Как стать продавцом на Wildberries?

В этой статье - пошаговая инструкция, как начать продавать на Вайлдберриз, с анализом плюсов, минусов и типичных ошибок новичков.





Стоит ли начинать торговать на Wildberries?

Чтобы разобраться, когда стоит и не стоит продавать на wildberries, рассмотрим подробно плюсы и минусы площадки.

Преимущества Wildberries

✔️ Огромная аудитория

Платформа привлекает миллионы пользователей каждый день благодаря удобной навигации, широкому ассортименту товаров и регулярным акциям. Продавцы получают доступ к большому количеству потенциальных клиентов практически сразу после регистрации и могут начинать любые товары.

✔️ Готовая инфраструктура - логистика, склады, продвижение

Вайлдберриз предлагает продавцам готовые решения для хранения товара, доставки покупателям и продвижения продукции. Это позволяет минимизировать затраты на организацию собственного склада и службы доставки, что особенно выгодно начинающим предпринимателям.

✔️ Быстрый старт - регистрация занимает 1–2 дня

Процесс подключения продавца к Вайлдберриз прост и понятен: достаточно заполнить анкету и дождаться одобрения аккаунта. После этого товар можно выставлять на продажу буквально через несколько часов.

✔️ Доставка по всей России - 50 000+ пунктов выдачи

ПВЗ Вайлдберриз находятся по всей территории России и их количество постоянно растет. Покупатели имеют возможность получать заказы в удобных пунктах самовывоза, расположенных почти в каждом населенном пункте страны. Широкая сеть точек доставки повышает Вайлдберриз лояльность потребителей и способствует росту продаж.







Недостатки

✖️ Высокая конкуренция

Огромное количество предложений на Вайлдберриз создает серьезную конкуренцию среди желающих продавать товары, особенно для неопытных селлеров. Чтобы выделяться на рынке, необходимо предлагать уникальные продукты, услуги высокого качества или снижать цены, и этим привлекать покупателей.

✖️ Строгая система штрафов за нарушения (например, за просрочку поставки)

Вайлдберриз строго следит за соблюдением правил торговли и штрафует продавцов за любые нарушения условий договора. Например, задержка поставки товара покупателю может привести к значительным финансовым потерям.

✖️ Комиссии до 23% + дополнительные расходы на логистику

Комиссии за размещение товаров на платформе составляют значительную долю прибыли продавца Вайлдберриз. К ним также прибавляются расходы на упаковку, доставку и обработку возвратов, что снижает общую рентабельность бизнеса.







Сравнение с конкурентами

Wildberries имеет ключевые отличия от основных игроков российского e-commerce-рынка:

- Ozon.

Комиссия на Озоне ниже, чем на Wildberries, но аудитория последнего значительно шире. Продавец получает доступ к огромной базе покупателей, готовых делать покупки ежедневно, на Wildberries продавать товары легче.

- Яндекс.Маркет.

Эта площадка славится сложной процедурой попадания в топ поисковых запросов. Многие продавцы отмечают, что несмотря на обширную базу пользователей Яндекса, достижение первых строчек рейтинга может занять много времени и усилий.







Таким образом, Вайлдберриз представляет собой отличную площадку для быстрого старта бизнеса, однако требует внимательного подхода к выбору ниши и стратегии продвижения. Начинать торговлю на Вайлдберриз целесообразно с небольших партий товаров, постепенно наращивая объемы продаж и инвестируя средства в аналитику рынка и рекламу. Если готовы вложиться в развитие своего дела и грамотно управлять рисками, Вайлдберриз откроет широкие возможности для роста и развития вашего бизнеса.









Как выбрать товар для продажи

Выбор правильного товара для продажи на маркетплейсе Вайлдберриз - один из ключевых факторов успеха предпринимателя. Давайте рассмотрим важные аспекты выбора продукта, начиная с анализа популярных категорий и заканчивая правилами отбора выгодных ниш.

Топ-5 самых продаваемых категорий на Вайлдберриз

На Вайлдберриз существует ряд наиболее востребованных категорий товаров, которые привлекают внимание большинства продавцов. По нашим данным, лидируют следующие категории:

Одежда и обувь.

Популярность на Wildberries обусловлена высоким спросом и наличием большого количества различных брендов и стилей.

Товары для дома.

