Как поставщику вернуть товар со склада Wildberries

Если продукция не продается, повреждена или срок ее хранения на складах WB подходит к концу, поставщик может запросить его возврат. Однако у маркетплейса есть строгие правила, которые важно соблюдать, чтобы избежать штрафов и потерь.









Условия оформления

Вайлдберриз разрешает возврат товара в следующих случаях:

✅ Невостребованный товар.

К этой категории относится продукция, которая хранится дольше 30-60 дней и продажи не происходят.

✅ Брак или повреждения.

Если при приемке сотрудники маркетплейса выявили брак или повреждение, продавать продукцию пользователям нельзя. Селлеру придется забрать все неподходящие для реализации товары.

✅ Окончание срока годности.

Это актуально для продуктов, косметики, медикаментов. Просроченные продукты не могут быть реализованы, поэтому такую партию селлеру точно придется забирать.

✅ Изменение ассортимента.

Если товар больше не актуален, ВБ не будет хранить его на своих складах.

Есть некоторые категории товаров, на которые вайлдберриз не оформит возврат.

Возврат возможен только для товаров, которые:

- Не были в заказах покупателей.

- Не участвуют в акциях вайлдберриз.

- Не заблокированы из-за нарушений.









Пошаговая инструкция

1. Подайте заявку на возврат на странице личного кабинета.

- Зайдите в личный кабинет вайлдберриз → раздел «Возвраты».

- Выберите товары, укажите артикулы и количество.

- Укажите причину: «Невостребованная единица», «Брак» и т. д.

2. Получите подтверждение от вайлдберриз.

- Наш опыт показывает, что модерация обычно занимает 1-3 дня.

- После одобрения вы получите уведомление и список товаров к возврату.

3. Получите партию.

- Вайлдберриз формирует партию и отправляет ее на ваш склад.

- Срок доставки: 5-14 дней в зависимости от региона.

4. Проверьте продукцию.

- Сравните полученное с описью.

- Если есть расхождения, подайте претензию в течение 3 дней.

Стоимость возврата для продавца

Цена на возврат зависит от категории и причины возврата.

Приведем примерные цены:

- Невостребованный товар - 35-50 ₽/кг.

Более точный расчет зависит от объема.

- Бракованный товар возвращается бесплатно.

Но только в том случае, если брак подтвержден вайлдберриз.

- Утилизация от 20 ₽/кг.

К ней прибегают в случае, если товар нельзя отправить обратно.

Примерный расчет может выглядеть так:

Возврат 100 кг одежды обойдется в 3 500–5 000 ₽.







Чек-лист успешного возврата

✔️ Проверьте остатки склада вайлдберриз.

✔️ Убедитесь, что товар не в резерве.

Если есть заказы, забрать продукцию невозможно.

✔️ Следите за сроками.

вайлдберриз может списать товар автоматически через 60 дней.

✔️ Сохраняйте документы.

Акты приема-передачи, фото повреждений.







Что делать, если пришел чужой товар?

Ошибки на складах действительно иногда происходят, и бывает так, что продавец забирает свою продукцию, а получает совершенно другой товар от другого продавца. Это вызывает путаницу и необходимость быстро разобраться в ситуации. Важно следовать правильному порядку действий, чтобы минимизировать возможные проблемы и быстрее решить ситуацию.

Шаги, которые необходимо предпринять:

1. Не вскрывайте упаковку и сфотографируйте маркировку.

Первым делом важно убедиться, что упаковка остается целой. Это позволит сохранить доказательство того, что поступил неправильный товар. Сделав фотографии маркировки, упаковки, серийных номеров и любых идентифицирующих признаков, вы сможете подтвердить факт ошибки позже. Фотографии будут важны при обращении в службу поддержки вайлдберриз.

2. Напишите в поддержку вайлдберриз с приложением фото.

Следующий шаг - связаться с поддержкой вайлдберриз. Предоставьте четкое описание ситуации вместе с фотографиями, подтверждающими получение вами чужой продукции. Укажите всю важную информацию о товаре, который ожидался, и предоставьте подробное описание ошибочного товара. Чем больше деталей вы передадите службе поддержки, тем проще и быстрее решится проблема.

3. Дождитесь инструкций. Будьте готовы к тому, что потребуется отправить товар обратно.

После обращения служба поддержки даст инструкции относительно дальнейших шагов. Вероятнее всего вас попросят вернуть товар обратно на склад Wildberries. Обязательно следуйте рекомендациям службы поддержки. Точно и внимательно заполните всю необходимую документацию, чтобы избежать повторных ошибок.

Таким образом, соблюдение простых правил помогает поставщику оперативно решать подобные инциденты и минимизировать потери времени и ресурсов.







