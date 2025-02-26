Мы используем файлы cookie для улучшения вашего опыта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности.

Маркировка товаров на маркетплейсах. Что нужно знать селлеру?

Прочитано 125 раз,
время чтения 7 минут

Опубликовано: 26 февраля 2025

Маркетплейсы уже почти 2 года работают с системой "Честный знак" и передают сведения об обороте товаров в госсистему. Постепенно такая идентификация захватывает все больше категорий. С 1 марта 2025 г. под нее попадут одежда, текстиль 1-го слоя, влажные корма для животных, безалкогольные напитки и другие категории.

Если товар должен быть промаркирован Честным знаком, то продавать его на маркетплейсах без КИЗ запрещено. Поэтому чем раньше селлер разберется в системе маркировки, тем быстрее сможет перестроить логистику, учет и контроль качества продукции.

 

 

Что такое маркировка “Честный знак”?

 

 

Маркировка товара - это нанесение уникального кода (например, Data Matrix) на упаковку продукта. 

 

 

Этот код содержит информацию о производителе, дате производства, сроке годности и других характеристиках товара. 

 

 

По нему можно проследить путь каждой товарной единицы с момента выхода с производства или пересечения границы и до реализации конечному потребителю.

 

 

Правильная маркировка - это ответственность селлера. Допустили неточность в маркировке - готовьтесь к штрафам или даже изъятию партии.

 

 

Зачем нужна маркировка на маркетплейсах?

 

 

1. Контроль качества.

 

Покупатели могут быть уверены, что товар оригинальный и соответствует заявленным характеристикам. 

 

2. Борьба с контрафактом. 

 

Маркетплейсы стремятся минимизировать количество поддельных товаров на своих платформах. С помощью маркировки можно легко выявить нелегальные продукты и исключить их из продажи.

 

3. Улучшение логистики. 

 

Уникальный код позволяет точно отслеживать перемещение товара на всех этапах цепи поставок, что помогает оптимизировать логистические процессы и сократить время доставки.

 

4. Прозрачность для покупателя и производителя. 

 

Потребители могут самостоятельно проверить подлинность товара через мобильные приложения или сайты. А производители получают возможность отслеживать движение своей продукции от производителя до конечного потребителя.

 

Какие товары подлежат маркировке?

 

 

 

На данный момент должны быть промаркированы:

 

 

  • пищевые продукты, в том числе консервы и растительные масла

  • покрышки для автомобилей

  • бутилированная вода, безалкогольные напитки

  • продукция легкой промышленности (меха, кожа, обувь, одежда, нижнее белье)

  • фотоаппараты и вспышки

  • духи

  • БАДы

  • обувь

  • шубы

  • продукция медицинского назначения (лекарства, медизделия, антисептики, коляски для маломобильных граждан, средства реабилитации)

  • ветеринарные препараты и корма для животных

  • антисептики и дезинфицирующие средства

  • велосипеды

 

 

Все, кто производит, импортирует или продает такие товары, должны зарегистрироваться в системе Честный знак.

 

Этот список постоянно расширяется. В 2025 г. к нему планируют добавить еще 14 товарных групп. Поэтому, даже если сейчас ваш товар еще не попадает под Честный знак, скоро все может измениться.

 

Кто должен маркировать товар для маркетплейса?

 

 

Онлайн-площадка в маркировке не участвует. Ответственность лежит на селлере или производителе в зависимости от ситуации. 

 

 

1. Если товар произведен в России, а селлер - дистрибьютор, то продукция должна приходить с кодами маркировки.

 

Задача селлера в этом случае - контролировать наличие идентификатора на каждом изделии и его корректность. А вот наносить цифровой код и вводить его в оборот должен изготовитель.

 

2. Если товар произведен за рубежом, он должен пересекать российскую границу уже промаркированным с указанием кодов в таможенной декларации. 

 

В этом случае нанесением Data Matrix занимаются иностранные партнеры.

 

3. Если селлером выступает сам производитель, он полностью отвечает за идентификацию продукта. Заказывает КМ, наносит на каждое изделие и вводит в оборот.

 

 

На каждой площадке свои нюансы работы с маркировкой, поэтому разберемся с ними. 

 

 

Работа с Честным знаком на ВБ

 

 

Если вы сотрудничаете с Wildberries по FBO, работники склада сканируют код с поставки, проверяют корректность КМ и по факту составляют акт приемки. Позиции без идентификаторов возвращают. 

 

На основании акта продавец формирует УПД (универсальный передаточный документ) с кодами маркировки и в течение 3 дней направляет его маркетплейсу. 

 

Если вы работаете по FBS, то передаете идентификаторы на портале до отгрузки товара.

 

 

Требования к маркировке на Wildberries:

 

 

  • рекомендуемый размер кода DataMatrix — 22×22 мм

 

 

  • основной цвет шрифта — черный

 

 

  •  рекомендуемый размер бумаги 58*40 мм

 

 

 

Работа с Честным знаком на Озон

 

 

 

При FBO продавец перед поставкой передает маркетплейсу идентификаторы в сгенерированном электронном документе. Груз разрешается привезти на склад только после проверки их корректности. По факту приемки OZON создает УПД с номенклатурой полученных единиц. Поставщик подписывает накладную и передает ее маркетплейсу. В этой схеме интернет-площадка самостоятельно выводит маркировку в ЧЗ. Продавец же отслеживает статус позиции через «Отчет о реализации» в личном кабинете на сайте OZON.

 

 

При схеме FBS селлер перед отправкой заказа пересылает маркетплейсу в УПД коды маркировки. Груз примут на склад OZON, даже если электронный документ содержит неверный КМ. Но продавцу нужно будет не ошибиться при передаче информации в Честный ЗНАК.

 

 

Требования Ozon к коду маркировки:

 

 

  • размер не менее 20×20 мм

 

 

  • напечатан на термотрансферной этикетке. 

 

 

Можно использовать и другой тип бумаги, но тогда код может быть случайно испорчен при транспортировке. В этом случае продавцу придется вывезти товар и промаркировать заново за пределами складов Ozon.

 

 

Как оформить возврат маркированного товара?

 

 

Если покупатель хочет вернуть маркированный товар, продавец на маркетплейсе:

 

 

  1. Оформляет возврат, если код сохранился.

  2. Делает перемаркировку, если код не сохранился или не читается.

 

Когда покупатель возвращает товар с маркировкой, не забудьте заново ввести код этого товара в оборот. Маркетплейсы это сделать не могут, так как не участвуют в обороте товаров.

 

На самом деле, по началу процесс маркировки может показаться сложным, но стоит один раз в нем разобраться и дальше трудностей не возникнет. Можете менять категории товаров, которые продаете на маркетплейсе, а общие правила маркировки и  сотрудничества с площадками останутся неизменными.

 

 


 

 

 

 