Включают широкий спектр продуктов: бытовую химию, посуду, предметы интерьера и др., обеспечивая высокий спрос круглый год на Wildberries.

Красота и здоровье.

Косметические средства, уходовая продукция, витамины и добавки пользуются спросом на Wildberries, особенно среди женской аудитории.

Электроника.

Несмотря на высокую конкуренцию и требование особых условий доставки и хранения, электроника остается популярной категорией на Wildberries благодаря постоянной потребности покупателей в технике и гаджетах.

Детские принадлежности.

Пошив детской одежды, игрушки, детская мебель и аксессуары стабильно входят в число лидеров продаж Wildberries.









Чем запрещено торговать на Wildberries

Перед выбором товара важно ознакомиться с перечнем запрещенных позиций, нарушение которого грозит блокировкой аккаунта Wildberries и крупными штрафами. Среди запрещенных товаров:

- Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотические вещества.

- Оружие и боеприпасы любого типа.

- Животные и дикорастущие растения, занесенные в Красную книгу.

- Лекарственные препараты без соответствующей лицензии.

Как найти прибыльную нишу

Чтобы успешно продавать продукцию на Вайлдберриз, недостаточно ориентироваться лишь на популярность категорий. Важно провести тщательную аналитику спроса и конкурентоспособности выбранной ниши, а также использовать инструменты управления продажами. Вот несколько шагов, которые помогут вам сделать правильный выбор:

Анализируйте спрос.

Используйте специальные инструменты аналитики, такие как MPStats, чтобы определить уровень интереса пользователей к вашему товару на Wildberries.

Избегайте перенасыщенных рынков.

Старайтесь избегать тех ниш, где предложение превышает спрос, как, например, дешевые чехлы для смартфонов, которые предлагают тысячи продавцов на Wildberries.

Тестируйте новые направления.

Следите за трендами и тестируйте новые направления. Особенно успешными бывают сезонные позиции: зимой хорошо продаются теплые вещи вроде пуховиков, а летом - одежда для отдыха и пляжные принадлежности.

Подходящий выбор товара - залог успешного бизнеса селлеров на Вайлдберриз. Правильный анализ рынка, понимание ограничений площадки и тестирование новых направлений позволят избежать ошибок и добиться высоких результатов в торговле.







Кто может торговать на Wildberries?

Торговля на маркетплейсе доступна различным категориям продавцов, включая индивидуальных предпринимателей (ИП), юридических лиц и даже физических лиц, зарегистрированных как самозанятые граждане. От категории селлера зависит вариант налогообложения. Рассмотрим подробнее требования и условия для каждой группы участников.





Как ИП продавать на Wildberries

Для начала торговли на Вайлдберриз индивидуальные предприниматели обязаны иметь следующий набор документов и реквизитов:

- ИНН (идентификационный номер налогоплательщика)

Это основной документ, подтверждающий регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

- ОГРНИП (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя)

Этот уникальный код подтверждает факт официальной государственной регистрации ИП.

- Расчетный счет в банке

Необходим для приема платежей от покупателей и взаимодействия с системой Вайлдберриз.

Какой нужен ОКВЭД

Кроме того, индивидуальный предприниматель обязан правильно выбрать вид экономической деятельности (ОКВЭД), подходящий под режим продажи товаров через интернет-магазин. Наиболее подходящий вариант - код ОКВЭД 47.91 ("Розничная торговля вне магазинов, палаток, рынков").

Важно отметить, что для некоторых видов товаров обязательна процедура маркировки. Например, продавец обязан наносить специальную цифровую метку на одежду, обувь и косметику, иначе реализация будет невозможна.





Как самозанятым начать торговлю на WB

Самозанятым гражданам разрешено торговать на Вайлдберриз без оформления статуса индивидуального предпринимателя, но при этом существуют определенные ограничения и правила.







Без проблем разрешены продажа аксессуаров, игрушек, украшений ручной работы, мелких бытовых предметов и многого другого, не подлежащего обязательной маркировке.





Ограничения для самозанятых

Какие товары нельзя продавать?

✖️ Подлежащие обязательной маркировке (одежда, обувь, парфюмерия и косметика).

✖️ Технические устройства и гаджеты.

✖️ Любые пищевые продукты, алкоголь и лекарственные препараты.

✖️ Биологически активные добавки (БАДы).

