Комиссия Wildberries для продавцов

Основная комиссия Wildberries включает:

1. Размещение товара

Продавец размещает товар на платформе, пользуясь удобным интерфейсом и доступностью большого числа покупателей. Это создает возможность продвижения продукта среди миллионов пользователей. За это площадка и берет комиссию.

2. Продвижение

Wildberries активно продвигает товары продавцов через алгоритмы ранжирования в поиске и рекомендации покупателям. Чем лучше позиции товара, тем больше вероятность покупки, а значит придется платить комиссию.

3. Обработка заказов

Процесс обработки заказа включает приемку товара, упаковку и доставку покупателю. Площадка берет на себя всю логистику, обеспечивая удобство и надежность покупок, за это назначается комиссия.

Размер основной комиссии вайлдберриз зависит от категории товара.

Например:

- Одежда предполагает комиссию 29,5% (после повышения с 9 июня 2025).

- Комиссия на бытовую химию - 24,5%.

- Комиссия на автоаксессуары - 21,5%.

Таким образом, продавцы получают преимущества сотрудничества с крупной площадкой, предоставляющей комплекс услуг, однако также сталкиваются с необходимостью учитывать размер комиссий при формировании цены своего товара.

Комиссия за логистику

При продаже товаров на маркетплейсе Wildberries продавец через комиссию обязан оплачивать дополнительные услуги, включая расходы на логистику. Рассмотрим подробнее этот аспект.

Что такое комиссия за логистику?

Комиссия за логистику подразумевает оплату доставки товара. Важно отметить, что расчет стоимости доставки производится индивидуально для каждого продавца исходя из нескольких факторов.

Основные факторы расчета комиссии за логистику:

Объем упаковки.

Под объемом понимается произведение трех измерений товара (длина × ширина × высота). Этот показатель используется для определения базовой стоимости перевозки и подсчета комиссии.

Загруженность склада

Данный коэффициент отражает уровень загрузки конкретного склада, откуда осуществляется отправка товара. Если склад перегружен заказами, коэффициент увеличивается, повышая комиссию и итоговую стоимость доставки.

Формула расчета платы за логистику:

Для удобства расчетов введена следующая формула:

Стоимость Логистики = (Базовая цена за 1 литр объема + Цена за дополнительный объем) × Коэффициент Склада

Где:

- Базовая цена за 1 литр объема устанавливается самой платформой.

- Дополнительный объем учитывается отдельно для каждой единицы товара сверх минимального объема.

- Коэффициент склада изменяется в зависимости от текущего уровня нагрузки на конкретный склад.

Например, если ваша коробка имеет объем 5 литров и отправляется со склада Коледино, где коэффициент равен 1.2, расчет будет выглядеть следующим образом:

Стоимость логистики = (10 руб./литр+10 руб./литр) × 1.2 = 24 руб.×5 = 120 руб.

Таким образом, комиссия по доставке вашей коробки весом 5 литров обойдется примерно в 120 рублей.

Обратная логистика

Отдельно отметим ситуацию возврата товара. В таком случае Wildberries снимает дополнительную сумму за возврат товара обратно на склад.

Стандартная комиссия за обратную доставку составляет 50 рублей за единицу товара.

Для крупных предметов (например, мебели) сумма определяется исходя из объема возвращаемого груза.

Это означает, что даже если ваш продукт оказался невостребованным клиентом, вы несете финансовые издержки и платите комиссию за транспортировку обратно на склад.

Как не переплачивать за логистику

Работа с крупными маркетплейсами вроде Wildberries предполагает обязательное соблюдение правил и условий, установленных платформой. Одним из важных моментов является оплата расходов на логистику. Чтобы минимизировать такие расходы и избежать неприятных сюрпризов, предлагаем следующие практические советы.

Советы, как избежать повышенных ставок на логистику

1. Оптимизация размеров упаковки.

Платформа Wildberries рассчитывает стоимость доставки, основываясь на объеме упаковки вашего товара. Поэтому стоит уделить внимание упаковке продукции таким образом, чтобы она была компактной и удобной для транспортировки. Использование экономичных упаковочных материалов позволяет сократить общий объем посылки и снизить цену доставки.

