Обзор личного кабинета селлера Вайлдберриз. Как эффективно управлять продажами?

Работа с Wildberries: FBS или FBO?

По правилам площадки торговать на ней могут партнеры с оформленными ИП, ООО или самозанятостью. Для самозанятых возможна торговля только товарами, которые они произвели самостоятельно, такие ограничения определяются законодательством России. Если у вас ИП или ООО, не имеет значения, производите вы товары самостоятельно или являетесь посредником - работать на маркетплейсе можно в обоих случаях.

Прежде чем начать сотрудничать с Вайлдберриз, вы должны определить, где будет храниться ваш товар и кто будет брать на себя ответственность за логистику. От этого зависит, по какой модели вы будете сотрудничать с маркетплейсом. Выделяется 2 основные схемы работы: FBO и FBS. Кратко разберем, чем они отличаются друг от друга.

При работе по FBO (Fulfillment by Operator) продавец заранее отвозит партию товара на склад маркетплейса. Площадка обрабатывает заказы и отправляет покупателю. То есть решение всех логистических задач берет на себя маркетплейс. Покупатель будет быстрее получать товар, а продавец - экономить на аренде склада.

Чтобы организовать сотрудничество таким образом, выбираем в личном кабинете «Продажа со склада WB» и скачиваем шаблон документа. Заполняем его информацией о товарах, которые планируем отправлять на склад, указываем штрихкоды и количество единиц. После этого выбираем подходящий склад и загружаем документ.

Если селлер работает по FBS (Fulfillment by Seller), то хранит товары у себя на складе. Самостоятельно отслеживает новые заказы, упаковывает их и доставляет на маркетплейс. При этом варианте работы за своевременную логистику отвечает селлер, но и комиссия Вайлдберриз будет ниже на 2%. Этот вариант подойдет тем, кому важно каждый товар упаковывать и отгружать самостоятельно.

На Вайлдберриз можно торговать по обеим схемам работы. Так что, выбор варианта сотрудничества зависит только от пожеланий самого предпринимателя. Схему работы вы должны будете указать при заполнении карточки товара.

Регистрация и начало работы на Wildberries

Для начала работы в качестве селлера на Вайлдберриз вам потребуется зарегистрироваться.

Для этого вам нужно выполнить следующие шаги:

Внести регистрационный взнос - 10000 руб.

Заполнить анкету.

В ней нужно указать вашу компанию или ИП.

Загрузить необходимые документы.

Для самозанятого - паспорт и свидетельство о статусе плательщика НПД.

Для ООО или ИП необходимо предоставить ИНН или документы на компанию, ОГРН, паспорт директора, сертификаты, документы на продукцию и разрешение на товарный знак, устав, свидетельство о государственной регистрации юрлица, приказы о назначении руководителя, главного бухгалтера, договор аренды склада.

Если каких-то документов не хватает, лучше не пытаться ввести Вайлдберриз в заблуждение. Это все равно вскроется во время работы и тогда вы попадете под существенные штрафные санкции.

Пройти верификацию.

Это значит, что вам придется подтвердить личность через видеозвонок.

Предоставить прайс-лист на товары.

Оформить прайс, добавить фотографии товаров и описания. Они должны в точности соответствовать требованиям маркетплейса.

Подключить ЭДО, чтобы обмениваться информацией о кодах маркировки.

На рассмотрение вашей заявки Вайлдберриз берет 3 рабочих дня.

После успешной регистрации и проверки всех данных ваш аккаунт будет активирован, и вы сможете приступить к работе. Для начала нужно принять договор-оферту и указать данные продавца, а также реквизиты счета в банке, куда площадка будет перечислять оплату за проданные товары. А дальше уже перейти к созданию карточек товаров и делать первую поставку на склад.

В личном кабинете есть все разделы, которые помогут вам начать торговлю: товары, поставки, маркетплейс (если вы работаете по FBS), цены и скидки, аналитика, карта складов, реклама, лист ожидания, новости.





Доходы продавцов на Wildberries

Сколько можно заработать на маркетплейсе зависит от категории товара, маржинальности, спроса, конкуренции, объема продаж, количества возвратов и других факторов. Есть некоторые ниши, где показатель выкупа довольно низкий. Например, в одежде он примерно 30%. А за каждый возврат товара на склад должен платить продавец.

