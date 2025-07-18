Обзор личного кабинета селлера Ozon

Кто может пользоваться личным кабинетом Озон Селлер

Чтобы пользоваться личным кабинетом продавца - Озон Селлер - необходимо зарегистрироваться на площадке.

Озон сотрудничает с индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами и самозанятыми.

ИП и юрлица могут продавать на площадке товары, которые произвели сами или выступать посредниками и продавать товары от других производителей. Физические лица в статусе самозанятого могут торговать на Озон только товарами, которые произвели самостоятельно. То есть они не могут получить товарный знак, оформить сертификат или продавать товары, для которых требуется обязательная маркировка.

Все необходимые документы у каждого продавца Озон проверяет сразу при регистрации. Поэтому лучше подготовить заранее весь список. Если документы в порядке, то регистрация пройдет оперативно.

Как зарегистрироваться на Озон Селлер

Весь функционал личного кабинета станет доступен продавцу после регистрации на Озон. Доступ в личный кабинет привязан к номеру телефона и электронной почте. Так что вводите номер телефона и адрес почты, к которым вы постоянно имеете доступ, на них будут приходить коды для подтверждения при следующих входах в аккаунт. Еще один способ попасть в личный кабинет - войти через Госуслуги.

Чтобы начать пользоваться личным кабинетом Ozon, нужно его активировать. Для этого выполните следующие шаги:

Зарегистрируйтесь на сайте или в приложении Озона как продавец.

Для этого перейдите на сайт или откройте приложение. Выберите раздел для продавцов и в правом верхнем углу нажмите кнопку "Регистрация".

Заполните необходимые данные о вашем бизнесе и подтвердите регистрацию.

От вас потребуется указать место продаж (из России или из-за рубежа), тип организации (ИП, ООО, самозанятый, ПАО и т. д.), ИНН, регион работы, юридическое название компании, сферу деятельности на Озон, категорию товаров и название магазина, которое будут видеть покупатели.

Загрузите необходимые документы.

При заполнении типа организации у вас появятся дополнительные поля, в которые нужно загрузить все документы. Список будет разный в зависимости от выбранной формы деятельности.

Для юридических лиц: свидетельство о регистрации юридического лица или лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство ИНН/КПП; устав и учредительный договор; решение/протокол/приказ о назначении руководителя.

Для индивидуальных предпринимателей: лист записи ЕГРИП; паспортные данные; ИНН.

Для самозанятых: паспорт и справка о постановке на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.

Загрузите товары в каталог, указав все необходимые характеристики и фотографии.

Настройте способы доставки и оплаты.

При заполнении формы регистрации будьте максимально внимательны. Мы на собственном опыте убедились, что маркетплейс пристально проверяет все предоставленные данные и может отказать, даже если в тексте встретятся досадные опечатки или орфографические ошибки.

Дождитесь подтверждения регистрации от Озон. По нашим данным, обычно это занимает 1-3 рабочих дня. После этого вы получаете собственный аккаунт и доступ к личному кабинету. И можно начинать принимать заказы и управлять продажами через личный кабинет.

Пройти этап регистрации на Озон очень просто, на каждом этапе площадка будет подсказывать, что делать. Так что, ошибиться почти невозможно.

После того, как пройдете регистрацию, нужно подключить систему электронного документооборота (ЭДО). Она понадобится, чтобы формировать отчеты и поставки на склад.







Обзор функционала личного кабинета селлера

На главной странице личного кабинета продавцу доступен дашборд. На нем наглядно показаны основные показатели по аналитике продаж за последние 2 недели. Чтобы узнать, сколько товаров заказано и доставлено в конкретный день, продавцу достаточно выбрать точку на графике.

Ниже указан рейтинг продавца и коммуникации (отзывы, сообщения, заявки на скидку).

А также инструменты для продвижения (бонусы, трафареты, подписки). Здесь собрана самая основная информация, а более подробную можно увидеть в соответствующих разделах.

Ближе к концу главной страницы отображаются статусы заказов, динамика продаж в самой продаваемой категории и расходы за хранение товаров на складах.

В верхнем правом углу расположены дополнительные разделы, которые помогут:

настроить аккаунт

отредактировать учетную запись

настроить витрину

добавить новых сотрудников

увидеть полезные контакты и уведомления

связаться с поддержкой Озон

задать вопрос или найти готовый ответ

пройти обучение для продавцов Озон







Схемы продажи на Озон

В независимости от выбранной схемы работы - FBS или FBO - продавец получит в личном кабинете всю необходимую информацию. Внизу главной страницы есть данные:

сколько заказов ожидает сборки

какое количество заказов ожидают отгрузки/готовы к отгрузке

доставлены (для FBO)

готовы к отгрузке позже (для FBS)

А более подробная информация находится в одноименных разделах личного кабинета продавца.

Раздел FBO предназначен для тех, кто торгует со склада маркетплейса. Здесь вы можете отслеживать товар, остатки и приемку, а также создавать новые поставки или заполнить заявку на вывоз товара со склада Озон. Здесь же есть список доступных складов и их адреса. При такой схеме продавец оплачивает маркетплейсу комиссию за продажу, логистику и хранение. Главная задача, которая лежит на селлере, следить за остатками на складе и вовремя делать поставки.

