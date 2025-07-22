Инфографика для маркетплейсов: как увеличить продажи и выделиться среди конкурентов

Многие селлеры недооценивают этот инструмент, хотя он выгоден и покупателям, и продавцам.

Функция инфографики помочь покупателю быстро понять сильные стороны продукта, его характеристики и отличия от аналогов.

Селлеры, которые используют инфографику в карточке товара, выгодно выделяются на фоне конкурентов. А значит, имеют более высокие показатели конверсии.

Наш опыт показывает, что для маркетплейсов, где конкуренция высока, а внимание покупателя ограничено, возможности инфографики становятся мощным инструментом продаж.

Зачем инфографика карточке товара?

✔️ Увеличивает конверсию.

Наши тесты подтверждают, что покупатели быстрее принимают решение о покупке, если вся ключевая информация представлена наглядно и кратко.

✔️ Делает сложную информацию простой для восприятия.

Согласитесь, проще охватить одним взглядом карточку товара и воспринять информацию, чем долго читать описание.

✔️ Снижает процент возвратов.

Клиент заранее видит все параметры товара и может понять, насколько он ему подходит.

✔️ Повышает доверие.

Карточка с инфографикой выглядит профессиональнее, чем просто текст.

В каких случаях особенно важна продающая инфографика?

Виды инфографики могут применяться в карточке любого товара, но есть категории, где без них конверсия будет очень низкая. К таким относятся:

- Сложные товары.

Например, электроника, инструменты, медицинские приборы.

- Товары с большим количеством характеристик.

Косметика, БАДы, детские товары.

- Новые бренды.

Помогает быстро объяснить и наглядно показать ценность продукта.

Наш опыт показывает, что, если во всех категориях, где сложно принять решение, вы облегчите покупателю процесс выбора с помощью визуального оформления информации, рост конверсии не заставит себя ждать.

Кроме того, независимо от того, к какой нише принадлежит ваш товар, всегда при запуске акций и скидок, стоит подготовить варианты инфографики. Если на карточке товара вы уделите внимание преимуществу - укажите размер скидки, ограничение предложения и подарки или бонусы - это сработает на привлечение внимания.

Еще вы можете облегчить покупателю процесс взаимодействия с маркетплейсом. Если вы оформите схемами, как клиенту оплатить и получить заказ или что сделать, если он получил поврежденный товар или недоволен качеством, то это поможет снизить количество негативных отзывов.

Какие проблемы с продажами можно решить с помощью инфографики?

Главное преимущество инфографики для маркетплейсов - наглядность, простота и понятность, поэтому ее можно использовать везде, где нужно упростить общение с покупателем и подтолкнуть его к выбору вашего товара.

В каких случаях вам стоит начать использовать инфографику для маркетплейсов?

🔹 Низкая конверсия.

Клиенты не понимают, почему ваш товар лучше, и поэтому покупают у конкурентов.

🔹 Высокий процент возвратов.

Покупатели получают не то, что ожидали. Значит, вы недостаточно подробно или понятно представляете то, что предлагаете купить.

🔹 Слабый брендинг.

Карточки выглядят шаблонно и не запоминаются. Покупатели просто пролистывают их и уходят к конкурентам, потому что у них ярче, понятнее и лучше запоминается.

Преимущества использования инфографики на маркетплейсах

Как инфографика влияет на продажи?

Основная задача селлера при оформлении карточки товара - раскрыть все выгоды товаров, чтобы получить максимально высокие продажи. Какие возможности есть у инфографики, чтобы достичь этой цели?

📈 У правильно оформленных карточек конверсия +15-30%.

Покупатели цепляются взглядом, проваливаются в описание товара и быстрее принимают решение.

📉 Селлеры получают на 20% меньше возвратов.

Клиенты заранее видят все детали товара, могут представить сценарии его использования в своей жизни и оценить, насколько он им подходит. При таком подходе отказываются реже, а значит карточка растет в выдаче.

🔝 Рост позиций в поиске.

Площадки заинтересованы, чтобы пользователи получали достоверную и правильно оформленную информацию, поэтому они лучше ранжируют карточки с качественным контентом.

🔝 Повышение рейтинга продавца.

Чем больше ваш товар добавляют в избранное и в корзину, и чем чаще покупают, тем выше ваш рейтинг - а это критерий, который вызывает доверие у покупателей.

Благодаря чему использование инфографики помогает бренду запомниться и повысить конверсию?

✅ Наглядное оформление информации помогает сэкономить время.

Не нужно читать длинные описания, пытаться понять основные характеристики и решить, подходят ли они.

✅ Схемы и цифры упрощают выбор.

Через них вы можете наглядно рассказать о преимуществах своей продукции.

✅ Повышает лояльность.

Покупатели запоминают бренд и возвращаются за покупками снова.

Инфографика для маркетплейсов как элемент брендинга

Чтобы сделать товар привлекательным для клиента, нужно создать единый узнаваемый стиль, укрепить доверие к бренду, выделить карточку среди конкурентов - это задачи инфографики, если она профессионально сделана.