Всю статистику по вашим доходам, расходам и комиссиям платформы вы найдете в разделе “Финансы”. Здесь же отображаются данные о выплатах, налоговые отчеты и прочие финансовые документы.

Вся информация по вознаграждению Вайлдберриз прописывается в оферте. Комиссия варьируется от 1% до 25% и зависит от категории товара. Минимальная комиссия установлена на ноутбуки, компьютеры и бытовую технику. Максимальная - на одежду и обувь. Кроме комиссий и тарифов, на Вайлдберриз есть еще и штрафы.

Условия часто меняются, поэтому следите за последними новостями, чтобы не пропустить важные изменения.

Каждую неделю Вайлдберриз присылает отчет по реализации. В нем видно, какая прибыль с продаж, размеры комиссии за хранение и оплату логистики. Если вы начали сверять эти данные и поняли, что есть нестыковки, лучше обратиться в поддержку и сразу прояснить ситуацию.

Когда вы формируете цену на товар, имеет смысл сразу ставить ее выше, чтобы вы могли сделать хорошую скидку. Во-первых, это привлечет покупателей. А во-вторых, площадка сама стимулирует селлеров участвовать в акциях и распродажах. Но чтобы вам было выгодно в них участвовать, важно не уйти в убытки. А если вы решите завысить цену на товар перед акцией, то виджет на ВБ сразу покажет, как менялась цена и вы потеряете лояльность покупателей.





Работа на складах Wildberries: особенности

Когда вы отгружаете товар на склад Вайлдберриз, его сразу сортируют, каждому присваивают уникальный идентификатор и отправляют на хранение в нужные зоны и секции. Скорость сортировки товара зависит от правильных характеристик и маркировки. Если артикул, размер и вес указаны без ошибок, это позволяет легко найти любой товар на огромном складе и сэкономить время на обработку и формирование заказа. Таким образом, товар хранится в определенной зоне на складе, пока покупатель не оформит заказ.

Чтобы разные виды товаров не пострадали при хранении, Вайлдберриз поддерживает оптимальную температуру, влажность и даже уровень освещенности на складах.

Со своими товарами селлер работает в разделе “Товары”. Здесь добавляют новые товары, редактируют существующие карточки, следят за остатками на складе и отслеживают статус доставки. Важной функцией является возможность загрузки большого количества товаров через CSV-файлы. Это значительно упрощает работу с большим ассортиментом.

Одним из важнейших аспектов успешного бизнеса на Wildberries является грамотное управление складскими запасами. Личный кабинет позволяет отслеживать остатки товаров на складах, прогнозировать спрос и своевременно пополнять запасы. Для этого предусмотрены удобные инструменты мониторинга и аналитики в личном кабинете селлера.





Доставка товаров Wildberries: как это происходит

Логистическая система Вайлдберриз включает в себя цепочку из различных элементов:

Склады.

Они находятся в 13 регионах страны и от их расположения напрямую зависит скорость доставки товаров покупателям.

Пункты выдачи.

Всего по России уже открыто более 115 000 точек.

Чем ближе ПВЗ к покупателю, тем удобнее ему будет совершать покупки на маркетплейсе и тем меньше он будет отказываться от заказов. Поэтому в крупных городах можно встретить пункты выдачи Вайлдберриз, расположенные по несколько штук в одном жилом комплексе или на одной улице.

Система отслеживания.

Покупатели и сотрудники маркетплейса видят, на каком этапе находится заказ и дату, когда он, вероятнее всего, будет доставлен. Это удобно для всех участников. Покупатель понимает, что товар уже к нему едет и может спланировать визит в ПВЗ заранее. Если же на каком-то этапе произойдет задержка и товар не успеет приехать к указанной дате, покупатель также получит уведомление о переносе дня получения. А сотрудники Вайлдберриз смогут оперативно подключиться и решить проблему, если она возникнет.

Обработка возвратов.

Вайлдберриз контролирует не только доставку покупателю, но и возвраты.

