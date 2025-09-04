Как работать с Ozon по системе FBO

Что такое FBO и как он работает

Что такое FBO

Что такое работа по FBO

Работая по такой схеме, продавец делает поставку на специализированные склады Ozon, которые расположены по всей стране. Платформа берёт на себя ответственность за весь процесс обработки заказа.

Преимущества FBO для продавцов

Выбор такой системы дает ряд преимуществ, облегчающих ведение бизнеса:

- Экономия ресурсов.

Вам больше не потребуется заниматься организацией собственного склада, комплектацией и упаковкой заказов.

- Повышение скорости доставки.

Благодаря обширной сети региональных складов Ozon обеспечивает быструю доставку товаров покупателям даже в удалённые регионы страны.

- Оптимизация затрат.

Вы платите фиксированную комиссию Ozon лишь за фактическую продажу товаров, не вкладываясь заранее в логистическое оборудование и персонал.

- Доступ к большому количеству покупателей.

Эти преимущества делают систему FBO привлекательной как для небольших стартапов, так и для крупных компаний, желающих быстро выйти на новый уровень продаж.

Преимущества и недостатки FBO

✔ Плюсы:

Высокая скорость обработки заказов:

Благодаря централизованной логистике Ozon и сетке распределительных центров, расположенных практически во всех регионах России, доставка товаров осуществляется гораздо быстрее, чем при самостоятельной обработке заказов.

Автоматизированная обработка заказов:

Вам не придется тратить ресурсы на сборку и комплектацию заказов вручную — Ozon автоматически формирует пакеты и доставляет их конечным потребителям. Вы сможете сосредоточиться на расширении ассортимента и продвижении бренда.

Минимальные первоначальные вложения:

Нет необходимости приобретать собственные складские помещения и технику, нанимать сотрудников и выстраивать собственную логистику. Финансовое бремя сокращается, а предпринимательская деятельность фокусируется на стратегических вопросах развития бизнеса.

Широкий охват регионов:

Складская сеть Ozon охватывает всю Россию, что означает возможность доставлять продукцию в самые отдаленные уголки страны. Расширяя географию поставок, вы привлекаете новых покупателей и увеличиваете объемы продаж.

Эффективная поддержка возвратов и обменов:

Система Ozon автоматизирует процесс обмена и возвратов. Покупатели получают четкую процедуру возврата, а вы экономите время и деньги.

Контроль запасов в режиме реального времени:

В личном кабинете вы можете отслеживать наличие товаров на складе и вовремя восполнять недостающие позиции.

Фиксированная комиссия:

Ozon взимает определенный процент комиссии только за фактически реализованные единицы, что делает бизнес предсказуемым и прозрачным.









✖ Минусы:

Ограничения по типу поставки:

Существуют ограничения на типы поставок, которые можно передавать на хранение Ozon. Например, крупные предметы мебели, строительные материалы, опасные вещества, продукты питания и скоропортящиеся поставки могут не приниматься на склад или требовать особых условий размещения. Эти ограничения могут затруднить расширение вашего ассортимента.

Комиссии за длительное хранение:

Единицы, находящиеся на складе Ozon дольше 60 дней, начинают накапливать дополнительные комиссии за хранение. Чтобы избежать увеличения расходов, необходимо регулярно обновлять ассортимент и контролировать сроки пребывания на складе.

Зависимость от правил Ozon:

Если ваша продукция окажется невостребованной или попадёт под запрет, её дальнейшее размещение на платформах Ozon станет невозможным.

Отсутствие контроля над уровнем сервиса:

Качество услуг доставки зависит непосредственно от команды Ozon. Если возникают задержки или дефекты упаковки, они отражаются на репутации вашего магазина, хотя технически вы не несёте ответственности за сам процесс доставки.

Дополнительные затраты на подготовку документов:

Подготовка необходимых документов для отправки на склад Ozon требует дополнительного времени и усилий. Некорректно составленные акты приема-передачи могут привести к задержкам в размещении на витрине.

Какие товары нельзя поставлять по FBO

- Алкоголь, табак, лекарства.

- Оружие, боеприпасы.

- Животные и растения.

- Товары с ограниченным сроком годности (менее 60 дней).

Комиссии FBO

Основная комиссия.

Основная комиссия за реализацию товаров варьируется в зависимости от категории товара и составляет от 5% до 23%.

Размер основной комиссии фиксируется за каждую успешную продажу и учитывается при расчётах выплат вашему магазину. Чем ниже категория товара по марже, тем меньше ставка комиссии.







