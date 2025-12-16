Обзор личного кабинета селлера Ozon

Озон - один из самых крупных маркетплейсов в России и среди продавцов-новичков он пользуется неизменной популярностью. Начать торговать на площадке относительно просто. Личный кабинет продавца и его интерфейс интуитивно понятны, даже если раньше вы не занимались электронной коммерцией. К услугам селлеров - подробная аналитика, разнообразные рекламные инструменты и детальные отчеты о продажах. Если разобраться со всем функционалом, то вы сможете увеличивать продажи и выводить карточку товара в топ. В статье разберем, как работает личный кабинет селлера Озон и какие его функции пригодятся в первую очередь.

18.07.2025