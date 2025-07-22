Сортировочный центр Wildberries - что это такое?

Наш опыт показывает, что не все селлеры хотели бы, чтобы поставку принимали в сортировочных центрах. Многие предпочитали бы отгружать сразу на склад, но в условиях перегруженности складов выбора не остается. В статье подробно рассмотрим, все особенности взаимодействия с сортировочными центрами и их плюсы и минусы.







Чем СЦ отличается от склада, как работает с поставками

В отличие от складов, где продукция хранятся долгое время, СЦ предназначены для быстрой обработки потоков заказов - здесь грузы не задерживаются дольше 1-3 дней.

При этом маркетплейс сам решает, на какой склад или в какие города отправить поставку дальше. Селлер не может никак на это повлиять.

Кроме поставок на склады, СЦ обрабатывают возвраты и доставляют заказы в ПВЗ. То есть это важная часть на пути заказа к покупателю и обратно.







Чем СЦ отличается от склада Вайлдберриз плюсы и минусы

По результатам наших тестов мы выделили плюсы СЦ:

✅ Быстрая обработка товаров.

В них заказ не задерживается, сразу идет к покупателю.

✅ Минимум ручного труда.

Весь процесс сортировки автоматизирован. Это значительно ускоряет процесс.

✅ Снижение логистических издержек.

Не нужно платить за долгое хранение и транспортные расходы.

✅ Меньше ответственности на селлере.

Сделали отгрузку. И вся дальнейшая цепочка уже не лежит на ваших плечах. Маркетплейс берет все на себя.

Таким образом, если вы хотите снизить свое участие и сэкономить на логистике, то отгрузка в сортировочные центры отлично для вас подходит. Больше всего это оценят крупные бренды с большим оборотом или новички, которые еще не разобрались со всеми тонкостями. А также все продавцы, которые устали ловить подходящие коэффициенты приемки на нужных складах.







Опираясь на наш опыт работы с маркетплейсами, мы выявили следующие минусы СЦ:

❌ Нет долгосрочного хранения.

Если товар не разбирают, его возвращают поставщику.

❌ Жесткие требования к упаковке

Брак или неправильная маркировка приводят к отказам в приемке.

❌ Невозможность повлиять на то, на каком складе окажется ваш товар.

Селлер никак не может предсказать, куда отправится его поставка, если она отгружена в СЦ. Но, конечно, вайлдберриз старается сэкономить на логистике и, скорее всего, сделает поставку на ближайший склад, если он не перегружен. Или маркетплейс может даже разделить ее между несколькими складами.

После того как селлер сделал отгрузку в СЦ, у него есть возможность следить за передвижениями через личный кабинет и изменение статусов поставки.

Статус “Идет приемка” означает, что поставка еще не покинула СЦ, а находится на его территории. Если поставка большая, то площадка может обрабатывать его продолжительное время или отгрузить только его часть на склад.

Статус “Принято” показывает, что поставка, которую вы сделали, уже покинула территорию СЦ и находится на пути на склад хранения или уже находится там в сортировке и обработке.

Дальше стоимость хранения и наличие товаров вы уже отслеживаете по остаткам на складах.







В каких городах находятся сортировочные центры ВБ

На 2025 год более 20 СЦ ВБ работают в разных городах России и СНГ.

Самые крупные расположены рядом со столицей, потому что подавляющее большинство заказов на маркетплейсе совершают покупатели из Москвы и Московской области. В соответствии с этим вайлдберриз и выстраивает инфраструктуру, чтобы иметь возможность доставлять заказы клиентам без задержек. Кроме того, СЦ Подмосковья не ограничены зоной покрытия и с их территории товары отправляются на склады по другим регионам.

Но, кроме столичного региона, центры расположены и в других крупных городах России и даже ближнего зарубежья:

Москва и МО (Подольск, Электросталь)

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Краснодар

Казань

Новосибирск

Ростов-на-Дону

Калининград

Минск (Беларусь)

Алматы (Казахстан)

Информацию, в каких городах находятся сортировочные центры ВБ, вы можете найти в личном кабинете поставщика или на официальном сайте WB.

У каждого СЦ могут быть свои условия работы или приемки. Например, Электросталь принимает крупногабарит весом до 100 кг. А Коледино производит прием моторных масел на паллетах и товаров под давлением. Поэтому прежде чем планировать поставку в конкретный СЦ, стоит уточнить, точно ли ваш товар могут принять на этот склад и изучить все ограничения.







Куда идет товар на Вайлдберриз после СЦ

После сортировки товаров они распределяется по трем направлениям:

Пункты выдачи заказов (ПВЗ).

В том случае, если покупатель выбрал самовывоз.

Курьерская доставка.

Если заказ адресный.

Склады Wildberries, в случае если селлеры работают по FBS.

Если товар не выкупили за определенный промежуток времени, его могут переместить на долгосрочное хранение. Но такие случаи происходят нечасто.

Если продукция не находит покупателя в течение 30-60 дней, его могут вернуть поставщику. И за это придется платить самому селлеру.







Как работают СЦ ВБ

В сортировочных центрах ВБ товар проходит несколько этапов:

1. Приемка от поставщика.

На этом этапе сотрудники проверяют маркировку (обязательны ШК Wildberries и RFID-метки). После этого производят сканирование товаров и заносят в систему.

2. Сортировка.

По общим правилам это делается автоматизированными линиями. Они распределяют все, что попадает в сортировочный центр, по регионам доставки.

Но если есть повреждения или ошибки в маркировке, сотрудники перепроверят все вручную.

3. Отправка в ПВЗ или на доставку.

Перед отправкой грузы упаковываются в паллеты или короба. Таким образом упакованные товары ежедневно отгружаются их сортировочных центров.

При этом статус в системе меняется на «В пути» → «Доставлено в ПВЗ».

4. Обработка возвратов.

Каждый покупатель маркетплейса может отказаться от заказа. Если это произошло, товар возвращается в СЦ.

Далее его либо перепродают, либо отправляют поставщику.

Если вы хотите сделать поставку в СЦ, то выбирайте подходящий вам по расположению, тарифам и другим условиям. Оформляете пропуск заранее, если это необходимо. И отвозите товар в указанное время. Дальше ВБ самостоятельно распределит и доставит его на склад.







Выводы

Сортировочные центры Wildberries - это «логистические хабы», которые ускоряют доставку заказов и облегчают селлеру работу с площадкой. Они не заменяют склады, но очень важны для быстрой обработки и сортировки поставок и заказов.

Всю подробную информацию о работе СЦ вы найдете в личном кабинете Wildberries.