Маркировка одежды в 2025 году: что и как нужно промаркировать

Что такое маркировка одежды

Маркировка - это процесс нанесения уникального идентификационного кода DataMatrix, который позволяет отслеживать движение товаров от производителя до конечного потребителя. Благодаря этому каждый товар получает индивидуальный код, содержащий всю необходимую информацию о продукте, включая его происхождение, характеристики и сертификацию.





Зачем нужна маркировка?

Система «Честный ЗНАК» была создана для решения нескольких важных задач:

✔️ Борьба с контрафактом

По оценкам экспертов, на российском рынке очень много поддельной продукции. Это негативно сказывается на экономике страны, снижает доходы легальных производителей и создает проблемы для потребителей, которые рискуют приобрести некачественный товар.

✔️ Упрощение возвратов и контроля качества

Благодаря маркировке, потребители могут легко проверить подлинность товара и убедиться в его качестве. Если возникают претензии к качеству изделия, система позволяет быстро определить ответственность производителя или продавца.

✔️ Снижение рисков для покупателей

Несертифицированные вещи могут содержать вредные вещества, вызывать аллергические реакции и даже представлять угрозу здоровью. Маркировкой в 2025 г. гарантируется, что продукция прошла необходимые проверки и соответствует установленным стандартам безопасности.









Как выглядит маркировка Честный знак на одежде?

Код DataMatrix представляет собой квадратное изображение, похожее на традиционный штрих-код, но содержащего больше информации. Этот код наносится:

- На бирку или ярлык.

Для большинства видов, таких как футболки, джинсы, платья и куртки.

- На упаковку.

Для некоторых категорий товаров, например, постельное белье, перчатки и другие аксессуары.

Проверить подлинность товара можно с помощью специального приложения системы «Честный ЗНАК», которое доступно бесплатно для скачивания на смартфоны. Это обеспечивает прозрачность и доверие между производителями, продавцами и покупателями.





Новые правила и изменения с 1 марта 2025 года

Что изменилось с 1 марта 2025 года

С 1 марта 2025 года вступили в силу новые требования к маркировке одежды:

- Расширен перечень товаров.

Теперь обязательная маркировка распространяется также на нижнее белье, носки, перчатки, купальники, детскую одежду и аналогичные изделия.

- Для продавцов введен разрешительный режим.

Необходимо проверять наличие правильных кодов.

Что изменится у продавцов маркетплейсов

Продавцы, работающие на популярных российских платформах Wildberries и Ozon, столкнутся с новыми правилами.

- Wildberries и Ozon будут автоматически блокировать продажи карточек товаров без маркировки. Продавцам придется заранее загрузить соответствующие коды в личные кабинеты маркетплейсов.

- Обязательно потребуется предварительная проверка соответствия товаров новым требованиям перед началом продаж.

Перенос сроков маркировки одежды

Изменились даты реализации немаркированных остатков:

- Немаркированные остатки можно продавать до конца текущего года, вплоть до 31 декабря 2025 (ранее заканчивался 1 августа).

- Промаркировать и официально внести в оборот оставшиеся запасы необходимо до 1 марта 2026 года.





Сроки маркировки одежды

Когда необходимо промаркировать товары в 2025 году?

Согласно актуальным правилам, продавцы обязаны завершить маркировку всей новой партии до начала ее реализации в розничную продажу. Для ранее произведенных немаркированных остатков установлен отдельный срок: их можно реализовать до 31 декабря 2025 года. Однако важно отметить, что эти остатки обязательно должны быть промаркированы и введены в официальный оборот до наступления следующей весны - до 1 марта 2026 года.





Список и категории товаров

Расширение перечня товаров легкой промышленности

Всего с 1 марта 2025 г. в обязательной маркировке 12 новых категорий, среди которых:

- Нижнее белье, носки, колготки, халаты и аналогичные товары.

- Детские вещи.

- Галстуки, перчатки, головные уборы.

Полный перечень товаров

Кроме указанных позиций, полный список включает:

- Одежду: пальто, куртки, блузки, брюки, халаты.

- Белье: постельное, столовое.

- Аксессуары: шарфы, перчатки, галстуки.

Какая одежда требует маркировок?

В обязательной маркировке следующие виды:

✔️ Все новые поступления из указанного перечня начиная с 1 марта 2025 года.

✔️ Остатки, приобретенные до вступления правил в силу, разрешается реализовывать до конца 2025 года (до 31 декабря) при условии, что такие остатки будут своевременно промаркированы.

Какие коды ТНВЭД попадают под маркировку?

Перечень товаров обозначают определенными кодами ТНВЭД, включающими продукцию легкой промышленности. Например:

- Код 6201 — мужская верхняя (пальто).

- Код 6106 — женская (блузки).

- Код 6302 — постельные принадлежности и прочий домашний текстиль.

Какая детская одежда подлежит маркировке?

Особое внимание уделяется детской одежде, которая включается в общий перечень товаров, подлежащих маркировке. Сюда входит также верхняя одежда для детей.

Эти меры направлены на повышение прозрачности торговли одеждой и защиту прав потребителей.