Яркие корпоративные цвета, привлекательные графические элементы, логотип бренда - это элементы, которые обязательно должны присутствовать на карточке товара.

Если вы создаете серию карточек для разных товаров одного бренда, то следите, чтобы на них использовалась одна корпоративная стилевая концепция. Это поможет вам быстрее запомниться покупателю и сразу выделять ваш товар среди конкурентов.

Этапы создания инфографики

Если вы хотите заказать услуги создания инфографики команде профессионалов Атико, можете быть уверены, что ваш товар гарантированно станет заметнее, рейтинг выше, а выручка больше.

Как мы работаем над созданием дизайна карточек для Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет?

Вы выбираете удобный вам способ и оставляете заявку на сайте, в соцсетях и мессенджерах или по телефону.

За вами закрепляется менеджер, с которым вы будете контактировать. Он связывается с вами, чтобы обсудить концепцию и идею.

Составляем бриф, собираем информацию и обозначаем объем работы и конкретные задачи. Определяем цели работы.

Чаще всего к нам обращаются за фото-, видеосъемкой и дизайном карточек и инфографикой для маркетплейсов.

Изучаем технические характеристики и выделяем плюсы товара, анализируем потребности покупателей.

Анализируем конкурентов.

Изучаем топовые карточки в нише. Выявляем, какие данные важны для покупателей.

Проводим фото- и видеосъемку для карточек товара.

Если партия хранится у нас на складе, то мы сами возьмем образец и отснимем его.

Создаем визуальный стиль, концепцию и дизайн.

Подбираем цвет, шрифт и создаем структуру, удобную для восприятия информации.

8. Согласовываем дизайн первого слайда с заказчиком и утверждаем общий стиль будущей инфографики.

9. Готовим остальные слайды в соответствии с выбранной концепцией.

10. Отправляем дизайн на согласование.

При необходимости внесем корректировки.

Все готовые материалы мы передаем заказчику на Яндекс-диске. Получаете ссылку и сразу загружаете в карточку товара.







Услуги и стоимость

Пакеты услуг

Для удобства наших заказчиков мы разработали готовые пакетные предложения по фото-, видеосъемке и созданию дизайна карточек. Они позволяют вам получить комплекс услуг за короткие сроки в одном месте.

Выбрать пакет и узнать его наполнение и стоимость вы можете на консультации с нашими менеджерами.

Дополнительные услуги:

тексты, rich-контент, SEO, адаптация под разные платформы

Кроме инфографики, селлеру стоит обратить внимание на другие виды контента, которые предлагает площадка, и использовать их для продвижения своего товара.

Тексты

Описание товара должно быть четким, информативным и привлекательным. Основные признаки качественного текста:

- Структурированность.

Разбивайте текст на абзацы, используйте заголовки и списки.

- Четкость и ясность.

Подробно раскрывайте характеристики продукта, подчеркивайте его преимущества перед аналогичными товарами.

- Эмоциональная составляющая.

Добавьте немного эмоций, чтобы вызвать интерес покупателя.

- SEO-оптимизация.

Включайте ключевые запросы, соответствующие вашему товару, чтобы повысить шансы на попадание в топ выдачи поисковых запросов.

Rich-контент

Rich-контент включает фотографии, видеоролики, отзывы пользователей, инфографику и другие визуальные элементы. Это работает на удержание покупателей, повышает доверие и увеличивает конверсию продаж.

Как работает рич-контент?

Пользователь заходит в карточку товара, листает ее, а перед рекламой конкурентов там крупно и очень ярко видит первый слайд rich-контента. В нем размещен призыв зайти в подробное описание и узнать о товаре больше.

Такой способ задерживает внимание покупателя и не дает ему сразу перейти в товар конкурентов.

Фотографии

Фотографии должны быть качественными, яркими и информативными. Важно показать товар с разных ракурсов, продемонстрировать особенности дизайна и материалов. Хорошее освещение и профессиональная съемка значительно повышают привлекательность карточки товара и конверсию.

Видеоролики

Видео позволяют наглядно продемонстрировать продукт в действии. Покупатели смогут увидеть, как выглядит товар в реальности, оценить качество материалов и сборки. Видео также помогает увеличить время пребывания посетителя на странице, что положительно влияет на позиции в поиске.

Отзывы пользователей

Отзывы играют важную роль в принятии решения о покупке. Положительные комментарии убеждают потенциальных клиентов в качестве товара, а негативные указывают на возможные недостатки, которые продавец может исправить.

SEO-оптимизация

Оптимизация контента под поисковые системы (SEO) необходима для повышения видимости товара на маркетплейсе. Вот несколько рекомендаций:

- Используйте низкочастотные и среднечастотные запросы в описании товара.

- Включайте название бренда и модели товара в заголовок страницы.