Покупатель может отказаться от товара и вернуть его, если он не подошел. Это можно сделать сразу на пункте выдачи или позже в течение 3 недель. В первом случае покупателю не придется совершать никаких действий, все сделает сотрудник ПВЗ. Если же покупатель уже получил товар в пункте выдачи или его доставил курьер и хочет от него отказаться, то ему нужно оформить возврат в личном кабинете. Инструкция, как это сделать, есть на самой площадке. После такого возврата сотрудники Вайлдберриз внимательно проверяют товар на комплектность, соответствие характеристикам, качество и внешний вид. И только, когда убедятся, что с товаром все в порядке, вернут потраченные на него деньги.

Для селлера возвраты - это всегда дополнительные сложности и расходы. Во-первых, он оплачивает комиссию по возвратам. Во-вторых, оплачивает утилизацию, если это необходимо. В-третьих, клиент возвращает товар в своем городе, а значит, она едет на ближайший склад и в других населенных пунктах продать ее будет невозможно.

Транспортная сеть.

Для доставки заказов по России и зарубеж компания чаще всего использует автомобильный транспорт. Это максимально быстро и доступно.

На сроки доставки влияют разные факторы: расположение складов в регионе покупателя, оптимальная логистика собственным автопарком, автоматизация всех процессов. Вайлдберриз делает все, чтобы сделать доставку до покупателя максимально быстрой и удобной - склады маркетплейса расположены в ключевых точках разных регионов страны, пункты выдачи открыты даже в отдаленных населенных пунктах, а в крупных городах их столько, что можно выбрать тот, который находится максимально близко к дому или офису.

Как работает доставка товара после того, как покупатель оформил заказ?

Обработка заказа.

Как только покупатель нажал кнопку “Заказать” в приложении или на сайте, информации о заказе поступает в единую централизованную систему управления Вайлдберриз. На этом этапе важно проверить, есть ли товар на складе, зарезервировать нужное количество товара, чтобы покупатель не остался без покупки. А также определить склад, на котором будет произведена комплектовка заказа. Это в первую очередь зависит от местоположения покупателя. Чем ближе к нему склад, тем быстрее он получит свой заказ.

Комплектация и сборка заказа.

Кто выполняет ключевые действия на этом этапе, зависит от того, по какой схеме селлер работает с Вайлдберриз. Если продавец сотрудничает по FBO, то комплектацию и сборку осуществляют сотрудники маркетплейса. В этом случае площадка делает все, чтобы потратить на этот этап минимум времени.

При схеме FBS селлер сам занимается комплектованием и сборкой каждого заказа.

Проверка качества.

Никому не хочется ждать несколько дней и получить бракованный, порванный или грязный товар, на который точно придется оформлять возврат. Чтобы избежать таких случаев, Вайлдберриз проводит проверку качества каждого товара, перед его отправкой покупателю.

Упаковка.

Для каждого вида товара используются свои упаковочные материалы, чтобы товар не повредился при транспортировке. А если клиент захочет упаковать в подарочную упаковку, то сотрудники склада сделают и это.

Вместе с упаковкой происходит и маркировка товара.

Если товар упаковывают сотрудники Вайлдберриз, то за правильность упаковки и маркировки селлер может не волноваться. Все это точно будет соответствовать требованиям площадки.

В случаях же, когда вы самостоятельно упаковываете и маркируете товар,перед поставкой отдельно нужно проверить, чтобы все виды маркировки были читаемыми и правильно расположены. Иначе ваш товар не примут на склад и значит, покупателю придется ждать, пока вы его перемаркируете. А скорость доставки сейчас - один из решающих факторов при выборе и покупке. Пока селлер будет тратить время и деньги на повторную логистику и маркировку, покупатель может отменить заказ и купить у конкурента, который доставит быстрее.

Оформление документов для доставки (накладная и упаковочный лист с содержимым посылки).

Каждая поставка и движение товара должно сопровождаться документами, в которых указаны основные данные по заказу: информация о товаре, количество грузовых мест и другие важные характеристики.

Передача курьерской службе и транспортировка.