Исключения: какие товары не подлежат маркировке

Какую одежду можно продавать без маркировок?

Некоторые категории освобождены от обязательных маркировок:

- Секонд-хенд (товары с кодом 6309).

- Вещи, изготовленные на заказ в ателье.

- Изделия ручной работы, относящиеся к народным промыслам.

Такие товары разрешено продавать без специальных меток.

Как понять, нужно ли маркировать товар

Чтобы точно выяснить, требует ли ваш товар обязательной бирки, следуйте простой инструкции:

Шаг 1. Найдите код ТНВЭД вашего товара

Посмотрите в документах на товар - сертификатах соответствия или декларации, таможенной декларации. Там указан десятиразрядный код ТНВЭД ЕАЭС (таможенно-тарифный классификатор Евразийского экономического союза).

Пример кода:

- Мужской костюм - 6203,

- Женская блузка - 6106,

- Постельное белье - 6302.

Шаг 2. Проверьте код на официальном сайте ЧЗ

Откройте раздел с полным перечнем категорий и сравните найденный вами код с опубликованными списками.

Шаг 3. Убедитесь, что ваш товар попал в список

Если код вашего товара присутствует в списке обязательных к маркировке товаров, значит, вы обязаны нанести уникальную маркировку на каждую единицу товара.

Например.

Ваш товар - мужские костюмы (код ТНВЭД 6203). Вы заходите на сайт ЧЗ и находите категорию мужской верхней одежды. Ваш код входит в перечень, следовательно, маркировка обязательна.







Как правильно проводить маркировку одежды

Чтобы грамотно организовать маркировку одежды и избежать проблем с контролирующими органами, рекомендуем придерживаться следующего пошагового алгоритма:

Шаг 1. Регистрация в ГИС МТ («Честный ЗНАК»)

Прежде всего, нужно зарегистрироваться в государственной информационной системе мониторинга товаров (ГИС МТ):

- Получите электронную цифровую подпись (ЭЦП) — она понадобится для подтверждения ваших действий в системе.

- Создайте учетную запись на сайте «Честного ЗНАКа» — там вы будете получать коды маркировок и вести учет своего ассортимента.

Шаг 2. Регистрация товаров и получение кодов DataMatrix

После регистрации выполните следующее:

- Зарегистрируйте товары в Национальном каталоге продуктов — создайте карточку каждого наименования вашей продукции.

- Закажите коды DataMatrix — уникальная цифровая маркировка, необходимая для каждой единицы товара.

Шаг 3. Печать кодов маркировок

Существует два способа нанесения кодов на вашу продукцию:

- Термотрансферный принтер — подходит для малых и средних объёмов производства. Позволяет напечатать наклейки прямо в офисе или магазине.

- Типография — используется крупными предприятиями для крупных партий. Изготовление наклеек осуществляется централизованно на профессиональном оборудовании.

Шаг 4. Оплатить полученные коды маркировок

Перед использованием полученных кодов необходимо пополнить баланс личного кабинета на портале «Честного ЗНАКа». Оплата производится безналичным способом через ваш личный кабинет.

Шаг 5. Введение товара в оборот

Последний этап — введение маркированного товара в систему оборота:

- Подтвердите в личном кабинете, что ваша продукция готова к продаже. После этого товар получит статус «готов к реализации» и сможет законно продаваться в магазинах.

Теперь ваши товары полностью соответствуют закону, и вы можете спокойно заниматься бизнесом!





Программа и сервисы для маркировки

Для удобной организации процесса маркировок существует несколько полезных инструментов.

Программа в Честном знаке

Официальная программа ЧЗ предлагает удобные инструменты для предпринимателей:

- Создание карточек товаров.

- Заказ уникальных кодов Data Matrix.

- Отслеживание остатков немаркированных изделий.

Это существенно упрощает ведение учета и соблюдение требований законодательства.

Маркировка через МойСклад

Сервис «МойСклад» интегрирован с системой ЧЗ, позволяя автоматизировать весь процесс учета маркированных товаров:

- Автоматическое получение и хранение цифровых кодов.

- Удобство интеграции с кассовым оборудованием.

- Оптимизация складского учета.

Использование таких сервисов значительно облегчает выполнение обязательных норм маркировок для бизнеса.

Как маркировать остатки одежды

Чтобы правильно оформить и продать остатки немаркированной одежды, вам необходимо следовать нескольким простым шагам.

Маркировка остатков через ЧЗ

Загрузите список остатков в личный кабинет.

Создайте файл Excel с информацией обо всех остаточных позициях и отправьте его в систему ЧЗ.

Получите коды и нанесите их на товары.

Получите уникальные коды маркировок, распечатайте этикетки и прикрепите их к каждому изделию.

Введите в оборот до 1 марта 2026 года.

Обязательно внесите промаркированные остатки в систему до установленного срока.

Маркировка остатков через МойСклад

При работе с сервисом «МойСклад» этот процесс становится еще проще благодаря встроенной автоматизации.

Используя интеграцию с системой «Честный ЗНАК», сервис самостоятельно формирует и выводит нужные файлы для печати готовых этикеток.