- Применяйте семантическое ядро - набор ключевых слов, соответствующих вашему продукту.

- Регулярно обновляйте контент, добавляя новые товары и актуальные акции.

Адаптация под разные платформы

Маркетплейсы имеют разную структуру и требования к контенту. Например, Wildberries предъявляет строгие требования к качеству фотографий и видеоматериалов, а Ozon делает акцент на подробностях описания товара.

Для успешной адаптации под каждую платформу важно учитывать следующие моменты:

- Формат изображений.

Убедитесь, что фото соответствуют требованиям площадки.

- Объем описания.

Некоторые площадки ограничивают количество символов в тексте.

- Специфические поля.

Обратите внимание на дополнительные поля, такие как состав ткани, размерная сетка и т.п. Если для вашей продукции есть такие поля, их обязательно стоит заполнить, чтобы дать клиенту максимум информации.

Грамотное использование различных видов контента позволяет селлерам эффективно продвигать свои товары на маркетплейсах, увеличивая объемы продаж и привлекая новых покупателей. Если вы понимаете, что хотите заказать эти работы команде Атико, мы возьмем в свои руки весь объем контента для карточки товаров и даже ведение личного кабинета селлера.







Цены и сроки

Стоимость и срок выполнения работы командой наших дизайнеров будет зависеть от объема задач по вашему проекту и срочности.

Средняя цена, на которую можно ориентироваться:

- 1500 р. разработка главного слайда,

- 1000 р. последующие слайды.

Средний срок выполнения работы нашей командой фотографов, видеографов и дизайнеров - около недели. Конкретный период оговаривается под каждый отдельный проект и зависит от объема и загруженности нашей команды.







Наше портфолио

Для нашей креативной команды дизайнеров нет ничего невозможного. Они могут разработать дизайн карточек даже без фото товара, сделать “фото” с малышом в ванночке без фотосессии и даже создать слайды полностью с помощью искусственного интеллекта.

Вот некоторые примеры работы наших ребят.

Пример 1. Игрушки для купания малышей.

Заказчик этого слайда продает игрушки для купания на маркетплейсе. Перед командой стояла задача показать сценарий применения товара в реальной жизни и не устраивать в студии “спа” для реального малыша.

Как они вышли из положения?

Собрали слайд от и до в фоторедакторе. Сделали фото с игрушками и пеной для купания, вмонтировали изображение ребенка и слайд получился очень удачный и гармоничный. Если заранее не знать, как это сделано, то догадаться невозможно.

Пример 2. Шейкер для молочной смеси.

Этот заказчик поставил перед командой задачу - сделать инфографику и слайды без фотосессии. Ребята даже в руках не держали этот шейкер, но на реализацию это не повлияло. Фото взяли из открытых источников и оформили изображение по всем правилам.

Примеры инфографики

Когда покупатель на маркетплейсе ищет товар, поисковая выдача предлагает ему сотни вариантов. Чтобы выделиться в ленте, карточка товара должна быть цепляющей, необычной и привлекающей внимание.

Пример 3. Наполнитель для кошачьего туалета.

Продавец наполнителя для кошачьего туалета поставил перед командой такую задачу - сделать карточку, отличающуюся от других в ленте выдачи.

Для главного слайда дизайнеры выбрали четкое изображение кошки и товара крупным планом, использовали природную цветовую гамму, светлый фон и легко читаемый шрифт. На упаковке наполнителя сразу бросается в глаза вес пачки, чтобы покупатель оценил, на сколько хватит одной упаковки.

Пример 4. Винный столик.

Этот случай, когда эстетика и практичность соединились в одном слайде. Для карточки винного столика дизайнеры использовали привлекательные фото и отразили самые главные характеристики и преимущества использования в инфографике.

Пример 5. Чехол для Airpods

Для этого товара дизайнеры использовали яркий фон и декоративные элементы на фото, которые привлекают внимание. А также наглядно отразили плюсы товара на инфографике, чтобы покупателю было проще увидеть достоинства этого чехла для наушников и принять решение о его покупке.





Отзывы клиентов

Наша команда регулярно получает отзывы от благодарных клиентов. Вот только небольшая часть, которая говорит о качестве нашей работы и вовлеченности.







Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Можно ли использовать один дизайн для WB и Ozon?

Да, но лучше адаптировать.

Для маркетплейса Wildberries - упор на сравнение с аналогами.

Для маркетплейса Ozon - акцент на технические характеристики.

2. Какие данные нужны для создания?

✔ Фото товара.

✔ Технические характеристики.

✔ Отличия от конкурентов.

✔ Желательно примеры инфографики, которые вам нравятся.

3. Что важнее: красота или функциональность?

Функциональность! Красивая, но непонятная инфографика не работает.

Главное, чтобы покупатель за 3 секунды понял, почему стоит купить.

4. Когда нужно обновлять инфографику?

✔ При изменении характеристик товара.

✔ Если изменились тренды дизайна.

✔ Для сезонных товаров.