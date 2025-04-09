Выгодно ли открывать ПВЗ Wildberries в 2025 году

На самом деле, у бизнеса на ПВЗ ВБ есть целый ряд весомых преимуществ.

1. Минимальные вложения.

Для старта вам понадобится небольшое помещение, оборудование (стеллажи, компьютеры, сканеры) и персонал. Никаких огромных затрат на закупку товара или аренду складских помещений! На открытие пункта выдачи потребуется примерно 300-500 000 рублей.

Чтобы открыть пункт выдачи заказов Вайлдберриз было проще, компания даже разработала брендбук, в котором указала все требования и перечень необходимого оборудования для ПВЗ.

2. Стабильный доход.

Wildberries платит фиксированную сумму за каждую выданную посылку. Плюс есть бонусы за дополнительные услуги, такие как возврат товара или оплата наличными.

3. Простота работы.

Всё автоматизировано через приложение и сайт Wildberries. Вам не нужно придумывать сложные схемы работы - всё уже продумано до мелочей. И вы как партнер компании получите организационную поддержку и помощь.

4. Популярность маркетплейсов вообще и вайлдберриз в частности.

Люди всё чаще делают покупки онлайн, а значит, спрос на пункты выдачи онлайн-заказов будет только расти. При этом вайлдберриз - самый крупный маркетплейс в России. Количество ежедневных заказов на площадке исчисляется несколькими миллионами!

5. Нет необходимости в рекламе.

Маркетплейс сам заботится о продвижении ПВЗ, так что никаких бюджетов на рекламу закладывать не нужно!





Выгодно ли открывать ПВЗ Вайлдберриз в 2025 году

Теперь главный вопрос: приносит ли это прибыль? Ответ зависит от многих факторов:

1. Местоположение.

Чем ближе ваш ПВЗ к центру города или крупным жилым районам, тем больше клиентов вы привлечете.

Но и аренда в крупных районах и на проходных местах стоит дороже. Помещения с хорошим местоположением и состоянием, в котором не нужно делать ремонт, станут существенной статьей расходов. Лучше учесть это еще до старта бизнеса.

Сейчас ВБ разрешает открывать ПВЗ только в зоне, где их мало или совсем нет, или существующие пункты сильно перегружены.

2. Конкуренция.

Если рядом уже есть несколько пунктов выдачи заказов, придется потрудиться, чтобы выделиться.

3. Обслуживание.

Хороший сервис - залог успеха. Быстрая выдача, вежливое общение, чистота в помещении - всё это влияет на отзывы и репутацию.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу ПВЗ, нужно иметь минимум 2 сотрудников с графиком 2/2. 1 рабочая смена такого менеджера в среднем стоит от 1500 рублей.

4. Дополнительные услуги.

Если вы предлагаете оплату картой, возврат товара, упаковку подарков и другие полезные фишки, это добавит плюсов вашему бизнесу.





С какими минусами сталкиваются владельцы ПВЗ Вайлдберриз

Как у любого бизнеса, у ПВЗ есть подводные камни, про которые будущему владельцу стоит сразу узнать, чтобы взвесить все риски. Итак, какие основные недостатки?

Самый главный минус такого бизнеса - это полная зависимость от ВБ.

Ваш доход жестко ограничен и полностью регулируется площадкой.

Во-первых, ВБ в одностороннем порядке может снизить процент, который вы получаете.

Во-вторых, штрафы от маркетплейса могут существенно подкосить доход даже очень успешного ПВЗ.

В-третьих, вы самостоятельно не можете влиять на свой оборот. Вам придется полагаться только на продвижение от ВБ.

Высокая конкуренция.

Несколько ПВЗ на одном квартале или в одном корпусе нового ЖК - это уже обычное дело. А такая конкуренция явно не позволит вам заработать много.

Полная ответственность за сохранность товаров.

Если в вашем ПВЗ потеряется или повредится товар, то вы понесете и финансовые, и репутационные потери.

Нестабильный доход.

Прибыль ПВЗ напрямую зависит от количества заказов. А оно меняется от сезона к сезону. Если перед Новым годом или 8 Марта прибыль побьет рекорд, то в январе или феврале она может упасть настолько, что вы уйдете в убытки.





Сколько можно заработать на ПВЗ

Точных цифр дохода, конечно, заранее не знает никто. Но в среднем ПВЗ может приносить от 25 до 120 000 рублей своему владельцу.

Конечная сумма дохода зависит от количества выданных заказов и премий. Премии маркетплейс начисляет за обработку возвратов, за рейтинг и за своевременную приемку товара.

Плюс есть моменты, которые тоже стоит учитывать:

Для каждого региона устанавливается свой тариф.