Есть несколько вариантов, как ваш товар будет доставляться покупателю. В некоторых случаях заказ доставляется на распределительный склад Вайлдберриз, а уже оттуда отправляется в регионы. По другой схеме поставку делают сразу на склад, с которого товар сразу едет в пункт выдачи заказов.

Когда товар нужно доставить за рубеж, Вайлдберриз пользуется услугами партнеров.

Все активные заказы вы можете видеть в разделе “Заказы”. Там же можно проверять их статус, обрабатывать возвраты и обмены. Вы также можете отслеживать историю заказов, что помогает лучше понимать покупательские предпочтения и поведение клиентов.

Если покупатели систематически не выкупают товар, а вы постоянно платите за повторную логистику, то возможно, качество товара не дотягивает до ожиданий клиента или описание в карточке товара вводит в заблуждение. Чтобы понять, нужно ли совершенствовать свою работу, сверяйтесь со средними показателями выкупа по нише. Если ваши цифры выше, то волноваться не стоит. А если показатели сильно ниже, то это повод бить тревогу. Возможно, нужно менять описание, добавлять новые ключевые слова, сделать привлекательный визуальный контент - видео, 3D-обзор, яркие фотографии. Или даже принимать радикальные решения и менять или выводить позиции из ассортимента.

К тому же карточки с высоким процентом выкупа и хорошим рейтингом площадка начинает рекламировать и продвигать сама. Так что, вы точно заинтересованы в том, чтобы уменьшать количество возвратов.





Wildberries организует доставку товаров покупателям по всей России и за её пределы

Пункты выдачи заказов Вайлдберриз расположены по всей стране, в том числе в отдаленных регионах, и даже за пределами России. Но показывать товар маркетплейс будет только тому покупателю, который живет относительно близко от склада. Поэтому селлеру лучше отгружать товары на несколько складов в разных регионах, чтобы увеличить охват и диверсифицировать риски. Тогда просадка по продажам в отдельных регионах существенно не скажется на юнит-экономике, если в других показатели будут стабильно высокие.

Если Вайлдберриз отправляет товар за границу, то он проходит таможенное оформление и проверку качества.





DBS: Доставка продавцом

DBS (Delivery by seller) - это отдельная схема сотрудничества с Вайлдберриз. По ней доставка товара осуществляется самим продавцом. То есть после поступления заказа партнер сам упаковывает и доставляет посылку адресату. И полностью несет за это ответственность.

Для селлера это выгодно тем, что он может доставлять товары, которые не подходят под FBS, ценные товары или с ограниченным сроком годности. Например, для категории food или fresh площадка не может обеспечить нужных условий хранения, а значит не будет доставлять их потребителю. Но если продавец будет делать это самостоятельно, то он сможет расширить ассортимент товаров на Вайлдберриз или добавить дополнительную площадку для продажи.

Площадка в этом случае выступает только как витрина и предоставляет инструменты для продвижения.

Какие преимущества у DBS для селлера?

Не нужно платить за хранение на складе. Можно продавать крупногабаритный товар, с которым не готовы работать в сортировочных центрах маркетплейса. Экономия на комиссии. Выбор региона обслуживания.

Если вы пока не можете работать на всю Россию, то легко начать со своего региона.

Как происходит продажа и доставка силами продавца?

Селлер создает витрину и размещает на ней товары. Получает сообщения о заказах в личном кабинете. Собирает и упаковывает заказы. Доставляет заказ непосредственно покупателю. Уведомляет Вайлдберриз о выполнении заказа.





Советы для успешной работы на Wildberries

Чтобы максимально эффективно использовать личный кабинет, следуйте следующим рекомендациям:

Регулярно обновляйте информацию о товарах и отслеживайте остатки на складе.

Проводите анализ товарной матрицы и на его основе оптимизируйте ассортимент и ценовую политику.

Активно пользуйтесь маркетинговыми инструментами для привлечения новых клиентов.

Повышайте рейтинг и количество отзывов - это лучшее социальное доказательство качества вашего товара.

Мы рассмотрели основные возможности личного кабинета селлера на ВБ. Он дает селлеру-новичку весь необходимый функционал, чтобы анализировать продажи и развивать бизнес.































































