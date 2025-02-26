Маркировка товаров на маркетплейсах. Что нужно знать селлеру?

Если товар должен быть промаркирован Честным знаком, то продавать его на маркетплейсах без КИЗ запрещено. Поэтому чем раньше селлер разберется в системе маркировки, тем быстрее сможет перестроить логистику, учет и контроль качества продукции.

Что такое маркировка “Честный знак”?

Маркировка товара - это нанесение уникального кода (например, Data Matrix) на упаковку продукта.

Этот код содержит информацию о производителе, дате производства, сроке годности и других характеристиках товара.

По нему можно проследить путь каждой товарной единицы с момента выхода с производства или пересечения границы и до реализации конечному потребителю.

Правильная маркировка - это ответственность селлера. Допустили неточность в маркировке - готовьтесь к штрафам или даже изъятию партии.

Зачем нужна маркировка на маркетплейсах?

1. Контроль качества.

Покупатели могут быть уверены, что товар оригинальный и соответствует заявленным характеристикам.

2. Борьба с контрафактом.

Маркетплейсы стремятся минимизировать количество поддельных товаров на своих платформах. С помощью маркировки можно легко выявить нелегальные продукты и исключить их из продажи.

3. Улучшение логистики.

Уникальный код позволяет точно отслеживать перемещение товара на всех этапах цепи поставок, что помогает оптимизировать логистические процессы и сократить время доставки.

4. Прозрачность для покупателя и производителя.

Потребители могут самостоятельно проверить подлинность товара через мобильные приложения или сайты. А производители получают возможность отслеживать движение своей продукции от производителя до конечного потребителя.

Какие товары подлежат маркировке?

На данный момент должны быть промаркированы:

пищевые продукты, в том числе консервы и растительные масла

покрышки для автомобилей

бутилированная вода, безалкогольные напитки

продукция легкой промышленности (меха, кожа, обувь, одежда, нижнее белье)

фотоаппараты и вспышки

духи

БАДы

обувь

шубы

продукция медицинского назначения (лекарства, медизделия, антисептики, коляски для маломобильных граждан, средства реабилитации)

ветеринарные препараты и корма для животных

антисептики и дезинфицирующие средства

велосипеды

Все, кто производит, импортирует или продает такие товары, должны зарегистрироваться в системе Честный знак.

Этот список постоянно расширяется. В 2025 г. к нему планируют добавить еще 14 товарных групп. Поэтому, даже если сейчас ваш товар еще не попадает под Честный знак, скоро все может измениться.

Кто должен маркировать товар для маркетплейса?

Онлайн-площадка в маркировке не участвует. Ответственность лежит на селлере или производителе в зависимости от ситуации.

1. Если товар произведен в России, а селлер - дистрибьютор, то продукция должна приходить с кодами маркировки.

Задача селлера в этом случае - контролировать наличие идентификатора на каждом изделии и его корректность. А вот наносить цифровой код и вводить его в оборот должен изготовитель.

2. Если товар произведен за рубежом, он должен пересекать российскую границу уже промаркированным с указанием кодов в таможенной декларации.

В этом случае нанесением Data Matrix занимаются иностранные партнеры.

3. Если селлером выступает сам производитель, он полностью отвечает за идентификацию продукта. Заказывает КМ, наносит на каждое изделие и вводит в оборот.

На каждой площадке свои нюансы работы с маркировкой, поэтому разберемся с ними.

Работа с Честным знаком на ВБ

Если вы сотрудничаете с Wildberries по FBO, работники склада сканируют код с поставки, проверяют корректность КМ и по факту составляют акт приемки. Позиции без идентификаторов возвращают.

На основании акта продавец формирует УПД (универсальный передаточный документ) с кодами маркировки и в течение 3 дней направляет его маркетплейсу.

Если вы работаете по FBS, то передаете идентификаторы на портале до отгрузки товара.

Требования к маркировке на Wildberries:

рекомендуемый размер кода DataMatrix — 22×22 мм

основной цвет шрифта — черный

рекомендуемый размер бумаги 58*40 мм

Работа с Честным знаком на Озон

При FBO продавец перед поставкой передает маркетплейсу идентификаторы в сгенерированном электронном документе. Груз разрешается привезти на склад только после проверки их корректности. По факту приемки OZON создает УПД с номенклатурой полученных единиц. Поставщик подписывает накладную и передает ее маркетплейсу. В этой схеме интернет-площадка самостоятельно выводит маркировку в ЧЗ. Продавец же отслеживает статус позиции через «Отчет о реализации» в личном кабинете на сайте OZON.

При схеме FBS селлер перед отправкой заказа пересылает маркетплейсу в УПД коды маркировки. Груз примут на склад OZON, даже если электронный документ содержит неверный КМ. Но продавцу нужно будет не ошибиться при передаче информации в Честный ЗНАК.

Требования Ozon к коду маркировки:

размер не менее 20×20 мм

напечатан на термотрансферной этикетке.

Можно использовать и другой тип бумаги, но тогда код может быть случайно испорчен при транспортировке. В этом случае продавцу придется вывезти товар и промаркировать заново за пределами складов Ozon.

Как оформить возврат маркированного товара?

Если покупатель хочет вернуть маркированный товар, продавец на маркетплейсе:

Оформляет возврат, если код сохранился. Делает перемаркировку, если код не сохранился или не читается.

Когда покупатель возвращает товар с маркировкой, не забудьте заново ввести код этого товара в оборот. Маркетплейсы это сделать не могут, так как не участвуют в обороте товаров.

На самом деле, по началу процесс маркировки может показаться сложным, но стоит один раз в нем разобраться и дальше трудностей не возникнет. Можете менять категории товаров, которые продаете на маркетплейсе, а общие правила маркировки и сотрудничества с площадками останутся неизменными.