Если продавец торгует со своего склада, для него актуален раздел FBS. Чтобы покупатели видели ваш товар, необходимо создать виртуальный склад в личном кабинете. Для этого нужно выбрать “Управление логистикой” и нажать кнопку “Создать склад”. В этом разделе можно отслеживать заказы, возвраты и актуализировать информацию по остаткам товаров на своем складе.

Чтобы изменить информацию по остаткам, нужно скачать файл и заполнить его. Опыт наших клиентов показывает, что важно делать это регулярно, чтобы не терять рейтинг. Если покупатель закажет товар, а поставить его невозможно, то придется отменять заказ. А все отказы по инициативе продавца снижают рейтинг.







Комиссия и калькулятор

Комиссия на Озон зависит от категории товара и составляет от 4 до 15% с каждой продажи. Итоговый размер комиссии продавец видит в личном кабинете после добавления карточки товара и модерации.

Приблизительно оценить свой доход селлер может с помощью калькулятора. Он просчитывает стоимость хранения, доставки и прочих расходов.

Вся информация по финансам магазина находится на вкладке “Финансы”. Здесь собрана финансовая отчетность, баланс, движение денежных средств, затраты на логистику, комиссии и эквайринг.







Бонусы Озон селлер

Бонусы Озон Селлер - это награда от маркетплейса для продавцов, которые участвуют в опросах и мероприятиях. Они начисляются на расчетный счет селлера автоматически. 1 бонус приравнивается к 1 рублю, но обменять на деньги их нельзя. Зато продавцы могут потратить их на продвижение и оплатить до 99% стоимости рекламы. Для этого на Озоне есть огромное количество инструментов, которые помогут продвигать товары. И не стоит долго копить такие бонусы - периодически они сгорают.

Где увидеть количество бонусов селлера?

Переходим во вкладку Продвижение, выбираем Трафареты и Детализация. И видим, сколько бонусных рублей есть на счету.

Если вы знаете, что площадка должна была начислить вам бонусы, но не видите их в личном кабинете, то пишите в поддержку Озон. Иногда в системе случаются сбои и технические ошибки, из-за которых баллы не начисляются. Обычно работники службы поддержки помогают в этом разобраться и отвечают в течение пары часов.

Бонусы продавца покупателю

В разделе “Продвижение” маркетплейс собрал все инструменты, которые помогут продавцам продвигать товар, повышать конверсию и увеличивать лояльность среди покупателей.

Площадка дает пользователю 2 возможности: “Привлечение” и “Лояльность”.

В привлечение входит:

создание трафаретов

продвижение в поиске

медийная реклама

участие в акциях

отзывы за баллы

Раздел “Лояльность” включает:

заяви на скидку

По правилам площадки, если покупатель нашел товар у другого продавца дешевле, то он может попросить скидку и тогда его заявка попадет в этот раздел.

бонусы от продавца

После покупки пользователь получает бонусы, которые сможет потратить в вашем магазине при следующих заказах.

беспроцентная рассрочка для покупателей

Озон Live

Сервис, который помогает управлять загрузкой видео и проводить трансляции для общения с покупателями

кэшбек за продвижение

Когда продавец участвует в акциях, опросах или увеличивает продажи, Озон начисляет за это вознаграждение.

Продавец может сам создавать скидки и устанавливать бонусы, чтобы стимулировать покупателей делать выбор в пользу его товара.

Внизу этой страницы площадка разместила подсказки для селлеров, так что работать будет совсем просто.

Возврат товара

Если покупатель получил некачественный товар и хочет его вернуть, то за это заплатит продавец.

Сколько нужно будет заплатить за возврат зависит от многих факторов. Например, сумма будет зависеть от объема, веса и других характеристик товара.

Посмотреть информацию по всем возвратам можно в личном кабинете, на вкладке FBS или FBO, в зависимости от схемы работы на Озон.

В идеале выстраивать работу так, чтобы возвратов было как можно меньше, тогда не придется платить за них. Если вы видите, что покупатели отказываются от вашего товара очень часто, то стоит проанализировать причины, по которым это происходит и улучшить качество или составить грамотное описание в карточке и обновить фото- и видеоконтент. Это поможет покупателям объективно оценивать товар перед покупкой и не возвращать его уже после получения.







Как вывести средства со счета

Вывести заработанные денежные средства с площадки можно напрямую на карту своего банка.

Чтобы вывести средства, действуйте по этому алгоритму:

Зайдите в личный кабинет селлера.

Выберите вкладку “Баланс средств”. Нажмите “Вывести деньги с баланса”. Укажите нужную сумму. Введите реквизиты для перевода, если вы делаете это первый раз.

В последующие разы реквизиты уже будут сохранены в форме и их не придется вводить снова. Чтобы изменить реквизиты, перейдите по ссылке и заполните новую информацию.







Итоги

Личный кабинет Озон предоставляет большой функционал для селлера. Основные возможности мы рассмотрели в статье. В нем в одном месте собраны все необходимые инструменты, чтобы управлять торговлей и развивать бизнес. Аналитика поможет выстраивать правильную стратегию продаж, а продвижение - выводить товары в топ. К тому же личный кабинет доступен 24 часа в сутки, а значит торговать можно из любой точки мира и оперативно отслеживать всю важную информацию. В целом работа в Озон Селлер интуитивно понятна, но, если вы столкнулись, со сложностями, то смело обращайтесь в поддержку. Сотрудники отвечают в течение нескольких часов.