Кроме того, правильная организация хранения на складе поможет уменьшить нагрузку на конкретные склады, что снижает коэффициенты загруженности, влияющие на общую стоимость логистики.

2. Изучение коэффициентов загруженности склада.

Каждый склад Wildberries имеет свой собственный индекс загруженности, зависящий от количества поступающих и исходящих грузов. Перед выбором направления отправки партии товаров полезно изучить статистику загруженности различных складов платформы. Отдавайте предпочтение менее загруженным объектам, чтобы сэкономить на комиссиях на доставке.

3. Организация быстрой обработки возврата товаров.

Возврат товаров влечет за собой дополнительные расходы в виде обратной логистики и назначается комиссия. Чтобы свести к минимуму подобные траты, внимательно следите за качеством своей продукции и улучшайте клиентские отзывы. Качественный сервис помогает уменьшить количество отказов и вернуть денег за возвраты.

4. Уменьшение доли крупногабаритных товаров.

Крупногабаритные предметы требуют значительных затрат на перевозку, особенно если речь идет о мебели или технике. Рассмотрите возможность снижения доли подобных позиций в своем ассортименте либо организуйте самостоятельную доставку крупным клиентам непосредственно от производителя.

5. Мониторинг изменений тарифов.

Регулярно проверяйте изменения тарифных планов Wildberries, поскольку платформа периодически обновляет условия предоставления своих услуг. Так, недавно были увеличены ставки комиссии за одежду с 9 июня 2025 года. Будьте внимательны и оперативно адаптируйте свою стратегию ценообразования и распределения продуктов, от этого зависит ваша юнит-экономика.

Следуя данным рекомендациям, вы сможете значительно сократить расходы на логистику и повысить рентабельность продаж на Wildberries.

Комиссия за хранение на складе

Wildberries предлагает удобные условия размещения товаров на собственных складах, что существенно упрощает работу продавца. Тем не менее, такая услуга сопряжена с определенными расходами. Давайте рассмотрим детально правила начисления комиссий за хранение.

Стоимость хранения коробок

Расчет стоимости хранения упакованных товаров ведется исходя из объема упаковки (объема одной коробки):

- Ставка: базовая стоимость составляет 0.07 рубля за каждый литр объема коробки в сутки.

- Дополнительно применяется коэффициент загруженности склада, который варьируется в зависимости от конкретной локации и текущей ситуации на складе.

Хранение монопаллетов

Монопаллета представляет собой большую коробку или паллету с товарами одного типа. Ее размещение также требует дополнительной оплаты:

- Фиксированная стоимость: за хранение монопаллета ежедневно взимается фиксированный сбор в размере 23 рубля вне зависимости от степени загруженности склада.

Эти расценки действуют регулярно, независимо от срока нахождения товара на складе. Стоит помнить, что длительное хранение на платформе увеличивает ваши расходы, особенно если речь идёт о хранении больших объёмов товара.

Полезный совет, исходя из нашего опыта!

Для сезонных товаров целесообразно воспользоваться схемой FBS , позволяющей хранить продукцию самостоятельно и доставлять ее партиями на склад Wildberries перед началом сезона, избегая длительного платного хранения.





Комиссии за услуги эквайринга

Помимо расходов на хранение, продавец оплачивает комиссию за прием платежей клиентов. Эта комиссия зависит от услуг эквайринга, то есть обработкой банковских транзакций через платформу Wildberries.

Комиссия за обработку платежа зависит от двух частей:

- Фиксированная минимальная ставка - 1.5% от суммы платежа клиента.

- Доплата за международные платежи - дополнительно до 1.5%, если покупка совершена иностранным пользователем.

Итого максимальная комиссия за эквайринг может достигать 3%. Эти проценты начисляются автоматически на каждую покупку и зависят исключительно от географии клиента.

Важно отметить, что эти расходы никак не связаны с категориями товаров или особенностями продавца. Они стандартизированы и едины для всех участников площадки и на них не предоставляются скидки.

Как рассчитать комиссию Wildberries

Прежде чем выходить на площадку, стоит заранее просчитать, какие суммы вы будете тратить на комиссии.

Пример расчета комиссии Wildberries

Общая формула для FBO/FBS

Комиссия = (Розничная цена × (КвВ + Y – СПП + кС)) + Логистика + Хранение

Где:

- КвВ - базовая комиссия по категории.