То есть сфера реализации товаров для самозанятых существенно ограничена, и продавцу необходимо внимательно изучить перечень разрешенных и запрещенных позиций перед началом деятельности.







Отказное письмо

Некоторые товары подлежат обязательной сертификации или декларированию соответствия установленным стандартам безопасности и качества. Однако не все товары требуют прохождения сертификационных процедур. Поэтому часто возникает необходимость подтвердить отсутствие требований по обязательной сертификации для конкретного вида продукции.

Обязательно ли составлять отказное письмо?

Так называемое «отказное письмо» выдается органами стандартизации (например, Росстандартом) и служит официальным документом, удостоверяющим, что выбранный вами продукт не входит в список обязательных сертифицированных товаров. Отказное письмо потребуется в случаях, когда изделие не относится к списку маркированных, таких как обувь, одежда или косметика.

Например, многие виды кухонной утвари (посуда из керамики, стекла, пластика) требуют подтверждения отсутствия обязанности сертификации, если они не попадают под особую категорию регулирующих стандартов.

При этом маркируемым товарам оформление отказного письма не требуется.

Итак, решаясь стать участником торговой площадки Вайлдберриз, важно учитывать статус вашей предпринимательской деятельности (самозанятый гражданин или зарегистрированный ИП/юрлицо), соблюдать правила маркировки и подготовки документации, а также вовремя оформлять необходимые разрешения и отказные письма.

Какие товары можно продавать на Wildberries без сертификата?

Продажа товаров на Wildberries предполагает соблюдение строгих правил относительно наличия сертификатов и деклараций соответствия. Тем не менее, существует целый ряд товаров, которые допустимо реализовывать без специальных сертификатов. Такие товары называются необязательными к сертификации.

▌ 1. Аксессуары и украшения ручной работы

Все оригинальные авторские украшения, изготовленные вручную, не нуждаются в сертификации. Сюда относятся бижутерия, браслеты, серьги, кольца, кулоны и подвески. Исключение составляют ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней, которые подлежат обязательной сертификации.

▌ 2. Домашний декор и интерьерные элементы

Различные декоративные элементы для дома и интерьера (вазочки, статуэтки, картины, свечи, панно, постеры и рамки для фотографий) тоже можно продавать без сертификата. Главное условие — убедиться, что материалы изготовления соответствуют санитарным нормам и правилам пожарной безопасности.

▌ 3. Канцелярские товары

Большинство канцелярских принадлежностей, таких как ручки, карандаши, тетради, альбомы для рисования, ежедневники, записные книжки, обложки и папки, не требуют обязательного сертификата. Исключением являются школьные рюкзаки и ранцы, которые должны соответствовать ГОСТу по нагрузкам и материалам.

▌ 4. Электронные комплектующие и мелкие бытовые приборы

Такие товары, как компьютерные мыши, клавиатуры, наушники, колонки, зарядные устройства, удлинители, переходники и адаптеры, допускаются к продаже без сертификатов. Исключение составляет крупная бытовая техника и электронные устройства, используемые детьми (игрушечные планшеты, смартфоны и прочие детские девайсы).

▌ 5. Игры и развивающие пособия

Настольные игры, пазлы, головоломки, карточки для изучения иностранных языков, образовательные кубики и конструкторы можно реализовать без дополнительного документа о сертификации. Здесь исключением являются исключительно игрушки, предназначенные для детей младше трёх лет, которые обязательно проходят проверку на безопасность материалов.

▌ 6. Хобби и рукоделие

Материалы для творчества, наборы для вышивания, вязания, бисера, шитья и лепки не подлежат обязательной сертификации. Исключение составляют краски и маркеры, применяемые маленькими детьми, которые проходят дополнительную проверку на токсичность и экологичность.

▌ 7. Постельное белье и домашний текстиль

Простыня, подушки, одеяла, полотенца и пледы можно размещать на площадке без сертификатов, поскольку они не включены в Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации. Единственное требование — качество ткани должно соответствовать российским нормативам безопасности и гигиены.

▌ 8. Изделия из полимерных материалов

Украшения из искусственных полимеров и смолы, доступные для широкой публики, не требуют специальной сертификации. Этот пункт касается именно небрендовых украшений из ненатурального сырья.

Однако даже если ваш товар не нуждается в обязательном сертификате, вы можете все же пройти процедуру добровольной сертификации, чтобы повысить доверие покупателей и укрепить репутацию бренда.