▌ Комиссия за хранение.

Помимо стандартной комиссии, существует также дополнительная оплата за долгосрочное хранение товаров на складе Ozon. Такая комиссия применяется, если товар находится на складе дольше 60 дней. Стоимость длительного хранения рассчитывается исходя из объема товара и времени его нахождения на складе. Размер платы - примерно 0,1 рубля за литр объема товара в сутки.

Планирование поставки на FBO

Для успешной работы по этой системе крайне важно правильно спланировать поставку товаров на склады маркетплейса. Грамотный подход позволит сократить издержки, ускорить доставку и повысить удовлетворенность клиентов.

Как выбрать склад для поставки

Платформа Ozon располагает несколькими крупными складскими комплексами, расположенными в разных регионах России. При выборе конкретного склада обратите внимание на два важных фактора:

- География спроса.

Оптимально выбирать тот склад, который расположен близко к вашим основным регионам сбыта. Чем ближе склад к покупателям, тем быстрее производится доставка и тем дешевле обходится логистика.

- Тип товара.

Некоторые склады Ozon специализируются на определенных категориях поставок. Важно учитывать особенности вашей продукции и подобрать соответствующий склад, чтобы обеспечить сохранность товара и оптимизировать процессы комплектации.





Кластеры доставки FBO Ozon — что это и как влияют на стоимость

Кластеры - это зоны, в которых Ozon распределяет товары для ускорения доставки. Чем ближе товар к покупателю, тем ниже стоимость логистики и тем быстрее пользователь его получит.

Вся территория России поделена на отдельные кластеры, внутри которых формируются маршруты доставки.

Поставка через виртуальный распределительный центр (ВРЦ)

Одним из удобных инструментов Ozon является Виртуальный распределительный центр (ВРЦ). Поставщик загружает товар на центральный склад, откуда платформа сама распределяет его по региональным складам, основываясь на географии спроса и типе товара. Такой подход удобен, если у вас широкий ассортимент и география продаж, поскольку он позволяет равномерно размещать товары по территории России, снижая вероятность дефицита в отдельных регионах.





Сделать поставку на конкретные склады

Иногда бывает выгодно разместить товар на конкретном складе, специализирующемся на определенной группе поставок. Например, если вы торгуете техникой или специализированными материалами, желательно сделать поставку на склад, оснащённый необходимым оборудованием и персоналом для правильной укладки и сохранности товара.

Такой подход обеспечит целостность и качество доставки дорогостоящих и деликатных изделий, гарантируя соблюдение требований безопасности и стандартов маркировки.







Таймслот отгрузки на Ozon

Перед отправкой партии товара на склад Ozon необходимо забронировать таймслот в центрах — окно времени для передачи груза. Подобная процедура позволяет избежать перегруженности склада и длительных ожиданий в очереди.

Как подготовить товары к поставке

Перед началом работы по FBO необходимо тщательно подготовиться к передаче поставки на склад маркетплейса. Соблюдение рекомендаций по упаковке и маркировке гарантирует быстрый прием и правильное оформление товара на складе Ozon.

Как упаковать товар для поставки по FBO

- Используйте прочные коробки. Материал упаковки должен выдерживать нагрузки транспортировки и соответствовать стандартам Ozon.

- Хрупкие товары оберните дополнительной защитой. Применяйте пузырчатую пленку или пенопласт для защиты стеклянных предметов, электроники и любой чувствительной продукции.

- Каждый товар должен иметь уникальный штрих-код Ozon.

Особенности этикетки для FBO на Ozon

Этикетка должна содержать:

- Штрих-код товара.

- Название и артикул.

- Срок годности (при наличии).

Например, для продуктов питания и косметики при работе по ФБО он обязателен.

Как подготовить товары к поставке

Процесс подготовки к поставке товаров по схеме FBO включает 3 основных этапа:







Проверка соответствия товаров данным в личном кабинете.

Упаковка товара в соответствии с требованиями Ozon.

Распечатка и наклейка этикетки.

Пошаговая инструкция по оформлению поставки

Как оформить поставку на Ozon

Для поставки по FBO:

Зайдите в личный кабинет продавца Ozon. Выберите "Создать поставку" в функциях кабинета. Укажите количество единиц и склад назначения. Подтвердите и дождитесь проверки заявки.

Как сделать поставку на склад FBO Ozon

Сформируйте накладную в личном кабинете. Доставьте товар на склад в выбранный таймслот. Дождитесь подтверждения приемки.