Чем выше оборот, тем ниже будет ставка.

Площадка может менять тарифы в одностороннем порядке.

Формула дохода

Подходящего для каждого случая способа расчета прибыли нет. У каждого бизнеса будут свои вводные. Но можно ориентироваться на следующую формулу:

Доход = товарооборот * комиссионные от ВБ - расходы

Комиссия составляет 3-6%.

В расходную часть входит аренда, зарплата сотрудникам, налоги, штрафы и т.д.

На старте, когда количество заказов не такое большое, вы можете заработать немного. Но, когда покупатели привыкнут к новой точке и начнут делать заказы на ваш адрес, прибыль может начать стремительно расти от месяца к месяцу.





5 шагов для открытия ПВЗ

Шаг 1. Регистрация юрлица.

Управлять пунктом выдачи могут только юридические лица. Самозанятым такие возможности недоступны.

Самое подходящее - это открыть ИП. Удобнее всего, если ИП на УСН. При таком налогообложении вы будете платить 6% от дохода.

Если вы открываете бизнес с партнером, то тогда придется регистрировать ООО. Вам потребуются название, уставной капитал, юридический адрес, устав и генеральный директор.

ИП и ООО при регистрации должны указать коды по ОКВЭД. В случае с этим бизнесом обязательно должны быть следующие коды:

код 52.10 «Деятельность по складированию и хранению»;

код 82.99 «Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки».





Шаг 2. Регистрация в приложении WB.

Всю работу владелец офиса выдачи заказов ведет через бесплатное приложение WB. Его можно установить и на телефон, и на компьютер. А после установки пройдите регистрацию - введите свои личные данные, ИНН, банковские реквизиты.

Через это приложение вы будете общаться с персональным менеджером, отслеживать рейтинг и отзывы, а также видеть информацию о возвратах и заказах.

Шаг 3. Выбор помещения.

Как правильно выбрать место, где открыть ПВЗ? В первую очередь, оценивайте плотность населения, а не проходимость. Очень часто люди выбирают интернет-покупки, потому что это удобно, и получить заказ возле дома им будет проще, чем возле офиса. Поэтому точно не стоит думать, что помещение в центре предпочтительнее, чем в густонаселенном спальном районе.

И еще один совет. Когда вы выбрали район, поезжайте туда и осмотритесь на месте. Возможно, вы найдете помещение, которое сдается в аренду, прямо там. Или поймете, что такое местоположение создаст для вашего бизнеса большую конкуренцию.

Требования ВБ к помещениям для пунктов выдачи:

минимум 70 кв. м для городов-миллионников и от 50 кв. м для остальных населенных пунктов,

расположены на 1-м этаже или 1-й линиий,

отдельный вход,

пандус для маломобильных групп населения,

место и возможность разместить вывеску.

Шаг 4. Ремонт помещения и необходимое оборудование.

Прежде чем принимать окончательное решение об аренде помещения, сфотографируйте его и отправьте на согласование менеджерам маркетплейса через приложение. Такая проверка может занимать до 7 дней. Но лучше убедиться, что выбранное помещение подходит, чем потом терять оплаченные за аренду деньги.

Когда помещение одобрено, можно подписывать договор об аренде и готовить помещение к работе - делать ремонт, закупать мебель, заказывать мебель и табличку с режимом работы. Все моменты, которые нужно учесть на этом этапе, четко прописаны в брендбуке ВБ.

Шаг 5. Активация ПВЗ.

Активировать пункт выдачи владелец может только после того, как он успешно выполнил предыдущие шаги. Чтобы активировать ПВЗ, примите оферту и снимите ролик, в котором будут хорошо видны:

окрестности помещения и здания,

адресная табличка,

фасад здания с вывеской и режимом работы,

клиентская и складская зоны.

Штрафы на ПВЗ

Чтобы покупатели получали свои заказы вовремя, маркетплейс строго следит за соблюдением правил и штрафует владельца ПВЗ за каждое нарушение.

За что чаще всего можно получить взыскание?

За несвоевременную приемку груза. За несвоевременную выдачу товара. За некорректную передачу информации о движении товара. За нарушение условий сотрудничества. За несоблюдение графика работы. За невозможность курьеру попасть в ПВЗ 24/7. За отказ или несвоевременное предоставление записей с камер. За невыдачу брендированного пакета по просьбе покупателя. За то, что помещение захламлено или не убрано. За рекламу чужих товаров и услуг.

Как видите, пунктов, на которых можно потерять деньги, очень много. Поэтому стоит с самого начала правильно выстраивать работу ПВЗ, чтобы исключить такие моменты.

Советы, как увеличить прибыльность ПВЗ