При размещении любых товаров на Wildberries настоятельно рекомендуем заранее проверять всю необходимую документацию и требования, касающиеся конкретных групп товаров, так как несоблюдение правил может повлечь серьезные санкции со стороны администрации маркетплейса, вплоть до крупных штрафов.





Штрафы площадки

Самые частые штрафы на Wildberries касаются нарушений сроков поставок, несоответствия товара заявленным характеристикам, неправильной упаковки и неполной комплектации заказа.

Селлеры также наказываются за некорректное ведение карточек товаров, неправильное использование промо-акций и недобросовестную работу с отзывами покупателей.

Эти меры помогают поддерживать высокое качество сервиса и защищать интересы покупателей.







Варианты хранения и доставки

На Wildberries доступно два варианта организации хранения и доставки товаров: FBS (Fulfillment by seller) и FBW (Fulfillment by Wildberries).

Как организовать поставку FBW

При выборе модели FBW продавец отправляет свою продукцию на склад Wildberries, откуда заказы отправляются клиентам силами самой площадки. Для успешной организации поставки FBW необходимо:

Зарегистрироваться на сайте WB и создать заявку на поставочный акт. Подготовить товары согласно требованиям (упаковка, маркировка, штрих-коды). Поставить партию на склад. Дождаться обработки партии на складе Wildberries и ее появления в личном кабинете.

Модель FBW упрощает процесс управления запасами и доставкой, освобождая продавца от организационной нагрузки.









Пошагово разберем инструкцию для начала торговли на WB.

Шаг 1. Выберите форму бизнеса.

ИП или самозанятый.

Шаг 2. Регистрация на WB.

Зайдите на WB Партнеры. Заполните анкету (внесите все необходимые данные, в том числе ИНН, реквизиты).

Шаг 3. Оплатите гарантийный взнос 10 000 р.

Шаг 4. Создайте карточку товара.

- Фото на белом фоне (без логотипов конкурентов).

- Описание с ключевыми словами (например, «женские кроссовки Nike»).

- Цена с учетом комиссии WB (от 5% до 23%).

Шаг 5. Организуйте поставку по выбранной схеме.

- FBO (товар хранится на складах WB) для быстрой доставки пользователям.

- FBS (вы храните товар сами) для редких или крупногабаритных позиций, когда важна аккуратность.

Как эффективно продвигать товар на Wildberries?

Чтобы увеличить продажи на Wildberries, важно следовать нескольким простым рекомендациям:

- Используйте внутреннюю рекламу. Платформа предлагает инструмент рекламы, позволяющий устанавливать ставки в поиске. Чем выше ставка, тем чаще ваш товар отображается потенциальному покупателю.

- Участвуйте в акциях и скидочных кампаниях. Проведение распродаж и участие в мероприятиях типа «Черная пятница» способны значительно повысить интерес к вашему товару и привлечь больше покупателей.

- Работайте с отзывами покупателей. Своевременные ответы на негативные отзывы показывают заботу о клиенте и способствуют улучшению репутации товара.

Ошибки новичков

Неопытные продавцы часто сталкиваются с проблемами, вызванными недостатком опыта и знаний. Например:

Нет анализа ниши.

Отсутствие понимания спроса и конкуренции ведет к низкой эффективности выбранного товара и снижению уровня продаж.

Некачественные фотографии товаров.

Непривлекательные изображения снижают кликабельность карточки товара и приводят к низкому показателю конверсии.

Задержки поставок.

Несоблюдение сроков доставки карается штрафами со стороны Wildberries и негативно влияет на рейтинг магазина.

Игнорирование обязательной маркировки.

Отсутствие необходимой маркировки (например, для одежды и обуви) приведет к блокировке товара и дополнительным расходам для продавцов вайлдберриз.

Недостаточное финансирование рекламной кампании.

Отсутствие вложений в платную рекламу уменьшает шансы товара попасть в топ выдачи и делает его незаметным среди множества конкурентов.

Следуя этим советам и стараясь избегать указанных ошибок, новички смогут быстрее стать продавцом, адаптироваться к условиям маркетплейса и достичь хороших показателей продаж.

Заключение

Wildberries - мощный инструмент для роста бизнеса, но успех зависит от:

Правильного выбора ниши. Качественного оформления карточек. Четкой логистики (FBO/FBS). Инвестиций в продвижение.









