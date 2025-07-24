Карго из Китая в Россию

Кто пользуется карго-доставкой?

Карго доставка из Китая в Россию - востребованная услуга среди различных категорий предпринимателей и компаний, заинтересованных в поставке товаров из Поднебесной. Рассмотрим подробнее, кто именно активно прибегает к услугам карго и почему этот способ транспортировки стал таким популярным.

1. Селлеры маркетплейсов.

Это первая крупная группа пользователей карго доставок. Сегодня большое количество российских продавцов предпочитают продавать продукцию на популярных онлайн-площадках, таких как Wildberries и Ozon. Поскольку конкуренция между продавцами велика, важно оперативно пополнять ассортимент новыми товарами, привлекающими внимание покупателей. Именно поэтому селлеры часто выбирают карго доставку из-за ее скорости и удобства. Обычно такие предприниматели приобретают небольшие партии товара, предпочитая регулярно обновлять товарные запасы, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Почему карго доставка удобна селлерам?

- Возможность оперативного пополнения ассортимента.

- Удобство отслеживания грузов благодаря современным логистическим сервисам.

- Экономия времени и ресурсов на организацию международной перевозки самостоятельно.

2. Ритейлеры, закупающие товары оптом.

Оптовые закупки крупных партий товаров также требуют надежного способа доставки продукции из Китая в Россию. Для ритейлеров карго является одним из наиболее оптимальных решений для доставки товаров из Китая, поскольку позволяет существенно сократить расходы на транспортировку больших объемов товаров. Как правило, оптовые покупатели работают с определенными категориями товаров, такими как одежда, электроника, бытовая техника и другие массовые потребительские продукты.

Преимущества карго доставки для ритейлеров:

- Низкая стоимость даже для больших объемов груза из Китая в Россию.

- Надежность и стабильность поставок от проверенных поставщиков.

- Возможности комбинирования разных видов транспорта (морской, авиационный, железнодорожный), позволяющих выбрать оптимальный вариант, исходя из бюджета и сроков доставки товаров из Китая.

3. Стартапы, тестирующие ниши перед крупными заказами.

Третья категория клиентов карго перевозок - молодые стартапы, которые начинают свою деятельность и проверяют спрос на рынке путем небольших пробных заказов. Такие начинающие бизнесмены чаще всего пользуются услугами карго перевозчиков, потому что это помогает минимизировать риски и избежать значительных затрат на первых этапах бизнеса.

Чем привлекает карго начинающих предпринимателей?

- Небольшие объемы отправлений позволяют экономить средства во время доставки товаров из Китая.

- Возможность быстрой оценки спроса и адаптации стратегии развития бизнеса.

- Простота организации международных перевозок без необходимости глубоких познаний в области таможенного оформления и международных правил торговли.







Что такое карго-доставка и как она устроена

Это упрощенная схема перевозок, где грузы доставляются малыми и средними партиями (от 20 кг до 3 тонн) без аренды целого контейнера. Чаще всего осуществляется такая доставка товара из Китая.

Какие преимущества у карго из Китая?

1. Консолидация грузов - несколько заказчиков делят место в одном транспортном средстве.

2. Упрощенное таможенное оформление - в отличие от «белой» схемы, часто декларируется по весу, а не по реальной стоимости товара.

3. Доставка грузов «под ключ» включает выкуп, упаковку, перевозку и растаможку.

Карго из Китая в Москву бывает «белой» (легальной, с полным декларированием) и «серой» (с рисками задержек и конфискаций), от этого тоже зависит окончательная цена услуги.

Выкуп товара с 1688 и других платформ

Среди китайских площадок для закупок есть наиболее популярные. Перечислим основные.

- 1688.com - оптовый маркетплейс с низкими ценами.

- Taobao, Pinduoduo для розничных заказов.

- Poizon - площадка для премиум-товаров (кроссовки, электроника).

Поиск поставщика и сопровождение сделки

Если вы решите искать поставщика в Китае самостоятельно, то столкнетесь с рядом проблем:

- Языковой барьер.

Документация и коммуникация на китайском, а это требует профессионального перевода.

- Риск мошенничества.

Низкое качество товаров.

Вы можете быть вполне довольны качеством образцов, но когда придет партия целиком, качество может быть низким.

Как избежать проблем с качеством?

У нас уже большой опыт в карго. Мы 3 года возим товары из Китая, поэтому выработали схему, которая позволяет нашим партнерам не волноваться о качестве товара и проведении платежей.

Услуги компании: от выкупа до доставки

У нас в штате есть специалист по работе с китайскими партнерами со знанием языка, поэтому все вопросы мы решаем оперативно.

В Китае партия товара доставляется на наш склад. Если вам нужно, мы выборочно проверим товар на соответствие вашим ожиданиям. И только после этого отправим его в Россию.

Мы доставляем товар напрямую до склада фулфилмента. Это помогает избежать дополнительных трат – клиенты не платят за въезд на территорию рынков, за грузчиков на рынках, за доставку на склад фулфилмента.

Многие наши клиенты оптимизируют логистику и оставляют груз храниться на нашем складе. Так получается дешевле, выгоднее и быстрее. А если услуги фулфилмента не нужны, то вы можете самостоятельно забрать свой товар с нашего склада в Москве.

Сроки и этапы доставки

Наш опыт показывает, что закупки из Китая стоит планировать заранее. Особенно перед горячим сезоном. Закладывайте 2-3 месяца на доставку, потому что в сезон таможни перегружены и груз может идти значительно дольше.

Этапы:

1. Закупка и проверка товара.

2. Доставка до склада в Китае.

3. Доставка товаров из Китая в Россию.

4. Растаможка.

5. Доставка по РФ.

Способы доставки: авто, авиа

Доставка авиатранспортом.

Это дорогостоящая доставка грузов из Китая и она подходит только, если у вас небольшие партии ценного товара. За доставку придется переплатить, но получите вы его быстрее, чем при других способах.

Доставка автотранспортом.

Подходит для средних и крупных партий практически любых товаров. Но очень зависит от погоды и очередей на границе. Если вы заказываете партию в последний момент, может получиться так, что не успеете ее получить вовремя.

Стоимость доставки из Китая в Россию

Все зависит от нескольких факторов:

- Веса и объема.

- Способа доставки.

- Допуслуг (страховка, упаковка, срочность).

На консультации наш менеджер рассчитывает стоимость карго из Китая, учитывая все ваши вводные. Мы посчитаем точную сумму по вашим параметрам, и она не изменится. Никаких скрытых платежей и комиссий не будет.

Таким образом, карго-доставка из Китая - это баланс между скоростью и ценой, но требует внимания к деталям. Вот несколько советов, как сделать доставку карго выгодной и удобной для вашего бизнеса:

✅ Выбирайте «белые» схемы для минимизации рисков.

✅ Используйте проверенных посредников для выкупа и проверки товара.

✅ Сравнивайте тарифы: иногда авиадоставка выгоднее авто при малых объемах.

✅ Возите напрямую на склад, минуя промежуточные площадки, чтобы сэкономить бюджет.

✅ “Проверяйте” партию товара до доставки из Китая. Запрашивайте у менеджера фото и видеосъемку, на которых будет понятно, какой товар в коробках и какое качество.

✅ Заказывайте товар заранее. Лучше получить партию раньше, чем товар закончится до того, как вы привезете новый.