Возврат брака

Процесс возврата товаров ненадлежащего качества на площадке Wildberries регулируется внутренними правилами платформы и направлен на защиту интересов как селлеров, так и покупателей. Если при приемке продукции обнаруживается дефект или несоответствие заявленным характеристикам, такой товар незамедлительно исключается из продажи и проходит процедуру дальнейшей обработки.

Чтобы вернуть товары, поставщику нужно пройти все этапы процесса возврата брака:

1. Приемка и проверка.

После поступления партии на склад Wildberries проводится тщательная проверка каждого изделия. Специалисты оценивают качество продукции, проверяют наличие дефектов, повреждений и несоответствий стандартам качества.

2. Автоматическая отметка.

Если обнаружено отклонение от нормы, система автоматически фиксирует это и выводит продукт из оборота. Товар сразу же отмечается как не подлежащий продаже, чтобы исключить возможность отправки покупателю некачественного продукта.

3. Уведомление поставщика.

Площадка уведомляет поставщика о выявленном браке и он имеет право выбора дальнейшего действия:

- Забрать товар бесплатно.

По желанию продавца возможно бесплатно забрать неисправную продукцию. Однако сделать это необходимо в строго ограниченный срок - не позднее 14 календарных дней с момента уведомления о дефекте.

- Утилизация.

В некоторых случаях стоимость транспортировки оказывается невыгодной для поставщика, особенно если речь идет о небольших партиях или дешевых изделиях. Тогда продавец вправе выбрать утилизировать товар. Это позволяет сэкономить средства и избавиться от проблем с транспортировкой негодной партии.

4. Контроль над процессом.

Вся информация о возврате брака доступна продавцу в личном кабинете Wildberries. Там можно отслеживать статус каждой единицы продукции, видеть причины отказа и получать рекомендации по улучшению качества последующих поставок.

Соблюдение установленных процедур обеспечивает своевременность реакции на случаи выявления брака и минимизирует финансовые риски как для продавцов, так и для покупателей.







Утилизация

Иногда возникают ситуации, когда товар отправлять обратно продавцу экономически нецелесообразно. Например, если продукция повреждена, просрочена или пришла в негодность другим способом. В таком случае компания Wildberries предлагает услугу утилизации товара непосредственно на своем складе.

Вот пошаговая инструкция, как воспользоваться услугой утилизации на платформе Wildberries:

1. Подача заявки в личном кабинете.

- Войдите в свой аккаунт на сайте вайлдберриз.

- Перейдите в раздел «Заявления».

- Выберите категорию «Утилизация товара», соответствующую вашему запросу.

- Заполните форму заявления, указав количество единиц товара, подлежащих утилизации, и другие необходимые данные.

- Отправьте заявление на рассмотрение администрации площадки.

Поданное заявление должно содержать четкую информацию о каждом товаре, подлежащем утилизации, включая артикул, наименование, количество и причину списания.

2. Оплата утилизации.

Стоимость рассчитывается исходя из веса и количества изделий, подлежащих уничтожению. Средняя цена составляет около 20 рублей за килограмм. Оплата производится заранее и является обязательным условием начала работ по утилизации.

Для подтверждения оплаты рекомендуется сохранять квитанцию и чек, подтверждающие оплату данной услуги.

3. Проведение утилизации и предоставление акта.

Акт утилизации, который подтверждает выполнение операции и служит основанием для бухгалтерского учета и отчетности продавца..







Снижение цены и выкуп

Одной из альтернатив стандартному процессу является снижение стоимости товара и его последующий выкуп. Такой способ позволяет магазину сократить объем непроданных запасов и повысить ликвидность своего ассортимента.

Рассмотрим основные варианты:

1. Снижение цены на 20–30%.

Такая мера привлекает внимание покупателей и увеличивает шансы на продажу ранее невостребованных позиций.

2. Отправка на выкуп.

Еще один вариант - отправка товара на специальную площадку для выкупа среди узкого круга постоянных покупателей и сотрудников самой торговой сети. Преимуществом такого метода является быстрая реализация товара, хотя прибыль может оказаться ниже обычной розничной торговли.







Как избежать процедуры возврата?

На что обратить внимание, чтобы не пришлось оформлять возврат товара:

- Контролируйте остатки - не завозите больше, чем можете продать.

- Используйте FBS - так вы управляете логистикой сами.

- Анализируйте спрос - вовремя снимайте неликвидные позиции.







Заключение

Забирать товары со склада WB - сложный, но иногда необходимый процесс. Чтобы минимизировать потери:

✅ Следите за сроками хранения.

✅ Оперативно забирайте невостребованные товары.

✅ Используйте альтернативы (уценка, выкуп).