Таким образом, маркирование остатков одежды проходит оперативно и удобно, обеспечивая полное соответствие законодательству.

Как реализовать маркированные остатки

Реализовать маркированные остатки одежды можно через маркетплейсы. Wildberries и Ozon позволяют эффективно продвигать товары широкой аудитории. Важно помнить, что каждый товар должен быть зарегистрирован и соответствовать карточке с правильным уникальным кодом.





Частые ошибки и как их избежать

Многие предприниматели сталкиваются с проблемами при внедрении системы маркировки одежды. Вот наиболее распространенные ошибки и способы их предотвращения.

Какие ошибки могут привести к большим проблемам

- Неверный код ТНВЭД в карточке.

Неверно указанный таможенный код приведет к сложностям с регистрацией товара и дальнейшим движением.

- Просрочка маркировки остатков.

Остатки немаркированной одежды, хранящиеся дольше положенного срока, нельзя будет вывести в реализацию.

- Повторное использование кодов.

Повторное применение одного и того же кода считается нарушением закона и влечет штрафы.

Как избежать проблем с маркировкой

✔️ Проверяйте коды перед печатью. Убедитесь, что код верный и относится именно к вашему товару.

✔️ Следите за сроками ввода в оборот. Соблюдайте установленные законом временные рамки.

✔️ Используйте специализированное программное обеспечение. Программы вроде GetMark помогают автоматизировать процессы и минимизировать вероятность ошибок.

Правила маркирования одежды

С 1 марта 2025 года вводится обязательное требование по маркировке одежды специальным кодом DataMatrix. Основные правила включают:

- Коду должно быть четким и читаемым на протяжении всего жизненного цикла товара.

- Запрещена реализация немаркированных товаров.

Соблюдение этих простых правил позволит селлерам избежать штрафов и обеспечит комфортную работу в рамках действующего законодательства.

Кто участвует в маркировке

В маркировке одежды есть несколько ключевых участников цепочки поставок:

- Производители: наносят индивидуальные коды DataMatrix непосредственно на продукцию.

- Импортеры: маркируют товары до момента их ввоза на территорию Российской Федерации.

- Продавцы: проверяют наличие и правильность маркировки каждого товара перед передачей покупателю.

Эта схема взаимодействия направлена на повышение прозрачности рынка и защиты прав потребителей.

Штрафы за отсутствие маркировки одежды

За нарушение правил маркировки предусмотрены значительные санкции:

- Индивидуальные предприниматели могут столкнуться с штрафом до 10 000 рублей.

- Юридическим лицам грозит наказание в виде штрафа до 300 000 рублей плюс возможная конфискация незадекларированной продукции.

Своевременная маркировка товаров поможет избежать финансовых потерь и административных последствий.

Рекомендации эксперта по маркировке одежды

Мы рекомендуем подготовиться к нововведениям заранее, чтобы избежать возможных трудностей:

Начните маркировку заранее, не откладывайте процедуру до последнего месяца. Лучше начать постепенно вносить изменения в свою бизнес-практику.

Автоматизируйте процессы - специальные программы, такие как GetMark, помогут упростить ввод данных и минимизировать количество ошибок.

Следите за обновлениями - регулярно посещайте сайт честныйзнак.рф, чтобы быть в курсе последних новостей и изменений в законодательстве.







Популярные вопросы и ответы

Какую одежду нужно промаркировать?

Под маркировку попадают все пункты, входящие в утвержденный перечень. С 1 марта 2025 года маркируются дополнительные категории, такие как нижнее бельё, детские вещи, чулочно-носочные изделия, перчатки, купальники и аналогичные изделия.

Зачем нужна маркировка?

Цель введения обязательной маркировки - это этап борьбы с контрафактной продукцией и улучшение контроля качества. Система позволяет отслеживать путь товара от производства до покупки, предотвращая появление фальсификата и защищая интересы добросовестных производителей и покупателей.







Какие коды ТН ВЭД попадают под маркировку?

В число основных кодов ТН ВЭД, попадающих под маркировку, входят:

- 6201 - мужские пальто,

- 6106 - женские блузки,

- 6302 - постельное белье,

- 4203 10 000 - кожаные вещи.







Какую одежду можно продавать без маркировки?

Существуют исключения, освобожденные от обязательного присвоения маркировки:

- Товары секонд-хенд (код 6309),

- Вещи, пошитые на заказ в частных ателье,

- Изделия ручной работы (так называемые народные промыслы).







Какая детская одежда нуждается в маркировке?

Среди детских товаров обязательному нанесению маркировки подлежат:

- Пальто и куртки (коды 6201, 6202),

- Блузки (код 6106),

- Кожаные вещи (код 4203 10 000) и аналогичные изделия.







Как выглядит маркировка Честный знак на одежде?

Маркировка «Честный ЗНАК» представляет собой специальный двухмерный код формата DataMatrix, наносимый на бирку или упаковку продукта. Внешне он напоминает обычный штрих-код, но вмещает гораздо больше информации. Его можно распознать и проверить через специальное приложение.





