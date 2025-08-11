Фулфилмент для Яндекс Маркета

Что такое фулфилмент и зачем он нужен селлерам?
Фулфилментом оказывается комплекс услуг по хранению, обработке и доставке товаров, который берет на себя сторонний оператор. Вместо того чтобы самостоятельно упаковывать и маркировать заказы, отправлять их покупателям и разбираться с возвратами, селлер передает эти процессы профессионалам.
Зачем подключать фулфилмент на яндекс маркет?
Подключение фулфилмента для Яндекс позволяет существенно упростить ведение бизнеса и повысить эффективность продаж. Вот почему стоит рассмотреть этот вариант:
✔️ Экономия времени
Использование услуг фулфилмента для Яндекс избавляет продавца от необходимости самостоятельно заниматься организацией хранения товаров, наймом персонала для упаковки и согласования доставки с курьерскими службами. Все процессы берут на себя специалисты платформы, освобождая время селлера для развития своего дела.
✔️ Снижение затрат
При самостоятельной организации логистики продавцы часто сталкиваются с высокими расходами на аренду склада, оплату труда сотрудников и доставку каждой посылки отдельно. Фулфилментом предлагаются выгодные оптовые тарифы на логистические услуги, что значительно сокращает издержки и повышает рентабельность бизнеса.
✔️ Быстрая доставка
Хранение товаров на распределительных центрах Маркета в Москве и регионах обеспечивает близость продукции к потенциальным клиентам. Это уменьшает сроки обработки заказа и увеличивает скорость доставки, повышая лояльность покупателей и снижая количество отказов от покупок.
✔️ Меньше ошибок
Автоматизированные системы управления и обработки заказов снижают вероятность возникновения ошибок при комплектации и доставке товара. Благодаря этому минимизируется риск пересортицы и потерь, повышается качество обслуживания клиентов.
✔️ Масштабирование бизнеса
Сотрудничество позволяет расширять ассортимент предлагаемых товаров без увеличения собственной логистической инфраструктуры. Предприниматели получают возможность сосредоточиться на развитии ассортимента и привлечении новых клиентов, не беспокоясь о проблемах, связанных с увеличением объема операций.
Полный цикл услуг: от упаковки до продаж
Фулфилмент для яндекс маркета в Москве предлагает обслуживание, включающее все этапы работы с товаром и обработки заказов:
🔹 Транспортировка и логистика
- Доставка вашего товара на склад фулфилмента.
- Распределение по складам маркетплейса для ускоренной отправки.
- Интеграция с системой Маркета для автоматического учёта остатков.
🔹 Подготовка товаров к отправке
- Проверка на брак и повреждения.
- Маркировка (наклейки со штрих-кодами, RFID-метки).
- Упаковка в соответствии с требованиями маркетплейса (коробки, пленка, стикеры).
🔹 Забор и оформление грузов
- Ежедневный выкуп заказов с маркетплейса.
- Формирование партий для отправки.
- Оформление сопроводительных документов (накладные, электронные трек-номера).
Что включено в стоимость услуг фулфилмент яндекс?
Цена формируется из нескольких факторов:
📌 Хранение (зависит от габаритов и срока).
📌 Комплектация заказа (упаковка, маркировка).
📌 Доставка на склад маркетплейса (регион влияет на стоимость).
📌 Обработка возвратов (проверка, переупаковка, возврат на склад).
📌 Дополнительные услуги.
Обычно партнеры предлагают гибкие тарифы, где можно выбрать только нужные услуги (например, только хранение или полный цикл).
Преимущества фулфилмента на Яндекс.Маркете
🔸 Снижение затрат
- Нет расходов на аренду склада и зарплату персоналу.
- Оптовые тарифы на доставку дешевле, чем у курьерских служб.
- Минимизация потерь из-за пересорта и ошибок в отправках.
🔸 Фокус на развитии бизнеса
- Вы тратите время не на логистику, а на маркетинг, закупки и анализ спроса.
- Возможность тестировать новые товары без риска "заморозить" деньги в неликвидах.
🔸 Надежность и эффективность процессов
- Автоматизированный учёт остатков.
- Быстрая обработка заказов (1-2 дня вместо 5-7 при самостоятельной отправке).
- Снижение процента возвратов за счёт правильной упаковки.
Почему мы - лучший выбор для селлеров?
Комплексный подход
Мы не просто храним товары, а полностью берем на себя весь цикл работы. И даже гарантируем работу с крупными партиями в кратчайшие сроки. Наш опыт показывает, что сегодня селлерам нужно не просто хранить товары, поэтому мы постоянно расширяем список услуг. Работа с партнерами начинается после заявки, консультации и составления подробного ТЗ.
Какие услуги мы чаще всего оказываем партнерам:
✔️ Приемка и проверка на брак.
✔️ Упаковка по стандартам Яндекс Маркета.
✔️ Вся необходимая маркировка.
✔️ Комплектация наборов.
✔️ Логистика на склады площадок собственным автотранспортом по Москве, Московской области и в регионы.
✔️ Карго-доставка из Китая в Москву на наш склад, минуя рынки Садовод и ТЯК.
✔️ Фото- и видеосъемка, дизайн для карточек товаров.
✔️ Ведение личного кабинета селлера.
То есть предоставляем все услуги, чтобы наши партнеры могли масштабировать и развивать бизнес.
Гибкие условия сотрудничества
С каждым клиентом мы работаем по индивидуальной заявке, в которой отражен весь объем услуг.
Среди наших клиентов есть те, кому требуется полный комплекс: от доставки товара из Китая в Москву, до ведения личных кабинетов. А есть те, кто выбирает только хранить товар на складе.
Оставьте заявку на сайте или в соцсетях, чтобы наши менеджеры связались с вами.
Сразу после начала сотрудничества за каждым мы закрепляем личного менеджера для оперативного решения вопросов.
Опыт и экспертиза в работе фулфилмента для Яндекс Маркета
Мы знаем все требования платформы и помогаем:
🔹 Правильно оформить карточки товаров.
🔹 Оптимизировать сроки доставки.
🔹 Снижать процент отмен заказов.
Вывод
Опыт наших клиентов говорит о том, что без фулфилмента не обойтись, если:
🔹 Вы хотите избавиться от рутинных логистических задач.
🔹 Планируете масштабироваться и увеличивать продажи.
🔹 Стремитесь к высокой скорости доставки и довольным покупателям.
Фулфилмент для Яндекс Маркета - это не просто складские услуги, а инструмент для роста бизнеса на маркетплейсах.