- Y - доп. опции (например, подписка «Джем» +1.5%).

- кС - штраф за задержку отгрузки (только для FBS).







Комиссия для FBO Вайлдберриз: формула расчета

Приведем конкретный пример расчета комиссии при работе по FBO без скидки.

Товар: Пиджак (цена - 5000 ₽, категория «Одежда»).

- Базовая комиссия: 29.5%.

- Подписка «Джем»: +1.5%.

- Итого: 5000 × 31% = 1550 ₽ комиссии + логистика.







Комиссия для FBS Вайлдберриз: формула расчета

При схеме работы по FBS есть дополнительные нюансы, которые стоит учитывать.

Дополнительно учитывается штраф за задержку отгрузки:

кС = (Фактическое время – 24 часа) × 0.1%

Пример: Опоздание на 48 часов → +2.4% к комиссии .



Влияние акций на Wildberries на размер комиссии

Одним из ключевых механизмов привлечения покупателей на вайлдберриз являются акции, проводимые самим маркетплейсом либо совместно с партнерами. Участие продавцов в них повышает коэффициент маркетинговых мероприятий и оказывает значительное влияние на уровень комиссионных выплат площадке, что делает этот инструмент особенно привлекательным для тех, кто хочет увеличить объемы продаж и повысить узнаваемость бренда.

Механизм снижения комиссии за участие в акциях и скидках

При участии продавца в акциях вайлдберриз комиссия на вайлдберриз может снижаться на величину от 5% до 10%, зависит от категории. Это означает, что продавец фактически получает возможность платить меньше за использование инфраструктуры платформы, постоянно увеличивая свою чистую прибыль. Такое снижение осуществляется путем компенсации разницы между стандартной комиссией и специальной скидкой, предоставляемой покупателям в рамках акции или для постоянных покупателей.

Как работает механизм?

Продавец через личный кабинет соглашается принять участие в акции, предлагая скидку на товар. Чтобы компенсировать потери дохода от предоставленной скидки, Wildberries снижает стандартную комиссию за продажу товара. Таким образом, итоговая стоимость товара для пользователя остается привлекательной благодаря скидке, а продавец сохраняет приемлемую прибыль за счет уменьшения суммы комиссии.

Например, если стандартный размер комиссии на вайлдберриз составляет 18%, то при согласии продавца на акцию скидка для покупателя может составить 7%, а комиссия снизится до уровня 11-13%, в зависимости от условий конкретной акции. Всю информацию об этом можно найти через личный кабинет.

Преимущества участия в акциях для продавцов

Основные преимущества, которые получают продавцы, участвуя в акциях:

Увеличение объема продаж.

Акционные товары привлекают больше внимания покупателей, стимулируя рост заказов.

Повышение лояльности клиентов.

Покупатели ценят специальные предложения и часто возвращаются за повторными покупками.

Экономия на рекламе.

Продвижение товаров через акции позволяет сократить расходы на самостоятельную рекламу и маркетинговые кампании.

Рост популярности бренда.

Частое появление товаров в специальных предложениях повышает узнаваемость бренда среди широкой аудитории.

Поддержка сезонных колебаний спроса.

Использование акций помогает поддерживать стабильный спрос даже в периоды низкого покупательского интереса.

Однако важно учитывать риски, такие как возможное снижение средней стоимости заказа из-за скидок, что требует тщательного анализа рентабельности каждой акции перед принятием решения о ее проведении.

Акции - это эффективный способ увеличить объемы продаж. Для максимального эффекта рекомендуется внимательно анализировать условия каждой акции, оценивать потенциальную выгоду и сопоставлять затраты с возможными доходами. Грамотная стратегия участия в акциях позволит существенно повысить конкурентоспособность бизнеса и укрепить позиции бренда на рынке электронной коммерции.

Основные моменты, на которые стоит обращать внимание селлеру:

Контролируйте габариты упаковки - это снизит логистику. Избегайте задержек по FBS - штрафы быстро накапливаются. Используйте аналитику (например, MpStats) для отслеживания скрытых расходов.

И главное, регулярно проверяйте финансовые отчеты в личном кабинете WB - комиссии меняются чаще, чем кажется.