Приемка и доставка товаров на склады Ozon

Куда отгружать заказы по FBO и сколько это стоит

Ozon предлагает своим партнерам разные варианты складских комплексов, расположенных в разных регионах России. Выбор подходящего склада зависит от нескольких факторов:

- Расстояние до склада.

Чем дальше находится пункт отправления от выбранного склада, тем дороже обойдётся доставка.

- Вес и габариты товара.

Логистика больших и тяжёлых поставок стоит дороже, чем легких и компактных.

Стоимость доставки рассчитывают индивидуально, учитывая указанные выше параметры. Средняя цена доставки может варьироваться от 50 рублей и выше за одно изделие, в зависимости от расстояния и габаритов.

Стоимость приемки товара на Ozon

Сам процесс приемки поставок на складе Ozon по FBO бесплатен. Сотрудники проверяют правильность маркировки, количество единиц и состояние упаковки. Однако, если возникла необходимость дополнительных услуг (например, переупаковка товара или исправление ошибок), может взиматься отдельная плата.

Основные виды допуслуг и примерные цены:

- Переупаковка товара - около 50 руб./единица.

- Исправление дефектов маркировки - около 30 руб./шт.

Стоимость доставки кросс-докингом Ozon

Если вы хотите сократить время ожидания товара на складе и быстро запустить его в продажу, Ozon предлагает услугу кросс-докинга. Суть метода заключается в быстром перемещении товара между складами без промежуточного хранения.

Средняя стоимость кросс-докинга на Ozon составляет от 50 рублей за единицу товара. Применение этой опции оправдано, если вам важно оперативно вывести новую партию товара в продажу или если партия предназначена для конкретных акций или распродаж.

Статусы приемки поставок на Ozon

При поставке партий на склад или в распределительный центр Ozon присваивает каждому заказу статус, обозначающий текущий этап обработки:

- Принято - товар прошел проверку и готов к реализации на сайте.

- На проверке - посылка еще ожидает завершения процедуры проверки качества и количества.

- Отклонено - возникли ошибки, препятствующие принятию товара. Обычно это связано с нарушением требований к упаковке или маркировке. Ошибки необходимо устранить и повторно подать заявку на приемку.







Причины отказа в приёмке поставки

Почему могут не принять поставку FBO на Ozon

❌ Несоответствие описанию (например, другой цвет или размер).

❌ Поврежденная упаковка.

❌ Отсутствие штрих-кода Ozon.

Важные рекомендации для продавцов

Что важно помнить

🔹 Следите за остатками - пополняйте склады заранее.

🔹 Проверяйте упаковку перед отправкой.

🔹 Используйте кросс-докинг для ускорения доставки.

FBO и FBS: сравнение способов отгрузки на Ozon

При ведении бизнеса на маркетплейсе Ozon продавец может выбрать одну из двух моделей работы: FBO Fulfillment by Ozon или Fulfillment by Self (FBS). Каждая из них обладает своими особенностями, преимуществами и недостатками. Давайте сравним оба способа и выясним, какой из них подойдет именно вашему бизнесу.

Отгрузка товара на Ozon по FBO

- Ozon принимает поставку на свои склады и организует их хранение, комплектовку и доставку покупателям.

- Процесс обработки заказов протекает максимально быстро, что увеличивает доверие покупателей и улучшает показатели оценки работы магазина.

Это идеальный вариант для предпринимателей, которые хотят избавиться от заботы о логистике и сконцентрироваться на ассортименте и маркетинговых активностях.

Отгрузка на Ozon по FBS

- Вся продукция хранится на вашем собственном складе, и именно вы формируете и отправляете заказы клиентам.

- Несмотря на повышенную нагрузку по вопросам логистики, эта модель предоставляет полный контроль над процессом формирования и доставки заказов.

Преимущество FBS заключается в возможности регулировать цену доставки и качество упаковки, однако придётся уделять значительное внимание вопросам логистики и управлению запасами.









Доверительная приемка и самоприемка Ozon FBS

Отдельно стоит отметить различия в механизме приемки при работе по схеме FBS:

- Доверительная приемка. При доверительной приемке Ozon принимает поставку без предварительной тщательной проверки состояния упаковки и наличия. Продавец несет ответственность за точное соответствие отправленных поставок указанным характеристикам.

- Самоприемка. Здесь продавец лично проводит проверку каждой единицы перед поставкой на склад Ozon. Данный метод позволяет убедиться в отсутствии проблем с качеством и количеством.

Подбор оптимальной стратегии поставок напрямую зависит от особенностей вашего бизнеса и уровня доверия к внутренним ресурсам и сотрудникам.





