать только нужные услуги (например, только хранение или полный цикл).

Преимущества фулфилмента на Яндекс.Маркете

🔸 Снижение затрат

- Нет расходов на аренду склада и зарплату персоналу.

- Оптовые тарифы на доставку дешевле, чем у курьерских служб.

- Минимизация потерь из-за пересорта и ошибок в отправках.

🔸 Фокус на развитии бизнеса

- Вы тратите время не на логистику, а на маркетинг, закупки и анализ спроса.

- Возможность тестировать новые товары без риска "заморозить" деньги в неликвидах.

🔸 Надежность и эффективность процессов

- Автоматизированный учёт остатков.

- Быстрая обработка заказов (1-2 дня вместо 5-7 при самостоятельной отправке).

- Снижение процента возвратов за счёт правильной упаковки.

Почему мы - лучший выбор для селлеров?

Комплексный подход

Мы не просто храним товары, а полностью берем на себя весь цикл работы. И даже гарантируем работу с крупными партиями в кратчайшие сроки. Наш опыт показывает, что сегодня селлерам нужно не просто хранить товары, поэтому мы постоянно расширяем список услуг. Работа с партнерами начинается после заявки, консультации и составления подробного ТЗ.

Какие услуги мы чаще всего оказываем партнерам:

✔️ Приемка и проверка на брак.

✔️ Упаковка по стандартам Яндекс Маркета.

✔️ Вся необходимая маркировка.

✔️ Комплектация наборов.

✔️ Логистика на склады площадок собственным автотранспортом по Москве, Московской области и в регионы.

✔️ Карго-доставка из Китая в Москву на наш склад, минуя рынки Садовод и ТЯК.

✔️ Фото- и видеосъемка, дизайн для карточек товаров.

✔️ Ведение личного кабинета селлера.

То есть предоставляем все услуги, чтобы наши партнеры могли масштабировать и развивать бизнес.

Гибкие условия сотрудничества

С каждым клиентом мы работаем по индивидуальной заявке, в которой отражен весь объем услуг.

Среди наших клиентов есть те, кому требуется полный комплекс: от доставки товара из Китая в Москву, до ведения личных кабинетов. А есть те, кто выбирает только хранить товар на складе.

Оставьте заявку на сайте или в соцсетях, чтобы наши менеджеры связались с вами.

Сразу после начала сотрудничества за каждым мы закрепляем личного менеджера для оперативного решения вопросов.

Опыт и экспертиза в работе фулфилмента для Яндекс Маркета

Мы знаем все требования платформы и помогаем:

🔹 Правильно оформить карточки товаров.

🔹 Оптимизировать сроки доставки.

🔹 Снижать процент отмен заказов.

Вывод

Опыт наших клиентов говорит о том, что без фулфилмента не обойтись, если:

🔹 Вы хотите избавиться от рутинных логистических задач.

🔹 Планируете масштабироваться и увеличивать продажи.

🔹 Стремитесь к высокой скорости доставки и довольным покупателям.

Фулфилмент для Яндекс Маркета - это не просто складские услуги, а инструмент для роста бизнеса на маркетплейсах.